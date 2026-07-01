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ПЕОН
ПЕОН -
1) В метрическом стихосложении - стопа из одного долгого и трёх кратких слогов; имела 4 вида (- ∪∪∪, ∪ - ∪∪, ∪∪ - ∪, ∪∪∪ -); самостоятельно не употреблялась.
2) В силлабо-тоническом стихосложении пеоном иногда называют сочетание двух стоп хорея или ямба, на одной из которых пропущено ударение: « Сл у шать так душе отрадно…» (П. 1-й), « Уб и вна по единке друга…» (П. 2-й); «Пирога ми да вином…» (П. 3-й), « До двадцат и шести годов…» (П. 4-й) и др.
3) Пеоном (или четырёхсложниками) иногда также называют размеры хорея и ямба с систематическим пропуском метрического ударения через каждую стопу (например, у С.М. Городецкого).
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