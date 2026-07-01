ПЕНЗА

ПЕНЗА - го­род в Рос­сии , административный центр Пен­зен­ской области .

Население 519,9 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на реке Су­ра, в мес­те впа­де­ния в неё реке Пен­за. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Аэ­ро­порт.

Воз­мож­но, ещё до воз­ник­но­ве­ния Пензы на тер­ри­то­рии современного го­ро­да рас­по­ла­га­лось по­се­ле­ние (Го­ро­док на Су­ре, Чер­кас­ский ост­рог; В.В. Пер­вуш­ки­ным и С.Л. Ши­ш­ло­вым пред­ло­жен 1596 год как да­та его ос­но­ва­ния; М.С. По­лу­боя­ров от­но­сит его воз­ник­но­ве­ние ко вре­ме­ни не­по­сред­ст­вен­но пе­ред по­строй­кой Пензы). Пред­по­ла­га­ет­ся, что на­зва­ние ре­ки и го­ро­да про­ис­хо­дит от дох­ри­сти­ан­ско­го морд. лич­но­го име­ни Пен­за (Пи­ян­за, Пьян­за).

Пенза ос­но­ва­на как го­род-кре­пость вое­во­дой Ю.Е. Котранс­ким по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча от 3.05.1663 года с це­лью уси­ле­ния обо­ро­ны на Боль­шой Но­гай­ской до­ро­ге во вре­мя строи­тель­ст­ва ли­нии за­сеч­ных черт на юге Русского государства. На­хо­ди­лась на пе­ре­се­че­нии важ­ных су­хо­пут­ных до­рог (Мо­с­ков­ский, Там­бов­ский, Ка­зан­ский, Са­ра­тов­ский тра­к­ты). В августе - октябре по­строе­на де­ревянная кре­пость (площадь около 5,3 га; по опи­са­нию 1703 года, име­ла 8 ба­шен, в том числе 2 про­езд­ные, 2 тай­ни­ка с ко­лод­ца­ми; к 1725 году раз­ру­ши­лась). С мо­мен­та ос­но­ва­ния, Пенза - центр уез­да, де­лив­ше­го­ся на 4 ста­на (За­валь­ный, За­сур­ский, Узин­ский и Шук­шин­ский). Фор­ми­ро­ва­лась сра­зу как ве­ду­щий тор­го­во-про­мыс­ло­вый центр ре­гио­на. Важ­ную роль иг­ра­ло су­до­ход­ст­во по Су­ре, на северной ок­раи­не Пензы, ни­же впа­де­ния реки Пен­за в Су­ру, на­хо­ди­лась верфь, где строи­лись плос­ко­дон­ные су­да. Под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям ку­бан­цев в 1668 году и ию­ле 1680 года (унич­то­же­ны городской по­сад и сло­бо­ды), од­на­ко ов­ла­деть кре­по­стью им не уда­лось. В сентябре 1670 года за­ня­та без боя пов­стан­ца­ми во вре­мя Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов .

Уезд­ный го­род (1708-1780 годы), центр про­вин­ции (1719-1780 годы) Ка­зан­ской гу­бер­нии. Во вре­мя так называемого Боль­шо­го Ку­бан­ско­го по­гро­ма Пенза вы­дер­жа­ла оса­ду 3–7.08.1717 года. По ука­зу ца­ря Пет­ра I ме­ж­ду Пензой и Са­ра­то­вом был раз­ме­щён 4-й дра­гун­ский полк, по­сле че­го на­бе­ги ку­бан­цев пре­кра­ти­лись и го­род ут­ра­тил во­енное зна­че­ние. С XVIII века на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся фаб­рич­но-за­во­дская промышленность. Го­род не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров (1770 год, 1836 год, 1839 год, 1858 год, 1901 год). 2.08.1774 года во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов Пенза без боя за­ня­та си­ла­ми вос­став­ших, че­рез два дня в го­род всту­пи­ли пра­ви­тельственные вой­ска. В августе 1774 года отдельные от­ря­ды пов­стан­цев пред­при­ня­ли 2 не­удач­ные по­пыт­ки за­хва­тить го­род.

