ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции .

Рас­по­ло­же­на на юго-вос­то­ке Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в со­став При­волж­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 43,4 тысяч км2. Население 1368,7 тысяч человек (2013 год; 1507,8 тысяч человек в 1959 году; 1504,6 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Пен­за. Административно-территориальное де­ле­ние: 27 рай­онов, 11 го­ро­дов, 16 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Пен­зен­ской области (1996 год). Государсвенная власть в об­ла­сти осу­щест­вля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, гу­бер­на­то­ром, об­ла­ст­ным пра­ви­тель­ст­вом, ины­ми ис­пол­нительными ор­га­на­ми в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном Пен­зен­ской области. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние Пен­зен­ской области - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти. Со­сто­ит из 36 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет. Из них по­ло­ви­на (18 де­пу­та­тов) из­би­ра­ет­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам, по­ло­ви­на (18 де­пу­та­тов) - по об­ла­ст­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые из­би­рательными объ­е­ди­не­ния­ми. Чис­ло де­пу­та­тов, ра­бо­таю­щих на профессиональной по­сто­ян­ной ос­но­ве, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за­ко­ном об­лас­ти. Выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо Пен­зен­ской области - гу­бер­на­тор - из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии об­ла­сти (по­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном, 2012 год). Он воз­глав­ля­ет выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти - об­ла­ст­ное пра­ви­тель­ст­во и оп­ре­де­ля­ет струк­ту­ру иных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти.

На­се­ле­ние

Рус­ские со­став­ля­ют 86,8% населения Пен­зен­ской области. Про­жи­ва­ют так­же та­та­ры (6,4%), морд­ва (4,1%), ук­ра­ин­цы (0,7%), чу­ва­ши (0,4%), ар­мя­не и др. (2010 год, пе­ре­пись).

Де­мо­гра­фич. си­туа­ция в Пен­зен­ской области од­на из са­мых слож­ных в При­волж­ском фе­де­раль­ном округе: за 1990-2013 годы чис­ло жи­те­лей со­кра­ти­лось поч­ти на 180 тысяч человек. В начале 2010-х годов про­дол­жа­ет­ся ес­тественная убыль на­се­ле­ния (максимальные по­ка­за­те­ли в 1-й половине 2000-х годов - свыше 9 на 1000 жителей; 4,1 на 1000 жителей в 2012 году), до­пол­няе­мая от­то­ком тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния (главным образом в Мо­ск­ву и Московскую область; максимальные по­ка­за­те­ли в начале 2000-х годов - 20-30 на 10 тысяч жителей; 16 на 10 тысяч жителей в 2012 году). Ро­ж­дае­мость - од­на из са­мых низ­ких в РФ (10,8 на 1000 жителей, 78-е ме­сто), смерт­ность вы­со­кая (14,9 на 1000 жителей); мла­ден­че­ская смерт­ность ни­же сред­не­го уров­ня по РФ (7,2 на 1000 жи­воро­ж­дён­ных). До­ля жен­щин 54,6%. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,7%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 26,8%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 70,9 го­да (муж­чи­ны - 64,9, жен­щи­ны - 76,8). Средняя плот­ность населения 31,6 человек/км2. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны Бес­со­нов­ский, Го­ро­ди­щен­ский, Ниж­не­ло­мов­ский рай­оны. До­ля городского населения 67,7% (2013 год; 61,7% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тысяч челлвек, 2013 год): Пен­за (519,9), Куз­нецк (87,2), За­реч­ный (63,9), Ка­мен­ка (38,4), Сер­добск (34,5).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 28.11.2013 год) 359 пра­во­слав­ных ре­лигиозных ор­га­ни­заций, при­над­ле­жа­щих Пен­зен­ской ми­тро­по­лии (епар­хия об­ра­зо­ва­на в 1799 году как Са­ра­тов­ская и Пен­зен­ская, в 1803-1828 годах Пен­зен­ская и Са­ра­тов­ская, в 1828-1991 годах Пен­зен­ская и Са­ран­ская, в 1991-2012 годах Пен­зен­ская и Куз­нец­кая; ми­тро­по­лия об­ра­зо­ва­на в 2012 году) РПЦ. Сре­ди них 8 мо­на­сты­рей: 5 муж­ских [в том числе Ниж­не­ло­мов­ский Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кий (ос­но­ван в 1644-1648 годы) в селе Но­ров­ка; Свя­то- Тих­вин­ский Ке­рен­ский (ос­но­ван в 1683 году) в селе Ва­динск] и 3 жен­ских [в том числе Трои­це-Ска­нов (ос­но­ван до 1672 года как муж­ской, с 1990 года жен­ский) в селе Ска­но­во; Тро­иц­кий (ос­но­ван в 1689 году) в Пен­зе]. В Пен­зен­ской области за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но так­же 77 му­сульманских ор­га­ни­за­ций, 25 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций [еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, еван­гель­ские хри­сти­ане, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, ме­то­ди­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки и др.], 2 иу­даи­ст­ские, 2 ста­ро­об­ряд­чес­кие (Русская древ­ле­пра­во­слав­ная цер­ковь), 1 ка­то­лическая ор­га­ни­за­ция, а так­же 4 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 1 - Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­нов), 1 - Церк­ви Хри­ста, 1 - по­сле­до­ва­те­лей ве­ры Ба­хаи, 1 - Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны .

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Пен­зен­ской области от­но­сят­ся к ме­зо­ли­ту , ве­ро­ят­но к его позд­ней час­ти. При­мок­ша­нье вхо­ди­ло в сфе­ру влия­ния куль­тур По­очья (бу­тов­ская куль­ту­ра, ие­нев­ская куль­ту­ра), в По­су­рье пред­став­ле­на тра­ди­ция ис­поль­зо­ва­ния тра­пе­цие­вид­ных мик­ро­ли­тов в ка­че­ст­ве вкла­ды­шей или на­ко­неч­ни­ков стрел, ко­то­рая ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в Ниж­нем По­вол­жье.

Пе­ре­ход к не­оли­ту пред­став­лен на сто­ян­ке Ози­мен­ки 2 (На­ров­чат­ский район), по ке­ра­ми­ке близ­кой ел­шан­ской куль­ту­ре (ран­ний не­олит Са­мар­ско­го За­вол­жья). Ряд па­мят­ни­ков По­су­рья бли­зок сред­не­волж­ской куль­ту­ре. На них фик­си­ру­ют­ся так­же чер­ты, ха­рак­тер­ные для ке­ра­ми­ки верх­не­волж­ской куль­ту­ры, сред­не­дон­ской куль­ту­ры, вол­го-кам­ской куль­ту­ры, что по­зво­ля­ет рас­смат­ри­вать ре­ги­он как кон­такт­ную зо­ну. С середины IV-го тысячалетия до нашей эры с се­ве­ра по Мок­ше рас­про­стра­ня­ют­ся тра­ди­ции, для ко­то­рых по­ка­за­тель­на ямоч­но-гре­бен­ча­тая и гре­бен­ча­то-ямоч­ная ке­ра­ми­ка (лья­лов­ская куль­ту­ра, ба­лах­нин­ская куль­ту­ра).

В ран­нем эне­о­ли­те (около 2-й половины IV-го тысячалетия) на юг тер­ри­то­рии Пен­зен­ской области из степ­но­го По­вол­жья про­ни­ка­ют тра­ди­ции род­ст­вен­ных са­мар­ской куль­ту­ры и хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры, в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ко­то­рых бы­ло ско­то­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, ло­ша­ди, ов­цы). На­ход­ки на сто­ян­ке Со­фьи­но (Сер­доб­ский район) сви­де­тель­ст­ву­ют о кон­так­тах са­марской и лья­лов­ской куль­тур. В середине III-го тысячалетия с се­ве­ра рас­про­стра­ня­ет­ся во­ло­сов­ская куль­ту­ра, но­си­те­ли ко­то­рой ас­си­ми­ли­ро­ва­ли ме­ст­ное на­се­ле­ние. В по­зд­нем эне­о­ли­те с ни­ми кон­так­ти­ро­ва­ли но­си­те­ли имерк­ской куль­ту­ры, сло­жив­шей­ся на ос­но­ве тра­ди­ций, пред­став­лен­ных па­мят­ни­ка­ми дуб­ро­вич­ско­го ти­па. Это на­се­ле­ние при­шло на Мок­шу и Су­ру из Верх­не­го По­днеп­ро­вья под дав­лени­ем групп, при­над­ле­жав­ших шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти.

В на­ча­ле брон­зо­во­го ве­ка, на ру­бе­же III-го и II-го тысячалетия, ме­ст­ное на­се­ле­ние бы­ло рас­сея­но и час­тич­но ас­си­ми­ли­ро­ва­но но­си­те­ля­ми ба­ла­нов­ской куль­ту­ры (смотрите Ба­ла­но­во) в хо­де их про­дви­же­ния по се­ве­ру ле­со­сте­пи к Вол­ге и Ка­ме. В это же вре­мя с юга на тер­ри­то­рию Пен­зен­ской области про­ни­ка­ют груп­пы но­си­те­лей ка­та­комб­ной куль­ту­ры и пол­тав­кин­ской куль­ту­ры. Из бас­сей­на До­на на Мок­шу рас­про­стра­ня­ет­ся ива­но­бу­гор­ская куль­ту­ра (для неё ха­рак­тер­на ор­на­мен­та­ция ке­ра­ми­ки ром­бич. от­пе­чат­ка­ми и ром­бич. фи­гу­ра­ми из от­тис­ков зуб­ча­то­го штам­па). Её па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Мор­до­вии и Пен­зен­ской области П. Д. Сте­па­нов и др. вы­де­ля­ют в осо­бую при­мок­шан­скую куль­ту­ру. Из южных рай­онов Среднего По­вол­жья в вер­ховья Су­ры про­ни­ка­ет воль­ско-лби­щен­ская куль­ту­ра, тра­ди­ции ко­то­рой вос­хо­дят к по­ст­ка­та­комб­ным куль­ту­рам и груп­пам, вхо­дя­щим в общ­ность шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур.

В начале II-го тысячалетия. на тер­ри­то­рию Пен­зен­ской области втор­га­ют­ся но­си­те­ли аба­шев­ской куль­ту­ры и всту­па­ют в во­ен. столк­но­ве­ния с ба­ла­нов­ца­ми. Не­мно­го­чис­лен­ность аба­шев­ской ке­ра­ми­ки на Су­ре и Мок­ше сви­де­тель­ст­ву­ет о не­про­дол­жи­тель­ном оби­та­нии здесь но­си­те­лей этих тра­ди­ций. В 1-й тре­ти II-го тысячалетия в степ­ной час­ти тер­ри­то­рии об­ла­сти рас­про­стра­ня­ет­ся сруб­ная куль­ту­ра (общ­ность), ко­то­рая вклю­чи­ла и ме­ст­ные тра­ди­ции. В При­хо­пё­рье пре­об­ла­да­ло влия­ние сред­не­дон­ско­го ва­ри­ан­та сруб­ной общ­но­сти; Верх­нее По­су­рье яв­ля­лось кон­такт­ной зо­ной это­го и сред­не­волж­ско­го ва­ри­антов. Се­вер­нее сло­жи­лись па­мят­ни­ки аким-сер­ге­ев­ско­го ти­па, свя­зан­ные с тра­ди­ция­ми юго-восточной ок­раи­ны позд­ня­ков­ской куль­ту­ры. Здесь же фик­си­ру­ет­ся влия­ние ран­не­при­ка­зан­ской куль­ту­ры Среднего По­вол­жья; за­тем, осо­бен­но в фи­на­ле брон­зо­во­го ве­ка, - тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры. В фи­на­ле брон­зо­во­го ве­ка на Мок­ше и Верх­ней Су­ре по­яв­ля­ют­ся и но­си­те­ли тра­ди­ций бон­да­ри­хин­ской куль­ту­ры.

