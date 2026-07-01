ПЕРЕФЕРКОВИЧ НАУМ АБРАМОВИЧ

ПЕРЕФЕРКОВИЧ НАУМ АБРАМОВИЧ - российский гебраист, переводчик и лексикограф.

Сын кан­то­ни­ста . Окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (1894 год). Основные тру­ды Переферковича - кри­тические пе­ре­во­ды на русский язык Миш­ны и То­сеф­ты, га­ла­хических мид­ра­шей Ме­хил­та и Сиф­ра, а так­же тал­му­дического трак­та­та Бе­ра­хот. Из ра­бот Переферковича из­вест­ны так­же «Тал­муд, его ис­то­рия и со­дер­жа­ние» (1897 год), «Что та­кое Шул­хан-Арух?» (1899 год), «Ев­рей­ские за­ко­ны об ино­вер­цах в ан­ти­се­мит­ском ос­ве­ще­нии» (1908 год), «Учеб­ник ев­рей­ской ре­лигии для сред­них учеб­ных за­ве­де­ний» (части 1-3, 1912 год).

Под псевдонимом Н. Аб­ра­мов Переферкович из­дал «Сло­варь рус­ских си­нони­мов и сход­ных по смыс­лу вы­ра­же­ний» (1900 год) и «Сло­варь рус­ских рифм» (1912 год), а так­же по­пу­ляр­ную се­рию книг по ри­то­ри­ке «Дар сло­ва» (1900-1913 годы). В 1919 году эмиг­ри­ро­вал в Лат­вию. За­ни­мал­ся пре­имущественно ис­сле­до­ва­ни­ем язы­ка идиш, в ча­ст­но­сти во­про­са­ми его про­ис­хо­ж­де­ния; со­ста­вил сло­варь «Геб­ра­из­мы в язы­ке идиш» (1929 год), вклю­чив­ший около 4 тысяч слов и вы­ра­жений древнееврейского и ара­мей­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния.