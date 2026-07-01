ПЕОН

ПЕОН -

1) В мет­ри­че­ском сти­хо­сло­же­нии - сто­па из од­но­го дол­го­го и трёх крат­ких сло­гов; име­ла 4 ви­да (- ∪∪∪, ∪ - ∪∪, ∪∪ - ∪, ∪∪∪ -); са­мо­стоя­тель­но не упот­реб­ля­лась.

2) В сил­ла­бо-то­ни­че­ском сти­хо­сло­же­нии пеоном ино­гда на­зы­ва­ют со­че­та­ние двух стоп хо­рея или ям­ба, на од­ной из ко­то­рых про­пу­ще­но уда­ре­ние: « Сл у­ шать так ду­ше от­рад­но…» (П. 1-й), « Уб и вна по ­един­ке дру­га…» (П. 2-й); «Пи­ро­га­ ми да ви­ном…» (П. 3-й), « До два­дца­т и шес­ти го­дов…» (П. 4-й) и др.

3) Пеоном (или че­ты­рёх­слож­ни­ка­ми) ино­гда так­же на­зы­ва­ют раз­ме­ры хо­рея и ям­ба с сис­те­ма­тическим про­пус­ком мет­рического уда­рения че­рез ка­ж­дую сто­пу (например, у С.М. Го­ро­дец­ко­го ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)