К ран­не­му же­лез­но­му ве­ку (VII век до нашей эры - на­ча­ло новой эры) в северных рай­онах Пен­зен­ской области от­но­сят­ся па­мят­ни­ки го­ро­дец­кой куль­ту­ры, рас­по­ло­жен­ные ло­каль­ны­ми груп­па­ми, тя­го­тею­щи­ми к лес­ным мас­си­вам и пой­мам рек Вы­ша, Мок­ша, вер­ховь­ям Су­ры; отдельные па­мят­ни­ки из­вест­ны на ре­ках Хопёp и Во­ро­на. Бо­лее 30 на­хо­док би­ме­тал­ли­че­ских и же­лез­ных ме­чей, кин­жа­лов, на­ко­неч­ни­ков ко­пий ран­не­ко­чев­ни­че­ских ти­пов в основном VII/VI-V/IV века до нашей эры и впу­ск­но­го сав­ро­мат­ского по­гре­бе­ния в кур­ган у села Марь­ев­ка (Куз­нец­кий район) сви­де­тель­ст­ву­ют о вклю­че­нии южной час­ти тер­ри­то­рии Пен­зен­ской области в зо­ну влия­ния сав­ро­мат­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и ран­ней из сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур.

В 1-й половине и середине I-го тысячалетия новой эры При­мок­ша­нье и ближняя часть По­су­рья вхо­дят в зо­ну куль­тур­ных групп, свя­зан­ных с тра­ди­ция­ми, пред­став­лен­ны­ми на па­мят­ни­ках кру­га Ан­д­ре­ев­ско­го кур­га­на (во­прос об их со­от­но­ше­нии с го­ро­дец­кой куль­ту­рой ос­та­ёт­ся от­кры­тым). Сре­ди это­го на­се­ле­ния (см. так­же Ар­миё­во) бы­ли и пред­ки морд­вы, основное на­се­ле­ние ре­гио­на в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье . В 4-й четверти I-го тысячалетия, на­ря­ду с ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми, фик­си­ру­ет­ся влия­ние сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры, что по­зво­ля­ет го­во­рить о вклю­чён­но­сти зна­чительной час­ти Западного По­вол­жья в эко­но­мическую и по­ли­тическую ор­би­ту Ха­зар­ско­го ка­га­на­та.

С XI века Верх­нее По­су­рье, а с XII века и Верх­нее При­мок­ша­нье вхо­ди­ли в Бул­га­рию Волж­ско-Кам­скую. Здесь, на­ря­ду с ти­пич­ны­ми древ­не­мор­дов­ски­ми па­мят­ни­ка­ми, вы­де­ля­ют­ся ук­реп­лён­ные цент­ры юлов­ско-зо­ло­та­рёв­ско­го ти­па. Рас­цвет этих цен­тров свя­зан с функ­цио­ни­ро­ва­ни­ем тор­го­во­го пу­ти из Кие­ва в Бол­гар, со стра­те­гическим зна­че­ни­ем ре­гио­на для кон­тро­ля над Ок­ско-Сур­ским ме­ж­ду­речь­ем, где стал­ки­ва­лись ин­те­ре­сы Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии и Северо-Восточной Ру­си, для обо­ро­ны про­тив по­лов­цев, гос­под­ство­вав­ших в вол­го-дон­ских сте­пях. В во­енных цен­трах ре­гио­на про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние ас­киз­ской куль­ту­ры, что объ­яс­ня­ют при­сут­ст­ви­ем в гар­ни­зо­нах вы­ход­цев из Си­бири. Есть точ­ка зре­ния о со­от­не­се­нии час­ти на­се­ле­ния с бур­та­са­ми, к од­но­му из цен­тров ко­то­рых от­но­сят Пур­га­со­ву во­лость (см. так­же в стье Мор­до­вия, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк).

В конце 1230-х годов - начале 1240-х годов тер­ри­то­рия современной Пен­зен­ской области под­вер­глась раз­гро­му в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия и во­шла в со­став Зо­ло­той Ор­ды. С ор­дын­ским административным цент­ром города Мох­ши (при­шёл в за­пу­сте­ние с конца XIV века) отож­де­ст­вля­ет­ся На­ров­чат­ское го­ро­ди­ще.

Ис­то­рия ре­гио­на в XV - середине XVI веков явля­ет­ся пред­ме­том дис­кус­сии. Ус­то­яв­шее­ся пред­став­ле­ние о на­хо­ж­де­нии тер­ри­то­рии современной Пен­зен­ской области в со­ста­ве Ка­зан­ско­го хан­ст­ва в середине XV - середине XVI веков бы­ло в 1998-1999 годах ос­по­ре­но В.В. Пер­вуш­ки­ным и С.Л. Шиш­ло­вым. Они сфор­му­ли­ро­ва­ли кон­цеп­цию о су­ще­ст­во­ва­нии на этой тер­ри­то­рии по­ли­тического об­ра­зо­ва­ния Тем­ни­ков­ская Ме­ще­ра во гла­ве с по­том­ка­ми Чин­ги­си­да Бе­ха­на (2-я половина XIV века). Цен­тра­ми яв­ля­лись город Са­рак­лыч (до конца XIV - начала XV веков; ос­тав­лен из-за эпи­де­мии), Кань­гуш­ское го­ро­ди­ще (не­про­дол­жительное вре­мя) и город Тем­ни­ков (с 1-й половины XV века). По мне­нию ав­то­ров кон­цеп­ции, су­дя по жа­ло­ван­ным гра­мо­там великих кня­зей мо­с­ков­ских и ца­рей (с 1547 года) ме­ст­ным князь­ям, Тем­ни­ков­ская Ме­ще­ра доб­ро­воль­но во­шла в со­став Русского государства в 1-й четверти XVI века, а Бе­ха­ни­ды до начала XVII века со­хра­ня­ли кон­троль над зна­чит. ча­стью сво­их вла­де­ний в ка­че­ст­ве слу­жи­лых кня­зей. При этом сам город Тем­ни­ков по­сле его пе­ре­но­са в 1536 году на но­вое ме­сто управ­лял­ся русскими вое­во­да­ми и стал цен­тром об­шир­но­го Тем­ни­ков­ско­го уез­да.

По­сле взя­тия русскими вой­ска­ми Ка­за­ни (1552 год) тер­ри­то­рия ре­гио­на ока­за­лась раз­де­лён­ной ме­ж­ду 4 уез­да­ми, на­хо­див­ши­ми­ся в ве­де­нии При­ка­за Ка­зан­ско­го двор­ца: Ала­тыр­ским, Ка­дом­ским, Шац­ким и Тем­ни­ков­ским (в его За­мок­шан­ский стан во­шла без части сов­ре­мен­ной Пен­зен­ской области). Тем­ни­ков­ский вое­во­да кон­тро­ли­ро­вал в XVI - 1-й половине XVII веков вновь при­сое­ди­няе­мые тер­ри­то­рии, ко­то­рые к 1640-м годам про­сти­ра­лись в юго-восточную сто­ро­ну поч­ти до Са­ра­то­ва. Ре­ги­он в то вре­мя был по­крыт ог­ром­ны­ми про­стран­ст­ва­ми ле­сов и ко­выль­ны­ми сте­пя­ми («ди­кое по­ле ко­вы­ла»).

Ак­тив­ное ос­вое­ние ре­гио­на на­ча­лось в конце XVI - начало XVII веках с за­па­да и се­ве­ро-за­па­да. Его осо­бен­но­стью яв­ля­лось строи­тель­ст­во за­сеч­ных черт – Ке­рен­ской, Верх­не­ло­мов­ской, Ниж­не­ло­мов­ской, Пен­зен­ской (по­лу­чи­ли на­зва­ние от постав­лен­ных на них пер­вых го­ро­дов и ост­ро­гов), ко­то­рые вы­пол­ня­ли свою за­щит­ну­ю роль вплоть до начала XVIII века. Так на­ча­лось ос­вое­ние тер­ри­то­рии современного Спас­ско­го, На­ров­чат­ско­го, Ниж­не­ло­мов­ско­го и Ва­дин­ско­го рай­онов. Северная часть ос­ваи­вае­мо­го края вхо­ди­ла сна­ча­ла в Крас­но­сло­бод­ский, а по­том в На­ров­чат­ский при­суд Тем­ни­ков­ско­го уез­да. В 1635-1636 годах по­строе­ны и за­се­ле­ны кре­по­сти Ниж­ний Ло­мов и Верх­ний Ло­мов (за­штат­ный го­род с 1797 года, се­ло с 1925 года), в 1636 году упо­ми­на­ют­ся как го­ро­да. Ве­ро­ят­но, то­гда же (по мне­нию М.С. По­лу­боя­ро­ва, около 1645 года) об­ра­зо­ва­ны Ниж­не­ло­мов­ский и Верх­нело­мов­ский (Вер­хо­ло­мов­ский) уез­ды. Ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти поя­ви­лись в но­вых уез­дах не сра­зу, пер­во­на­чаль­но уез­ды фак­ти­че­ски вхо­ди­ли в со­став Ло­мов­ско­го «кру­га» (ок­ру­га) Тем­ни­ков­ско­го уез­да. Тер­ри­то­рию современного Ва­дин­ско­го и Спас­ско­го рай­онов Пен­зен­ской области пер­вы­ми на­ча­ли за­се­лять пе­ре­ве­ден­цы из Шац­ко­го и Ка­дом­ско­го уез­дов. В 1636 году был по­стро­ен Бур­тас­ский ост­рог на реке Вад, в 1639 году ка­дом­ские слу­жи­лые та­та­ры пе­ре­не­сли ост­рог на но­вое ме­сто, на при­ток Ва­да реки Ке­рен­са (ны­не Ке­рен­ка), в свя­зи с чем он по­лу­чил название Ке­рен­ский ост­рог (с 1646 года го­род Ке­ренск, с 1926 года се­ло, в 1940 году пе­ре­име­но­ва­но в Ва­динск). В 1639 году в Ниж­нем Ло­мо­ве бы­ло соз­да­но управ­ле­ние, под­чи­няв­шее­ся вла­стям в Тем­ни­ко­ве.

