ПЕКИН
ПЕКИН - столица Китая, один из городов центрального подчинения.
Население Пекина в пределах городской границы (проходит примерно по 5-й кольцевой автодороге) около 10,2 миллионов человек (2013 год; второй по числу жителей город страны после Шанхая), городская агломерации свыше 13,2 миллионов человек, города центрального подчинения 21,1 миллиона человек. Расположен на севере Китая, в северной части Великой Китайской равнины, у подножия плато и гор Северного Китая, в 150 км к западу от залива Бохай Жёлтого моря. Один из крупнейших в стране узлов автомобильных и железных дорог. Метрополитен (1969 год; 17 линий общей протяжённостью 465 км). Аванпорты Пекина: Тяньцзинь и Циньхуандао (провинция Хэбэй). С юго-востока к городу подходит одно из ответвлений Великого канала. Авиаперевозки обеспечивают международный Пекинский столичный международный аэропорт (Шоуду, 1958 год; близ города Шуньи, к северо-востоку от центра Пекина; связан с ним скоростной автомагистралью и линией лёгкого метро) и региональный аэропорт Наньюань (1910 год, старейший в Китае). Строится Пекинский международный аэропорт Дасин (к югу от центра города; завершение намечено на 2017 год).
Первые сведения о населённом пункте в районе современного Пекина относятся к концу II-го тысячалетия до нашей эры. В I-м тысячалетии до нашей эры здесь возник город Цзи - столица китайского царства Янь (отсюда иногда употребляется поэтическое название города Яньцзин - Столица Янь). В конце III века до нашей эры вошёл в состав империи Цинь. В I-м тысячалетии новой эры город развивался как важный торговый центр и стратегический пункт Северного Китая, в IV веке переименован в Ючжоу (по названию округа). С 938 года, после завоевания Северного Китая киданями, стал Южной столицей (Наньцзин) киданьского государства Ляо. С 1153 года, после разгрома Ляо чжурчжэнями, Центральная столица (Чжунду) чжурчжэньского государства Цзинь. В 1215 году занят монголами. В 1264 году монгольский хан Хубилай учредил здесь столицу Монгольской империи. В 1267 году по его приказу к северо-востоку от Чжунду началось строительство нового города, названного Великой столицей (китайский Даду; в ряде некитайских источников фигурирует под тюркским названием Ханбалык - «Город Хана»). При монгольской династии Юань, после завершения строительства Великого канала, соединён внутренним водным путём с югом страны. В последней трети XIII века описан Марко Поло и другими европейскими путешественниками. В 1368 году освобождён от власти монголов китайскими повстанцами под руководством Чжу Юаньчжана и назван Бэйпин (Северное спокойствие). С 1421 года столица империи Мин, переименован в Бэйцзин (буквально - Северная столица). В 1644 году повстанческая армия под руководством Ли Цзычэна (смотрите также Крестьянская война 1628-1645 годов) заняла город, свергнув династию Мин, но была разбита соединёнными силами маньчжур и поддерживавшими их китайскими войсками. При маньчжурской династии Цин Пекин оставался столицей империи.
В 1618 году Пекин посетил русский путешественник И. Петлин. Позднее (в XVII веке) сюда наносили визиты российские послы Ф.И. Байков, Н.Г. Спафарий и другие. В 1716 году в городе создана Российская духовная миссия, свыше 150 лет служившая неофициальным дипломатическим представительством и российским китаеведческим центром.
