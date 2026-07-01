ПЕРАЛЬТ ШАРЛЕМАЛЬ МАССЕНА
ПЕРАЛЬТ ШАРЛЕМАЛЬ МАССЕНА - один из руководителей повстанческого движения в период американской оккупации Гаити в 1915–1934 годах
Из состоятельной семьи испанского происхождения. С 1915 года служил в армии. Командуя военным округом Леоган, 30 августа 1915 года отказался сдаться американским войскам. Уволен из армии, последующие 2 года жил в своём поместье, близ Енша. Организовал 11 октября 1917 года нападение отряда из 60 человек на дом начальника жандармерии Енша, американского капитана Д. Докси. Был арестован и приговорён в январе 1917 года к 5 годам каторжных работ.
В сентябре 1918 года бежал из тюрьмы, вместе с двумя братьями и другими соратниками создал народную армию для борьбы против американских оккупантов (по различным оценкам, численностью от 5 до 15 тысяч человек). До конца 1918 года партизанские отряды Перальта совершили около 20 нападений на подразделения американской армии. На подавление восстания военное командование США в Гаити бросило крупные силы. В ночь на 1 ноября 1919 года Перальт попал в засаду и был убит. Отряды народной армии продолжали борьбу до мая 1920 года.