Но­вые по­се­ле­ния поя­ви­лись в крае по­сле ос­но­ва­ния Пен­зы (1663 год), что при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию Пен­зен­ско­го уезда, ку­да во­шли, по­ми­мо Пензы, об­шир­ные тер­ри­то­рии: всё По­су­рье и За­су­рье, зем­ли по реке Уза и вер­ховь­ям рек Мок­ша и Хо­пёр. Во 2-й половине XVII века на тер­ри­то­рии современной Пен­зен­ской области су­щест­во­ва­ло 4 уез­да: Пен­зен­ский, Ке­рен­ский, Верх­не­ло­мов­ский и Ниж­не­ло­мов­ский. Часть тер­ри­то­рии ос­та­ва­лась в Тем­ни­ков­ском, Ка­дом­ском и Шац­ком уез­дах. Тер­ри­то­рия современной Пен­зен­ской области по­стра­да­ла в хо­де Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годы . В свя­зи с тем что ре­ги­он яв­лял­ся по­гра­нич­ным, здесь дей­ст­во­ва­ло ещё и во­енно-административное де­ле­ние.

В ре­зуль­та­те гу­берн­ской ре­фор­мы 1708 года тер­ри­то­рия современной Пен­зен­ской области ока­за­лась в Ка­зан­ской (Пен­за с при­го­ро­да­ми Рам­за­ев­ский и Мок­шанск, а так­же Пен­зен­ский уезд) и Азов­ской (вся ос­таль­ная тер­ри­то­рия) гу­бер­ни­ях. В 1709-1710 годах здесь су­ще­ст­во­ва­ло около 600 на­се­лён­ных пунк­тов, где про­жи­ва­ло при­мер­но 90 тысяч человек. Ле­том 1717 года ре­ги­он под­верг­ся так называемому Боль­шо­му Ку­бан­ско­му по­гро­му (в нём уча­ст­во­ва­ли но­гай­цы, чер­ке­сы, ады­ги и ка­за­ки-не­кра­сов­цы), в хо­де ко­то­ро­го многие на­се­лён­ные пунк­ты бы­ли пол­но­стью унич­то­же­ны, а чис­ло уби­тых и уве­дён­ных в плен со­ста­ви­ло поч­ти 18 тысяч человек (главным образом из Пен­зен­ско­го уезда). Не­смот­ря на это, чис­лен­ность на­се­ле­ния до­воль­но бы­ст­ро вос­ста­но­ви­лась. С 1719 года Пен­за с при­го­ро­да­ми и уез­дом вхо­ди­ла в Пен­зен­скую провинцию Ка­зан­ской губернии; го­ро­да Верх­ний Ло­мов и Ниж­ний Ло­мов - в Там­бов­скую провинцию Азов­ской (с 1725 года Во­ро­неж­ской) губернии, а На­ров­чат и Ке­ренск - в Шац­кую провинцию той же гу­бер­нии. В 1727 году в уез­дах ре­гио­на про­жи­ва­ло около 306 тысяч человек, к 1764 году - около 550 тысяч человек. Ле­том 1774 года тер­ри­то­рия современной Пен­зен­ской области ока­за­лась в ареа­ле Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годы, вос­став­ши­ми бы­ли за­ня­ты Ниж­ний Ло­мов, На­ров­чат и Пен­за, оса­ж­дён Ке­ренск, од­на­ко в кон­це ле­та - осе­нью 1774 года пов­стан­цы бы­ли раз­би­ты пра­ви­тельств. вой­ска­ми у Тро­иц­ка и у На­ров­ча­та.

Основной от­рас­лью хо­зяй­ст­ва на тер­ри­то­рии современной Пен­зен­ской области яв­ля­лось зем­ле­де­лие. С начала XVIII века поя­ви­лись пер­вые по­таш­ные за­во­ды, раз­ви­ва­лось ви­но­ку­ре­ние, про­изводство спир­та (к концу XVIII века - 1-2-е ме­ста в Российской им­пе­рии), ре­мес­лен­ное про­изводство (сто­ляр­ное, са­пож­ное, порт­няж­ное, куз­неч­ное и др.), пче­ло­вод­ст­во и борт­ни­че­ст­во. С раз­ви­ти­ем рын­ка во 2-й половине XVIII века на­ча­ли бы­ст­ро уве­ли­чи­вать­ся па­хот­ные пло­ща­ди (к 1785 году - 50% всей тер­ри­то­рии), по за­па­сам то­вар­но­го хле­ба ре­ги­он сто­ял на од­ном из пер­вых мест в Российской им­пе­рии. На ос­но­ве за­ле­жей бо­лот­ной ру­ды в крае сло­жи­лась ме­тал­лур­гическая промышленность - Ряб­кин­ский (начало 1720-х годов), Си­вин­ский (1726 год) и Ав­гор­ский (Ав­гур­ский; ос­но­ван в 1754 году, пу­щен в 1755 году) чугу­но­пла­виль­ные за­во­ды Ми­ля­ко­вых, до­мен­ный и мо­ло­то­вый за­вод братьев Тур­ча­ни­но­вых и Ни­ко­но­ва (ос­но­ван в 1754 году, пу­щен в 1755 году), мо­ло­то­вый за­вод Ни­ко­но­вых (1758 год, за­крыт в конце 1770-х годов) в Ис­се. Во 2-й половине XVIII века на­ча­ли по­яв­лять­ся конные за­во­ды (круп­ней­шие - в селе Ар­га­ма­ко­во Чем­бар­ско­го уезда, в сё­лах Сим­бу­хо­во, Зна­мен­ское и Но­вая Кут­ля Мок­шан­ско­го уезда, в селе Ан­д­ре­ев­ка Ниж­не­ло­мов­ско­го уезда). В 1764 году в селе Ни­коль­ское Пё­ст­ров­ка (ны­не город Ни­кольск) А.И. Бах­ме­те­вым ос­но­ван хру­сталь­ный за­вод, в 1773 году там уст­рое­на фар­фо­ро­вая и фа­ян­со­вая фаб­ри­ка. К концу XVIII века на тер­ри­то­рии современной Пен­зен­ской области дей­ст­во­ва­ли около 10 от­но­си­тель­но круп­ных су­кон­ных и несколько не­боль­ших по­лот­ня­ных фаб­рик.

В 1780-1797 годах и 1801-1928 годах большая часть тер­ри­то­рии современной Пен­зен­ской области вхо­ди­ла в со­став Пен­зен­ской гу­бер­нии (до 1796 года Пен­зен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), в 1797-1801 годах - Ни­же­го­род­ской гу­бер­нии, Са­ра­тов­ской гу­бер­нии, Сим­бир­ской гу­бер­нии и Там­бов­ской гу­бер­нии. Спас­ский уезд вхо­дил в Там­бов­скую губернию (1779-1923 годы; до 1796 года Там­бов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Куз­нец­кий и Сер­доб­ский уез­ды - в Са­ра­тов­скую губернию (1780-1796 годы, 1797-1928 годы; до 1796 года Са­ра­тов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

В 1928-1929 годы по­дав­ляю­щая часть тер­ри­то­рии ре­гио­на вхо­ди­ла в со­став Сред­не­волж­ской об­лас­ти, в 1929-1935 годы - Сред­не­волж­ско­го края, в 1935-1936 годы – Куй­бы­шев­ско­го края; Сер­доб­ский район в 1928 году вхо­дил в со­став Ниж­не­волж­ской об­лас­ти, в 1928-1934 годы - Ниж­не­волж­ско­го края, в 1934-1936 годы - Са­ра­тов­ско­го края. В 1936-1939 годы тер­ри­то­рия современной Пен­зен­ской области вхо­ди­ла в со­став Куй­бы­шев­ской и Са­ра­тов­ской об­лас­тей, а так­же Там­бов­ской области (об­ра­зо­ва­на в 1937 году).

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 4.02.1939 года об­ра­зо­ва­на Пен­зен­ская область в со­ста­ве 38 рай­онов. В го­ды Великой Отечественной вой­ны че­рез тер­ри­то­рию Пен­зен­ской области про­шла пер­вая ав­то­ма­ги­ст­раль Мо­ск­ва - Пен­за - Куй­бы­шев (ны­не Са­ма­ра). В 1943 году часть тер­ри­то­рии пе­ре­да­на вновь об­ра­зо­ван­ной Уль­я­нов­ской области. В 1950-е годы ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли Ка­мен­ка (1951 год), Сурск (1953 год), Ни­кольск (1954 год) и За­реч­ный (1958 год). Во 2-й половине XX века по­стро­ен ряд круп­ных промышленных пред­при­ятий (главным образом в Пен­зе), че­рез тер­ри­то­рию Пен­зен­ской области про­ло­же­ны неф­те­про­вод «Друж­ба», про­дук­то­про­вод Куй­бы­шев - Брянск, га­зо­про­вод Са­ра­тов - Горь­кий (1960 год).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Наи­бо­лее древ­ние па­мят­ни­ки искусства на тер­ри­то­рии Пен­зен­ской области - ке­ра­ми­ка го­ро­дец­кой куль­ту­ры. К VIII-XIII векам от­носят­ся ор­на­мен­ти­рованная по­су­да, ук­ра­ше­ния морд­вы, бур­та­сов, пред­ста­ви­те­лей ас­киз­ской куль­ту­ры (же­лез­ные на­клад­ки кон­ской сбруи, по­кры­тые зо­ло­том) из го­ро­дищ зо­ло­та­рёв­ско­го ти­па, пред­ме­ты с рас­ко­пок На­ров­чат­ско­го го­ро­дища (фун­да­мен­ты ме­че­ти, мав­зо­ле­ев, бань, жи­лых до­мов зо­ло­то­ор­дын­ско­го улус­но­го цен­тра Мох­ши, XIII-XIV века), ук­ре­п­ле­ния Ю­лов­ско­го го­ро­ди­ща близ города Го­ро­ди­ще (XII-XIV века).

Ран­ние мо­на­сты­ри строи­лись пре­имущественно из де­ре­ва и не со­хра­ни­лись: муж­ские Пен­зен­ский Пред­те­чев Бо­го­ро­ди­це-Оди­гит­ри­ев (ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в 1650-е годы, за­крыт в 1723 году) и Ива­ныр­сов­ский Чу­дов­ский (не позд­нее 1674 года, пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние во вре­мя Боль­шо­го Ку­бан­ско­го по­хо­да 1717 году), жен­ские Са­ло­лей­ский Ус­пен­ский (около 1667 года, в 1689 году пе­ре­ве­дён в Верх­ний Ло­мов), Ниж­не­ло­мов­ский По­кров­ский (ос­но­ван, воз­мож­но, в 1660-е годы), Ло­мов­ский Бо­го­ро­ди­це-Ка­зан­ский (1695-1696 годы), На­ров­чат­ский Дмит­ри­ев­ский (в 1710 году по­ло­же­но де­неж­ное жа­ло­ва­нье; все уп­разд­не­ны в 1764 году). В 1-й половине XVIII века от­страи­ва­ет­ся Ниж­не­ло­мов­ский Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кий муж­ской монастырь в деревне Но­ров­ка (ос­но­ван в 1644-1648 годы, в 1780-1788 годы здесь дей­ст­во­ва­ла Там­бов­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия; за­крыт в 1920-е годы, воз­ро­ж­дён в 2008 году; 5-гла­вая Ка­зан­ская церковь, 1712-1722 годы, взо­рва­на в 1940 году; церковь Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», 1742-1757 годы, взо­рва­на в 1938 году).