Во время англо-франко-китайской войны 1856-1860 годы Пекин захвачен и разграблен британскими и французкими войсками (1860 год); здесь подписаны неравноправные Пекинские англо-китайский и франко-китайский договоры 1860 года, а также российско-китайский Пекинский трактат 1860 года. В июне 1900 года город заняли повстанцы (смотрите Ихэтуань), осадившие посольский квартал и совершившие массовые убийства иностранцев и христиан. Во время подавления восстания войсками восьми держав Пекин подвергся новому разграблению. После Синьхайской революции в 1912 году объявлен столицей Китайской Республики, фактически превратившись в ставку северной милитаристской группировки (смотрите Китайские милитаристские группировки) во главе с Юань Шикаем, а затем Дуань Цижуем и другими. Южно-китайские республиканцы, сплотившиеся вокруг партии Гоминьдан во главе с Сунь Ятсеном, не признали столичного статуса Пекина и провозгласили столицей Китая город Гуанчжоу.
Состоявшаяся в Пекине 4.05.1919 года студенческая демонстрация положила начало подъёму антиимпериалистического и антифеодального движения в Китае, развернувшегося под влиянием Октябрьской революции 1917 года в России (смотрите «Четвёртого мая» движение). После создания в 1921 году Коммунистической партии Китая (КПК) в городе действовало подпольное Северное бюро ЦК КПК во главе с Ли Дачжао. 6.04.1927 года полиция лидера мукденской милитаристской группировки Чжан Цзолиня, хозяйничавшего в Пекине, произвела провокационный налёт на советское полпредство. В конце 1928 года, после успешного окончания Северного похода 1926-1927 годов и признания северными милитаристами правительства Гоминьдана во главе с Чан Кайши, действовавшего в городе Нанкин, Пекин был снова переименован в Бэйпин. 9.12.1935 года здесь состоялась демонстрация студентов против гоминьдановской политики разжигания гражданской войны и уступок Японии, положившая начало «Девятого декабря» движение. В 1937-1945 годах город оккупирован японскими войсками; стал местом пребывания прояпонского марионеточного Временного правительства Северного Китая (просуществовало до 1940 года). В 1945-1949 годах находился под контролем гоминьдановских властей. 31.01.1949 года взят Народно-освободительной армией Китая. В сентябре 1949 года 1-я сессия Народного политического консультативного совета Китая вновь переименовала город в Бэйцзин; он был объявлен столицей Китайской Народной Республики (КНР), провозглашённой 1.10.1949 года. С начала 1950-х годов город быстро рос, став одним из ведущих промышленных центров страны. В 1976 году и 1989 году на центральной площади города Тяньаньмынь прошли массовые выступления оппозиционных КПК политических сил (смотрите Тяньаньмыньские события). В 2000-е годы из Пекина началось выведение ряда экологически грязных производств в другие города и районы страны.
Историческое ядро Пекина (окружено 2-й кольцевой автодорогой, сооружённой по периметру снесённых в 1965-1969 годах древних городских укреплений) сохранило традиционный для городов Китая прямоугольный план и регулярную сетку улиц; его архитектурные памятники преимущественно принадлежат к эпохам династий Мин и Цин. В его центре расположен Императорский город с Императорским дворцом (с 1914 года музей) и примыкающей к нему с запада цепью искусственных озёр, на берегах которых разбиты императорские парки Бэйхай [на его территории храм Байтасы (ныне Юнъаньсы) с ламаистской ступой Байта («Белая пагода»), серия беседок Улунтин (все 1651 года), храмы Шанъиньсы (конец XVII - начало XVIII веков)] и Чжуннаньхай (ныне закрытая зона правительственных учреждений); на севере находится парк Цзиншань («Гора прекрасного вида»). С юга к Императорскому дворцу примыкают храм Таймяо («Храм императорских предков», 1420 год, перестроен в 1544 году) и парк имени Сунь Ятсена со святилищем Байдянь (начало XV века; ныне Мемориальный зал Сунь Ятсена) и алтарём Шэцзитань («Алтарь божеств земли и злаков», XV век). Дорога между ними, продолжающая главную ось ансамбля дворца, ведёт на юг к воротам Тяньаньмынь («Ворота Небесного спокойствия»; сооружены в 1420 году, перестроены в 1651 году) в стене Императорского города. За воротами её пересекает главная городская магистраль - проспект Чанъаньцзе, за которой по главной оси расположена центральная площадь