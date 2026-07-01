ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена на юго-востоке Европейской части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь 43,4 тысяч км2. Население 1368,7 тысяч человек (2013 год; 1507,8 тысяч человек в 1959 году; 1504,6 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Пенза. Административно-территориальное деление: 27 районов, 11 городов, 16 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Пензенской области (1996 год). Государсвенная власть в области осуществляется Законодательным собранием, губернатором, областным правительством, иными исполнительными органами в соответствии с законом Пензенской области. Законодательное собрание Пензенской области - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти. Состоит из 36 депутатов, избираемых населением на 5 лет. Из них половина (18 депутатов) избирается по одномандатным избирательным округам, половина (18 депутатов) - по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом области. Высшее должностное лицо Пензенской области - губернатор - избирается гражданами РФ, проживающими на территории области (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012 год). Он возглавляет высший исполнительный орган государственной власти - областное правительство и определяет структуру иных органов исполнительной власти.
Население
Русские составляют 86,8% населения Пензенской области. Проживают также татары (6,4%), мордва (4,1%), украинцы (0,7%), чуваши (0,4%), армяне и др. (2010 год, перепись).
Демографич. ситуация в Пензенской области одна из самых сложных в Приволжском федеральном округе: за 1990-2013 годы число жителей сократилось почти на 180 тысяч человек. В начале 2010-х годов продолжается естественная убыль населения (максимальные показатели в 1-й половине 2000-х годов - свыше 9 на 1000 жителей; 4,1 на 1000 жителей в 2012 году), дополняемая оттоком трудоспособного населения (главным образом в Москву и Московскую область; максимальные показатели в начале 2000-х годов - 20-30 на 10 тысяч жителей; 16 на 10 тысяч жителей в 2012 году). Рождаемость - одна из самых низких в РФ (10,8 на 1000 жителей, 78-е место), смертность высокая (14,9 на 1000 жителей); младенческая смертность ниже среднего уровня по РФ (7,2 на 1000 живорождённых). Доля женщин 54,6%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,7%, старше трудоспособного возраста - 26,8%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 70,9 года (мужчины - 64,9, женщины - 76,8). Средняя плотность населения 31,6 человек/км2. Наиболее плотно заселены Бессоновский, Городищенский, Нижнеломовский районы. Доля городского населения 67,7% (2013 год; 61,7% в 1989 году). Наиболее крупные города (тысяч челлвек, 2013 год): Пенза (519,9), Кузнецк (87,2), Заречный (63,9), Каменка (38,4), Сердобск (34,5).
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 28.11.2013 год) 359 православных религиозных организаций, принадлежащих Пензенской митрополии (епархия образована в 1799 году как Саратовская и Пензенская, в 1803-1828 годах Пензенская и Саратовская, в 1828-1991 годах Пензенская и Саранская, в 1991-2012 годах Пензенская и Кузнецкая; митрополия образована в 2012 году) РПЦ. Среди них 8 монастырей: 5 мужских [в том числе Нижнеломовский Казанско-Богородицкий (основан в 1644-1648 годы) в селе Норовка; Свято- Тихвинский Керенский (основан в 1683 году) в селе Вадинск] и 3 женских [в том числе Троице-Сканов (основан до 1672 года как мужской, с 1990 года женский) в селе Сканово; Троицкий (основан в 1689 году) в Пензе]. В Пензенской области зарегистрировано также 77 мусульманских организаций, 25 протестантских организаций различных деноминаций [евангельские христиане-баптисты, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня, методисты, пятидесятники и др.], 2 иудаистские, 2 старообрядческие (Русская древлеправославная церковь), 1 католическая организация, а также 4 организации свидетелей Иеговы, 1 - Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов), 1 - Церкви Христа, 1 - последователей веры Бахаи, 1 - Международного общества сознания Кришны.
Исторический очерк
Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Пензенской области относятся к мезолиту, вероятно к его поздней части. Примокшанье входило в сферу влияния культур Поочья (бутовская культура, иеневская культура), в Посурье представлена традиция использования трапециевидных микролитов в качестве вкладышей или наконечников стрел, которая широко распространена в Нижнем Поволжье.
Переход к неолиту представлен на стоянке Озименки 2 (Наровчатский район), по керамике близкой елшанской культуре (ранний неолит Самарского Заволжья). Ряд памятников Посурья близок средневолжской культуре. На них фиксируются также черты, характерные для керамики верхневолжской культуры, среднедонской культуры, волго-камской культуры, что позволяет рассматривать регион как контактную зону. С середины IV-го тысячалетия до нашей эры с севера по Мокше распространяются традиции, для которых показательна ямочно-гребенчатая и гребенчато-ямочная керамика (льяловская культура, балахнинская культура).
В раннем энеолите (около 2-й половины IV-го тысячалетия) на юг территории Пензенской области из степного Поволжья проникают традиции родственных самарской культуры и хвалынско-среднестоговской культуры, в основе хозяйства которых было скотоводство (крупный рогатый скот, лошади, овцы). Находки на стоянке Софьино (Сердобский район) свидетельствуют о контактах самарской и льяловской культур. В середине III-го тысячалетия с севера распространяется волосовская культура, носители которой ассимилировали местное население. В позднем энеолите с ними контактировали носители имеркской культуры, сложившейся на основе традиций, представленных памятниками дубровичского типа. Это население пришло на Мокшу и Суру из Верхнего Поднепровья под давлением групп, принадлежавших шнуровой керамики культурно-исторической общности.
В начале бронзового века, на рубеже III-го и II-го тысячалетия, местное население было рассеяно и частично ассимилировано носителями балановской культуры (смотрите Баланово) в ходе их продвижения по северу лесостепи к Волге и Каме. В это же время с юга на территорию Пензенской области проникают группы носителей катакомбной культуры и полтавкинской культуры. Из бассейна Дона на Мокшу распространяется иванобугорская культура (для неё характерна орнаментация керамики ромбич. отпечатками и ромбич. фигурами из оттисков зубчатого штампа). Её памятники на территории Мордовии и Пензенской области П. Д. Степанов и др. выделяют в особую примокшанскую культуру. Из южных районов Среднего Поволжья в верховья Суры проникает вольско-лбищенская культура, традиции которой восходят к посткатакомбным культурам и группам, входящим в общность шнуровой керамики культур.
В начале II-го тысячалетия. на территорию Пензенской области вторгаются носители абашевской культуры и вступают в воен. столкновения с балановцами. Немногочисленность абашевской керамики на Суре и Мокше свидетельствует о непродолжительном обитании здесь носителей этих традиций. В 1-й трети II-го тысячалетия в степной части территории области распространяется срубная культура (общность), которая включила и местные традиции. В Прихопёрье преобладало влияние среднедонского варианта срубной общности; Верхнее Посурье являлось контактной зоной этого и средневолжского вариантов. Севернее сложились памятники аким-сергеевского типа, связанные с традициями юго-восточной окраины поздняковской культуры. Здесь же фиксируется влияние раннеприказанской культуры Среднего Поволжья; затем, особенно в финале бронзового века, - текстильной керамики культуры. В финале бронзового века на Мокше и Верхней Суре появляются и носители традиций бондарихинской культуры.