Наи­бо­лее древ­ние со­хра­нив­шие­ся хра­мы в Пен­зен­ской области - церк­ви ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней: Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Ниж­нее Аб­лязо­во (1724 год) и Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Ра­ди­ще­во (1730 год). С 1730-х годов ис­поль­зу­ет­ся круп­ный верх­ний вось­ме­рик: церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Ар­хан­гельск (1734 год) и Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Ни­коль­ская Пё­ст­ров­ка (1752 год). По ти­пу «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» так­же по­строе­ны церк­ви: Бо­го­яв­лен­ская в селе Чар­дым (1761 год), По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Пен­зе (1765 год), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Лу­на­чар­ское (1765 год), Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Рус­ская Пен­дел­ка (1767-1768 годы). В ду­хе 5-гла­вых церк­вей XVII века по­стро­ен храм Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (1735-1750 годы) Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го муж­ско­го монастыря в Пен­зе (ос­но­ван в 1688-1689 годы). С 1760-1770-х годов по­яв­ля­ют­ся вы­со­кие ба­роч­ные ку­по­ла с лю­кар­на­ми: церк­ви Святой Па­ра­ске­вы в селе Ли­пя­ги (1772 год), Вос­кре­сен­ская в селе Ува­ро­во (1784 год), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Ах­ма­тов­ка (1792 год), Ро­ж­дест­ва Хри­сто­ва в селе Кам­зол­ка (1797 год). Ис­поль­зу­ют­ся ба­роч­ные на­лич­ни­ки (церковь священномученика Пет­ра Алек­сан­д­рий­ско­го в селе Дол­го­ру­ко­во, 1766 год). С сомк­ну­тым сво­дом на чет­ве­ри­ке и ма­лым вось­ме­ри­ком по­строе­ны: церк­ви Бо­го­яв­ле­ния в селе Ва­динск (1764-1767 годы), Ус­пен­ская в селе Ка­ли­ни­но (1768 год; леп­ни­на в сти­ле ро­ко­ко), Вве­ден­ская в бывшем селе Сим­бу­хо­во Лу­нин­ско­го района (1779 год), Тро­иц­кая в селе Со­кол­ка (1792 год), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Стяж­ки­но (1801 год; в 1916-1937 годы - Стяж­кин­ский Ус­пен­ский монастырь). С 1760-х годов шат­ро­вые ко­ло­коль­ни вы­тес­ня­ют­ся стол­по­об­раз­ны­ми, час­то с вы­со­ки­ми шпи­ля­ми (село Зе­лё­нов­ка, 1797 год). Со­хра­ни­лись де­ревенские церк­ви в селе Кар­ма­лей­ка (1738 год, пе­ре­строе­на в 1868 году), Святого Ио­ан­на Пред­те­чи в селе Но­вое Чир­ко­во (конец XVIII века).

С 1770-х годов при до­ми­ни­ро­ва­нии ба­рок­ко про­ни­ка­ют эле­мен­ты клас­си­циз­ма, по­яв­ля­ют­ся фрон­то­ны и пор­ти­ки: де­ревенская церковь Усек­но­ве­ния гла­вы Святого Ио­ан­на Пред­те­чи в селе Ко­ма­ров­ка (1776 год; сго­ре­ла в 1993 году), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми у ос­но­ва­ния вы­со­ко­го вось­ме­ри­ка в селе Сим­бу­хо­во Мок­шан­ско­го района (1780 год), церковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Су­во­ро­во (1791 - около 1805 годы), Тро­иц­кая церковь в селе Ко­ше­лев­ка (1797 год), Ус­пен­ская церковь в селе Ус­пен­ское (Ро­гож­ки­но; 1809 год). Луч­ший мо­на­стыр­ский ан­самбль в сти­ле, пе­ре­ход­ном от ба­рок­ко к клас­си­циз­му, - Свя­то-Тро­иц­кий Ска­нов монастырь в селе Ска­но­во близ На­ров­ча­та (ос­но­ван как муж­ской до 1672 года; за­крыт в 1931 году, воз­ро­ж­дён в 1990 году как жен­ский) с 5-гла­вым 2-этаж­ным Свя­то-Тро­иц­ким со­бо­ром (1795-1808 годы), вы­со­кой ко­ло­коль­ней (1792-1796 годы), на­стоя­тель­ским кор­пу­сом (1815 год), уг­ло­вы­ми баш­ня­ми и другие. Так­же со­хра­ни­лись по­строй­ки Ке­рен­ско­го Тих­вин­ско­го монастыря в селе Ва­динск (ос­но­ван в 1683 году как жен­ский, уп­разд­нён в 1764 году, во­зоб­нов­лён в 1851 году, за­крыт в 1927 году; с 1997 года - муж­ской; церк­ви: в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1762-1763 годы; Святого Дмит­рия Рос­тов­ско­го - 1762 год, ко­ло­коль­ня над­строе­на в 1853 году; в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный ис­точ­ник», 1811 год; тра­пез­ный кор­пус, 1838-1839 годы; ог­ра­да с баш­ня­ми, 1842 год).

Сто­лич­ны­ми мас­те­ра­ми по­строе­ны ро­тон­даль­ные церк­ви в име­ни­ях На­де­ж­ди­но в селе Ку­ра­ки­но (1792 год) и Зуб­ри­лов­ка в селе Зуб­ри­ло­во (1796 год, обе пред­по­ло­жи­тель­но архитектора Дж. Ква­рен­ги). Ком­по­зи­цию московских церквей Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на на Ма­ро­сей­ке (архитектор М.Ф. Ка­за­ков) по­вто­ря­ет церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Рти­ще­во (1823 год). С 1800-х годов до­ми­ни­ру­ют церк­ви в сти­ле клас­си­циз­ма с про­доль­но-осе­вой ком­по­зи­ци­ей, пе­ре­кры­тые ши­ро­кой ро­тон­дой и с 4-ко­лон­ны­ми пор­ти­ка­ми по бо­кам: в сё­лах Пер­вое Тар­ла­ко­во (1807-1823 годы), Хо­ван­щи­но (Хо­ван­щи­на; 1813 год; в обе­их восточные фа­са­ды так­же ук­ра­ше­ны пор­ти­ком), Мар­ки­но (1816 год), Ба­зар­ная Кень­ша (1818-1819 годы), Сто­лы­пи­но (1822 год), Ва­силь­ев­ка (1825 год), По­сёл­ки (ос­вя­ще­на в 1826 году), Боль­шой Вьяс (1827-1830 годы), Ка­зар­ка (1829-1833 годы), Ка­зе­ев­ка (1835 год), Тро­иц­кое (1852 год). С бо­ко­вы­ми при­де­ла­ми - Тро­иц­кая церковь в селе Ер­шо­во (1804-1812 годы, архитектор А.С. Ку­те­пов), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Лер­мон­то­во (1826-1840 годы), 4-столп­ная церковь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в селе Бай­ка (1831 год). Без пор­ти­ков - в сё­лах Зна­мен­ское (1808 год), Ка­мыш­лей­ка (1813 год), Пыр­ки­но (1820 год), Рус­ский Ка­меш­кир (1826 год), Лап­шо­во (1831 год), Чер­но­по­ло­сье (1839 год). Бо­лее ред­ки 2-ко­ло­ко­лен­ные церк­ви это­го ти­па: Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе По­роши­но (1806 год), Вос­кре­сен­ский со­бор в Ни­коль­ске (1813-1824 годы), церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Вы­со­кое (1827-1840 годы), Ка­зан­ская в селе Об­вал (1832 год), Тро­иц­кая в селе Ли­пя­ги (1834 год). Уни­каль­ным по сво­им мас­шта­бам для Пен­зен­ской области был 5-гла­вый Спас­ский со­бор в Пен­зе (1800-1824 годы, сне­сён в 1934 году; с 2012 года воз­во­дит­ся но­вый), по­стро­ен­ный под влия­ни­ем сто­лич­но­го зод­че­ст­ва. Кре­сто­во-цен­тричный тип пред­став­лен церк­вями: Вос­кре­сен­ской в селе Ца­рев­щи­но (1800 год), Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в селе Но­вая Кут­ля (1809 год), Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в селе Го­ло­вин­ская Ва­реж­ка (1816 год), Преподобной Ма­рии Еги­пет­ской в Тар­ха­нах (1819-1820 годы), Пре­об­ра­жен­ским со­бо­ром Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря в Пен­зе (1821-1828 годы, сне­сён в 1934 году). Не­ко­то­рые хра­мы по­строе­ны по ти­пам «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (в сё­лах Ка­на­ев­ка, 1805 год, То­п­лое, 1834 год), «вось­ме­рик от зем­ли» (Ка­зан­ская церковь в селе Трес­ки­но Го­ро­ди­щен­ско­го района, 1819 год), ро­тон­да (Ни­коль­ская церковь в селе Ста­рая Кут­ля, 1813 год), ку­би­че­ский чет­ве­рик с сомк­ну­тым сво­дом (церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Мок­ша­не, 1817-1825 годы). В ду­хе позд­не­го клас­си­циз­ма - По­кров­ская церковь с пор­ти­ка­ми в ар­ках-ан­тах в селе За­сеч­ное Мок­шан­ско­го района (1846-1863 годы), 5-гла­вый с 2 круг­лы­ми звон­ни­ца­ми со­бор в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный ис­точ­ник» в селе Боль­шая Ва­ля­ев­ка (1871 год).

В ар­хи­тек­ту­ре го­ро­дов Пен­зен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва раз­ви­тие клас­си­циз­ма ус­ко­ри­ло ут­вер­жде­ние их ре­гу­ляр­ных пла­нов (1785 год). Со­хра­ни­лись по­строй­ки гу­берн­ско­го ар­хи­тек­то­ра Ни­же­го­род­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва Я.А. Анань­и­на (2 кор­пу­са при­сут­ст­вен­ных мест в Пен­зе, 1786-1787 годы и 1791-1794 годы), главного ар­хи­тек­то­ра Ка­зан­ско­го учеб­но­го ок­ру­га П.С. Гес­са (зда­ние Дво­рян­ско­го института в Пен­зе, 1847-1851 годы). По об­раз­цо­вым про­ек­там А.Д. За­ха­ро­ва (1803 год) воз­ве­де­ны стро­гие зда­ния при­сут­ст­вен­ных мест в Мок­ша­не (1809 год), Чем­ба­ре (ны­не город Бе­лин­ский), Го­ро­ди­ще (оба 1810 года), Ке­рен­ске (ны­не село Ва­динск; 1813 год), На­ров­ча­те (1814 год), Ниж­нем Ло­мо­ве (1808-1818 годы).