города - Тяньаньмынь (площадь 44 га) с монументом Народным героям (1952-1958 года, архитектор Лян Сычэн). Её окружают здания Всекитайского собрания народных представителей (Большой зал народных собраний; 1958-1959 годы, архитектор Чжао Дунжи), Музея истории Китая (1912 год) и Музея китайской революции (1950 год) (в 2003 году объединены в Национальный музей Китая; в здании 1958-1959 годов, архитектор Чжан Кайцзи; реконструкция, 2007-2010 годы, архитекторское бюро «gmp»), мавзолей Мао Цзэдуна (1977 год, архитектор Ян Тинбао и другие). В южной части исторического ядра Пекина расположен Храм Неба, а также хутуны (традиционные жилые кварталы, застроенные по принципу сыхэюань: 4 корпуса вокруг внутреннего двора); такая же застройка сохранилась в западной части Старого города (ныне сносится, на её месте сооружаются многоэтажные здания). Среди других сооружений исторического центра - пагоды монастыря Тяньнинсы (1083 года - начало XII века.; высота 58 м) и монастыря Мяоинсы (пагода Байта; 1271 года; высота около 50 м), остатки городских укреплений, в том числе Барабанная (Гулоу; сооружена в 1272 году, перестроена в 1420 году и середине XVIII века) и Колокольная (Чжунлоу; начало династии Мин, перестроена в XVIII веке) башни, храмы Земли, Луны и Солнца (все - 1530 года), крупный ламаистский храмовый комплекс Юнхэгун («Дворец мира и гармонии») в сино-тибетском стиле (1694 год - 1-я половина XVIII века), дворец Гунванфу (2-я половина XVIII века), Национальный центр исполнительских искусств (2007 год, архитектор П. Андрё).
Во 2-й половине XX века территория города значительно выросла, вокруг исторического центра возникли новые районы массовой жилой застройки и индустриальной зоны, ограниченные кольцевыми автодорогами (с 3-й по 6-ю), при этом градостроители перешли от прямоугольной планировки к радиально-кольцевой. В черте города оказались расположенные к северо-западу от центра храм Утасы (Чжэньцзюэсы; пагода типа «алмазный трон», 1473 год), бывшие загородные императрские резиденции династии Цин - Старый летний дворец (Юаньминъюань; конца XVII - XVIII веков; разрушен в 1860 году британскими и французкими войсками, ныне в руинах) и Летний дворец [Ихэюань; с парком; общая площадь около 297 га, включая искусственное озеро Куньминху; заложен в 1750 году; большая часть существующих сооружений возведена в 1886-1895 годах, реконструированы в 1902 году, в том числе храм-пагода Фосянгэ на горе Ваньшоушань, Длинная галерея (длина 728 м, свыше 8 тысяч росписей в интерьере) и многие другие]. Среди ключевых построек Пекина середины XX века в духе современного неоклассицизма с элементами традиционного китайского зодчества, наряду с ансамблем площади Тяньаньмынь: гостиницы «Мир» (1951 год, архитектор Ян Тинбао; позднее перестраивалась) и «Дружба» (1954 год; архитектор Чжан Бо), Пекинский железно-дорожный вокзал (1958-1959 годы, архитектор Ян Тинбао). Среди построек 1980-1990-х годов преобладают различные трактовки «национального стиля» (гостиница «Сяншань», 1980-1982 годы, архитектор И.М. Пей; реконструкция хутуна Цзюэр, 1990 год, архитектор У Лянюн; Пекинский Западный железно-дорожный вокзал, 1996 год, архитектор Чжу Цзяньлу), в том числе и в русле постмодернизма (библиотека университета Цинхуа, 1991 год, архитектор Гуань Чжаоэ). К востоку от исторического центра расположен Центральный деловой район с плотной высотной застройкой, в том числе Китайский Всемирный торговый центр (1989 год, расширен в 1999 году и 2009 году) и комплекс Центрального китайского телевидения (2004-2008 годы, открыт в 2012 году, архитекторское бюро ОМА). На севере Пекина - «Олимпийский парк» XXIX Олимпиады: Национальный стадион («Птичье гнездо»; 2002-2008 годы, архитекторское бюро «Херцог и де Мерон»; до 90 тысяч мест), Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»; 2003-2008 годы, архитекторское бюро PTW; 17 тысяч мест), теннисный центр (32,4 тысяч мест), а также здание «Digital Beijing Building» (2005-2008 годы, архитекторы Чжу Пэй и У Тун). Среди других сооружений начала XXI века - 3-й терминал Пекинского столичного международного аэропорта (2003-2008 годы; архитектор Н. Фостер), Пекинский Южный железно-дорожный вокзал (2008 год; архитектор Т. Фаррелл), жилой комплекс «Linked Hybrid» (2009 год, архитектор С. Холл).
