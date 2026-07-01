ПЕРАЛЬТ ШАРЛЕМАЛЬ МАССЕНА

ПЕРАЛЬТ ШАРЛЕМАЛЬ МАССЕНА - один из руководителей повстанческого движения в период американской оккупации Гаити в 1915–1934 годах

Из со­стоя­тель­ной се­мьи испанского про­ис­хо­ж­де­ния. С 1915 года слу­жил в ар­мии. Ко­ман­дуя во­ен­ным округом Ле­о­ган, 30 августа 1915 года от­ка­зал­ся сдать­ся американским вой­скам. Уво­лен из ар­мии, по­сле­дую­щие 2 го­да жил в сво­ём по­ме­стье, близ Ен­ша. Ор­га­ни­зо­вал 11 октября 1917 года на­па­де­ние от­ря­да из 60 человек на дом на­чаль­ни­ка жан­дар­ме­рии Ен­ша, американского ка­пи­та­на Д. Док­си. Был аре­сто­ван и при­го­во­рён в январе 1917 года к 5 го­дам ка­торж­ных ра­бот.

В сентябре 1918 года бе­жал из тюрь­мы, вме­сте с дву­мя брать­я­ми и другими со­рат­ни­ка­ми соз­дал народную ар­мию для борь­бы про­тив американских ок­ку­пан­тов (по различным оцен­кам, чис­лен­но­стью от 5 до 15 тысяч человек). До конца 1918 года пар­ти­зан­ские от­ря­ды Перальта со­вер­ши­ли около 20 на­па­де­ний на под­раз­де­ле­ния американской ар­мии. На по­дав­ле­ние вос­ста­ния во­енное ко­ман­до­ва­ние США в Гаи­ти бро­си­ло круп­ные си­лы. В ночь на 1 ноября 1919 года Перальт по­пал в за­са­ду и был убит. От­ря­ды народной ар­мии про­дол­жа­ли борь­бу до мая 1920 года.