Со­хра­ни­лись усадь­бы эпо­хи клас­си­циз­ма: Ра­ди­ще­вых в селе Ра­ди­ще­во, Зуб­ри­лов­ка, На­де­ж­ди­но князя А.Б. Ку­ра­ки­на в селе Ку­ра­ки­но (руи­ны 3-этаж­но­го двор­ца, около 1792-1795 годов, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Дж. Ква­рен­ги; го­рел в 1905 году и 1922 году; фли­ге­ли), группа Шу­ва­ло­вых в селе Ниж­ний Шкафт (церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, 1796 год; дом управ­ляю­ще­го, 1833 год; ко­нюш­ни, зда­ние кон­то­ры, хо­зяйств. кор­пус - все XIX века), Тар­ха­ны (ны­не Му­зей-за­по­вед­ник М.Ю. Лер­мон­то­ва), П.А. Ко­ло­гри­во­ва в селе Ме­щер­ское (3-ча­ст­ный дом с баш­ня­ми по тор­цам, начало XIX века; в 1827-1829 годы жил П.А. Вя­зем­ский), Ара­по­вых в селе Про­каз­на (главный дом, 1830 год; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла - 1835 год, дом управ­ляю­ще­го), Н.М. Вла­ды­ки­на в селе Вла­ды­ки­но (руи­ны до­ма 1820-х годов; нео­го­тическая церковь Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, 1877-1880 годы), М.А. Ус­ти­но­ва в поселке Бе­ко­во (дом в сти­ле нео­го­ти­ки - 1830-1832 годы; Бе­лый гос­ти­ный двор, 1810-1840 годы), Ан­нен­ко­вых в селе Ан­нен­ко­во (главный дом; руи­ны церкви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1743 год; ком­плекс ви­но­ку­рен­но­го за­во­да), Н.П. Ду­бен­ско­го в селе За­гос­ки­но (дом за­ло­жен в 1820-е годы). Сре­ди не­со­хра­нив­ших­ся (за ис­клю­че­ни­ем хо­зяйственных по­стро­ек или пар­ка) уса­деб: име­ния Са­бу­ро­вых в селе Бе­ло­ка­мен­ка, Чер­ны­шё­вых в селе Чер­ны­шё­во, Ша­фи­ро­вых в селе Ло­мов­ка, Апа­ли­ха Шан-Ги­ре­ев в селе Опа­ли­ха (1788-1790 годы), А.В. Су­во­ро­ва в селе Су­во­ро­во (Ма­ров­ка), Бу­зов­ле­вых в селе Бу­зов­ле­во, Ми­хай­лов­ских-Да­ни­лев­ских в селе Че­мо­да­нов­ка, Ту­жи­лов­ка М.Н. За­гос­ки­на в селе Рам­зай.

С 1840-х годов раз­ви­ва­ют­ся сти­ли: не­о­ре­нес­санс (дом Ма­ка­ро­вых в поселке Бе­ко­во, 1840 год; зда­ние ду­хов­ной се­ми­на­рии в Пен­зе, 1894-1898 годы, архитектор В.М. Ел­ка­шев), нео­го­ти­ка (руи­ны церкви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Куч­ки, 1865 год; 2-й кор­пус Ки­се­лёв­ской бо­га­дель­ни в Пен­зе, 1879-1881 годы, архитектор М.А. Руд­ке­вич; польский кос­тёл в Пен­зе, 1903-1906 годы, архитектор А.С. Фе­до­тов). В ду­хе эк­лек­тиз­ма и в кир­пич­ном сти­ле по­строе­ны: зем­ские боль­ни­цы (в Ниж­нем Ло­мо­ве, 1868 год; в сё­лах Кун­че­ро­во, Ма­ха­ли­но, Ма­лая Сер­до­ба), учеб­ные за­ве­де­ния (в том числе аг­ро­тех­ническое училище в поселке Школь­ный, 1897-1898 годы; 1-я жен­ская гим­на­зия в Пен­зе, 1901-1903, архитектор И.С. Кит­нер), при­сут­ст­вен­ные мес­та (в Мок­ша­не, Ва­дин­ске, Го­ро­ди­ще, На­ров­ча­те), промышленные ан­самб­ли (Бах­ме­тев­ский за­вод в Ни­коль­ске, су­кон­ная фаб­ри­ка в поселке Со­сно­во­борск). В цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре в 1840-1860-е годы пре­об­ла­да­ет рус­ско-ви­зан­тий­ский стиль: 5-гла­вые Воз­не­сен­ские со­бо­ры в Куз­нец­ке (1842-1856 годы, архитектор А.М. Фло­ров) и Спас­ске (1841-1859 годы), Тро­иц­кий со­бор Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря в Пен­зе (1849-1862 годы, архитектор А.К. Шторх; сне­сён в 1934 году), Тро­иц­кие церк­ви в селе Ще­поть­е­во (1852 год) и селе Ми­хай­лов­ка (1861-1867 годы), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с по­лу­круг­лы­ми ат­ти­ка­ми в селе Ма­ис (1863-1881 годы); 1-гла­вые церк­ви в селе Крас­ное (1844 год; вось­ме­рик от зем­ли), в честь Труб­чев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Свя­то-Тро­иц­ко­го Ска­но­ва монастыря (1851-1853 годы), По­кров­ская в селе Верх­ний Ло­мов (1852-1856 годы, архитектор В.Е. Мор­ган). Со 2-й половины XIX века по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние рус­ский стиль - на­лич­ни­ки Ка­зан­ской церкви в селе Чу­ба­ров­ка (1852 год), 1-гла­вые церк­ви в сё­лах Ели­за­ве­ти­но (около 1855-1860 годы), Ор­лов­ка (1876 год), 5-гла­вые церк­ви (час­то с шат­ро­вы­ми ко­ло­коль­ня­ми) в селе Ста­рая Сте­па­нов­ка (1885-1909 годы, ар­хи­тек­то­ры В.Н. Бру­сен­цов и А.Г. Эрен­берг), Ка­зан­ская в Куз­нец­ке (1886-1890 годы), бо­га­то ук­ра­шен­ная ко­кош­ни­ка­ми Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в поселке Баш­ма­ко­во (1886-1899 годы), с 2 ко­ло­коль­ня­ми западного фа­са­да в селе Чер­кас­ское (1881-1891 годы, архитектор А.М. Саль­ко). Ис­поль­зу­ют­ся шат­ро­вые за­вер­ше­ния: церк­ви с 5 шат­ра­ми в сё­лах Усть-Ка­рем­ша (1870-1876 годы), Ле­щи­но­во (1876 год); с центральным шат­ром и 4 гла­ва­ми в селе Ли­пов­ка Баш­ма­ков­ско­го района (1872 год), еди­но­вер­че­ская Ни­коль­ская в селе По­им (1874-1876 годы), в селе Пё­ст­ров­ка (1897-1913 годы); с 4 шат­ра­ми во­круг центральной гла­вы (со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Сер­доб­ске, 1895-1905 годы, архитектор Саль­ко); 1-шат­ро­вые Тро­иц­кая церковь в селе Крас­ная Дуб­ра­ва (1896 год) и церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Сал­ты­ко­во (1902 год). В рус­ском сти­ле по­строе­ны зда­ние Мяс­но­го пас­са­жа в Пен­зе (1895-1897 годы, архитектор В.П. Се­меч­кин), железно-дорожный во­кзал Пен­за-3 (1896 год, воз­мож­но, архитектор П.М. Зы­бин). На сты­ке рус­ско-ви­зан­тий­ско­го и рус­ско­го сти­лей ра­бо­тал епар­хи­аль­ный архитектор В.М. Бе­тюц­кий (ча­сов­ня в па­мять об императоре Алек­сан­д­ре II в Бе­лин­ском, 1882 год; церк­ви в сё­лах Вы­бор­ное, 1880-1900 годы, Яга­нов­ка, 1883-1902 годы, Мич­кас­ские Вы­сел­ки, 1888-1890 годы, и др.). Около 20 хра­мов по­строе­но по про­ек­там А.С. Фе­до­то­ва (в том числе 5-гла­вые в сё­лах Коз­лят­ское, 1880-1899 годы, Юло­во, 1900-1911 годы, Бе­ло­гор­ка, 1905-1912 годы). На вто­рой вол­не рус­ско-ви­зан­тий­ско­го сти­ля и с эле­мен­та­ми не­о­ви­зан­тий­ско­го сти­ля по­строе­ны: цер­ковь в селе Фёдо­ров­ка (1875-1884 годы, воз­мож­но, архитектор М.А. Руд­ке­вич), храм-па­мят­ник Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Мок­ша­не (1883-1888 годы, архитектор К.К. Прус­сак; руи­ны), По­кров­ская церковь в селе Усть-Ка­рем­ша (1888-1901 годы), церк­ви в сё­лах Ко­пов­ка (1885-1900 годы), Бо­лот­ни­ко­во (1886-1900 годы), За­сеч­ное Ниж­не­ло­мов­ско­го района (1890-1905 годы; с ки­ле­вид­ны­ми фрон­то­на­ми); ча­сов­ня в селе Ер­шо­во (1893 год, архитектор М.В. Ми­хай­лов); 5-гла­вые Тро­иц­кая церковь в селе Ма­лая Иж­мо­ра (1892 год), Ус­пен­ская церковь в Пен­зе (1901-1905 годы), церк­ви в сё­лах Боль­шая Лу­ка (1904-1915 годы, обе архитектор А.Г. Стар­жин­ский), Ива­нырс (1901-1912 годы, архитектор В.И. Ва­силь­ев), Бо­го­род­ское (1907-1910, архитектор Ру­би­но­вич). Мно­гие воз­ве­де­ны по про­ек­там 1887-1898 годы епар­хи­аль­но­го архитектора А.Г. Эрен­бер­га (свыше 60 хра­мов и ча­со­вен): кре­сто­об­раз­ные в пла­не церкви Святого Ан­д­рея Крит­ско­го в селе Марь­ев­ка Бе­лин­ско­го района (1890-1891 годы), церковь Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в селе Со­лов­цов­ка (1891-1896 годы), Бо­го­яв­лен­ская церковь в Мок­ша­не (1893-1898 годы), По­кров­ский со­бор в селе На­ров­чат (1894-1913 годы) и др. Во 2-й половине XIX - начале XX веков под влия­ни­ем ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры так­же по­строе­ны де­ревянные церк­ви: Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы в Куз­нец­ке (середина XIX века, вос­ста­нов­ле­на в 1995-2001 годах); Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в селе Рус­ская Нор­ка (1851 год), в сё­лах Бе­рё­зов­ка (1861 год, сго­ре­ла в 2008 году), Вер­хо­зим (1864 год), Те­ря­ев­ка (1869 год), Кун­че­ро­во (1882 год), План (1886 год), Ло­па­ти­но (1888-1907 годы), Ма­лая Са­дов­ка (1898-1901 годы, с эле­мен­та­ми мо­дер­на), По­кров­ская в селе По­им (1903 год), Ни­коль­ская в селе Мок­рая По­ля­на (1914 год); 5-шат­ро­вые в сёлах Не­ча­ев­ка Ни­коль­ско­го района (1885-1887 годы) и Реб­ров­ка (1896 год); 5-гла­вая в селе Теш­нярь (1897 год, архитектор Эрен­берг).