В северо-западном пригороде Чанпин - комплекс Шисаньлин (XV-XVII века; 13 гробниц императоров династии Мин с «дорогой духов» длиной 800 м; реставрированы и перестроены в середине XVIII века; современные раскопки с 1956 года; ныне музей), включённый, наряду с Императорским, Летним дворцами и Храмом Неба, в список Всемирного наследия.
Пекин - ведущий центр науки, образования и культуры Китая. Здесь базируются Государственный комитет по науке и технике (1956 год) и Национальный фонд Китая по естественным наукам (1986 год) - оба при Государственном Совете КНР. Научные исследования организуются и координируются тремя государственными академиями: Китайской АН [1949 год; 12 филиалов, 6 отделений, 123 НИИ, в том числе Институт физики атмосферы (1928 год), Институт географии (1940 гд), Институт истории естествознания (1957 год), Институт микробиологии (1958 год), Китайский институт атомной энергии (1958 год)], Академией общественных наук (1977 год; 35 НИИ), Академией инженерных наук (1994 год). При ряде министерств действуют отраслевые академии: китайских медицинских наук (1955 год), сельско-хозяйственных наук (1957 год), лесного хозяйства (1958 год), геологических наук (1959 год) и другие. Среди вузов (всего около 60) - университеты: Пекинский университет, Пекинский педагогический (1902 год), Цинхуа (1911 год), Пекинский университет иностранных языков (1941 год), Китайский народный (1950 год), Центральный университет национальностей (1951 год), Пекинский университет авиации и космонавтики (1952 год), Пекинский научно-технический (1952 год), Столичный педагогический (1954 год), Пекинский университет китайской медицины (1956 год), Пекинский ун-т химической технологии (1958 год) и другие; академии: Центральная художеств (1918 год), Центральная драмы (1950 год), Пекинская кинематографии (1950 год). Библиотеки: Национальная (с 1800 года дворцовая, современное название и статус с 1987 года; в здании 1987 года, архитекторы Ян Тинбао, Чжан Бо; около 18 миллионов томов), Столичная (1913 год). Первый исторический архив Китая (1925 год), Центральные архивы Китая (1959 год). Музеи: геологический (1916 год), естественной истории (1951 год), Военный музей Китайской народной революции (1958 год, открыт в 1960 году), Национальный художественный музей Китая (1963 год), столичный (1981 год), Мемориальный музей войны китайского народа против японских захватчиков (1987 год), Китайский науки и технологии (1988 год), Национальный декоративно-прикладного искусства (1994 год), восковых фигур династии Мин (1994 год), художественный Гуаньфу (1996 год); печати (1996 год) и кино (2005 год) - крупнейшие в мире; художественный Хань Мэйлиня (2008 год) и другие. Художественный музей при Центральной АХ (1958 год, в здании 2008 года, архитектор Исодзаки Арата), Мемориальный музей китайского художника XX века Сюй Бэйхуна (1983 год). Китайский монумент Тысячелетия с Музеем мирового искусства (2000 год). Старая пекинская обсерватория (1279 год, с 1956 года музей).
