ПЕНЗА
ПЕНЗА - город в России, административный центр Пензенской области.
Население 519,9 тысяч человек (2013 год). Расположен на реке Сура, в месте впадения в неё реке Пенза. Узел железных и автомобильных дорог. Аэропорт.
Возможно, ещё до возникновения Пензы на территории современного города располагалось поселение (Городок на Суре, Черкасский острог; В.В. Первушкиным и С.Л. Шишловым предложен 1596 год как дата его основания; М.С. Полубояров относит его возникновение ко времени непосредственно перед постройкой Пензы). Предполагается, что название реки и города происходит от дохристианского морд. личного имени Пенза (Пиянза, Пьянза).
Пенза основана как город-крепость воеводой Ю.Е. Котранским по указу царя Алексея Михайловича от 3.05.1663 года с целью усиления обороны на Большой Ногайской дороге во время строительства линии засечных черт на юге Русского государства. Находилась на пересечении важных сухопутных дорог (Московский, Тамбовский, Казанский, Саратовский тракты). В августе - октябре построена деревянная крепость (площадь около 5,3 га; по описанию 1703 года, имела 8 башен, в том числе 2 проездные, 2 тайника с колодцами; к 1725 году разрушилась). С момента основания, Пенза - центр уезда, делившегося на 4 стана (Завальный, Засурский, Узинский и Шукшинский). Формировалась сразу как ведущий торгово-промысловый центр региона. Важную роль играло судоходство по Суре, на северной окраине Пензы, ниже впадения реки Пенза в Суру, находилась верфь, где строились плоскодонные суда. Подвергалась нападениям кубанцев в 1668 году и июле 1680 года (уничтожены городской посад и слободы), однако овладеть крепостью им не удалось. В сентябре 1670 года занята без боя повстанцами во время Разина восстания 1670-1671 годов.
Уездный город (1708-1780 годы), центр провинции (1719-1780 годы) Казанской губернии. Во время так называемого Большого Кубанского погрома Пенза выдержала осаду 3–7.08.1717 года. По указу царя Петра I между Пензой и Саратовом был размещён 4-й драгунский полк, после чего набеги кубанцев прекратились и город утратил военное значение. С XVIII века начала формироваться фабрично-заводская промышленность. Город неоднократно страдал от пожаров (1770 год, 1836 год, 1839 год, 1858 год, 1901 год). 2.08.1774 года во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов Пенза без боя занята силами восставших, через два дня в город вступили правительственные войска. В августе 1774 года отдельные отряды повстанцев предприняли 2 неудачные попытки захватить город.
Центр Пензенской губернии (1780-1797 годы, 1801-1928 годы; до 1796 года Пензенское наместничество), уездный город Саратовской губернии (1797-1801 годы). В середине XIX века действовали свыше 200 предприятий (в том числе крупнейшая в России писчебумажная фабрика П.В. Сергеева и его наследников, основанная в 1850 году), в 1911 году - свыше 70 предприятий. В Пензе проходила крупнейшая в Пензенской губернии Петропавловская ярмарка. В 1870-1890-х годах открыто постоянное движение по прошедшим через город железно-дорожным линиям Моршанск - Сызрань (1874 год), Пенза - Рузаевка (1895 год), Сердобск - Пенза (1896 год). В декабре 1873 года - январе 1874 года в Пензе братьями Никитиными открыт первый в России стационарный цирк (ныне на реконструкции). Во время 1-й мировой войны построен завод по производству трубок для гранат (1915-1916 годы), В.А. Лебедев открыл авиационный завод «Лебедь» (1916 год, действовал до 1923 года), выпускавший до 10 тысяч самолётных винтов в год.
