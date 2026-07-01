ПЕЛОПИД, сын Гиппокла (др.-греч. Πελοπίδας)

Видный политический и военный деятель Фив, друг Эпаминонда .

Принадлежал к знатной и богатой семье. Получив большое наследство, старался помогать беднякам, как писал Плутарх , «достойным его помощи». Дружба его с Эпаминондом, возможно, началась после битвы при Мантинее в 386 г. до н.э., где они вместе сражались с аркадянами в рядах вспомогательного войска, посланного фиванцами в помощь лакедемонянам, тогда их союзникам. Пелопид был тяжело ранен в этом бою, и Эпаминонд закрывал его от наступающих врагов. Пелопид примкнул к национально-демократической партии Исмения и должен был оставить Фивы, когда в 382 г. до н.э. олигархи при поддержке Спарты захватили власть в Фивах.

С 400 своими единомышленниками Пелопид нашел убежище в Афинах. Когда в Фивах был подготовлен политический переворот, он пробрался в родной город. В 379 г. до н.э. олигархи были умерщвлены и восстановлена демократия. Вместе с Хароном и Мелоном Пелопид был выбран беотархом.

В 376 г. до н.э. он впервые прославился блестящей победой, одержанной им у Тегиры над двумя спартанскими морами, возвращавшимися из Локриды в Беотию. В 371 г. до н.э. в битве при Левктрах он командовал священным отрядом из 300 воинов, сыгравших важную роль в разгроме спартанцев. В 370 – 369 гг. до н.э. месте с Эпаминондом он вторгся в Пелопоннес . Они отторгли от Лакедемона Элиду, Аргос, Аркадию и часть самой Лаконии. Тем не мене по возвращении они были привлечены к ответственности за то, что пробыли беотархами лишних четыре месяца, но были оправданы.

В 369 г. до н.э. Пелопид отправился на помощь фессалийским городам, которые просили помощи против Александра Ферского. Он принудил Александра заключить договор с городами. После чего он пришел в Македонию как третейский судья в споре из-за престола между Александром, сыном Аминты, и Птолемеем Алоритом. Пелопид решил дело в пользу Александра, заключил с ним союз и взял от него 30 заложников в обеспечение мира; в числе их находился Филипп , брат Александра, будущий царь Македонии, отец Александра Великого. Правда, вскоре после этого Александр, сын Аминты, был убит Птолемеем.

Когда он в очередной раз пришел в Фессалию как посол, то был схвачен Александром. Эпаминонд, пришедший с фиванским войском, добился его освобождения. Вскоре после этого Пелопид отправился послом в сузы, и был принят там с почетом. Была признана гегемония Фив. В 364 г. до н.э. он вновь отправился на помощь фессалийским городам в их борьбе с Александром Ферским. В битве при Киноскефалах Пелопид был убит телохранителями Александра.

Исторические источники :

Диодор Сицилийский;

Ксенофнт. Греческая история;

Плутарх. Пелопид.