Театры: Пекинской оперы (конец XVIII века), Центральный оперный театр Китая (1952 год); драматический: народного искусства и другие. Центральная балетная труппа. Национальный центр исполнительских искусств (в его составе - оперный театр, драматический театр, концертный зал, выставочные залы и прочие). Культурные центры и дворцы культуры: трудящихся (с 1950 года в здании храма Таймяо; с парком), национальностей (в здании 1958-1959 годов; архитектор Чжан Бо), «Чаоян» (1996 год) и другие. Оркестры: Национальный симфонический (1956 год), Китайский филармонический (2000 год). Консерватории: Центральная (1950 год), Китайская. Концертный зал Китайского национального радио с органом германской компании «Gebr. Oberlinger Orgelbau» (установлен в 1999 году). Пекинский международный музыкальный фестиваль. Цирковые (акробатические) труппы: «Императорский Пекинский цирк» (с 1949 года финансируется государством; с 1970-х годов под управлением компании «Imperial Circus Corp.»), «Национальный цирк КНР» (с 1953 года под управлением компании «Cirque Chinois»), «Китайский государственный цирк» (1990-е годы) и другие.
Пекинский планетарий (1957 год; первый крупный в Китае). Ботанический сад (1955 год; площадь 56,4 га; около 6 тысяч видов растений). Зоопарк (1906 год; площадь 89 га; около 14,5 тысяч видов животных). Пекинский аквариум (так называемый Голубой зоопарк; 1997 год), Пекинский океанариум (1999 год; свыше 1 тысячи видов морских и пресноводных рыб). Парк Мира (1993 год; площадь 46,7 га; на его территории свыше 100 мировых архитектурных достопримечательностей в миниатюре).
Крупный спортивный центр. В 2001 году проходила XXI летняя Универсиада. В 2008 году состоялись Игры XXIX Олимпиады, к которым было возведено свыше 30 спортивных объектов. К чемпионату мира (1961 года) по настольному теннису сооружён Дворец спорта «Пролетарий» (13 тысяч мест), к Азиатским играм (1990 года) - стадион «Пролетарий» (свыше 66 тысяч мест) и Дворец спорта (7 тысяч мест). С 1981года ежегодно в октябре проводится Пекинский марафон. Проходят профессиональные мужские (с 1993 года) и женские (с 1994 года) теннисные турниры. Два финала Гран-при по фигурному катанию (2004-2005 годы, 2010-2011 годы) проведены в Столичном дворце спорта (свыше 17 тысяч мест). В 2011 году состоялись Всемирные интеллектуальные игры, в программу которых включены несколько шахматных турниров, состязания по бриджу, го, шашкам и другие.
ВРП города центрального подчинения Пекина около 318,1 миллиарда долларов (в расчёте на душу населения около 15,4 тысяч долларов, 2013 год). Основа экономики - сфера услуг (до 3/4 ВРП, 2010 год), в том числе административные, финансовые, деловые услуги, операции с недвижимостью (большая часть профильных учреждений расположена в Центральном деловом районе), НИОКР и образование, транспорт, логистика и связь, СМИ, оптовая и розничная торговля, туристический бизнес.