Сре­ди мо­на­сты­рей с по­строй­ка­ми 2-й половины XIX - начало XX веков: Пен­зен­ский Свя­то-Тро­иц­кий жен­ский (ос­но­ван в 1689 году; за­крыт в 1927 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году; церковь Со­ше­ст­вия Свя­то­го Ду­ха в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1853-1864 годы, архитектор К.И. Иг­нать­ев; Тро­иц­кий со­бор в рус­ском сти­ле, 1900-1910 годы, архитектор А.Г. Стар­жин­ский), Мок­шан­ский Ка­зан­ский (ос­но­ван в 1700 году как об­ще­жи­тель­ный, уп­разд­нён в 1764 году; воз­ро­ж­дён как жен­ская об­щи­на в 1857 году, за­кры­та в 1928 году; 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1865-1883 годы, взо­рван в 1928 году), Ска­нов пе­щер­ный муж­ской Пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фео­до­сия Пе­чер­ских в го­ре Пло­ской близ На­ров­ча­та (конец XVIII - начало XIX веков; за­крыт около 1928 года, воз­ро­ж­дён в 2007 году; 5-гла­вая церковь в честь Кие­во-Пе­чер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1866-1870 годы, не сохранилась), Ниж­не­ло­мов­ский Ус­пен­ский жен­ский (1880 год, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 1997 году; Воз­не­сен­ский со­бор, 1863-1879 годы, не сохранилась; Ус­пен­ский со­бор, 1890-1898 годы, архитектор А.Г. Эрен­берг, вос­ста­нов­лен в 1999-2009 годах), Ши­хан­ский По­кров­ский жен­ский близ села Но­вая Се­ля (1893 год, за­крыт в 1927 году; 10-гла­вый Тро­иц­кий со­бор, 1893-1905 годы, архитектор В.П. Се­меч­кин, ра­зо­бран в 1930-е годы), Скря­бин­ский Воз­не­сен­ский жен­ский в селе По­гра­нич­ное (1885 год, за­крыт в 1927 году; Воз­не­сен­ский со­бор, 1891 год), Па­нов­ский Свя­то-Тро­иц­кий жен­ский близ деревни Па­нов­ка (1904 год, за­крыт в 1924 году; Тро­иц­кий со­бор, 1900-1910-е годы, не сохранилась), Вир­гин­ский По­кро­во-Ни­ко­ла­ев­ский жен­ский (1910 год; уп­разд­нён в 1920-е годы, не сохранился). Пус­ты­ни: Вьяс­ская Вла­ди­мир­ско-Бо­го­ро­диц­кая в селе Боль­шой Вьяс (ос­но­ва­на в начале XVIII века, за­кры­та около 1925 года; Вла­ди­мир­ский со­бор, 1853-1862 годы; ко­ло­коль­ня, 1860-1870-е годы, церковь Усек­но­ве­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи, 1898-1903 годы, архитектор В.П. Се­меч­кин, обе не сохранились; тра­пез­ный кор­пус - 1903 год, архитектор А.С. Фе­до­тов), Сер­доб­ская Ка­зан­ская Алек­сие­во-Сер­ги­ев­ская в поселке Са­за­нье (1901 год, за­кры­та в 1923 году, воз­ро­ж­де­на в 2007 году; пе­щер­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, начало XX века).

В конце XIX - начале XX веков по­строе­ны ме­че­ти в Пен­зе (1893-1894 годы, архитектор В.П. Се­меч­кин), в сё­лах Би­гее­во (1889 год, сго­ре­ла в 2004 году), Ин­дер­ка (XIX век), Руд­ни­ков­ка (1898 год, архитектор А.С. Фе­до­тов; не сохранилась), Ниж­няя Елю­зань, Сред­няя Елю­зань и Верх­няя Елю­зань.

В конце XIX века в Пен­зен­ской области про­ни­ка­ет стиль мо­дерн: железно-дорожные во­кза­лы в по­сёл­ках Бес­со­нов­ка, Та­ма­ла (1904 год); зда­ние Пен­зен­ско­го от­де­ле­ния Дво­рян­ско­го зе­мель­но­го и Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ков (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Го­ген, раз­ра­бот­ка А.Г. Мо­ло­ки­на), до­ход­ный дом Р.И. Сло­ним­ской с эле­мен­та­ми мав­ри­тан­ско­го сти­ля в Пен­зе (1913-1914 годы, сне­сён в 1970 году), зда­ния в Сер­доб­ске, Куз­нец­ке, Мок­ша­не, Спас­ске (час­то ук­ра­шен­ные из­раз­ца­ми, на­лич­ни­ка­ми кри­во­ли­ней­ных очер­та­ний, со­че­та­ни­ем свет­ло­го и тём­но­го кир­пи­ча). В 1910-е годы раз­ви­то ра­цио­на­ли­стическое на­прав­ле­ние мо­дер­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем же­ле­зо­бе­то­на: Народный дом имени императора Алек­сан­д­ра II в Пен­зе (1912-1916 годы, архитектор А.Е. Яков­лев; сго­рел в 2008 году), эле­ва­то­ры зер­но­хра­ни­лищ Российского государственного бан­ка в по­сёл­ках Бе­ко­во, Та­ма­ла (1914-1915 годы). В нео­рус­ском сти­ле по­строе­на ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца в селе Ар­га­ма­ко­во (начало XX века). В сти­ле не­оклас­си­циз­ма - зда­ния ху­дожественного (1894-1897 годы, с эле­мен­та­ми не­оре­нес­сан­са) и ре­аль­но­го (1900-1904 годы, оба - архитектора А.П. Мак­си­мов) учи­лищ в Пен­зе, Народный дом в Бе­лин­ском (1912-1914 годы, архитектор А.А. Баг­ра­ков), поч­тамт в Ка­мен­ке (1913 год), запасной кор­пус До­ма имени В.Г. Бе­лин­ско­го в Пен­зе (1914-1915 годы, братья Баг­ра­ко­вы, с 1928 года барака), зда­ние управ­ле­ния бывшего тру­боч­но­го за­во­да в Пен­зе (1917-1918 годы, архитектор В.П. Апыш­ков), железно-дорожные во­кза­лы в Куз­нец­ке, посёлке Баш­ма­ко­во (оба с го­тическими мо­ти­ва­ми), Пен­за-4; пе­ре­строе­на церковь Святого. Ни­ко­лая в селе По­им (1901-1915 годы, архитектор В.И. Ва­силь­ев).

Со­хра­ни­лись усадь­бы 2-й половины XIX - начало XX веков: княжны О.П. Дол­го­ру­кой в селе Ли­пов­ка (руи­ны до­ма 2-й половины XIX века) и поселке Зе­мет­чи­но (де­ревянные до­ма с резь­бой в сти­ле национально-ро­ман­тического мо­дер­на), В.Ф. Ан­д­ро­но­ва в селе Чер­кас­ское (дом 1860-х годов, до­стро­ен в 1902 году в ду­хе ре­нес­санс­ных зам­ков), П.А. Ат­ры­гань­е­ва в селе Ото­рма (дом 1873-1875 годы; Ни­коль­ская церковь, 1851 год), А.М. Ус­ти­но­ва в селе Гра­бо­во (дво­рец с флан­ки­рую­щи­ми главный фа­сад круг­лы­ми баш­ня­ми, 1875 год; дом управ­ляю­ще­го, ко­нюш­ни), Ше­ре­ме­те­вых в селе По­им (зда­ние боль­ни­цы, дом управ­ляю­ще­го - 2-я половина XIX века), Н.М. Рих­тер в селе Ста­рая По­тлов­ка (дом начала XX века; церковь Мученницы Ал­лы Готф­ской, 1901 год), Биц­ко­го в селе Сте­па­нов­ка (дом XIX века), князей Ша­хов­ских в селе По­кров­ские Ва­зер­ки (дом по об­раз­цу русских па­лат XVII века), Ф.И. Ла­ды­жен­ско­го в селе За­ви­ва­лов­ка (11 по­стро­ек 1906-1913 годов, в том числе главный дом; с середины XIX века - За­ви­ва­лов­ский ко­не­за­вод), В.Н. Во­ей­ко­ва в городе Ка­мен­ка (дом в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1910-1914 годы). Так­же городские усадь­бы - дво­рян­ские (Бах­ме­те­вых в Ни­коль­ске, 1862 год) и ку­пе­че­ские (в Мок­ша­не, Пен­зе, Бе­лин­ском).

С 1920-х годов в Пен­зен­ской области раз­ви­вал­ся кон­ст­рук­ти­визм (Дво­рец куль­ту­ры имени С.М. Ки­ро­ва в Пен­зе, 1-я половина 1930-х годов), с середины 1930-х годов - современный не­оклас­си­цизм: ки­но­те­атр «Ком­со­мо­лец» в Куз­нец­ке (1936 год), Дом Со­ве­тов в Пен­зе (1958 год). В 1990-2000-е годы вос­ста­нав­ли­ва­лись мо­на­сты­ри, строи­лись ме­че­ти и церк­ви: де­ревянная Святого. Ни­ко­лая в мик­ро­рай­оне Аху­ны в Пен­зе (1994 год), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Зе­мет­чи­но (1994-2007 годы), Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в селе Лес­ной Вьясс (1994-1996 годы), Бо­го­яв­лен­ская в селе Ива (1996-2002 годы, все - архитектор Д.А. Бо­ру­нов), Святого Ио­ан­на Зла­то­уста ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в селе Ни­куль­ев­ка (2003 год), Святого Ни­ко­лая в селе Вер­ту­нов­ка (2011 год). В 2003-2007 годах воз­ро­ж­де­на церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Трес­ки­но Ко­лыш­лей­ско­го района (1836 год).

С XVII-XVIII века на тер­ри­то­рии Пен­зен­ской области раз­ви­ва­лись ико­но­пи­са­ние (в том числе в Ниж­не­ло­мов­ском Ус­пен­ском, Ши­хан­ском По­кров­ском, Мок­шан­ском Ка­зан­ском мо­на­сты­рях), резь­ба по де­ре­ву (5-ярус­ный ба­роч­ный ико­но­стас и скульп­ту­ра в хра­ме селе Ниж­нее Аб­ля­зо­во, клас­си­ци­стический ико­но­стас в хра­ме села Ер­шо­во). В 1854-1870 годы в Пен­зе дей­ст­во­ва­ла шко­ла ри­со­ва­ния Ма­ка­ро­вых, пе­ре­ве­дён­ная из Са­ран­ска. Её окон­чи­ли 50 жи­во­пис­цев. В Пен­зен­ской области в конце XIX - начале XX веках ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки В.Э. Бо­ри­сов-Му­са­тов, К.А. Са­виц­кий, Н.Ф. Пет­ров, И.С. Го­рюш­кин-Со­ро­ко­пу­дов, А.И. Вах­ра­ме­ев, А И. Штур­ман. Их уче­ни­ки - А.В. Лен­ту­лов, Г.К. Са­виц­кий, У. Тан­сык­ба­ев, В.Д. Фа­ли­ле­ев, А.Д. Бур­зян­цев, А.Ю. Са­виц­кас, В.Б. Сар­ки­сян. Род­ной Сер­добск на­ве­щал гра­фик Н.В. Кузь­мин. В середине - 2-й половины XX века ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы Н.К. Крас­нов, В.В. Не­пья­нов, Ю.И. Ро­маш­ков, скульп­то­ры А.А. Фо­мин, В.Г. Кур­дов, гра­фи­ки А.А. Оя, Н.М. Си­до­ров, А.С. Ко­роль, В.А. Пав­ли­ков, В.М. Ор­лов, Г.В. Жа­ков. Со 2-й половины XVIII века раз­ви­ва­ет­ся сте­коль­ное про­изводство (за­вод в Ни­коль­ске, с 1764 года), аба­шев­ская гли­ня­ная иг­руш­ка (село Аба­ше­во).

