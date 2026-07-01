ПЕРДИККА I (др.-греч. Περδίκκας)

Первый македонский царь из династии Аргеадов.

По версии Геродота (самой ранней из дошедших до наших дней), основателем правившей в Македонии царской династии Аргеадов был Пердикка, потомок Темена, Гераклид . Пердикка вместе со старшими братьями (Гаваном и Аэропом) якобы бежал из Аргоса в Иллирию, а потом в Верхнюю (т.е. Западную) Македонию, где нанялся на службу к местному царю (братья пасли скот). Жена царя стала замечать, что всякий раз, когда она выпекала хлеб для братьев, у младшего его получалось в два раза больше. Об этом она рассказала мужу. Посчитав случающееся с Пердиккой дурным для себя знамением, правитель приказал братьям покинуть страну и в качестве платы предложил им лучи солнца, проникающие во дворец. Пердикка очертил ножом солнечное пятно на полу, а затем из очерченного круга трижды зачерпнул себе за пазуху солнечный свет. Когда братья ушли, царь, испугавшись, послал за ними в погоню всадников, но те из-за неожиданно вышедшей из берегов реки (Галиакмон) не смогли догнать беглецов. Братья же поселились в Нижней (т.е. Восточной) Македонии, неподалеку от горы Бермий, и оттуда спустя время покорили всю страну. Далее Геродот говорит о пяти (помимо Пердикки I) македонских царях, находившихся у власти до Александра I Филэллина (ок. 498/7 – ок. 454 гг.), и называет в их числе Аргея, Филиппа, Аэропа, Алкету и Аминту I (? – ок. 498/7 гг. до н.э.). С этим сообщением согласуется и указание Фукидида , который, учитывая последующих правителей – Александра I и Пердикку II (ок. 454 – 413 гг. до н.э.), говорит о восьми царях. Однако в античную эпоху существовали и иные версии, связанные с первыми македонскими царями: по одной, первым из них был не Пердикка, а Архелай, сын Темена (переложение Гигином драмы Эврипида «Архелай», где, по-видимому, впервые и проявилась эта версия), по другой (к примеру, представлена у Диодора, Юстина и др.) – Каран, прибывший из Аргоса, потомок Геракла, Теменид. При этом, по Диодору, за Караном властвовали Кен, Тиримма и лишь четвертым – Пердикка (далее перечень царей у Диодора совпадает с соответствующим перечнем Геродота). У Юстина , эпитоматора сочинения Помпея Трога , последовательность македонских царей дается в общем в согласии с версией Диодора, правда, в отличие от последнего тут не упоминается два преемника Карана (Кен и Тиримма), а также Алкета, предшественник Аминты I. Возможно, впрочем, что в тексте Помпея Трога об этих царях сообщалось и информация о них выпала только при сокращении Юстином его труда. Так или иначе, современные ученые не склонны доверять списку Диодора (и тому подобным спискам), отказывая в историчности Карану, Кену и Тиримме; список же Геродота, начинающийся с Пердикки, обычно сомнений не вызывает. Что же касается времени правления первых пяти правителей Македонии, то оно высчитывается весьма приблизительно, причем получается, что царствование Пердикки I должно приходиться где-то на середину VII в. до н.э. (либо немногим раньше).

Исторические источники:

Геродот. История, Кн. VIII (137-139);

Фукидид. История, Кн. II (100, 2);

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. VII (fr. 15-16);

Гигин. Мифы (219);

Плутарх. Биография Александра (2, 1);

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. VII (1, 7-1);

Климент Александрийский. Протрептик (схолии к 2, 11).