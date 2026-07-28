ПЕРЕГУДОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1925 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1955 г.

В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Лейбористская партия Великобритании и антивоенное движение в конце 1950х – начале 1960х гг.».

Докторская диссертация : Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании (1977).

Работал профессором кафедры публичной политики Государственного университета — Высшей школы экономики (учебные курсы: «Крупная корпорация как субъект публичной политики», «Интеграционные процессы в публичной политике на примере ЕС»). Заведовал сектором Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Сектора прикладных социально-политических исследований Отдела внутриполитических процессов Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Область интересов : Изменения в политической структуре Великобритании (70-80-е гг. ХХ в.).

Сочинения: Общее количество научных публикаций свыше 400.

Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании. М., Наука. 1976.

Современный капитализм: политические отношения и институты власти. М., Наука. 1984. (отв. редактор, автор введения, заключения, II, III, V глав).

Политические сдвиги в странах Запада. М., Наука: 1989. (отв. редактор, автор введения, I, III глав).

Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. М., Наука, 1989. (отв. редактор, автор введения, заключения, I, IV глав).

Современный консерватизм. М., Наука. 1992. (отв. редактор, автор IV главы).

Тэтчэр и тэтчеризм. М., Наука. 1996.

Группы интересов и Российское государство. М., 1999. (в соавт. С Н. Ю. Лапиной и И. С. Семененко; руководитель авторского коллектива, автор введения, заключения и ряда глав).

Тони Блэр, М., ИНИОН, 1999.

Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М., Наука, 2003.