Центр Пен­зен­ской гу­бер­нии (1780-1797 годы, 1801-1928 годы; до 1796 года Пен­зен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), уезд­ный го­род Са­ра­тов­ской гу­бер­нии (1797-1801 годы). В середине XIX века дей­ство­ва­ли свыше 200 пред­при­ятий (в том числе круп­ней­шая в Рос­сии пис­че­бу­маж­ная фаб­ри­ка П.В. Сер­гее­ва и его на­след­ни­ков, ос­но­ван­ная в 1850 году), в 1911 году - свыше 70 пред­при­ятий. В Пензе про­хо­ди­ла круп­ней­шая в Пен­зен­ской губернии Пе­тро­пав­лов­ская яр­мар­ка. В 1870-1890-х годах от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шим че­рез го­род железно-дорожным ли­ни­ям Мор­шанск - Сыз­рань (1874 год), Пен­за - Ру­за­ев­ка (1895 год), Сер­добск - Пен­за (1896 год). В декабре 1873 года - январе 1874 года в Пензе брать­я­ми Ни­ки­ти­ны­ми от­крыт пер­вый в Рос­сии ста­цио­нар­ный цирк (ны­не на ре­кон­ст­рук­ции). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны по­стро­ен за­вод по про­изводству тру­бок для гра­нат (1915-1916 годы), В.А. Ле­бе­дев от­крыл авиационный за­вод «Ле­бедь» (1916 год, дей­ст­во­вал до 1923 года), вы­пус­кав­ший до 10 тысяч са­мо­лёт­ных вин­тов в год.

Советская власть в Пензе ус­та­нов­ле­на 21.12.1917 года. Вес­ной 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , сфор­ми­ро­ван 1-й че­хословацкмй ре­во­люционный полк РККА (ко­ман­ди­ры С.Час­тек, Д.Вар­га). 29.05.1918 года, по­сле на­ча­ла Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года, го­род пе­ре­шёл под кон­троль корпуса, но уже 1 ию­ня его час­ти ос­та­ви­ли Пензу. В ию­не 1918 года в Пензе сфор­миро­ван 1-й советский пехотный полк, в ию­ле под руководством М.Н. Ту­ха­чев­ско­го, А.Я. Кал­ни­на и В.В. Куй­бы­ше­ва на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние 1-й ар­мии Восточного фрон­та РККА. Ок­руж­ной (1928-1930 годы) и рай­он­ный (с 1928 года) центр Сред­не­волж­ской области (1928-1929 годы), Сред­не­волж­ско­го края (1929-1935 годы), Куй­бы­шев­ско­го края (1935-1936 годы), Куй­бы­шев­ской области (1936-1937 годы), Там­бов­ской области (1937-1939 годы). В 1928 году в Пензе соз­да­на од­на из пер­вых в СССР шко­ла гражданской авиа­ции (сре­ди вы­пу­ск­ни­ков - В.С. Гри­зо­ду­бо­ва). В 1931 году в чер­ту Пензы во­шли при­го­род­ные сё­ла Но­вые Чер­кас­сы и Кон­ная сло­бо­да, а так­же дач­ный поселок Аху­ны.

С 1939 года центр Пен­зен­ской области. В Великую Отечественную вой­ну на ба­зе су­ще­ст­во­вав­ших и эва­куи­рованных пред­при­ятий, вхо­див­ших в струк­ту­ру Нар­ко­ма­та ми­но­мёт­ного во­оружения, ор­га­ни­зо­ва­но про­изводство ус­та­но­вок ре­ак­тив­ных ми­но­мё­тов, мин, авиа­бомб, артиллерийских сна­ря­дов (главным образом на за­во­де имени Фрун­зе). То­гда же со­ору­же­на про­шед­шая че­рез Пензу пер­вая ав­то­трас­са (Мо­ск­ва - Пен­за - Куй­бы­шев). Во 2-й половине XX века раз­ви­ва­лась как круп­ный промышленный центр. В 1978 году в чер­ту Пензы вклю­че­ны сё­ла Бар­ков­ка, Ве­се­лов­ка, Кри­во­зе­рье, Тер­нов­ка.