Советская власть в Пензе установлена 21.12.1917 года. Весной 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, сформирован 1-й чехословацкмй революционный полк РККА (командиры С.Частек, Д.Варга). 29.05.1918 года, после начала Чехословацкого корпуса выступления 1918 года, город перешёл под контроль корпуса, но уже 1 июня его части оставили Пензу. В июне 1918 года в Пензе сформирован 1-й советский пехотный полк, в июле под руководством М.Н. Тухачевского, А.Я. Калнина и В.В. Куйбышева началось формирование 1-й армии Восточного фронта РККА. Окружной (1928-1930 годы) и районный (с 1928 года) центр Средневолжской области (1928-1929 годы), Средневолжского края (1929-1935 годы), Куйбышевского края (1935-1936 годы), Куйбышевской области (1936-1937 годы), Тамбовской области (1937-1939 годы). В 1928 году в Пензе создана одна из первых в СССР школа гражданской авиации (среди выпускников - В.С. Гризодубова). В 1931 году в черту Пензы вошли пригородные сёла Новые Черкассы и Конная слобода, а также дачный поселок Ахуны.
С 1939 года центр Пензенской области. В Великую Отечественную войну на базе существовавших и эвакуированных предприятий, входивших в структуру Наркомата миномётного вооружения, организовано производство установок реактивных миномётов, мин, авиабомб, артиллерийских снарядов (главным образом на заводе имени Фрунзе). Тогда же сооружена прошедшая через Пензу первая автотрасса (Москва - Пенза - Куйбышев). Во 2-й половине XX века развивалась как крупный промышленный центр. В 1978 году в черту Пензы включены сёла Барковка, Веселовка, Кривозерье, Терновка.
Старая часть города с регулярной планировкой (по плану 1785 года) расположена на высоком левом берегу реки Сура. Здесь сохранились остатки крепостного вала и сторожевого вала Пензенской засечной черты, церковь Преображения Господня (1735-1750 годы, пристройки 1861 года) Спасо-Преображенского мужского монастыря (основан в 1688-1689 годы; закрыт в 1932 году; возрождён в 2010 году), архиерейский собор Покрова Богородицы (1765 год, расширен в 1856-1857 годах), церковь Введения Богородицы (1767 год, трапезная увеличена в 1851 году). В стиле классицизма построены: архиерейский (наместнический) дом (1784-1788 годы), 1-й (1786-1787 годы) и 2-й (1791-1794 годы) корпуса присутственных мест (оба - архитектор Я.А. Ананьин; перестроены в 1853-1854 годы, архитектор А.К. Шторх), губернаторский дом (1788 год; в 1801-1917 годах резиденция губернаторов; с 2011 года 2-й корпус Пензенской картинной галереи), вице-губернаторский дом (конец XVIII века, расширен в 1859-1867), комплекс губернской больницы (1839-1844, архитектор И.И. Олделли), здание Дворянского института (1847-1851 годы, архитектор П.С. Гесс) и другие.
На центральной улице города - Московской - расположены аптека К.Е. Бартмера (середина XIX века, фасад - 1897 года), Мясной пассаж (1895-1897 годы, архитектор В.П. Семечкин), гостиница «Бристоль» (1913-1914 годы). На параллельной ей улице Кирова - здание Дворянского собрания (1794-1796 годы, расширено в 1844-1846 годы, архитектор В.Е. Морган), Свято-Троицкий женский монастырь (основан в 1689 году; закрыт в 1927 году, возрождён в 1993 году; церковь Сошествия Святого Духа в русско-византийском стиле, 1853-1864 годы, архитектор К.И. Игнатьев; Троицкий собор в русском стиле, 1900-1910 годы, архитектор А.Г. Старжинский). Во 2-й половине XIX - начале XX веков также построены: Богоявленская церковь (1874-1884 годы, архитектор А.С. Федотов; в 1923-1926 годы перестроена в Дом культуры); неоготический корпус Киселёвской богадельни (1879-1881 годы, архитектор М.А. Рудкевич), мечеть (бывший дом купца Д.В. Тихомирова, 1887 год; перестроен в 1893-1894 годы, архитектор Семечкин); здания Рисовальной школы (1894-1897 годы, архитектор А.П. Максимов; построено при участии П.П. Семёнова-Тян-Шанского) и духовной семинарии (1894-1898 годы, архитектор В.М. Елкашев; ныне главный корпус Пензенского государственного университа; оба в духе неоренессанса), кладбищенская 5-главая Успенская церковь с элементами неовизантийского стиля (1901-1905, архитектор Старжинский; ныне кафедральный собор; рядом - Благовещенская церковь-крестильня, 1994 год, архитектор Д.А. Борунов), польский костёл (1903-1906 годы, архитектор Федотов; перестроен в 1930-1940-е годы); 1-я женская гимназия (1901-1903 годы, архитектор И.С. Китнер); водонапорная башня трубочного завода (1915 год, архитектор П.Л. Пастернак); дома художников И.С. Горюшкина-Сорокопудова (2-я половина XIX века), К.А. Савицкого. Здания в стиле модерн: Пензенского отделения Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Гоген; с 1986 года КГ имени К.А. Савицкого), Общества взаимного кредита (1910-1911 годы), западная часть Дома имени В.Г. Белинского (1911-1915 годы; с 1928 года Библиотека имени М.Ю. Лермонтова; оба проекта - братья А. Александр, А. Анатолий, Р.А. и С.А. Баграковы); доходный дом Д.В. Вярвильского (1909 год) и другие. В стиле неоклассицизма - новый корпус реального училища (1900-1904 годы, архитектор Максимов).
