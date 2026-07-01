ПЕНДЖАБ
Природная и историческая область в Южной Азии, на территории Индии и Пакистана.
От перс. пендж – пять и аб – вода, река, Панджаб (Пятиречье). Пл. св. 250 тыс. км2. Занимает сев. часть Индо-Гангской равнины, сложенную гл. обр. речным аллювием. На западе расположена песчаная пустыня Тхал. Орошается системой рек Сатледж, Джелам, Чинаб, Рави и Биас, впадающих в р. Панджнад (левый приток р. Инд). Преобладающие выс. 150–350 м. Климат тропический муссонный, сухой. Ср. темп-ры января 13–16 °C, мая (самый тёплый месяц) ок. 35 °C. Осадков от 150 мм в год на западе до 700 мм на востоке; за июль – сентябрь (период летнего муссона) выпадает 50–75% их годового количества. Реки характеризуются резкими колебаниями водности, ежегодно разливаются, часто меняют свои русла. Естеств. растительность (опустыненные саванны с колючими кустарниками) сохранилась гл. обр. на водораздельных участках. На 70–90% территории преобладают культурные ландшафты. П. пересекают многочисл. оросит. каналы. Область густо населена. П. – один из древнейших центров цивилизации, возникший на базе орошаемого земледелия (возделывание зерновых, хлопчатника, сахарной свёклы).
В кон. 3-го – 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. территория П. входила в область распространения Хараппской цивилизации. С сер. 2-го тыс. один из осн. районов расселения индоариев (см. Арии). Назв. «П.» встречается в инд. хрониках с 16 в. Ок. 520-х гг. П. включён в Ахеменидов государство. В 327–325 завоёван Александром Македонским. После ухода в 317 до н. э. греко-макед. войск из Индии последовательно входил в состав империи Маурьев, Греко-Бактрийского царства, Парфии, Кушанского царства, империи Гуптов и государства эфталитов. С распадом последнего ок. 567 н. э. здесь возникло неск. небольших государств во главе с местными правителями. В 711–713 в П. вторглись араб. завоеватели. В нач. 11 в. П. захватил Махмуд Газневи. Мусульм. завоевания способствовали распространению в регионе ислама. В кон. 12 в. захвачен Гуридами, затем вошёл в Делийский султанат, позднее – в Могольскую империю. В 1757 подчинён афг. правителем Ахмад-шахом Дуррани. В 1799–1849 входил в самостоят. сикхское государство, созданное Ранджит Сингхом. В результате двух англо-сикхских войн захвачен Брит. Ост-Индской компанией (см. Ост- Индские компании). В 1858 перешёл под власть брит. короны, став провинцией Британской Индии. С 1860-х гг. центр сикхского движения намдхари, проповедующего возврат к первоначальному сикхизму.
При образовании доминионов Инд. Союз и Пакистан 14.8.1947 П. подвергся разделу по религиозно-общинному принципу. Его зап. районы, населённые преим. мусульманами, отошли к Пакистану, а восточные, где преобладали индусы и сикхи, остались в Инд. Союзе. Раздел П. сопровождался индусско-мусульманскими и мусульманско-сикхскими кровопролитными столкновениями, в которых погибли св. 1 млн. чел. и 11,3 млн. чел. стали беженцами. Неравномерное распределение ресурсов ослабило экономику Восточного П. С 26.1.1950 Восточный П. – штат Пенджаб Республики Индия. В 1956 в его состав вошёл штат Патиала и Союз княжеств Восточного П. В 1966 из штата Пенджаб были выведены районы с населением, говорящим на хинди, на основе которых образован штат Харьяна. Адм. центр Пенджаба и Харьяны – г. Чандигарх объявлен союзной территорией. Западный П. – одноим. провинция Пакистана в 1947–55. В 1955–70 часть единой пров. Зап. Пакистан, с 1.7.1970 пров. Пенджаб. Адм. центр – г. Лахор.
Дополнительная литература:
Grewal F.S. The Sikhs of the Punjab. Camb., 1998;
Aggarwal J.C., Agrawal S.P. Modern history of Punjab. New Delhi, 1999.
Автор статьи: Кашин В. П. (история)