Ста­рая часть го­ро­да с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой (по пла­ну 1785 года) рас­по­ло­же­на на вы­со­ком ле­вом бе­ре­гу реки Су­ра. Здесь со­хра­ни­лись ос­тат­ки кре­по­ст­но­го ва­ла и сто­ро­же­во­го ва­ла Пен­зен­ской за­сеч­ной чер­ты, церковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (1735-1750 годы, при­строй­ки 1861 года) Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1688-1689 годы; за­крыт в 1932 году; воз­ро­ж­дён в 2010 году), ар­хие­рей­ский со­бор По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы (1765 год, рас­ши­рен в 1856-1857 годах), церковь Вве­де­ния Бо­го­ро­ди­цы (1767 год, тра­пез­ная уве­ли­че­на в 1851 году). В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: ар­хие­рей­ский (на­ме­ст­ни­че­ский) дом (1784-1788 годы), 1-й (1786-1787 годы) и 2-й (1791-1794 годы) кор­пу­са при­сутственных мест (оба - архитектор Я.А. Анань­ин; пе­ре­строе­ны в 1853-1854 годы, архитектор А.К. Шторх), гу­бер­на­тор­ский дом (1788 год; в 1801-1917 годах ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ров; с 2011 года 2-й кор­пус Пен­зен­ской кар­тин­ной га­ле­реи), ви­це-гу­бер­на­тор­ский дом (конец XVIII века, рас­ши­рен в 1859-1867), ком­плекс гу­берн­ской боль­ни­цы (1839-1844, архитектор И.И. Ол­дел­ли), зда­ние Дво­рян­ско­го института (1847-1851 годы, архитектор П.С. Гесс) и другие.

На центральной ули­це го­ро­да - Мо­с­ков­ской - рас­по­ло­же­ны ап­те­ка К.Е. Бар­тме­ра (середина XIX века, фа­сад - 1897 года), Мяс­ной пас­саж (1895-1897 годы, архитектор В.П. Се­меч­кин), гос­ти­ни­ца «Бри­столь» (1913-1914 годы). На па­рал­лель­ной ей улице Ки­ро­ва - зда­ние Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1794-1796 годы, рас­ши­ре­но в 1844-1846 годы, архитектор В.Е. Мор­ган), Свя­то-Тро­иц­кий жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1689 году; за­крыт в 1927 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году; церковь Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1853-1864 годы, архитектор К.И. Иг­нать­ев; Тро­иц­кий со­бор в рус­ском сти­ле, 1900-1910 годы, архитектор А.Г. Стар­жин­ский). Во 2-й половине XIX - начале XX веков так­же по­строе­ны: Бо­го­яв­лен­ская церковь (1874-1884 годы, архитектор А.С. Фе­до­тов; в 1923-1926 годы пе­ре­строе­на в Дом куль­ту­ры); нео­го­тический кор­пус Ки­се­лёв­ской бо­га­дель­ни (1879-1881 годы, архитектор М.А. Руд­ке­вич), ме­четь (бывший дом куп­ца Д.В. Ти­хо­ми­ро­ва, 1887 год; пе­ре­стро­ен в 1893-1894 годы, архитектор Се­меч­кин); зда­ния Ри­со­валь­ной шко­лы (1894-1897 годы, архитектор А.П. Мак­си­мов; по­строе­но при уча­стии П.П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го) и ду­хов­ной се­ми­на­рии (1894-1898 годы, архитектор В.М. Ел­ка­шев; ны­не главный кор­пус Пен­зен­ско­го государственного университа; оба в ду­хе не­оре­нес­сан­са), клад­би­щен­ская 5-гла­вая Ус­пен­ская церковь с эле­мен­та­ми не­ови­зан­тий­ско­го сти­ля (1901-1905, архитектор Стар­жин­ский; ны­не ка­фед­раль­ный со­бор; ря­дом - Бла­го­ве­щен­ская цер­ковь-кре­стиль­ня, 1994 год, архитектор Д.А. Бо­ру­нов), польский кос­тёл (1903-1906 годы, архитектор Фе­до­тов; пе­ре­стро­ен в 1930-1940-е годы); 1-я жен­ская гим­на­зия (1901-1903 годы, архитектор И.С. Кит­нер); во­до­на­пор­ная баш­ня тру­боч­но­го за­во­да (1915 год, архитектор П.Л. Па­стер­нак); до­ма ху­дож­ни­ков И.С. Го­рюш­ки­на-Со­ро­ко­пу­до­ва (2-я половина XIX века), К.А. Са­виц­ко­го. Зда­ния в сти­ле мо­дерн: Пен­зен­ско­го от­де­ле­ния Дво­рян­ско­го зе­мель­но­го и Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ков (1910-1912 годы, архитектор А.И. фон Го­ген; с 1986 года КГ имени К.А. Са­виц­ко­го), Общества вза­им­но­го кре­ди­та (1910-1911 годы), западная часть До­ма имени В.Г. Бе­лин­ско­го (1911-1915 годы; с 1928 года Библиотека имени М.Ю. Лер­мон­то­ва; оба про­ек­та - братья А. Алек­сандр, А. Ана­то­лий, Р.А. и С.А. Баг­ра­ко­вы); до­ход­ный до­м Д.В. Вяр­виль­ско­го (1909 год) и другие. В сти­ле нео­клас­си­циз­ма - но­вый кор­пус ре­аль­но­го училища (1900-1904 годы, архитектор Мак­си­мов).