Среди построек 1920-1930-х годов: здание Народной обсерватории (1928 год; с 1954 года планетарий), Дворец культуры имени С.М. Кирова (1-я половина 1930-х годов; реконструирован в 2011-2013 годы). В стиле советского неоклассицизма возведены: Дворец культуры имени 40-летия Октября (1957 год), кинотеатр «Родина» (1958 год), ансамбль площадь Ленина - Дом Советов (1958 год, ныне здание областной администрации).
В 1960-1980-е годы Пенза развивалась по генпланам 1962 года и 1973 года; построены здание цирка (1965 год, реконструируется с 2011 года), Дворец водного спорта (1970 год) и другие. С конца 1990-х годов построены: церкви Христа Спасителя (1997 год, архитектор Г.П. Иванова) и Святых Петра и Павла (1997-2012 годы, архитектор Б.В. Чурляев) в Арбеково; церковь Архангела Михаила на площади Победы (2000 год), церковь Святого Сергия Радонежского на Новозападном кладбище (2001-2002 годы; обе - архитектор В.Е. Герасимов); Областной драматический театр имени А.В. Луначарского (2008-2010 годы, архитекторы А.В. Чибирева, И.А. Кудряшов). В 2008 году принят новый генплан развития города. На Советской площади сооружена деревянная Благовещенская церковь (2010 год), на месте старого Спасского собора (1800-1824 годы, снесён в 1934 году) с 2012 года возводится новый. С 2010 года строится соборная мечеть.
В южном микрорайоне Терновка - церковь Святого Николая (1847-1850 годы). На западной окраине, в бывшем селе Веселовка, - церковь Введения Богородицы (1899-1906 годы, архитектор А.Е. Эренберг). На восточной окраине, в посёлке Ахуны, на берегу Старой Суры - дома отдыха и санатории, здание техникума лесного хозяйства (1933 года; с 1995 года Пензенская государственная сельско-хозяйственная академия), деревянная церковь Святого Николая (1992-1994 годы, архитектор Д.А. Борунов).
Памятники: М.Ю. Лермонтову (бюст, 1892 год, скульптор И.Я. Гинцбург), В.Г. Белинскому (1954 год, скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Л.М. Поляков), В.И. Ленину (1959 год, скульптор Вучетич, архитектор Н.Ф. Бровкин), К. Марксу (1960 год, скульптор С.С. Алёшин, архитектор Г.А. Захаров), обелиск Славы (1967 год, художник А.А. Оя, скульптор А.А. Фомин, архитектор Л.Д. Иофан), монумент воинской и трудовой Славы на площади Победы (1975 год, скульпторы Г.Д. Ястребенецкий, В.Г. Козенюк, Н.А. Теплов, архитектор В.А. Сохин) и другие.
Среди научных учреждений - научно-исследовательские институты: физических измерений; измерений, автоматизации, информационных технологий; технологический по антибиотикам; химмаш; электротехнический; электронно-механических приборов. Вузы: Государственный университет (образован в 1943 году на базе эвакуированного в Пензу Одесского индустриального института; название неоднократно менялось; современное название с 1998 года), Государственная сельско-хозяйственная академия (1951 год, современный статус с 1995 года), Государственный технологический университет (1959 год), Государственный университет архитектуры и строительства (1958 год), Артиллерийский инженерныц институт имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова (1943 год, современный статус с 1998 года). Филиалы и представительства московских вузов. Библиотеки: публичная (1837 год), областная имени М.Ю. Лермонтова (1892 год), городская имени В.Г. Белинского (1895 год).