К раннему железному веку (VII век до нашей эры - начало новой эры) в северных районах Пензенской области относятся памятники городецкой культуры, расположенные локальными группами, тяготеющими к лесным массивам и поймам рек Выша, Мокша, верховьям Суры; отдельные памятники известны на реках Хопёp и Ворона. Более 30 находок биметаллических и железных мечей, кинжалов, наконечников копий раннекочевнических типов в основном VII/VI-V/IV века до нашей эры и впускного савроматского погребения в курган у села Марьевка (Кузнецкий район) свидетельствуют о включении южной части территории Пензенской области в зону влияния савроматской археологической культуры и ранней из сарматских археологических культур.
В 1-й половине и середине I-го тысячалетия новой эры Примокшанье и ближняя часть Посурья входят в зону культурных групп, связанных с традициями, представленными на памятниках круга Андреевского кургана (вопрос об их соотношении с городецкой культурой остаётся открытым). Среди этого населения (см. также Армиёво) были и предки мордвы, основное население региона в раннем Средневековье. В 4-й четверти I-го тысячалетия, наряду с местными традициями, фиксируется влияние салтово-маяцкой культуры, что позволяет говорить о включённости значительной части Западного Поволжья в экономическую и политическую орбиту Хазарского каганата.
С XI века Верхнее Посурье, а с XII века и Верхнее Примокшанье входили в Булгарию Волжско-Камскую. Здесь, наряду с типичными древнемордовскими памятниками, выделяются укреплённые центры юловско-золотарёвского типа. Расцвет этих центров связан с функционированием торгового пути из Киева в Болгар, со стратегическим значением региона для контроля над Окско-Сурским междуречьем, где сталкивались интересы Волжско-Камской Булгарии и Северо-Восточной Руси, для обороны против половцев, господствовавших в волго-донских степях. В военных центрах региона прослеживается влияние аскизской культуры, что объясняют присутствием в гарнизонах выходцев из Сибири. Есть точка зрения о соотнесении части населения с буртасами, к одному из центров которых относят Пургасову волость (см. также в стье Мордовия, раздел Исторический очерк).
В конце 1230-х годов - начале 1240-х годов территория современной Пензенской области подверглась разгрому в ходе монголо-татарского нашествия и вошла в состав Золотой Орды. С ордынским административным центром города Мохши (пришёл в запустение с конца XIV века) отождествляется Наровчатское городище.
История региона в XV - середине XVI веков является предметом дискуссии. Устоявшееся представление о нахождении территории современной Пензенской области в составе Казанского ханства в середине XV - середине XVI веков было в 1998-1999 годах оспорено В.В. Первушкиным и С.Л. Шишловым. Они сформулировали концепцию о существовании на этой территории политического образования Темниковская Мещера во главе с потомками Чингисида Бехана (2-я половина XIV века). Центрами являлись город Сараклыч (до конца XIV - начала XV веков; оставлен из-за эпидемии), Каньгушское городище (непродолжительное время) и город Темников (с 1-й половины XV века). По мнению авторов концепции, судя по жалованным грамотам великих князей московских и царей (с 1547 года) местным князьям, Темниковская Мещера добровольно вошла в состав Русского государства в 1-й четверти XVI века, а Беханиды до начала XVII века сохраняли контроль над значит. частью своих владений в качестве служилых князей. При этом сам город Темников после его переноса в 1536 году на новое место управлялся русскими воеводами и стал центром обширного Темниковского уезда.
После взятия русскими войсками Казани (1552 год) территория региона оказалась разделённой между 4 уездами, находившимися в ведении Приказа Казанского дворца: Алатырским, Кадомским, Шацким и Темниковским (в его Замокшанский стан вошла без части современной Пензенской области). Темниковский воевода контролировал в XVI - 1-й половине XVII веков вновь присоединяемые территории, которые к 1640-м годам простирались в юго-восточную сторону почти до Саратова. Регион в то время был покрыт огромными пространствами лесов и ковыльными степями («дикое поле ковыла»).
Активное освоение региона началось в конце XVI - начало XVII веках с запада и северо-запада. Его особенностью являлось строительство засечных черт – Керенской, Верхнеломовской, Нижнеломовской, Пензенской (получили название от поставленных на них первых городов и острогов), которые выполняли свою защитную роль вплоть до начала XVIII века. Так началось освоение территории современного Спасского, Наровчатского, Нижнеломовского и Вадинского районов. Северная часть осваиваемого края входила сначала в Краснослободский, а потом в Наровчатский присуд Темниковского уезда. В 1635-1636 годах построены и заселены крепости Нижний Ломов и Верхний Ломов (заштатный город с 1797 года, село с 1925 года), в 1636 году упоминаются как города. Вероятно, тогда же (по мнению М.С. Полубоярова, около 1645 года) образованы Нижнеломовский и Верхнеломовский (Верхоломовский) уезды. Местные органы власти появились в новых уездах не сразу, первоначально уезды фактически входили в состав Ломовского «круга» (округа) Темниковского уезда. Территорию современного Вадинского и Спасского районов Пензенской области первыми начали заселять переведенцы из Шацкого и Кадомского уездов. В 1636 году был построен Буртасский острог на реке Вад, в 1639 году кадомские служилые татары перенесли острог на новое место, на приток Вада реки Керенса (ныне Керенка), в связи с чем он получил название Керенский острог (с 1646 года город Керенск, с 1926 года село, в 1940 году переименовано в Вадинск). В 1639 году в Нижнем Ломове было создано управление, подчинявшееся властям в Темникове.
Новые поселения появились в крае после основания Пензы (1663 год), что привело к возникновению Пензенского уезда, куда вошли, помимо Пензы, обширные территории: всё Посурье и Засурье, земли по реке Уза и верховьям рек Мокша и Хопёр. Во 2-й половине XVII века на территории современной Пензенской области существовало 4 уезда: Пензенский, Керенский, Верхнеломовский и Нижнеломовский. Часть территории оставалась в Темниковском, Кадомском и Шацком уездах. Территория современной Пензенской области пострадала в ходе Разина восстания 1670-1671 годы. В связи с тем что регион являлся пограничным, здесь действовало ещё и военно-административное деление.
В результате губернской реформы 1708 года территория современной Пензенской области оказалась в Казанской (Пенза с пригородами Рамзаевский и Мокшанск, а также Пензенский уезд) и Азовской (вся остальная территория) губерниях. В 1709-1710 годах здесь существовало около 600 населённых пунктов, где проживало примерно 90 тысяч человек. Летом 1717 года регион подвергся так называемому Большому Кубанскому погрому (в нём участвовали ногайцы, черкесы, адыги и казаки-некрасовцы), в ходе которого многие населённые пункты были полностью уничтожены, а число убитых и уведённых в плен составило почти 18 тысяч человек (главным образом из Пензенского уезда). Несмотря на это, численность населения довольно быстро восстановилась. С 1719 года Пенза с пригородами и уездом входила в Пензенскую провинцию Казанской губернии; города Верхний Ломов и Нижний Ломов - в Тамбовскую провинцию Азовской (с 1725 года Воронежской) губернии, а Наровчат и Керенск - в Шацкую провинцию той же губернии. В 1727 году в уездах региона проживало около 306 тысяч человек, к 1764 году - около 550 тысяч человек. Летом 1774 года территория современной Пензенской области оказалась в ареале Пугачёва восстания 1773-1775 годы, восставшими были заняты Нижний Ломов, Наровчат и Пенза, осаждён Керенск, однако в конце лета - осенью 1774 года повстанцы были разбиты правительств. войсками у Троицка и у Наровчата.
Основной отраслью хозяйства на территории современной Пензенской области являлось земледелие. С начала XVIII века появились первые поташные заводы, развивалось винокурение, производство спирта (к концу XVIII века - 1-2-е места в Российской империи), ремесленное производство (столярное, сапожное, портняжное, кузнечное и др.), пчеловодство и бортничество. С развитием рынка во 2-й половине XVIII века начали быстро увеличиваться пахотные площади (к 1785 году - 50% всей территории), по запасам товарного хлеба регион стоял на одном из первых мест в Российской империи. На основе залежей болотной руды в крае сложилась металлургическая промышленность - Рябкинский (начало 1720-х годов), Сивинский (1726 год) и Авгорский (Авгурский; основан в 1754 году, пущен в 1755 году) чугуноплавильные заводы Миляковых, доменный и молотовый завод братьев Турчаниновых и Никонова (основан в 1754 году, пущен в 1755 году), молотовый завод Никоновых (1758 год, закрыт в конце 1770-х годов) в Иссе. Во 2-й половине XVIII века начали появляться конные заводы (крупнейшие - в селе Аргамаково Чембарского уезда, в сёлах Симбухово, Знаменское и Новая Кутля Мокшанского уезда, в селе Андреевка Нижнеломовского уезда). В 1764 году в селе Никольское Пёстровка (ныне город Никольск) А.И. Бахметевым основан хрустальный завод, в 1773 году там устроена фарфоровая и фаянсовая фабрика. К концу XVIII века на территории современной Пензенской области действовали около 10 относительно крупных суконных и несколько небольших полотняных фабрик.
В 1780-1797 годах и 1801-1928 годах большая часть территории современной Пензенской области входила в состав Пензенской губернии (до 1796 года Пензенское наместничество), в 1797-1801 годах - Нижегородской губернии, Саратовской губернии, Симбирской губернии и Тамбовской губернии. Спасский уезд входил в Тамбовскую губернию (1779-1923 годы; до 1796 года Тамбовское наместничество), Кузнецкий и Сердобский уезды - в Саратовскую губернию (1780-1796 годы, 1797-1928 годы; до 1796 года Саратовское наместничество).
В 1928-1929 годы подавляющая часть территории региона входила в состав Средневолжской области, в 1929-1935 годы - Средневолжского края, в 1935-1936 годы – Куйбышевского края; Сердобский район в 1928 году входил в состав Нижневолжской области, в 1928-1934 годы - Нижневолжского края, в 1934-1936 годы - Саратовского края. В 1936-1939 годы территория современной Пензенской области входила в состав Куйбышевской и Саратовской областей, а также Тамбовской области (образована в 1937 году).
Указом Президиума ВС СССР от 4.02.1939 года образована Пензенская область в составе 38 районов. В годы Великой Отечественной войны через территорию Пензенской области прошла первая автомагистраль Москва - Пенза - Куйбышев (ныне Самара). В 1943 году часть территории передана вновь образованной Ульяновской области. В 1950-е годы статус городов получили Каменка (1951 год), Сурск (1953 год), Никольск (1954 год) и Заречный (1958 год). Во 2-й половине XX века построен ряд крупных промышленных предприятий (главным образом в Пензе), через территорию Пензенской области проложены нефтепровод «Дружба», продуктопровод Куйбышев - Брянск, газопровод Саратов - Горький (1960 год).
Архитектура и изобразительное искусство
Наиболее древние памятники искусства на территории Пензенской области - керамика городецкой культуры. К VIII-XIII векам относятся орнаментированная посуда, украшения мордвы, буртасов, представителей аскизской культуры (железные накладки конской сбруи, покрытые золотом) из городищ золотарёвского типа, предметы с раскопок Наровчатского городища (фундаменты мечети, мавзолеев, бань, жилых домов золотоордынского улусного центра Мохши, XIII-XIV века), укрепления Юловского городища близ города Городище (XII-XIV века).
Ранние монастыри строились преимущественно из дерева и не сохранились: мужские Пензенский Предтечев Богородице-Одигитриев (основан предположительно в 1650-е годы, закрыт в 1723 году) и Иванырсовский Чудовский (не позднее 1674 года, прекратил существование во время Большого Кубанского похода 1717 году), женские Салолейский Успенский (около 1667 года, в 1689 году переведён в Верхний Ломов), Нижнеломовский Покровский (основан, возможно, в 1660-е годы), Ломовский Богородице-Казанский (1695-1696 годы), Наровчатский Дмитриевский (в 1710 году положено денежное жалованье; все упразднены в 1764 году). В 1-й половине XVIII века отстраивается Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь в деревне Норовка (основан в 1644-1648 годы, в 1780-1788 годы здесь действовала Тамбовская духовная семинария; закрыт в 1920-е годы, возрождён в 2008 году; 5-главая Казанская церковь, 1712-1722 годы, взорвана в 1940 году; церковь Преподобного Сергия Радонежского типа «восьмерик на четверике», 1742-1757 годы, взорвана в 1938 году).
Наиболее древние сохранившиеся храмы в Пензенской области - церкви типа «восьмерик на четверике» с шатровой колокольней: Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово (1724 год) и Спаса Преображения в селе Радищево (1730 год). С 1730-х годов используется крупный верхний восьмерик: церкви Архангела Михаила в селе Архангельск (1734 год) и Спаса Преображения в селе Никольская Пёстровка (1752 год). По типу «восьмерик на четверике» также построены церкви: Богоявленская в селе Чардым (1761 год), Покрова Богородицы в Пензе (1765 год), Рождества Богородицы в селе Луначарское (1765 год), Спаса Преображения в селе Русская Пенделка (1767-1768 годы). В духе 5-главых церквей XVII века построен храм Преображения Господня (1735-1750 годы) Спасо-Преображенского мужского монастыря в Пензе (основан в 1688-1689 годы). С 1760-1770-х годов появляются высокие барочные купола с люкарнами: церкви Святой Параскевы в селе Липяги (1772 год), Воскресенская в селе Уварово (1784 год), в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Ахматовка (1792 год), Рождества Христова в селе Камзолка (1797 год). Используются барочные наличники (церковь священномученика Петра Александрийского в селе Долгоруково, 1766 год). С сомкнутым сводом на четверике и малым восьмериком построены: церкви Богоявления в селе Вадинск (1764-1767 годы), Успенская в селе Калинино (1768 год; лепнина в стиле рококо), Введенская в бывшем селе Симбухово Лунинского района (1779 год), Троицкая в селе Соколка (1792 год), Архангела Михаила в селе Стяжкино (1801 год; в 1916-1937 годы - Стяжкинский Успенский монастырь). С 1760-х годов шатровые колокольни вытесняются столпообразными, часто с высокими шпилями (село Зелёновка, 1797 год). Сохранились деревенские церкви в селе Кармалейка (1738 год, перестроена в 1868 году), Святого Иоанна Предтечи в селе Новое Чирково (конец XVIII века).
С 1770-х годов при доминировании барокко проникают элементы классицизма, появляются фронтоны и портики: деревенская церковь Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи в селе Комаровка (1776 год; сгорела в 1993 году), церковь Архангела Михаила с треугольными фронтонами у основания высокого восьмерика в селе Симбухово Мокшанского района (1780 год), церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Суворово (1791 - около 1805 годы), Троицкая церковь в селе Кошелевка (1797 год), Успенская церковь в селе Успенское (Рогожкино; 1809 год). Лучший монастырский ансамбль в стиле, переходном от барокко к классицизму, - Свято-Троицкий Сканов монастырь в селе Сканово близ Наровчата (основан как мужской до 1672 года; закрыт в 1931 году, возрождён в 1990 году как женский) с 5-главым 2-этажным Свято-Троицким собором (1795-1808 годы), высокой колокольней (1792-1796 годы), настоятельским корпусом (1815 год), угловыми башнями и другие. Также сохранились постройки Керенского Тихвинского монастыря в селе Вадинск (основан в 1683 году как женский, упразднён в 1764 году, возобновлён в 1851 году, закрыт в 1927 году; с 1997 года - мужской; церкви: в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 1762-1763 годы; Святого Дмитрия Ростовского - 1762 год, колокольня надстроена в 1853 году; в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», 1811 год; трапезный корпус, 1838-1839 годы; ограда с башнями, 1842 год).
Столичными мастерами построены ротондальные церкви в имениях Надеждино в селе Куракино (1792 год) и Зубриловка в селе Зубрилово (1796 год, обе предположительно архитектора Дж. Кваренги). Композицию московских церквей Святых Космы и Дамиана на Маросейке (архитектор М.Ф. Казаков) повторяет церковь Архангела Михаила в селе Ртищево (1823 год). С 1800-х годов доминируют церкви в стиле классицизма с продольно-осевой композицией, перекрытые широкой ротондой и с 4-колонными портиками по бокам: в сёлах Первое Тарлаково (1807-1823 годы), Хованщино (Хованщина; 1813 год; в обеих восточные фасады также украшены портиком), Маркино (1816 год), Базарная Кеньша (1818-1819 годы), Столыпино (1822 год), Васильевка (1825 год), Посёлки (освящена в 1826 году), Большой Вьяс (1827-1830 годы), Казарка (1829-1833 годы), Казеевка (1835 год), Троицкое (1852 год). С боковыми приделами - Троицкая церковь в селе Ершово (1804-1812 годы, архитектор А.С. Кутепов), церковь Архангела Михаила в селе Лермонтово (1826-1840 годы), 4-столпная церковь Святых Космы и Дамиана в селе Байка (1831 год). Без портиков - в сёлах Знаменское (1808 год), Камышлейка (1813 год), Пыркино (1820 год), Русский Камешкир (1826 год), Лапшово (1831 год), Чернополосье (1839 год). Более редки 2-колоколенные церкви этого типа: Архангела Михаила в селе Порошино (1806 год), Воскресенский собор в Никольске (1813-1824 годы), церкви Архангела Михаила в селе Высокое (1827-1840 годы), Казанская в селе Обвал (1832 год), Троицкая в селе Липяги (1834 год). Уникальным по своим масштабам для Пензенской области был 5-главый Спасский собор в Пензе (1800-1824 годы, снесён в 1934 году; с 2012 года возводится новый), построенный под влиянием столичного зодчества. Крестово-центричный тип представлен церквями: Воскресенской в селе Царевщино (1800 год), Святого Николая Чудотворца в селе Новая Кутля (1809 год), Преподобного Сергия Радонежского в селе Головинская Варежка (1816 год), Преподобной Марии Египетской в Тарханах (1819-1820 годы), Преображенским собором Спасо-Преображенского монастыря в Пензе (1821-1828 годы, снесён в 1934 году). Некоторые храмы построены по типам «восьмерик на четверике» (в сёлах Канаевка, 1805 год, Топлое, 1834 год), «восьмерик от земли» (Казанская церковь в селе Трескино Городищенского района, 1819 год), ротонда (Никольская церковь в селе Старая Кутля, 1813 год), кубический четверик с сомкнутым сводом (церковь Архангела Михаила в Мокшане, 1817-1825 годы). В духе позднего классицизма - Покровская церковь с портиками в арках-антах в селе Засечное Мокшанского района (1846-1863 годы), 5-главый с 2 круглыми звонницами собор в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в селе Большая Валяевка (1871 год).
В архитектуре городов Пензенского наместничества развитие классицизма ускорило утверждение их регулярных планов (1785 год). Сохранились постройки губернского архитектора Нижегородского наместничества Я.А. Ананьина (2 корпуса присутственных мест в Пензе, 1786-1787 годы и 1791-1794 годы), главного архитектора Казанского учебного округа П.С. Гесса (здание Дворянского института в Пензе, 1847-1851 годы). По образцовым проектам А.Д. Захарова (1803 год) возведены строгие здания присутственных мест в Мокшане (1809 год), Чембаре (ныне город Белинский), Городище (оба 1810 года), Керенске (ныне село Вадинск; 1813 год), Наровчате (1814 год), Нижнем Ломове (1808-1818 годы).
Сохранились усадьбы эпохи классицизма: Радищевых в селе Радищево, Зубриловка, Надеждино князя А.Б. Куракина в селе Куракино (руины 3-этажного дворца, около 1792-1795 годов, предположительно архитектор Дж. Кваренги; горел в 1905 году и 1922 году; флигели), группа Шуваловых в селе Нижний Шкафт (церковь Святых Петра и Павла, 1796 год; дом управляющего, 1833 год; конюшни, здание конторы, хозяйств. корпус - все XIX века), Тарханы (ныне Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова), П.А. Кологривова в селе Мещерское (3-частный дом с башнями по торцам, начало XIX века; в 1827-1829 годы жил П.А. Вяземский), Араповых в селе Проказна (главный дом, 1830 год; церковь Архангела Михаила - 1835 год, дом управляющего), Н.М. Владыкина в селе Владыкино (руины дома 1820-х годов; неоготическая церковь Преподобного Сергия Радонежского, 1877-1880 годы), М.А. Устинова в поселке Беково (дом в стиле неоготики - 1830-1832 годы; Белый гостиный двор, 1810-1840 годы), Анненковых в селе Анненково (главный дом; руины церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, 1743 год; комплекс винокуренного завода), Н.П. Дубенского в селе Загоскино (дом заложен в 1820-е годы). Среди несохранившихся (за исключением хозяйственных построек или парка) усадеб: имения Сабуровых в селе Белокаменка, Чернышёвых в селе Чернышёво, Шафировых в селе Ломовка, Апалиха Шан-Гиреев в селе Опалиха (1788-1790 годы), А.В. Суворова в селе Суворово (Маровка), Бузовлевых в селе Бузовлево, Михайловских-Данилевских в селе Чемодановка, Тужиловка М.Н. Загоскина в селе Рамзай.
С 1840-х годов развиваются стили: неоренессанс (дом Макаровых в поселке Беково, 1840 год; здание духовной семинарии в Пензе, 1894-1898 годы, архитектор В.М. Елкашев), неоготика (руины церкви Архангела Михаила в селе Кучки, 1865 год; 2-й корпус Киселёвской богадельни в Пензе, 1879-1881 годы, архитектор М.А. Рудкевич; польский костёл в Пензе, 1903-1906 годы, архитектор А.С. Федотов). В духе эклектизма и в кирпичном стиле построены: земские больницы (в Нижнем Ломове, 1868 год; в сёлах Кунчерово, Махалино, Малая Сердоба), учебные заведения (в том числе агротехническое училище в поселке Школьный, 1897-1898 годы; 1-я женская гимназия в Пензе, 1901-1903, архитектор И.С. Китнер), присутственные места (в Мокшане, Вадинске, Городище, Наровчате), промышленные ансамбли (Бахметевский завод в Никольске, суконная фабрика в поселке Сосновоборск). В церковной архитектуре в 1840-1860-е годы преобладает русско-византийский стиль: 5-главые Вознесенские соборы в Кузнецке (1842-1856 годы, архитектор А.М. Флоров) и Спасске (1841-1859 годы), Троицкий собор Спасо-Преображенского монастыря в Пензе (1849-1862 годы, архитектор А.К. Шторх; снесён в 1934 году), Троицкие церкви в селе Щепотьево (1852 год) и селе Михайловка (1861-1867 годы), церковь Архангела Михаила с полукруглыми аттиками в селе Маис (1863-1881 годы); 1-главые церкви в селе Красное (1844 год; восьмерик от земли), в честь Трубчевской иконы Божией Матери Свято-Троицкого Сканова монастыря (1851-1853 годы), Покровская в селе Верхний Ломов (1852-1856 годы, архитектор В.Е. Морган). Со 2-й половины XIX века получает распространение русский стиль - наличники Казанской церкви в селе Чубаровка (1852 год), 1-главые церкви в сёлах Елизаветино (около 1855-1860 годы), Орловка (1876 год), 5-главые церкви (часто с шатровыми колокольнями) в селе Старая Степановка (1885-1909 годы, архитекторы В.Н. Брусенцов и А.Г. Эренберг), Казанская в Кузнецке (1886-1890 годы), богато украшенная кокошниками Архангела Михаила в поселке Башмаково (1886-1899 годы), с 2 колокольнями западного фасада в селе Черкасское (1881-1891 годы, архитектор А.М. Салько). Используются шатровые завершения: церкви с 5 шатрами в сёлах Усть-Каремша (1870-1876 годы), Лещиново (1876 год); с центральным шатром и 4 главами в селе Липовка Башмаковского района (1872 год), единоверческая Никольская в селе Поим (1874-1876 годы), в селе Пёстровка (1897-1913 годы); с 4 шатрами вокруг центральной главы (собор Архангела Михаила в Сердобске, 1895-1905 годы, архитектор Салько); 1-шатровые Троицкая церковь в селе Красная Дубрава (1896 год) и церковь Архангела Михаила в селе Салтыково (1902 год). В русском стиле построены здание Мясного пассажа в Пензе (1895-1897 годы, архитектор В.П. Семечкин), железно-дорожный вокзал Пенза-3 (1896 год, возможно, архитектор П.М. Зыбин). На стыке русско-византийского и русского стилей работал епархиальный архитектор В.М. Бетюцкий (часовня в память об императоре Александре II в Белинском, 1882 год; церкви в сёлах Выборное, 1880-1900 годы, Ягановка, 1883-1902 годы, Мичкасские Выселки, 1888-1890 годы, и др.). Около 20 храмов построено по проектам А.С. Федотова (в том числе 5-главые в сёлах Козлятское, 1880-1899 годы, Юлово, 1900-1911 годы, Белогорка, 1905-1912 годы). На второй волне русско-византийского стиля и с элементами неовизантийского стиля построены: церковь в селе Фёдоровка (1875-1884 годы, возможно, архитектор М.А. Рудкевич), храм-памятник Святого Александра Невского в Мокшане (1883-1888 годы, архитектор К.К. Пруссак; руины), Покровская церковь в селе Усть-Каремша (1888-1901 годы), церкви в сёлах Коповка (1885-1900 годы), Болотниково (1886-1900 годы), Засечное Нижнеломовского района (1890-1905 годы; с килевидными фронтонами); часовня в селе Ершово (1893 год, архитектор М.В. Михайлов); 5-главые Троицкая церковь в селе Малая Ижмора (1892 год), Успенская церковь в Пензе (1901-1905 годы), церкви в сёлах Большая Лука (1904-1915 годы, обе архитектор А.Г. Старжинский), Иванырс (1901-1912 годы, архитектор В.И. Васильев), Богородское (1907-1910, архитектор Рубинович). Многие возведены по проектам 1887-1898 годы епархиального архитектора А.Г. Эренберга (свыше 60 храмов и часовен): крестообразные в плане церкви Святого Андрея Критского в селе Марьевка Белинского района (1890-1891 годы), церковь Преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка (1891-1896 годы), Богоявленская церковь в Мокшане (1893-1898 годы), Покровский собор в селе Наровчат (1894-1913 годы) и др. Во 2-й половине XIX - начале XX веков под влиянием каменной архитектуры также построены деревянные церкви: Святой Параскевы Пятницы в Кузнецке (середина XIX века, восстановлена в 1995-2001 годах); Архангела Михаила типа «восьмерик на четверике» в селе Русская Норка (1851 год), в сёлах Берёзовка (1861 год, сгорела в 2008 году), Верхозим (1864 год), Теряевка (1869 год), Кунчерово (1882 год), План (1886 год), Лопатино (1888-1907 годы), Малая Садовка (1898-1901 годы, с элементами модерна), Покровская в селе Поим (1903 год), Никольская в селе Мокрая Поляна (1914 год); 5-шатровые в сёлах Нечаевка Никольского района (1885-1887 годы) и Ребровка (1896 год); 5-главая в селе Тешнярь (1897 год, архитектор Эренберг).