Сре­ди по­стро­ек 1920-1930-х годов: зда­ние Народной об­сер­ва­то­рии (1928 год; с 1954 года пла­не­та­рий), Дво­рец куль­ту­ры имени С.М. Ки­ро­ва (1-я половина 1930-х годов; ре­кон­струи­ро­ван в 2011-2013 годы). В сти­ле советского не­о­клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны: Дво­рец куль­ту­ры имени 40-ле­тия Ок­тяб­ря (1957 год), ки­но­те­атр «Ро­ди­на» (1958 год), ан­самбль площадь Ле­ни­на - Дом Со­ве­тов (1958 год, ны­не зда­ние об­ла­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции).

В 1960-1980-е годы Пенза раз­ви­ва­лась по ген­пла­нам 1962 года и 1973 года; по­строе­ны зда­ние цир­ка (1965 год, ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся с 2011 года), Дво­рец вод­но­го спор­та (1970 год) и другие. С конца 1990-х годов по­строе­ны: церк­ви Хри­ста Спа­си­те­ля (1997 год, архитектор Г.П. Ива­но­ва) и Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1997-2012 годы, архитектор Б.В. Чур­ля­ев) в Ар­бе­ко­во; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла на площади По­бе­ды (2000 год), церковь Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го на Но­во­за­пад­ном клад­би­ще (2001-2002 годы; обе - архитектор В.Е. Ге­ра­си­мов); Об­ла­ст­ной дра­ма­тический те­атр имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (2008-2010 годы, ар­хи­тек­то­ры А.В. Чи­би­ре­ва, И.А. Куд­ря­шов). В 2008 году при­нят но­вый ген­план раз­ви­тия го­ро­да. На Со­вет­ской площади со­ору­же­на де­ревянная Бла­го­ве­щен­ская церковь (2010 год), на мес­те ста­ро­го Спас­ско­го со­бо­ра (1800-1824 годы, сне­сён в 1934 году) с 2012 года воз­во­дит­ся но­вый. С 2010 года стро­ит­ся со­бор­ная ме­четь.

В южном мик­ро­рай­оне Тер­нов­ка - церковь Святого Ни­ко­лая (1847-1850 годы). На западной ок­раи­не, в бывшем селе Ве­се­лов­ка, - церковь Вве­де­ния Бо­горо­ди­цы (1899-1906 годы, архитектор А.Е. Эрен­берг). На восточной ок­раи­не, в посёлке Аху­ны, на бе­ре­гу Ста­рой Су­ры - до­ма от­ды­ха и са­на­то­рии, зда­ние тех­ни­ку­ма лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1933 года; с 1995 года Пен­зен­ская государственная сельско-хозяйственная ака­де­мия), де­ревянная церковь Святого Ни­ко­лая (1992-1994 годы, архитектор Д.А. Бо­ру­нов).

Па­мят­ни­ки: М.Ю. Лер­мон­то­ву (бюст, 1892 год, скульп­тор И.Я. Гинц­бург), В.Г. Бе­лин­ско­му (1954 год, скульп­тор Е.В. Ву­че­тич, архитектор Л.М. По­ля­ков), В.И. Ле­ни­ну (1959 год, скульп­тор Ву­че­тич, архитектор Н.Ф. Бров­кин), К. Марк­су (1960 год, скульп­тор С.С. Алё­шин, архитектор Г.А. За­ха­ров), обе­лиск Сла­вы (1967 год, ху­дож­ник А.А. Оя, скульп­тор А.А. Фо­мин, архитектор Л.Д. Ио­фан), мо­ну­мент во­ин­ской и тру­до­вой Сла­вы на площади По­бе­ды (1975 год, скульп­то­ры Г.Д. Яс­т­ре­бе­нец­кий, В.Г. Ко­зе­нюк, Н.А. Те­п­лов, архитектор В.А. Со­хин) и другие.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - научно-исследовательские институты: фи­зических из­ме­ре­ний; из­ме­ре­ний, ав­то­ма­ти­за­ции, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; тех­но­ло­ги­че­ский по ан­ти­био­ти­кам; хим­маш; элек­тро­тех­ни­че­ский; элек­трон­но-ме­ха­нических при­бо­ров. Ву­зы: Государственный университет (об­ра­зо­ван в 1943 году на ба­зе эва­куи­ро­ван­но­го в Пензу Одес­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го института; название не­од­но­крат­но ме­ня­лось; современное название с 1998 года), Государственная сельско-хозяйственная ака­де­мия (1951 год, современный ста­тус с 1995 года), Государственный тех­но­ло­гический университет (1959 год), Государственный университет ар­хи­тек­ту­ры и строи­тель­ст­ва (1958 год), Ар­тил­ле­рий­ский инженерныц институт имени Главного мар­ша­ла ар­тил­ле­рии Н.Н. Во­ро­но­ва (1943 год, современный ста­тус с 1998 года). Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва московских ву­зов. Библиотеки: пуб­лич­ная (1837 год), об­ла­ст­ная имени М.Ю. Лер­мон­то­ва (1892 год), го­род­ская имени В.Г. Бе­лин­ско­го (1895 год).

Му­зеи: государственный крае­вед­че­ский [ос­но­ван в 1905 году как ес­тественно-ис­то­ри­чес­кий, от­крыт в 1911 году; с 1924 года в бывшем жи­лом кор­пу­се женско­го епар­хи­аль­но­го училища, 1896-1899 годы; с 1924 года крае­вед­че­ский, с 1988 года го­лов­ной му­зей в со­ста­ве Пен­зен­ско­го государственного объ­еди­нён­но­го му­зея, с 2004 года са­мо­сто­ятельный му­зей; на пра­вах от­де­лов в не­го вхо­дят: с 2005 года Дом-му­зей В.О. Клю­чев­ско­го (1991 год), с 2006 года Му­зей И.Н. Уль­я­но­ва (1970 год; в бывшем слу­жеб­ном кор­пу­се Дво­рян­ско­го института), с 2010 года Дом-му­зей Н.Н. Бур­ден­ко (1976 год)], народного твор­че­ст­ва (1975 год; в де­ревянном до­ме усадь­бы ле­со­про­мыш­лен­ни­ка С.Л. Тю­ри­на, 1-я половина XIX века; фи­лиа­лы в Спас­ске и селе Аба­ше­во), литературный (1989 год, в зда­нии Глав­но­го народного училища, 1790-1791 годы; го­лов­ной, в со­ста­ве Объ­е­ди­не­ния государственных литературно- ме­мо­ри­аль­ных му­зе­ев Пен­зен­ской области, 1975 год). КГ имени К.А. Са­виц­ко­го, её фи­ли­ал - Му­зей од­ной кар­ти­ны имени Г.В. Мяс­ни­ко­ва (1983 год).

Об­ла­ст­ной дра­ма­тический те­атр имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (1793 год, ос­но­ван князем И.М. Долгоруковым), «Ку­коль­ный дом» (1942 год), ТЮЗ (1989 год, пер­вый спек­такль - 1992 год), Центр те­ат­раль­но­го искусства «Дом Мей­ер­холь­да» (ос­но­ван в 1984 году в ме­мо­ри­аль­ном до­ме бывшей усадь­бы куп­ца Э.Ф. Мей­ер­голь­да как Му­зей сце­ничного искусства имени В.Э. Мей­ер­холь­да; современное название и ста­тус с 2003 года; в 2001 году соз­дан «Те­атр док­то­ра Да­пер­тут­то» - дра­ма, кук­лы и другие). Городской ака­де­мический хор (1984 год, с 1992 года профессиональный кол­лек­тив), на его ба­зе от­крыт Центр русской хо­ро­вой и во­каль­ной куль­ту­ры (1991 год). В со­ста­ве Пен­зен­ской государственной фи­лар­мо­нии (ос­но­ва­на в 1939 году как кон­церт­но-га­ст­роль­ное бю­ро, с 1957 года фи­лар­мо­ния; современный ста­тус с 2010 года): Гу­бер­на­тор­ская сим­фо­ническая ка­пел­ла (2003 год; сим­фо­нический ор­кестр и ака­де­мический хор), ан­самб­ли - гу­бер­на­тор­ский «Стар­го­род» (2000 год), эт­нической му­зы­ки «Ми­ря­не» (1990 год), пес­ни и тан­ца «Ка­за­чья за­ста­ва» (2004 год), эс­т­рад­но-джа­зо­вый «Джаз- Кру­из» (2007 год), струн­ный квар­тет «Пре­мье­ра» (2009 год) и другие. Са­мо­де­ятельный ор­кестр народных ин­ст­ру­мен­тов «Пен­за» (1975 год; на ба­зе ор­га­ни­зо­ван­но­го в 1959 году городского лю­би­тель­ско­го русского народного ор­ке­ст­ра, с 1997 года му­ни­ци­паль­ный). Му­ни­ци­паль­ный сим­фо­нический ор­кестр (1998 год). Фольк­лор­ные кол­лек­ти­вы: «Ре­чень­ка» (1978 год) Двор­ца куль­ту­ры имени 40-ле­тия Ок­тяб­ря, «Го­ло­са Рос­сии» (1989 год) Двор­ца куль­ту­ры имени С.М. Ки­ро­ва. Фес­ти­ва­ли (на ба­зе фи­лар­мо­нии): Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый фе­сти­валь (с 2011 года), Все­рос­сий­ский фе­сти­валь русского ро­ман­са имени Г.А. Ка­ре­вой (с 2002 года), меж­ре­гио­наль­ный (пер­во­на­чаль­но об­ла­ст­ной) хо­ро­вой му­зы­ки имени А.А. Ар­хан­гель­ско­го (с 2000 года), об­ла­ст­ной сим­фо­ни­чес­кой му­зы­ки (с 2004 года), ис­кусств «Стар­го­род-фес­ти­валь» (с 2006 года; все - 1 раз в 2 го­да).

Один из цен­тров мо­то­цик­лет­но­го спор­та в Рос­сии. В 2009 году и 2011 году на ста­дио­не «Пен­за» (около 10 тысяч мест) про­хо­дил этап чем­пио­на­та ми­ра по мо­тоф­ри­стай­лу. Сре­ди других наи­бо­лее круп­ных спор­тив­ных объ­ек­тов: ста­ди­он «Пер­во­май­ский» (от­крыт в 2007 году), ве­ло­трек «Са­турн» со специальной ВМХ-трас­сой (для ве­ломо­ток­рос­са), мно­го­функ­цио­наль­ный Дво­рец спор­та «Олим­пий­ский» (от­крыт в 2004 году), спор­тив­но- зре­лищ­ный ком­плекс «Ди­зель-Аре­на» (от­крыт в 2012 году; 5,5 тысяч мест).

Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние. Раз­ви­ты так­же хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ская, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, лёг­кая и пи­ще­вая (вклю­чая про­изводство на­пит­ков) промышленность.

Круп­ней­шие пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния: «Пен­за­ди­зель­маш» (ди­зель-ге­не­ра­то­ры и тур­бо­ком­прес­со­ры для железно-дорожного транс­пор­та, су­до­строе­ния и других), «Пенз­хим­маш» (1952 год; круп­но­тон­наж­ное обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­вой, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической, уголь­ной промышленности), «Пенз­ком­прес­сор­маш» (1950 год; на­со­сы, ком­прес­сор­ное обо­ру­до­ва­ние), «Пен­зтяж­про­мар­ма­ту­ра» (1951 год; тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра для объ­ек­тов атом­ной и те­п­ло­вой энер­ге­ти­ки, неф­те­га­зо­вой, хи­ми­че­ской промышленности), «Пен­змаш» (обо­ру­до­ва­ние для убор­ки и пе­ре­ра­бот­ки сельско-хозяйственной про­дук­ции, пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности), «Специальное кон­струк­тор­ское бю­ро тур­бо­на­гне­та­те­лей», Пен­зен­ское кон­ст­рук­тор­ско- тех­но­ло­гическое бю­ро ар­ма­ту­ро­строе­ния, НПП «Хим­маш-Старт» (основная про­дук­ция - цен­тро­беж­ные на­со­сы), «Пенз­Ги­дро­маш» (обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­вой, неф­те­хи­мической и хи­мической промышленности); за­во­ды: «Эле­тех» (све­то­тех­ническая про­дук­ция), ар­ма­тур­ный (за­пор­ная тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра), ком­му­наль­но­го ма­ши­но­строе­ния, «Пенз­тек­стиль­маш» (ка­бель­ное, му­ко­моль­ное, хле­бо­пе­кар­ное и другое обо­ру­до­ва­ние), ве­ло­си­пед­ный.

На вы­пус­ке элек­трон­ной про­дук­ции спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся: Пен­зен­ское ПО элек­трон­ной вы­чис­лительной тех­ни­ки (сред­ст­ва иден­ти­фи­ка­ции и об­на­ру­же­ния для нужд ОПК, а так­же бы­товая тех­ни­ка), НПП «Ру­бин» (ав­то­ма­ти­зированные сис­те­мы и ком­плек­сы управ­ле­ния для нужд ОПК), ра­дио­за­вод (ав­то­ма­ти­зированные ра­дио­тех­нические ком­плек­сы уп­рав­ле­ния специального на­зна­че­ния, а так­же мо­биль­ная медицинская тех­ни­ка), ПО «Элек­тро­при­бор» (сред­ст­ва те­ле­ком­му­ни­ка­ции и свя­зи специального на­зна­че­ния), фи­ли­ал На­уч­но-тех­нического цен­тра «Ат­лас» (раз­ра­бот­ка и про­изводство средств крип­то­гра­фической за­щи­ты ин­фор­ма­ции, в том числе для нужд ОПК), НИИ фи­зических из­ме­ре­ний и вы­чис­лительной тех­ни­ки (ра­дио­элек­трон­ная ап­па­ра­ту­ра различного на­зна­че­ния, сред­ст­ва вы­чис­лительной тех­ни­ки для ав­то­ма­ти­зированных сис­тем и спе­циа­ли­зированных ком­плек­сов управ­ле­ния), «Элек­тро­ме­ха­ни­ка» (1956 год; при­бо­ры кон­тро­ля па­ра­мет­ров дви­же­ния для железно-дорожного транс­пор­та), НПП «Ме­дИнж» (раз­ра­бот­ка и про­изводство вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных медицинских из­де­лий), за­вод точ­ных при­бо­ров (элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для железно-дорожного транс­пор­та), «Эле­ком» (ре­зи­сто­ры), НПП «Эра» (авиационные тре­на­жё­ры для гражданской авиа­ции), «Кон­трольп­ри­бор» (сис­те­мы кон­тро­ля и ди­аг­но­сти­ки элек­трон­ной ап­па­ра­ту­ры). Тех­но­парк вы­со­ких тех­но­ло­гий (основные ре­зи­ден­ты - ма­лые и сред­ние ин­но­вационные пред­при­ятия, ра­бо­таю­щие в сфе­ре ИТ и про­изводстве вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных из­де­лий медицинского на­зна­че­ния).