Музеи: государственный краеведческий [основан в 1905 году как естественно-исторический, открыт в 1911 году; с 1924 года в бывшем жилом корпусе женского епархиального училища, 1896-1899 годы; с 1924 года краеведческий, с 1988 года головной музей в составе Пензенского государственного объединённого музея, с 2004 года самостоятельный музей; на правах отделов в него входят: с 2005 года Дом-музей В.О. Ключевского (1991 год), с 2006 года Музей И.Н. Ульянова (1970 год; в бывшем служебном корпусе Дворянского института), с 2010 года Дом-музей Н.Н. Бурденко (1976 год)], народного творчества (1975 год; в деревянном доме усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, 1-я половина XIX века; филиалы в Спасске и селе Абашево), литературный (1989 год, в здании Главного народного училища, 1790-1791 годы; головной, в составе Объединения государственных литературно- мемориальных музеев Пензенской области, 1975 год). КГ имени К.А. Савицкого, её филиал - Музей одной картины имени Г.В. Мясникова (1983 год).
Областной драматический театр имени А.В. Луначарского (1793 год, основан князем И.М. Долгоруковым), «Кукольный дом» (1942 год), ТЮЗ (1989 год, первый спектакль - 1992 год), Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (основан в 1984 году в мемориальном доме бывшей усадьбы купца Э.Ф. Мейергольда как Музей сценичного искусства имени В.Э. Мейерхольда; современное название и статус с 2003 года; в 2001 году создан «Театр доктора Дапертутто» - драма, куклы и другие). Городской академический хор (1984 год, с 1992 года профессиональный коллектив), на его базе открыт Центр русской хоровой и вокальной культуры (1991 год). В составе Пензенской государственной филармонии (основана в 1939 году как концертно-гастрольное бюро, с 1957 года филармония; современный статус с 2010 года): Губернаторская симфоническая капелла (2003 год; симфонический оркестр и академический хор), ансамбли - губернаторский «Старгород» (2000 год), этнической музыки «Миряне» (1990 год), песни и танца «Казачья застава» (2004 год), эстрадно-джазовый «Джаз- Круиз» (2007 год), струнный квартет «Премьера» (2009 год) и другие. Самодеятельный оркестр народных инструментов «Пенза» (1975 год; на базе организованного в 1959 году городского любительского русского народного оркестра, с 1997 года муниципальный). Муниципальный симфонический оркестр (1998 год). Фольклорные коллективы: «Реченька» (1978 год) Дворца культуры имени 40-летия Октября, «Голоса России» (1989 год) Дворца культуры имени С.М. Кирова. Фестивали (на базе филармонии): Международный джазовый фестиваль (с 2011 года), Всероссийский фестиваль русского романса имени Г.А. Каревой (с 2002 года), межрегиональный (первоначально областной) хоровой музыки имени А.А. Архангельского (с 2000 года), областной симфонической музыки (с 2004 года), искусств «Старгород-фестиваль» (с 2006 года; все - 1 раз в 2 года).
Один из центров мотоциклетного спорта в России. В 2009 году и 2011 году на стадионе «Пенза» (около 10 тысяч мест) проходил этап чемпионата мира по мотофристайлу. Среди других наиболее крупных спортивных объектов: стадион «Первомайский» (открыт в 2007 году), велотрек «Сатурн» со специальной ВМХ-трассой (для веломотокросса), многофункциональный Дворец спорта «Олимпийский» (открыт в 2004 году), спортивно- зрелищный комплекс «Дизель-Арена» (открыт в 2012 году; 5,5 тысяч мест).
Ведущая отрасль промышленности - машиностроение. Развиты также химико-фармацевтическая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая (включая производство напитков) промышленность.