Пекин входит в число так называемых мировых городов - наиболее экономически значимых в мире. По числу базирующихся здесь штаб-квартир крупнейших мировых компаний (41 из 500, 2011 год) уступает лишь Токио, в их числе - ведущие китайские государственные компании: «China National Petroleum Corporation» (нефтяная промышленность), «China Petroleum & Chemical Corporation» («Sinopec»; нефтехимическая промышленность), «State Grid Corporation of China» (электроэнергетика), «China Telecom Corporation», «China Mobile Communications Corporation» (обе - телекоммуникационные услуги) и другие. Здесь расположено свыше 750 денежно-кредитных учреждений, в том числе Центральный банк Китая (Народный банк Китая), Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая, фондовая биржа China Beijing Equity Exchange (CBEX) и экологическая биржа China Beijing Environmental Exchange (CBEEX); штаб-квартиры крупнейших китайских коммерческих банков (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Development Bank и другие) и страховых компаний (в том числе «People’s Insurance Company of China», «China Life Insurance Company»).
В Пекине функционируют несколько зон высоких технологий. Крупнейшая из них - первый в стране научный парк государственного уровня «Чжунгуаньцунь» (в районе Хайдянь; среди его филиалов - парки «Фынтай», «Чанпин», «Ичжуан» на юге, «Парк электроники» на северо-востоке). На территории научного парка и его филиалов размещаются центры НИОКР и экспериментальные предприятия около 27 тысяч иностранных и национальных компаний, действующих в сфере высоких технологий (из них свыше 1/2 в ИТ-индустрии). Среди других центров НИОКР - Пекинская экономико-технологическая зона развития государственного уровня, Пекинская зона развития «Бадалин», Пекинская зона промышленного развития «Лянсян».
Важную роль играют услуги транспорта и логистики. Город связан автомобильными дорогами (11 национальными и 9 скоростными автомагистралями) со всеми районами страны. Пекин - один из ведущих в мире центров пассажирского железно-дорожного сообщения (в городе 4 железно-дорожных вокзала). Действуют скоростные железно-дорожные магистрали: Пекин - Тяньцзинь - Шанхай (с ответвлением на Хэфэй), Пекин - Ухань - Гуанчжоу - Шэньчжэнь, Пекин - Шэньян (с выходом на Далянь и Харбин). Пекин - один из крупнейших в Азии узлов авиасообщений. В 2013 году Пекинский столичный международный аэропорт перевёз 83,6 миллионов пассажиров (2-е место в мире после аэропорта в городе Атланта, США). Планируемая пропускная способность строящегося Пекинского международного аэропорта Дасин 70-100 миллионов пассажиров в год. На рынке логистических услуг действуют один из основных в стране Пекинский международный логистический центр (близ Пекинского столичного международного аэропорта), предприятия компании «China National Materials Storage and Transportation Corporation» и другие. Розничная торговля представлена как ведущими иностранными (американская «Wal-Mart Stores», французкая «Carrefour», германская «Metro» и другие), так и китайскими («Wumart Stores» и другие) компаниями. Наряду с огромными супермаркетами, население обслуживает множество мелких магазинов. Главные торговые районы - Сидань и проспект Ванфуцзин.
Один из крупнейших индустриальных центров Китая (около 1/4 ВРП). Мощная научно-исследовательская база, наличие квалифицированной рабочей силы и развитой инфраструктуры обусловили концентрацию в столице высокотехнологических отраслей. Ведущие отрасли: электронная промышленность и автомобилестроение. Пекин - один из крупнейших в мире центров по производству мобильных телефонов, в том числе марок «Sony Ericsson» [на предприятиях компаний «Beijing SE Putian Mobile Communications Co.» и «Sony Ericsson Mobile Communications (China) Co.»; обе - подразделения шведско-британской «Sony Ericsson Mobile Communications»] и Nokia [«Nokia (China) Investment Co.»; под контролем финской «Nokia»]. Заводы компаний «Beijing Changliyuan Technology Co.» и «Beijing HaiKeLingGao Electronics Technology Co.» выпускают зарядные устройства для мобильных телефонов, «Semiconductor Manufacturing International Corporation» - полупроводниковые компоненты и печатные платы, «BOE Technology Group Co.» - ЖК-мониторы, «Lenovo Group» - компьютерную технику. Основные производственные мощности сосредоточены в научном парке «Чжунгуаньцунь». Автомобилестроительные заводы компании «Beijing Automotive Industry Holding Co.» производят пикапы, внедорожники, лёгкие грузовики, автобусы и автомобили военного назначения марки «Beijing»; совместное китайско-корейское предприятие «Beijing Hyundai Motor Co.» - автомобили «Hyundai» и двигатели к ним; совместные китайско-германские предприятия «Beijing Benz Automotive Co.» и «Beijing Foton Daimler Automotive Co.» (оба - с «Daimler») - соответственно легковые автомобили марки «Mercedes-Benz» и грузовые автомобили. Основные центры автомобилестроения (включая производство автокомплектующих): северо-восточный (Шуньи, Пингу, Хуайжоу, Миюнь), восточный (Тунчжоу) и юго-восточный (Ичжуан) пригороды Пекина.