Му­зы­ка

Ос­но­ву тра­диционной куль­ту­ры со­став­ля­ет фольк­лор рус­ских, та­тар, морд­вы, а так­же ук­ра­ин­цев, чу­ва­шей, ар­мян, бе­ло­ру­сов, цы­ган и других на­ро­дов. Сре­ди мно­го­численных ау­тен­тич­ных кол­лек­ти­вов из­вест­ность в ре­гио­не по­лу­чи­ли: русские эт­но­гра­фические ан­самб­ли сёл Ми­хай­лов­ка (1939 год), Лес­ной Вьяс (1962 год), Ка­за­чья Пе­леть­ма (1980-е годы) Лу­нин­ско­го района, Ка­на­ев­ка (1946 год), Юло­во (1962 год), Чаа­да­ев­ка (1979 год) Го­ро­ди­щен­ско­го района, Бе­лынь Па­челм­ско­го района (начало 1950-х годов), Марь­ев­ка Ма­ло­сер­до­бин­ско­го района (1953 год), Ка­мен­ный Брод (1962 год), Ни­ки­фо­ров­ка, Ма­ров­ка (оба - середина 1980-х годов) Ис­син­ско­го района, Ка­ра­ча­ев­ка Со­сно­во­бор­ско­го района (начало 1960-х годов), Тю­нярь (начало 1970-х годов), Иль­ми­но (середина 1980-х годов) Ни­коль­ско­го района, Со­кол­ка Сер­доб­ско­го района (1979 год), Алек­се­ев­ка Мок­шан­ско­го района (середина 1980-х годов) и другие; мордовские этно­гра­фические ан­самб­ли сёл Но­вые Пи­чуры На­ров­чат­ско­го района (1939 год), Ста­рая Як­сар­ка (1947 год), Кол­да­ис (1978 год), Ар­миёво («Ки­ли­не», в переводе с мордовского языка - «Бе­рёз­ка», конец 1970-х годов) Ше­мы­шей­ско­го района, Кор­са­ев­ка Бе­лин­ско­го района, Пыл­ко­во Ло­па­тин­ско­го района (оба - начало 1960-х годов), Чу­мае­во (конец 1960-х годов) и Мок­рый Дол (середина 1980-х годов) Ка­меш­кир­ско­го района, Ва­че­лай (1974 год) и Теш­нярь («Лей­не», в переводе с мордовского языка - «Ру­че­ёк», 1978 год) Со­сно­во­бор­ско­го района, Боль­шое Пер­мие­во Ни­коль­ско­го района (1985 год) и другие; татарские эт­но­гра­фические ан­самб­ли сёл Усть-Уза Ше­мы­шей­ско­го района (начало 1950-х годов), Ин­дер­ка Со­сно­во­бор­ско­го района (начало 1980-х годов); чу­вашские эт­но­гра­фические ан­самб­ли сёл Илим-Го­ра («Аза­мат», в переводе с чу­вашского языка - «Ра­ду­га», начало 1970-х годов), Алёш­ки­но (конец 1970-х годов) Не­вер­кин­ско­го района. Раз­ви­тие народного музыкального искусства под­дер­жи­ва­ет­ся кон­церт­ны­ми фольк­лор­ны­ми кол­лек­ти­ва­ми «Ре­чень­ка» (1978 год), «Го­ло­са Рос­сии» (1989 год; оба - Пен­за) и другие. Ра­бо­ту са­мо­де­ятельских кол­лек­ти­вов с 1945 года ко­ординировал об­ла­ст­ной Дом народного твор­че­ст­ва, на ба­зе ко­то­ро­го соз­дан Об­ла­ст­ной на­учно-ме­то­дический центр народного твор­че­ст­ва и куль­тур­но-про­све­тительные ра­бо­ты (1979 год).

В конце XVIII - 1-й половине XIX веках в Пен­зен­ском крае функ­цио­ни­ро­ва­ли многочисленные до­маш­ние кре­по­ст­ные те­ат­ры, сре­ди них – те­атр А.Б. Ку­ра­ки­на, где ста­ви­лись пре­именованные опе­ры и ба­ле­ты. Пуб­лич­ная му­зы­каль­но- те­ат­раль­ная жизнь поя­ви­лась в Пен­зе на ру­бе­же XVIII-XIX веков, ко­гда функ­цио­ни­ро­ва­ли 2 об­ще­дос­туп­ных кре­по­ст­ных те­ат­ра с опер­ным ре­пер­туа­ром: по­ме­щи­ков Го­ри­хво­сто­вых (с 1796 года), в ко­то­ром ста­ви­лись ис­клю­чи­тель­но итальянские опе­ры, и по­ме­щи­ков Глад­ко­вых (1806-1829 годы, вме­сте с кре­по­ст­ны­ми в труп­пе иг­ра­ли профессиональные ак­тё­ры и лю­би­те­ли), где опе­ры шли на­ря­ду с во­де­ви­ля­ми и дра­ма­тическими спек­так­ля­ми. С середины XIX века в Пен­зе ре­гу­ляр­но га­ст­ро­ли­ро­ва­ли опер­ные и опе­ре­точ­ные труп­пы. Рас­про­стра­не­нию музыкальной куль­ту­ры в крае спо­соб­ст­во­ва­ли круж­ки про­све­щён­ных лю­би­те­лей му­зы­ки, а с конца XIX века - ор­ке­ст­ры народных ин­ст­ру­мен­тов; из­вест­ность в гу­бер­нии и за её пре­де­ла­ми по­лу­чил соз­дан­ный в 1902 году князьями Обо­лен­ски­ми дом­ро-ба­ла­ла­еч­ный ор­кестр ра­бо­чих Ни­ко­ло-Пе­ст­ров­ско­го сте­коль­но­го за­во­да.

Обу­че­ние му­зы­ке и тан­цам в гим­на­зи­ях и училищах Пен­зы вве­де­но в начале XIX века. Музыкальные дис­ци­п­ли­ны пре­по­да­ва­лись в Пен­зе в ду­хов­ной се­ми­на­рии (от­кры­та в 1800 году), учи­тель­ской се­ми­на­рии (от­кры­та в 1874 году). С 1862 года в Пен­зе не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал хор­мей­стер и ре­гент А.А. Ар­хан­гель­ский (ру­ко­во­дил в том числе ар­хие­рей­ским хо­ром), в 1902 году по его ини­циа­ти­ве от­кры­то Цер­ков­но-певческое общество. В 1878 году ос­но­ва­на пер­вая в Пен­зе ча­ст­ная фортопианая шко­ла И.П. Ле­гра­на. В 1882 году ор­га­ни­зо­ва­ны музыкальные клас­сы Пен­зен­ско­го от­де­ле­ния ИРМО (в по­ме­ще­нии Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния), на их ос­но­ве об­ра­зо­ва­но Пен­зен­ское музыкальное училище (название с 1936 года; сре­ди вос­пи­тан­ни­ков - Н.Г. Минх, Б.Э. Хай­кин). В го­ды Великой Отечественной вой­ны (в 1941-1944 годы) училище не ра­бо­та­ло, в его зда­нии раз­ме­ща­лась эва­куи­ро­ван­ная Цен­траль­ная му­зы­каль­ная шко­ла при Мо­сков­ской кон­сер­ва­то­рии. В Пен­зе ра­бо­та­ли ди­ри­жёр Н.Г. Рах­лин, скри­па­чи К.Г. Мос­трас, А.И. Ям­поль­ский, пиа­ни­сты Т.Д. Гут­ман, Я.И. Зак.

С 1920-х годов при клу­бах, пред­при­яти­ях, шко­лах, во­енных час­тях Пен­зен­ской области ра­бо­та­ло боль­шое ко­ли­че­ст­во са­мо­де­ятельных ор­ке­ст­ров народных ин­ст­ру­мен­тов, в том числе в 1930-е годы вы­сту­пал ан­самбль гус­ля­ров при Двор­це куль­ту­ры имени С.М. Ки­ро­ва. В 1919-1922 годы Опер­ная труп­па под руководством Ф.П. Ва­зер­ско­го при по­лит­от­де­ле губ­во­ен­ко­ма­та вы­сту­па­ла с русскими и за­ру­беж­ны­ми клас­сическими опе­ра­ми в Пен­зе, Ка­мен­ке, Куз­нец­ке, Ин­са­ре, Са­ран­ске, в клу­бах во­ин­ских час­тей, гос­пи­та­лях. В даль­ней­шем Ва­зер­ский ру­ко­во­дил Опер­ной сту­ди­ей при Двор­це куль­ту­ры имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го (1958год). В 1941-1948 годы в Пен­зе ра­бо­тал Те­атр опе­ры и ба­ле­та (с 1943 года го­су­дар­ст­вен­ный), на ба­зе ко­то­ро­го в 1948 году ор­га­ни­зо­ван ан­самбль опе­рет­ты (в со­ста­ве кон­церт­но-эс­т­рад­но­го бю­ро). В 1942-1943 годы в Пен­зу был эва­куи­ро­ван Рос­тов­ский те­атр музыкальной ко­ме­дии. В 1939-1941 годы ра­бо­та­ло кон­церт­но-га­ст­роль­ное бю­ро (с 1942 года кон­церт­но-эс­т­рад­ное бю­ро), в 1957 году ре­ор­га­ни­зо­ван­ное в фи­лар­мо­нию. В со­ста­ве Пен­зен­ской государственной фи­лар­мо­нии (современный ста­тус с 2010 года): Гу­бер­на­тор­ская сим­фо­ническая ка­пел­ла (2003 год), ан­самб­ли - гу­бер­на­тор­ский «Стар­го­род» (2000 год), эт­нической му­зы­ки «Ми­ря­не» (1990 год), пес­ни и тан­ца «Ка­зачья за­ста­ва» (2004 год), эс­т­рад­но-джа­зо­вый «Джаз-Кру­из» (2007 год) и другие. Пен­зен­ский русский народный хор проф­сою­зов (1956 год, с 1983 года имени О.В. Гри­ши­на). Муз. общество Пен­зен­ской области (ос­но­ва­но в середине 1960-х годов как Хо­ро­вое общество; современный ста­тус и название с 1987 года). Центральное музыкально-учеб­ное за­ве­де­ние Пен­зен­ской области - музыкальный кол­ледж имени А.А. Ар­хан­гель­ско­го (бывшее музыкальное училище; современный ста­тус и название с 2008 года). Куз­нец­кое музыкальное училище (1969 год) - центр музыкальной жиз­ни Куз­нец­ка и Куз­нец­ко­го района. Раз в два го­да Пен­зен­ская государственная фи­лар­мо­ния ор­га­ни­зу­ет фес­ти­ва­ли: Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый (с 2011 года), Все­рос­сий­ский русского ро­ман­са имени Г.А. Ка­ре­вой (с 2002 года), меж­ре­гио­наль­ный (пер­вона­чаль­но об­ла­ст­ной) хо­ро­вой му­зы­ки имени А.А. Ар­хан­гель­ско­го (с 2000 года), об­ла­ст­ной сим­фо­нической му­зы­ки (с 2004 года), ис­кусств «Стар­го­род-фес­ти­валь» (с 2006 года).