Среди монастырей с постройками 2-й половины XIX - начало XX веков: Пензенский Свято-Троицкий женский (основан в 1689 году; закрыт в 1927 году, возрождён в 1993 году; церковь Сошествия Святого Духа в русско-византийском стиле, 1853-1864 годы, архитектор К.И. Игнатьев; Троицкий собор в русском стиле, 1900-1910 годы, архитектор А.Г. Старжинский), Мокшанский Казанский (основан в 1700 году как общежительный, упразднён в 1764 году; возрождён как женская община в 1857 году, закрыта в 1928 году; 5-главый Троицкий собор в русско-византийском стиле, 1865-1883 годы, взорван в 1928 году), Сканов пещерный мужской Преподобных Антония и Феодосия Печерских в горе Плоской близ Наровчата (конец XVIII - начало XIX веков; закрыт около 1928 года, возрождён в 2007 году; 5-главая церковь в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери, 1866-1870 годы, не сохранилась), Нижнеломовский Успенский женский (1880 год, закрыт в 1929 году, возрождён в 1997 году; Вознесенский собор, 1863-1879 годы, не сохранилась; Успенский собор, 1890-1898 годы, архитектор А.Г. Эренберг, восстановлен в 1999-2009 годах), Шиханский Покровский женский близ села Новая Селя (1893 год, закрыт в 1927 году; 10-главый Троицкий собор, 1893-1905 годы, архитектор В.П. Семечкин, разобран в 1930-е годы), Скрябинский Вознесенский женский в селе Пограничное (1885 год, закрыт в 1927 году; Вознесенский собор, 1891 год), Пановский Свято-Троицкий женский близ деревни Пановка (1904 год, закрыт в 1924 году; Троицкий собор, 1900-1910-е годы, не сохранилась), Виргинский Покрово-Николаевский женский (1910 год; упразднён в 1920-е годы, не сохранился). Пустыни: Вьясская Владимирско-Богородицкая в селе Большой Вьяс (основана в начале XVIII века, закрыта около 1925 года; Владимирский собор, 1853-1862 годы; колокольня, 1860-1870-е годы, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, 1898-1903 годы, архитектор В.П. Семечкин, обе не сохранились; трапезный корпус - 1903 год, архитектор А.С. Федотов), Сердобская Казанская Алексиево-Сергиевская в поселке Сазанье (1901 год, закрыта в 1923 году, возрождена в 2007 году; пещерная церковь Рождества Николая Чудотворца, начало XX века).
В конце XIX - начале XX веков построены мечети в Пензе (1893-1894 годы, архитектор В.П. Семечкин), в сёлах Бигеево (1889 год, сгорела в 2004 году), Индерка (XIX век), Рудниковка (1898 год, архитектор А.С. Федотов; не сохранилась), Нижняя Елюзань, Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань.
В конце XIX века в Пензенской области проникает стиль модерн: железно-дорожные вокзалы в посёлках Бессоновка, Тамала (1904 год); здание Пензенского отделения Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Гоген, разработка А.Г. Молокина), доходный дом Р.И. Слонимской с элементами мавританского стиля в Пензе (1913-1914 годы, снесён в 1970 году), здания в Сердобске, Кузнецке, Мокшане, Спасске (часто украшенные изразцами, наличниками криволинейных очертаний, сочетанием светлого и тёмного кирпича). В 1910-е годы развито рационалистическое направление модерна с использованием железобетона: Народный дом имени императора Александра II в Пензе (1912-1916 годы, архитектор А.Е. Яковлев; сгорел в 2008 году), элеваторы зернохранилищ Российского государственного банка в посёлках Беково, Тамала (1914-1915 годы). В неорусском стиле построена часовня-усыпальница в селе Аргамаково (начало XX века). В стиле неоклассицизма - здания художественного (1894-1897 годы, с элементами неоренессанса) и реального (1900-1904 годы, оба - архитектора А.П. Максимов) училищ в Пензе, Народный дом в Белинском (1912-1914 годы, архитектор А.А. Баграков), почтамт в Каменке (1913 год), запасной корпус Дома имени В.Г. Белинского в Пензе (1914-1915 годы, братья Баграковы, с 1928 года барака), здание управления бывшего трубочного завода в Пензе (1917-1918 годы, архитектор В.П. Апышков), железно-дорожные вокзалы в Кузнецке, посёлке Башмаково (оба с готическими мотивами), Пенза-4; перестроена церковь Святого. Николая в селе Поим (1901-1915 годы, архитектор В.И. Васильев).
Сохранились усадьбы 2-й половины XIX - начало XX веков: княжны О.П. Долгорукой в селе Липовка (руины дома 2-й половины XIX века) и поселке Земетчино (деревянные дома с резьбой в стиле национально-романтического модерна), В.Ф. Андронова в селе Черкасское (дом 1860-х годов, достроен в 1902 году в духе ренессансных замков), П.А. Атрыганьева в селе Оторма (дом 1873-1875 годы; Никольская церковь, 1851 год), А.М. Устинова в селе Грабово (дворец с фланкирующими главный фасад круглыми башнями, 1875 год; дом управляющего, конюшни), Шереметевых в селе Поим (здание больницы, дом управляющего - 2-я половина XIX века), Н.М. Рихтер в селе Старая Потловка (дом начала XX века; церковь Мученницы Аллы Готфской, 1901 год), Бицкого в селе Степановка (дом XIX века), князей Шаховских в селе Покровские Вазерки (дом по образцу русских палат XVII века), Ф.И. Ладыженского в селе Завиваловка (11 построек 1906-1913 годов, в том числе главный дом; с середины XIX века - Завиваловский конезавод), В.Н. Воейкова в городе Каменка (дом в стиле неоклассицизма, 1910-1914 годы). Также городские усадьбы - дворянские (Бахметевых в Никольске, 1862 год) и купеческие (в Мокшане, Пензе, Белинском).
С 1920-х годов в Пензенской области развивался конструктивизм (Дворец культуры имени С.М. Кирова в Пензе, 1-я половина 1930-х годов), с середины 1930-х годов - современный неоклассицизм: кинотеатр «Комсомолец» в Кузнецке (1936 год), Дом Советов в Пензе (1958 год). В 1990-2000-е годы восстанавливались монастыри, строились мечети и церкви: деревянная Святого. Николая в микрорайоне Ахуны в Пензе (1994 год), Рождества Христова в Земетчино (1994-2007 годы), Святого Димитрия Солунского в селе Лесной Вьясс (1994-1996 годы), Богоявленская в селе Ива (1996-2002 годы, все - архитектор Д.А. Борунов), Святого Иоанна Златоуста типа «восьмерик на четверике» в селе Никульевка (2003 год), Святого Николая в селе Вертуновка (2011 год). В 2003-2007 годах возрождена церковь Рождества Христова в селе Трескино Колышлейского района (1836 год).
С XVII-XVIII века на территории Пензенской области развивались иконописание (в том числе в Нижнеломовском Успенском, Шиханском Покровском, Мокшанском Казанском монастырях), резьба по дереву (5-ярусный барочный иконостас и скульптура в храме селе Нижнее Аблязово, классицистический иконостас в храме села Ершово). В 1854-1870 годы в Пензе действовала школа рисования Макаровых, переведённая из Саранска. Её окончили 50 живописцев. В Пензенской области в конце XIX - начале XX веках работали художники В.Э. Борисов-Мусатов, К.А. Савицкий, Н.Ф. Петров, И.С. Горюшкин-Сорокопудов, А.И. Вахрамеев, А И. Штурман. Их ученики - А.В. Лентулов, Г.К. Савицкий, У. Тансыкбаев, В.Д. Фалилеев, А.Д. Бурзянцев, А.Ю. Савицкас, В.Б. Саркисян. Родной Сердобск навещал график Н.В. Кузьмин. В середине - 2-й половины XX века работали живописцы Н.К. Краснов, В.В. Непьянов, Ю.И. Ромашков, скульпторы А.А. Фомин, В.Г. Курдов, графики А.А. Оя, Н.М. Сидоров, А.С. Король, В.А. Павликов, В.М. Орлов, Г.В. Жаков. Со 2-й половины XVIII века развивается стекольное производство (завод в Никольске, с 1764 года), абашевская глиняная игрушка (село Абашево).
Музыка
Основу традиционной культуры составляет фольклор русских, татар, мордвы, а также украинцев, чувашей, армян, белорусов, цыган и других народов. Среди многочисленных аутентичных коллективов известность в регионе получили: русские этнографические ансамбли сёл Михайловка (1939 год), Лесной Вьяс (1962 год), Казачья Пелетьма (1980-е годы) Лунинского района, Канаевка (1946 год), Юлово (1962 год), Чаадаевка (1979 год) Городищенского района, Белынь Пачелмского района (начало 1950-х годов), Марьевка Малосердобинского района (1953 год), Каменный Брод (1962 год), Никифоровка, Маровка (оба - середина 1980-х годов) Иссинского района, Карачаевка Сосновоборского района (начало 1960-х годов), Тюнярь (начало 1970-х годов), Ильмино (середина 1980-х годов) Никольского района, Соколка Сердобского района (1979 год), Алексеевка Мокшанского района (середина 1980-х годов) и другие; мордовские этнографические ансамбли сёл Новые Пичуры Наровчатского района (1939 год), Старая Яксарка (1947 год), Колдаис (1978 год), Армиёво («Килине», в переводе с мордовского языка - «Берёзка», конец 1970-х годов) Шемышейского района, Корсаевка Белинского района, Пылково Лопатинского района (оба - начало 1960-х годов), Чумаево (конец 1960-х годов) и Мокрый Дол (середина 1980-х годов) Камешкирского района, Вачелай (1974 год) и Тешнярь («Лейне», в переводе с мордовского языка - «Ручеёк», 1978 год) Сосновоборского района, Большое Пермиево Никольского района (1985 год) и другие; татарские этнографические ансамбли сёл Усть-Уза Шемышейского района (начало 1950-х годов), Индерка Сосновоборского района (начало 1980-х годов); чувашские этнографические ансамбли сёл Илим-Гора («Азамат», в переводе с чувашского языка - «Радуга», начало 1970-х годов), Алёшкино (конец 1970-х годов) Неверкинского района. Развитие народного музыкального искусства поддерживается концертными фольклорными коллективами «Реченька» (1978 год), «Голоса России» (1989 год; оба - Пенза) и другие. Работу самодеятельских коллективов с 1945 года координировал областной Дом народного творчества, на базе которого создан Областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительные работы (1979 год).
В конце XVIII - 1-й половине XIX веках в Пензенском крае функционировали многочисленные домашние крепостные театры, среди них – театр А.Б. Куракина, где ставились преименованные оперы и балеты. Публичная музыкально- театральная жизнь появилась в Пензе на рубеже XVIII-XIX веков, когда функционировали 2 общедоступных крепостных театра с оперным репертуаром: помещиков Горихвостовых (с 1796 года), в котором ставились исключительно итальянские оперы, и помещиков Гладковых (1806-1829 годы, вместе с крепостными в труппе играли профессиональные актёры и любители), где оперы шли наряду с водевилями и драматическими спектаклями. С середины XIX века в Пензе регулярно гастролировали оперные и опереточные труппы. Распространению музыкальной культуры в крае способствовали кружки просвещённых любителей музыки, а с конца XIX века - оркестры народных инструментов; известность в губернии и за её пределами получил созданный в 1902 году князьями Оболенскими домро-балалаечный оркестр рабочих Николо-Пестровского стекольного завода.
Обучение музыке и танцам в гимназиях и училищах Пензы введено в начале XIX века. Музыкальные дисциплины преподавались в Пензе в духовной семинарии (открыта в 1800 году), учительской семинарии (открыта в 1874 году). С 1862 года в Пензе некоторое время работал хормейстер и регент А.А. Архангельский (руководил в том числе архиерейским хором), в 1902 году по его инициативе открыто Церковно-певческое общество. В 1878 году основана первая в Пензе частная фортопианая школа И.П. Леграна. В 1882 году организованы музыкальные классы Пензенского отделения ИРМО (в помещении Дворянского собрания), на их основе образовано Пензенское музыкальное училище (название с 1936 года; среди воспитанников - Н.Г. Минх, Б.Э. Хайкин). В годы Великой Отечественной войны (в 1941-1944 годы) училище не работало, в его здании размещалась эвакуированная Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. В Пензе работали дирижёр Н.Г. Рахлин, скрипачи К.Г. Мострас, А.И. Ямпольский, пианисты Т.Д. Гутман, Я.И. Зак.
С 1920-х годов при клубах, предприятиях, школах, военных частях Пензенской области работало большое количество самодеятельных оркестров народных инструментов, в том числе в 1930-е годы выступал ансамбль гусляров при Дворце культуры имени С.М. Кирова. В 1919-1922 годы Оперная труппа под руководством Ф.П. Вазерского при политотделе губвоенкомата выступала с русскими и зарубежными классическими операми в Пензе, Каменке, Кузнецке, Инсаре, Саранске, в клубах воинских частей, госпиталях. В дальнейшем Вазерский руководил Оперной студией при Дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского (1958год). В 1941-1948 годы в Пензе работал Театр оперы и балета (с 1943 года государственный), на базе которого в 1948 году организован ансамбль оперетты (в составе концертно-эстрадного бюро). В 1942-1943 годы в Пензу был эвакуирован Ростовский театр музыкальной комедии. В 1939-1941 годы работало концертно-гастрольное бюро (с 1942 года концертно-эстрадное бюро), в 1957 году реорганизованное в филармонию. В составе Пензенской государственной филармонии (современный статус с 2010 года): Губернаторская симфоническая капелла (2003 год), ансамбли - губернаторский «Старгород» (2000 год), этнической музыки «Миряне» (1990 год), песни и танца «Казачья застава» (2004 год), эстрадно-джазовый «Джаз-Круиз» (2007 год) и другие. Пензенский русский народный хор профсоюзов (1956 год, с 1983 года имени О.В. Гришина). Муз. общество Пензенской области (основано в середине 1960-х годов как Хоровое общество; современный статус и название с 1987 года). Центральное музыкально-учебное заведение Пензенской области - музыкальный колледж имени А.А. Архангельского (бывшее музыкальное училище; современный статус и название с 2008 года). Кузнецкое музыкальное училище (1969 год) - центр музыкальной жизни Кузнецка и Кузнецкого района. Раз в два года Пензенская государственная филармония организует фестивали: Международный джазовый (с 2011 года), Всероссийский русского романса имени Г.А. Каревой (с 2002 года), межрегиональный (первоначально областной) хоровой музыки имени А.А. Архангельского (с 2000 года), областной симфонической музыки (с 2004 года), искусств «Старгород-фестиваль» (с 2006 года).
