ПЕЛОП

ПЕЛОП, ПЕЛОПС (др.-греч. Πέλοψ, лат. Pelops) - в древнегреческой мифологии герой, сын Тантала .

Пелоп считался сыном легендарного царя Тантала, сына Зевса, и Дионы (или Еврианассы). Согласно распространенному в античной литературе мифу, Тантал, решив проверить всеведение богов, пригласил богов на пир, приготовив в качестве угощения разрубленное на части тело своего сына. Никто из богов не прикоснулся к пище, только Деметра, которая горевала по своей дочери Персефоне, похищенной Аидом, и была погружена в задумчивость, съела кусочек предложенного блюда, которое оказалось плечом Пелопа. Когда боги соединили части тела Пелопа и оживили героя, юноша стал теперь отличаться особой красотой, которой наделили его боги (Pind. Ol., I, 37-50). Утраченное плечо боги сделали из слоновой кости, поэтому потомков Пелопа отличало светлое родимое пятно.

Получив в наследство от отца власть над областью Сипила, Пелоп со временем переправился из Малой Азии в греческую область Элиду . Большую популярность в античности имел миф о сватовстве Пелопа к Гипподамии , дочери Эномая , царя Писы (Apollod. Epit., II, 3-9; Hyg. Fab., 84). Эномай, опасаясь замужества Гипподамии из-за полученного оракула о том, что погибнет от руки зятя, устраивал испытания женихам дочери: жениться на его дочери сможет лишь тот, кто победит Эномая в состязании колесниц. Если же очередной претендент проигрывал, Эномай убивал его на месте и отрубал ему голову. Когда в Пису прибыл Пелоп, Гипподамия, увидев его, влюбилась в героя и уговорила Миртила , возничего непобедимого Эномая, помочь Пелопу. Миртил не закрепил должным образом ступицы колес чеками, в результате Эномай, запутавшись в вожжах, погиб, а перед смертью проклял Мирсила, пожелав ему погибнуть от руки Пелопа. Существовал и иной вариант мифа, согласно которому Миртил заменил бронзовую чеку сделанной из воска (см. например: Schol. Apoll. Rhod., I, 752, ср.: Diod., IV, 73; Paus., VIII, 10-12; Hyg. Fab., 84). Пиндар же говорит, что Пелопу помогал сам бог Посейдон (Ol., I, 69-89).

Согласно рассказу Аполлодора, после смерти Эномая Пелоп смог жениться на Гипподамии. Позднее Пелоп, совершая вместе с Гипподамией путешествие, в котором их сопровождал Миртил, отлучился за водой, чтобы жена смогла утолить жажду, а в это время влюбленный в Гипподамию Миртил попытался совершить над ней насилие. Узнав от Гипподамии о происшедшем, Пелоп сбросил Миртила в море, а тот перед гибелью проклял весь род Пелопа. Это проклятие преследовало Пелопидов, особенно его сыновей Атрея и Фиеста и их потомков (Apollod. Epit., II, 10-14; Hyg. Fab., 84). После этих событий Пелоп прибыл к Океану и был там очищен Гефестом от скверны из-за убийства. Оттуда он вернулся в Пису, которая находится в Элиде, и унаследовал царский престол Эномая. Со временем Пелоп распространил свою власть на большую часть Южной Греции и стал считаться владыкой всего Пелопоннеса , который он и назвал по своему имени: Пелопоннес – «остров Пелопа».

В античной традиции считалось, что соревнование в беге на колесницах между Пелопом и Эномаей положили начало подобным состязаниям на Олимпийских играх . Связь мифа о Пелопе с Олимпийскими играми подтверждается и существовавшим в Олимпии культом Пелопа. В исторические времена могила Пелопа почиталась в Альтисе в Олимпии.

Миф об Эномае, Пелопе и Гипподамии был излюбленным сюжетом в античном изобразительном искусстве (он представлен на восточном фронтоне храма Зевса в Олимпии, в вазописи V-IV вв. до н.э.).

Иллюстрация :

Пелоп и Гипподамия на колеснице. Фрагмент рельефа. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова