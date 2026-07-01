ПЕНСЕВАН

ПЕНСЕВАН - многослойный археологический памятник на левом берегу реки Сена, в 100 км выше по течению от Парижа (департамент Се­на и Мар­на, Фран­ция).

Рас­коп­ки А. Ле­руа-Гу­ра­на в 1964 году. Куль­тур­ные слои от­но­сят­ся к гал­ло-римскимому вре­ме­ни, же­лез­но­му и брон­зо­во­му ве­кам, не­оли­ту и верх­не­му па­лео­ли­ту . Наи­боль­ший ин­те­рес пред­став­ля­ет верх­не­па­лео­ли­тический слой (12 тысяч лет на­зад по ра­дио­уг­ле­род­ным да­ти­ров­кам), от­но­ся­щий­ся к куль­ту­ре Мад­лен , - хо­ро­шо со­хра­нив­шие­ся ос­тат­ки се­зон­ной сто­ян­ки охот­ни­ков на се­вер­но­го оле­ня во вре­мя его осен­них ми­гра­ций. Тща­тель­ность рас­ко­пок и де­таль­ность по­ле­вой до­ку­мен­та­ции по­зво­ли­ли ус­пеш­но при­ме­нить раз­но­об­раз­ные ана­ли­тические ме­то­ды. Впер­вые при изу­че­нии сто­ян­ки от­кры­то­го ти­па бы­ла ис­поль­зо­ва­на ме­то­ди­ка фик­са­ции пе­ре­слаи­ва­ния куль­тур­ных от­ло­же­ний, оп­ро­бо­ван­ная во Фран­ции при изу­че­нии пе­щер­ных стоя­нок па­лео­ли­та. Пла­ни­гра­фический и ста­ти­стический ана­лиз рас­пре­де­ле­ния на­хо­док по­зво­ли­ли за­фик­си­ро­вать сле­ды 3 на­зем­ных жи­лищ ок­руг­лой в пла­не фор­мы (пло­ща­дью около 9 м2); 25 оча­гов в жи­ли­щах, на про­из­вод­ст­вен­ных и других уча­ст­ках; на уча­ст­ках, при­ле­гаю­щих к оча­гам, вы­де­лить зо­ны кон­цен­тра­ции пред­ме­тов из рас­ще­п­лён­но­го крем­ня, фау­ни­стического ма­те­риа­ла, ох­ры, а так­же пус­тые зо­ны, ко­то­рые ин­тер­пре­ти­ро­ва­ны как спаль­ные мес­та. При­ме­не­ние ре­мон­та­жа (вы­яв­ле­ние фраг­мен­тов, при­над­ле­жа­щих од­но­му пред­ме­ту) по­зво­ли­ло до­ка­зать од­но­вре­мен­ность жи­лищ, про­де­мон­ст­ри­ро­вать вы­со­кий уро­вень тех­но­ло­гии рас­ка­лы­ва­ния крем­ня, за­фик­си­ро­вать раз­ли­чия в тех­но­ло­гич. под­го­тов­ке оби­та­те­лей сто­ян­ки, ус­та­но­вить, что рас­пре­де­ле­ние пи­щи ме­ж­ду чле­на­ми кол­лек­ти­ва бы­ло рав­ным.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)