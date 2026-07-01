ПЕНСЕВАН
ПЕНСЕВАН - многослойный археологический памятник на левом берегу реки Сена, в 100 км выше по течению от Парижа (департамент Сена и Марна, Франция).
Раскопки А. Леруа-Гурана в 1964 году. Культурные слои относятся к галло-римскимому времени, железному и бронзовому векам, неолиту и верхнему палеолиту. Наибольший интерес представляет верхнепалеолитический слой (12 тысяч лет назад по радиоуглеродным датировкам), относящийся к культуре Мадлен, - хорошо сохранившиеся остатки сезонной стоянки охотников на северного оленя во время его осенних миграций. Тщательность раскопок и детальность полевой документации позволили успешно применить разнообразные аналитические методы. Впервые при изучении стоянки открытого типа была использована методика фиксации переслаивания культурных отложений, опробованная во Франции при изучении пещерных стоянок палеолита. Планиграфический и статистический анализ распределения находок позволили зафиксировать следы 3 наземных жилищ округлой в плане формы (площадью около 9 м2); 25 очагов в жилищах, на производственных и других участках; на участках, прилегающих к очагам, выделить зоны концентрации предметов из расщеплённого кремня, фаунистического материала, охры, а также пустые зоны, которые интерпретированы как спальные места. Применение ремонтажа (выявление фрагментов, принадлежащих одному предмету) позволило доказать одновременность жилищ, продемонстрировать высокий уровень технологии раскалывания кремня, зафиксировать различия в технологич. подготовке обитателей стоянки, установить, что распределение пищи между членами коллектива было равным.