Театр
Первый спектакль в построенном по инициативе пензенского губернатора И.М. Долгорукова здании состоялся 24.11.1793 года («Обманщик» по пьесе императрицы Екатерины II). В начале XIX века в Пензе работали крепостные труппы Г.В. и В.Г. Гладковых, ставившие оперы, балеты, переводные комедии и драмы. В 1846 году выпускник Московского университета И.Н. Горсткин построил небольшое театральное здание, которое сдавал гастролирующим в городе антрепризам. С середины 1890-х годов пензенский драматический театр разместился в Народном доме (здесь в 1896-1897 годах дебютировал В.Э. Мейерхольд). В 1920 году театру присвоено имя А.В. Луначарского. В 2008 году здание сгорело, новое построено в 2010 году. Среди актёров (в разные годы): Г.Д. Вавилов, Н.М. Воеводина, О.Т. Зеленченко, С.В. Казаков (с 2010 года художественный руководитель), М.Я. Каплан, П.М. Кирсанов, В.Я. Конопатин, Л.А. Лозицкая, С.М. Муратов, Н.М. Морозов, Д.Ф. Смирнов, Н.В. Старовойт, Н.Н. Шевкуненко, Г.Е. Репная. 23.03.1935 года в помещении пензенского клуба имени Первого мая открылся ТЮЗ, однако, осуществив 8 постановок, в том же году закрылся из-за финансовых трудностей, новый ТЮЗ появился в городе в 1989 года. В 1942 году в Пензе образован театр кукол «Кукольный дом». В 1984 году в Пензе открыт первый в стране мемориал В.Э. Мейерхольда (основан как музей, в 2001 году при нём создан «Театр доктора Дапертутто»; с 2003 года Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда»). Вторым театральным центром Пензенской области на протяжении XX века был город Кузнецк. В 1898 году пьесой А.Н. Островского «Бедность не порок» в городе открылся летний любительский театр, с 1911 года профессиональный театр при Народном доме, в 1918 году национализирован, с 1939 года Кузнецкий драматический театр. На его сцене, в частности, дебютировал уроженец Кузнецка Б.М. Тенин. В 1966 году здание сгорело, театр прекратил существование. В 1979-2005 годах в Кузнецке работал театр-студия «Бум!» под руководством А.Н. Калашникова, с успехом осваивавший уличные, «балаганные» жанры, в том числе «театр на повозках», «театр на плотах» (с романтической феерией «Алые паруса» артисты прошли по реке Усе через несколько областей), «театр на мустангах» и т. п. По инициативе его труппы в 1994-2005 годах в Кузнецке проводились фестивали театров России и СНГ «Бумборамбия».
В 1873 году братья Никитины открыли в Пензе первый российский стационарный цирк; здание современного цирка (Государственный цирк имени Т. Дуровой) построено в 1965 году (в 2011 году закрыто на реконструкцию).
Дополнительная литература:
Попов А.Е. Церкви, причты и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896;
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 1922;
Гвоздев Б.Н. Некоторые сведения о промышленности Пензенского края в 18 в. // Труды Пензенского общества любителей естествознания и краеведения. Пенза, 1925. Вып. 8;
Молебнов М.П. Пензенский крепостной театр Гладковых. Пенза, 1955;
Пензенская область за сорок лет Советской власти. 1917–1957. Пенза, 1957;
Застрожный В., Смайкин А. Ф. П. Вазерский. Пенза, 1957;
Полесских М.Р. Археологические памятники Пензенской области. Пенза, 1970;
Полесских М.Р. Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 1977;
Очерки истории Пензенского края. С древнейших времен до конца XIX в. Пенза, 1973;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г.: Документы и материалы. Саратов, 1980;
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пензенская область. М., 1985;
Лебедев В.И. Легенда или быль: По следам засечных сторожей. Саратов, 1986;
Третьяков В.П., Выборнов А.А. Неолит Сурско-Мокшанского междуречья. Куйбышев, 1988;
Из истории области. Очерки краеведов. Пенза, 1989–1995. Вып. 1–5;
Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области. Саратов, 1991;
Чернявская Е.Н. Постройки периода модерна в Пензенской области и их использование // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1994;
Полубояров М.С. Заселение Пензенского края в XVII – начале XVIII вв. // Земство. 1995. № 2;
Полубояров М.С. Древности Пензенского края в зеркале топонимики. 2-е изд. М., 2010;
Архитектура и градостроительство в истории Пензенского края // Земство. 1995. № 5;
Гошуляк В.В. История Пензенского края. Пенза, 1995–1998. Кн. 1–3;
Белоусов С.В. Возникновение сельских церквей в Пензенском крае // Краеведение. 1997. № 2;
Курицын И. И. Население и хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998;
Ставицкий В.В. Каменный век Примокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999;
Ставицкий В.В. Бронзовый век Посурья и Примокшанья. Пенза, 2005;
Первушкин В.В., Шишлов С.Л. Эволюция представлений о средневековой политической истории Окско-Ценско-Сурского междуречья (Темниковской Мещеры) в XIX–XX вв. // Отечественная культура и развитие краеведения. Пенза, 2000;
Белорыбкин Г.Н. Золотаревское поселение. СПб., 2001;
Белорыбкин Г.Н. Западное Поволжье в средние века. Пенза, 2003;
Пензенская энциклопедия. М., 2001;
Пензенская лесостепь. Пенза, 2002;
Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края (1663–1991 гг.). Пенза, 2003;
Ставицкий В.В., Хреков А.А. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья. Саратов, 2003;
Дворжанский А.И. Постройки А. Е. Эренберга в Пензенской губернии // Пензенский временник любителей старины. М., 2004. Вып. 13;
Дворжанский А.И. Памятники церковной архитектуры Пензенского края // Там же. М., 2004. Вып. 14;
Чурсин А.И. Ландшафтная организация территории лесостепной зоны Среднего Поволжья. Пенза, 2008;
Саляев Е.И. Освоение «Дикого поля». Пенза, 2009.