ПЕРЕФЕРКОВИЧ НАУМ АБРАМОВИЧ
ПЕРЕФЕРКОВИЧ НАУМ АБРАМОВИЧ - российский гебраист, переводчик и лексикограф.
Сын кантониста. Окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (1894 год). Основные труды Переферковича - критические переводы на русский язык Мишны и Тосефты, галахических мидрашей Мехилта и Сифра, а также талмудического трактата Берахот. Из работ Переферковича известны также «Талмуд, его история и содержание» (1897 год), «Что такое Шулхан-Арух?» (1899 год), «Еврейские законы об иноверцах в антисемитском освещении» (1908 год), «Учебник еврейской религии для средних учебных заведений» (части 1-3, 1912 год).
Под псевдонимом Н. Абрамов Переферкович издал «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (1900 год) и «Словарь русских рифм» (1912 год), а также популярную серию книг по риторике «Дар слова» (1900-1913 годы). В 1919 году эмигрировал в Латвию. Занимался преимущественно исследованием языка идиш, в частности вопросами его происхождения; составил словарь «Гебраизмы в языке идиш» (1929 год), включивший около 4 тысяч слов и выражений древнееврейского и арамейского происхождения.