Те­атр

Пер­вый спек­такль в по­стро­ен­ном по ини­циа­ти­ве пен­зен­ско­го гу­бер­на­то­ра И.М. Дол­го­ру­ко­ва зда­нии со­сто­ял­ся 24.11.1793 года («Об­ман­щик» по пье­се императрицы Ека­те­ри­ны II). В начале XIX века в Пен­зе ра­бо­та­ли кре­по­ст­ные труп­пы Г.В. и В.Г. Глад­ко­вых, ста­вив­шие опе­ры, ба­ле­ты, пе­ре­вод­ные ко­ме­дии и дра­мы. В 1846 году вы­пу­ск­ник Московского университета И.Н. Гор­ст­кин по­стро­ил не­боль­шое те­ат­раль­ное зда­ние, ко­то­рое сда­вал га­ст­ро­ли­рую­щим в го­ро­де ан­тре­при­зам. С середины 1890-х годов пен­зен­ский дра­ма­тический те­атр раз­мес­тил­ся в Народном до­ме (здесь в 1896-1897 годах де­бю­ти­ро­вал В.Э. Мей­ер­хольд). В 1920 году те­ат­ру при­свое­но имя А.В. Лу­на­чар­ско­го. В 2008 году зда­ние сго­ре­ло, но­вое по­строе­но в 2010 году. Сре­ди ак­тё­ров (в раз­ные го­ды): Г.Д. Ва­ви­лов, Н.М. Вое­во­ди­на, О.Т. Зе­лен­чен­ко, С.В. Ка­за­ков (с 2010 года художественный руководитель), М.Я. Ка­план, П.М. Кир­са­нов, В.Я. Ко­но­па­тин, Л.А. Ло­зиц­кая, С.М. Му­ра­тов, Н.М. Мо­ро­зов, Д.Ф. Смир­нов, Н.В. Ста­ро­войт, Н.Н. Шев­ку­нен­ко, Г.Е. Реп­ная. 23.03.1935 года в по­ме­ще­нии пен­зен­ско­го клу­ба имени Пер­во­го мая от­крыл­ся ТЮЗ, од­на­ко, осу­ще­ст­вив 8 по­ста­но­вок, в том же го­ду за­крыл­ся из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей, но­вый ТЮЗ поя­вил­ся в го­ро­де в 1989 года. В 1942 году в Пен­зе об­ра­зо­ван те­атр ку­кол «Ку­коль­ный дом». В 1984 году в Пен­зе от­крыт пер­вый в стра­не ме­мо­ри­ал В.Э. Мей­ер­холь­да (ос­но­ван как му­зей, в 2001 году при нём соз­дан «Те­атр док­то­ра Да­пер­тут­то»; с 2003 года Центр те­ат­раль­но­го искусства «Дом Мей­ер­холь­да»). Вто­рым те­ат­раль­ным цен­тром Пен­зен­ской области на про­тя­же­нии XX века был город Куз­нецк. В 1898 году пье­сой А.Н. Ост­ров­ско­го «Бед­ность не по­рок» в го­ро­де от­крыл­ся лет­ний лю­би­тель­ский те­атр, с 1911 года профессиональный те­атр при Народном до­ме, в 1918 году на­цио­на­ли­зи­ро­ван, с 1939 года Куз­нец­кий дра­ма­тический те­атр. На его сце­не, в ча­ст­но­сти, де­бю­ти­ро­вал уро­же­нец Куз­нец­ка Б.М. Те­нин. В 1966 году зда­ние сго­ре­ло, те­атр пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. В 1979-2005 годах в Куз­нец­ке ра­бо­тал те­атр-сту­дия «Бум!» под руководством А.Н. Ка­лаш­ни­ко­ва, с ус­пе­хом ос­ваи­вав­ший улич­ные, «ба­ла­ган­ные» жан­ры, в том числе «те­атр на по­воз­ках», «те­атр на пло­тах» (с ро­ман­тической фее­ри­ей «Алые па­ру­са» ар­ти­сты про­шли по реке Усе че­рез несколько об­лас­тей), «те­атр на мус­тан­гах» и т. п. По ини­циа­ти­ве его труп­пы в 1994-2005 годах в Куз­нец­ке про­во­ди­лись фес­ти­ва­ли те­ат­ров Рос­сии и СНГ «Бум­бо­рам­бия».

В 1873 году братья Ни­ки­ти­ны от­кры­ли в Пензе пер­вый российский ста­цио­нар­ный цирк; зда­ние современного цир­ка (Государственный цирк имени Т. Ду­ро­вой) по­строе­но в 1965 году (в 2011 году за­кры­то на ре­кон­ст­рук­цию).

Дополнительная литература:

По­пов А.Е. Церк­ви, при­чты и при­хо­ды Пен­зен­ской епар­хии. Пен­за, 1896;

Хво­щев А.Л. Очер­ки по ис­то­рии Пен­зен­ско­го края. Пен­за, 1922;

Гвоз­дев Б.Н. Не­ко­то­рые све­де­ния о про­мыш­лен­но­сти Пен­зен­ско­го края в 18 в. // Тру­ды Пен­зен­ско­го об­ще­ст­ва лю­бите­лей ес­те­ст­во­зна­ния и крае­ве­де­ния. Пен­за, 1925. Вып. 8;

Мо­леб­нов М.П. Пен­зен­ский кре­по­ст­ной те­атр Глад­ко­вых. Пен­за, 1955;

Пен­зен­ская об­ласть за со­рок лет Со­вет­ской вла­сти. 1917–1957. Пен­за, 1957;

За­строж­ный В., Смай­кин А. Ф. П. Ва­зер­ский. Пен­за, 1957;

По­лес­ских М.Р. Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Пен­зен­ской об­лас­ти. Пен­за, 1970;

По­лес­ских М.Р. Древ­нее на­се­ле­ние Верх­не­го По­су­рья и При­мок­ша­нья. Пен­за, 1977;

Очер­ки ис­то­рии Пен­зен­ско­го края. С древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XIX в. Пен­за, 1973;

Пен­зен­ский край. XVII в. – 1917 г.: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. Са­ра­тов, 1980;

Ма­те­риа­лы Сво­да па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры РСФСР. Пен­зен­ская об­ласть. М., 1985;

Ле­бе­дев В.И. Ле­ген­да или быль: По сле­дам за­сеч­ных сто­ро­жей. Са­ра­тов, 1986;

Треть­я­ков В.П., Вы­бор­нов А.А. Не­олит Сур­ско-Мок­шан­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. Куй­бы­шев, 1988;

Из ис­то­рии об­лас­ти. Очер­ки крае­ве­дов. Пен­за, 1989–1995. Вып. 1–5;

Ку­ри­цын И.И., Мар­ден­ский Н.А. Гео­гра­фия Пен­зен­ской об­лас­ти. Са­ра­тов, 1991;

Чер­няв­ская Е.Н. По­строй­ки пе­рио­да мо­дер­на в Пен­зен­ской об­лас­ти и их ис­поль­зо­ва­ние // Во­про­сы ох­ра­ны и ис­поль­зо­ва­ния па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры. М., 1994;

По­лу­боя­ров М.С. За­се­ле­ние Пен­зен­ско­го края в XVII – на­ча­ле XVIII вв. // Зем­ст­во. 1995. № 2;

По­лу­боя­ров М.С. Древ­но­сти Пен­зен­ско­го края в зер­ка­ле то­по­ни­ми­ки. 2-е изд. М., 2010;

Ар­хи­тек­ту­ра и гра­до­строи­тель­ст­во в ис­то­рии Пен­зен­ско­го края // Зем­ст­во. 1995. № 5;

Го­шу­ляк В.В. Ис­то­рия Пен­зен­ско­го края. Пен­за, 1995–1998. Кн. 1–3;

Бе­ло­усов С.В. Воз­ник­но­ве­ние сель­ских церк­вей в Пен­зен­ском крае // Крае­ве­де­ние. 1997. № 2;

Ку­ри­цын И. И. На­се­ле­ние и хо­зяй­ст­во Пен­зен­ской об­лас­ти. Пен­за, 1998;

Ста­виц­кий В.В. Ка­мен­ный век При­мок­ша­нья и Верх­не­го По­су­рья. Пен­за, 1999;

Ста­виц­кий В.В. Брон­зо­вый век По­су­рья и При­мок­ша­нья. Пен­за, 2005;

Пер­вуш­кин В.В., Шиш­лов С.Л. Эво­лю­ция пред­став­ле­ний о сред­не­ве­ко­вой по­ли­ти­че­ской ис­то­рии Ок­ско-Цен­ско-Сур­ско­го ме­ж­ду­ре­чья (Тем­ни­ков­ской Ме­ще­ры) в XIX–XX вв. // Оте­че­ст­вен­ная куль­ту­ра и раз­ви­тие крае­ве­де­ния. Пен­за, 2000;

Бе­ло­рыб­кин Г.Н. Зо­ло­та­рев­ское по­се­ле­ние. СПб., 2001;

Бе­ло­рыб­кин Г.Н. За­пад­ное По­вол­жье в сред­ние ве­ка. Пен­за, 2003;

Пен­зен­ская эн­цик­ло­пе­дия. М., 2001;

Пен­зен­ская ле­со­степь. Пен­за, 2002;

Спра­воч­ник по ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­но­му де­ле­нию Пен­зен­ско­го края (1663–1991 гг.). Пен­за, 2003;

Ста­виц­кий В.В., Хре­ков А.А. Не­олит – ран­ний эне­о­лит ле­со­степ­но­го По­су­рья и При­хопе­рья. Са­ра­тов, 2003;

Двор­жан­ский А.И. По­строй­ки А. Е. Эрен­бер­га в Пен­зен­ской гу­бер­нии // Пен­зен­ский вре­мен­ник лю­би­те­лей ста­ри­ны. М., 2004. Вып. 13;

Двор­жан­ский А.И. Па­мят­ни­ки цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры Пен­зен­ско­го края // Там же. М., 2004. Вып. 14;

Чур­син А.И. Ланд­шафт­ная ор­га­ни­за­ция тер­ри­то­рии ле­со­степ­ной зо­ны Сред­не­го По­вол­жья. Пен­за, 2008;

Са­ля­ев Е.И. Ос­вое­ние «Ди­ко­го по­ля». Пен­за, 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)