Крупнейшие предприятия машиностроения: «Пензадизельмаш» (дизель-генераторы и турбокомпрессоры для железно-дорожного транспорта, судостроения и других), «Пензхиммаш» (1952 год; крупнотоннажное оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической, угольной промышленности), «Пензкомпрессормаш» (1950 год; насосы, компрессорное оборудование), «Пензтяжпромарматура» (1951 год; трубопроводная арматура для объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой, химической промышленности), «Пензмаш» (оборудование для уборки и переработки сельско-хозяйственной продукции, предприятий пищевой промышленности), «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», Пензенское конструкторско- технологическое бюро арматуростроения, НПП «Химмаш-Старт» (основная продукция - центробежные насосы), «ПензГидромаш» (оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности); заводы: «Элетех» (светотехническая продукция), арматурный (запорная трубопроводная арматура), коммунального машиностроения, «Пензтекстильмаш» (кабельное, мукомольное, хлебопекарное и другое оборудование), велосипедный.
На выпуске электронной продукции специализируются: Пензенское ПО электронной вычислительной техники (средства идентификации и обнаружения для нужд ОПК, а также бытовая техника), НПП «Рубин» (автоматизированные системы и комплексы управления для нужд ОПК), радиозавод (автоматизированные радиотехнические комплексы управления специального назначения, а также мобильная медицинская техника), ПО «Электроприбор» (средства телекоммуникации и связи специального назначения), филиал Научно-технического центра «Атлас» (разработка и производство средств криптографической защиты информации, в том числе для нужд ОПК), НИИ физических измерений и вычислительной техники (радиоэлектронная аппаратура различного назначения, средства вычислительной техники для автоматизированных систем и специализированных комплексов управления), «Электромеханика» (1956 год; приборы контроля параметров движения для железно-дорожного транспорта), НПП «МедИнж» (разработка и производство высокотехнологичных медицинских изделий), завод точных приборов (электрооборудование для железно-дорожного транспорта), «Элеком» (резисторы), НПП «Эра» (авиационные тренажёры для гражданской авиации), «Контрольприбор» (системы контроля и диагностики электронной аппаратуры). Технопарк высоких технологий (основные резиденты - малые и средние инновационные предприятия, работающие в сфере ИТ и производстве высокотехнологичных изделий медицинского назначения).
В Пензе - одно из крупнейших российских фармацевтических предприятий - «Биосинтез» (антибиотики, в том числе в форме порошков для приготовления инъекций растворов, и другие медицинские препараты); предприятия холдинговой компании «Маяк» (бумага для гофрирования, обойная и писчая; бумага-основа для нужд мебельной промышленности; картон для плоских слоёв гофрокартона; школьные тетради; бумажные и виниловые обои).
Крупное производство кожгалантерейных, швейных, трикотажных изделий. Молочный комбинат, мясоптицекомбинат, макаронная и кондитерская фабрики, предприятия «Пензахолод» (замороженные полуфабрикаты, мороженое и другие), «Исток» (минеральная и питьевая вода, газированные напитки), филиал Московского пиво- безалкогольного комбината «Очаково», компания «Старый Пивовар», пивоваренный завод «Самко». Пензенский тепличный комбинат - крупнейший в области производитель овощей в закрытом грунте. Фирма «Биокор» (биологически активные добавки к пище). Среди других значимых предприятий - «МашСталь» (литые изделия из чёрных и сплавов цветных металлов), «Автополимер» (литые комплектующие изделия и запчасти из полимерных материалов), завод «Автозапчасть» (детали и узлы для автомобилей). Производсво стройматериалов, мебели, ударостойкого закалённого стекла (в том числе автомобильного) и других. ТЭЦ-1 (385 МВт), ТЭЦ-2 (16 МВт).
Дополнительная литература:
Строельная книга Пензы. М., 1898;
Ландо И.И. Пенза. Экономико-географический очерк. Пенза, 1988;
Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов, 1989;
Годин В.С. Улицы Пензы. Справочник. Саратов, 1990;
Пензенский временник любителей старины. Пенза, 1991–2004. Вып. 1–14;
Кашаев П.В. Православные храмы Пензы. Пенза, 1994;
Чернявская Е.Н. Архитектурно-историческая среда Пензы и ее сохранение // Земство. 1995. № 5;
Дворжанский А.И. Пензенский Успенский кафедральный собор. Пенза, 2005.