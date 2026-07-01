ПЕНДЖАБ

Природная и историческая область в Южной Азии, на территории Индии и Пакистана.

От перс. пендж – пять и аб – во­да, ре­ка, Панд­жаб (Пя­ти­ре­чье). Пл. св. 250 тыс. км2. За­ни­ма­ет сев. часть Ин­до-Ганг­ской рав­ни­ны, сло­жен­ную гл. обр. реч­ным ал­лю­ви­ем. На за­па­де рас­по­ло­же­на пес­ча­ная пус­ты­ня Тхал. Оро­ша­ет­ся сис­те­мой рек Сат­ледж, Дже­лам, Чи­наб, Ра­ви и Би­ас, впадающих в р. Пан­дж­над (ле­вый при­ток р. Инд). Пре­об­ла­даю­щие выс. 150–350 м. Кли­мат тро­пи­че­ский мус­сон­ный, су­хой. Ср. темп-ры ян­ва­ря 13–16 °C, мая (са­мый тё­п­лый ме­сяц) ок. 35 °C. Осад­ков от 150 мм в год на за­па­де до 700 мм на вос­то­ке; за июль – сен­тябрь (пе­ри­од лет­не­го мус­со­на) вы­па­да­ет 50–75% их го­до­во­го ко­ли­че­ст­ва. Ре­ки ха­рак­те­ри­зу­ют­ся рез­ки­ми ко­ле­ба­ния­ми вод­но­сти, еже­год­но раз­ли­ва­ют­ся, час­то ме­ня­ют свои рус­ла. Ес­теств. рас­ти­тель­ность (опус­ты­нен­ные са­ван­ны с ко­лю­чи­ми кус­тар­ни­ка­ми) со­хра­ни­лась гл. обр. на во­до­раз­дель­ных уча­ст­ках. На 70–90% тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ют куль­тур­ные ланд­шаф­ты. П. пе­ре­се­ка­ют мно­го­числ. оро­сит. ка­на­лы. Об­ласть гус­то на­се­ле­на. П. – один из древ­ней­ших цен­тров ци­ви­ли­за­ции, воз­ник­ший на ба­зе оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия (воз­де­лы­ва­ние зер­но­вых, хлоп­чат­ни­ка, са­хар­ной свёк­лы).

В кон. 3-го – 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. тер­ри­то­рия П. вхо­ди­ла в об­ласть рас­про­стра­не­ния Ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции. С сер. 2-го тыс. один из осн. рай­онов рас­се­ле­ния ин­доа­ри­ев (см. Арии). Назв. «П.» встре­ча­ет­ся в инд. хро­ни­ках с 16 в. Ок. 520-х гг. П. вклю­чён в Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­во. В 327–325 за­воё­ван Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским . По­сле ухо­да в 317 до н. э. гре­ко-ма­кед. войск из Ин­дии по­сле­до­ва­тель­но вхо­дил в со­став им­пе­рии Ма­урь­ев, Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва, Пар­фии, Ку­шан­ско­го цар­ст­ва, им­пе­рии Гуп­тов и го­су­дар­ст­ва эф­та­ли­тов. С рас­па­дом по­след­не­го ок. 567 н. э. здесь воз­ник­ло неск. не­боль­ших го­су­дарств во гла­ве с ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми. В 711–713 в П. вторг­лись араб. за­вое­ва­те­ли. В нач. 11 в. П. за­хва­тил Мах­муд Газ­не­ви. Му­сульм. за­вое­ва­ния спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию в ре­гио­не ис­ла­ма. В кон. 12 в. за­хва­чен Гу­ри­да­ми, за­тем во­шёл в Де­лий­ский сул­та­нат, позд­нее – в Мо­голь­скую им­пе­рию. В 1757 под­чи­нён афг. пра­ви­те­лем Ах­мад-ша­хом Дур­ра­ни. В 1799–1849 вхо­дил в са­мо­сто­ят. сикх­ское го­су­дар­ст­во, соз­дан­ное Ранд­жит Синг­хом. В ре­зуль­та­те двух анг­ло-сикх­ских войн за­хва­чен Брит. Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей (см. Ост- Инд­ские ком­па­нии ). В 1858 пе­ре­шёл под власть брит. ко­ро­ны, став про­вин­ци­ей Бри­тан­ской Ин­дии. С 1860-х гг. центр сикх­ско­го дви­же­ния намд­ха­ри, про­по­ве­дую­ще­го воз­врат к пер­во­на­чаль­но­му сик­хиз­му.

При об­ра­зо­ва­нии до­ми­нио­нов Инд. Со­юз и Па­ки­стан 14.8.1947 П. под­верг­ся раз­де­лу по ре­ли­ги­оз­но-об­щин­но­му прин­ци­пу. Его зап. рай­оны, на­се­лён­ные пре­им. му­суль­ма­на­ми, ото­шли к Па­ки­ста­ну, а вос­точ­ные, где пре­об­ла­да­ли ин­ду­сы и сик­хи, ос­та­лись в Инд. Сою­зе. Раз­дел П. со­про­во­ж­дал­ся ин­дус­ско-му­сульман­ски­ми и му­суль­ман­ско-сикх­ски­ми кро­во­про­лит­ны­ми столк­но­ве­ния­ми, в ко­то­рых по­гиб­ли св. 1 млн. чел. и 11,3 млн. чел. ста­ли бе­жен­ца­ми. Не­рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние ре­сур­сов ос­ла­би­ло эко­но­ми­ку Вос­точ­но­го П. С 26.1.1950 Вос­точ­ный П. – штат Пенд­жаб Рес­пуб­ли­ки Ин­дия. В 1956 в его со­став во­шёл штат Па­тиа­ла и Со­юз кня­жеств Вос­точ­но­го П. В 1966 из шта­та Пенд­жаб бы­ли вы­ве­де­ны рай­оны с на­се­ле­ни­ем, го­во­ря­щим на хин­ди, на ос­но­ве ко­то­рых об­ра­зо­ван штат Харь­я­на. Адм. центр Пенд­жа­ба и Харь­я­ны – г. Чан­ди­гарх объ­яв­лен со­юз­ной тер­ри­то­ри­ей. За­пад­ный П. – од­но­им. про­вин­ция Па­ки­ста­на в 1947–55. В 1955–70 часть еди­ной пров. Зап. Па­ки­стан, с 1.7.1970 пров. Пенд­жаб. Адм. центр – г. Ла­хор.

Дополнительная литература:

Grewal F.S. The Sikhs of the Punjab. Camb., 1998;

Aggarwal J.C., Agrawal S.P. Modern history of Punjab. New Delhi, 1999.

Автор статьи: Ка­шин В. П. (ис­то­рия)

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)