В Пензе - од­но из круп­ней­ших российских фар­ма­цев­тических пред­при­ятий - «Био­син­тез» (ан­ти­био­ти­ки, в том числе в фор­ме по­рош­ков для при­го­тов­ле­ния инъ­екций раст­во­ров, и другие медицинские пре­па­ра­ты); пред­при­ятия хол­дин­го­вой ком­па­нии «Ма­як» (бу­ма­га для гоф­ри­ро­ва­ния, обой­ная и пис­чая; бу­ма­га-ос­но­ва для нужд ме­бель­ной промышленности; кар­тон для пло­ских сло­ёв гоф­ро­кар­то­на; школь­ные тет­ра­ди; бу­маж­ные и ви­ни­ло­вые обои).

Круп­ное про­изводство кож­га­лан­те­рей­ных, швей­ных, три­ко­таж­ных из­де­лий. Мо­лоч­ный ком­би­нат, мя­со­пти­це­ком­би­нат, ма­ка­рон­ная и кон­ди­тер­ская фаб­ри­ки, пред­при­ятия «Пен­за­хо­лод» (за­мо­ро­жен­ные по­лу­фаб­ри­ка­ты, мо­ро­же­ное и другие), «Ис­ток» (ми­неральная и пи­тье­вая во­да, га­зи­ро­ван­ные на­пит­ки), фи­ли­ал Московского пи­во- без­ал­ко­голь­но­го ком­би­на­та «Оча­ко­во», ком­па­ния «Ста­рый Пи­во­вар», пи­во­ва­рен­ный за­вод «Сам­ко». Пен­зен­ский те­п­лич­ный ком­би­нат - круп­ней­ший в об­лас­ти про­из­во­ди­тель ово­щей в за­кры­том грун­те. Фир­ма «Био­кор» (био­ло­ги­че­ски ак­тив­ные до­бав­ки к пи­ще). Сре­ди других зна­чи­мых пред­при­ятий - «Маш­Сталь» (ли­тые из­де­лия из чёр­ных и спла­вов цвет­ных ме­тал­лов), «Ав­то­по­ли­мер» (ли­тые ком­плек­тую­щие из­де­лия и зап­ча­сти из по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов), за­вод «Ав­то­зап­часть» (де­та­ли и уз­лы для ав­то­мо­би­лей). Про­изводсво строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли, уда­ро­стой­ко­го за­ка­лён­но­го стек­ла (в том числе ав­то­мо­биль­но­го) и других. ТЭЦ-1 (385 МВт), ТЭЦ-2 (16 МВт).

Дополнительная литература:

Стро­ель­ная кни­га Пен­зы. М., 1898;

Лан­до И.И. Пен­за. Эко­но­ми­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк. Пен­за, 1988;

Мяс­ни­ков Г.В. Го­род-кре­пость Пен­за. Са­ра­тов, 1989;

Го­дин В.С. Ули­цы Пен­зы. Спра­воч­ник. Са­ра­тов, 1990;

Пен­зен­ский вре­мен­ник лю­би­те­лей ста­ри­ны. Пен­за, 1991–2004. Вып. 1–14;

Ка­ша­ев П.В. Пра­во­слав­ные хра­мы Пен­зы. Пен­за, 1994;

Чер­няв­ская Е.Н. Ар­хи­тек­тур­но-ис­то­ри­че­ская сре­да Пен­зы и ее со­хра­не­ние // Зем­ст­во. 1995. № 5;

Двор­жан­ский А.И. Пен­зен­ский Ус­пен­ский ка­фед­раль­ный со­бор. Пен­за, 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)