Среди других отраслей машиностроения развиты станкостроение [предприятия компаний «Beijing No.1 Machine Tool (Gaobeidian) Forging Corp.», «Beijing No. 2 Machine Tool Works Co.» и другие], тракторостроение («Beijing Foison Tractor Co.»), производство разнообразного промышленного оборудования. Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая [предприятие компании «SINOPEC Beijing Yanshan Co.»; подразделение «Sinopec»; мощность 13 миллионов т сырой нефти в год; производство нефтепродуктов, этилена (800 тысяч т), синтетических смол и каучука, кетонов, фенола и других] и химическая («Beijing Jinyuanqiancheng Chemical Co.» - красители, кислоты, каустическая сода и другие; «Beijing Wuyue Tiancheng Chemical Products Co.» - красители, пигменты, кислоты, резинотехнические изделия и другие; «Beijing Chemical Industry Group Corporation Co.» - синтетические волокна; «Beijing ZiQiang Adhesive Products Co.» - продукция из ПВХ-смол; и другие; Пекин - ведущий мировой производитель меламина и меламиновых соединений) промышленность. Традиционно велико значение лёгкой [«Beijing MYS Textile Co.» - махровые ткани и изделия из них; «Xincheng (Beijing) Textiles Co.» - трикотажные изделия; «Beijing Jingmian Textile (Group) Co.» - технический текстиль; и другие] и пищевкусовой [«Beijing Weibao Food Industry Co.» - соусы, приправы и специи; «Beijing Huadu Meat Chicken Co.» - продукция из мяса птицы; «Beijing Sanyuan Foods Co.» - молочные продукты; «Beijing Zhangyiyuan Tea Co.» - переработка чая; «Beijing Yanjing Beer Group» - пиво (обеспечивает около 1/2 потребностей в пиве Северного Китая); «Beijing Red Star Wine Co.» - вина, крепкие алкогольные напитки, в том числе традиционный китайский белый ликёр «Baijiu»; и другие] промышленности.
На долю пригородного сельского хозяйства (главным образом овощеводства, цветоводства и выращивания грибов) приходится около 1% ВРП.
Дополнительная литература:
Bretschneider E. Archaeological and historical researches on Peking and its environs. Shanghai, 1876;
Cameron N., Brake B. Peking: a tale of three cities. N. Y., 1965;
Arlington L.C., Lewisohn W. In search of old Peking. Hong Kong; Oxf., 1991;
Meyer J.F. The Dragons of Tiananmen: Beijing as a sacred city. Columbia, 1991;
Рычило Б.П., Солнцев М. В. Пекин: Новый русский путеводитель. М., 2000;
Доронин Б.Г. Столичные города Китая. СПб., 2001;
Wu Hung. Remaking Beijing: Tiananmen Square and the creation of a political space. Chi., 2005;
Li L., Dray-Novey A., Kong H. Beijing: from imperial capital to Olympic city. N. Y., 2007;
Becker J. City of heavenly tranquility: Beijing in the history of China. L.; N. Y., 2008.