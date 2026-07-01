ПЕКИН

ПЕКИН - сто­ли­ца Ки­тая , один из го­ро­дов центрального под­чи­не­ния.

На­се­ле­ние Пекина в пре­де­лах городской гра­ни­цы (про­хо­дит при­мер­но по 5-й коль­це­вой ав­то­до­ро­ге) около 10,2 миллионов человек (2013 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Шан­хая), городская аг­ло­ме­ра­ции свыше 13,2 миллионов человек, го­ро­да центрального под­чи­не­ния 21,1 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на се­ве­ре Ки­тая, в северной час­ти Ве­ли­кой Ки­тай­ской рав­ни­ны, у под­но­жия пла­то и гор Северного Ки­тая, в 150 км к за­па­ду от залива Бо­хай Жёл­то­го мо­ря. Один из круп­ней­ших в стра­не уз­лов ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Мет­ро­по­ли­тен (1969 год; 17 ли­ний об­щей про­тя­жён­но­стью 465 км). Аван­пор­ты Пекина: Тянь­цзинь и Циньху­ан­дао (провинция Хэ­бэй). С юго-вос­то­ка к го­ро­ду под­хо­дит од­но из от­ветв­ле­ний Ве­ли­ко­го ка­на­ла. Авиа­пе­ре­воз­ки обес­пе­чи­ва­ют ме­ж­ду­народный Пе­кин­ский сто­лич­ный международный аэ­ро­порт (Шо­уду, 1958 год; близ города Шу­ньи, к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра Пекина; свя­зан с ним ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью и лини­ей лёг­ко­го мет­ро) и ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Нань­юань (1910 год, ста­рей­ший в Ки­тае). Стро­ит­ся Пе­кин­ский ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Да­син (к югу от цен­тра го­ро­да; за­вер­ше­ние на­ме­че­но на 2017 год).

Пер­вые све­де­ния о на­се­лён­ном пунк­те в рай­оне современного Пекина от­но­сят­ся к концу II-го тысячалетия до нашей эры. В I-м тысячалетии до нашей эры здесь воз­ник город Цзи - сто­ли­ца китайского цар­ст­ва Янь (от­сю­да ино­гда упот­реб­ля­ет­ся по­этическое название города Янь­цзин - Сто­ли­ца Янь). В конце III века до нашей эры во­шёл в со­став им­пе­рии Цинь. В I-м тысячалетии новой эры го­род раз­ви­вал­ся как важ­ный тор­го­вый центр и стра­те­гический пункт Северного Ки­тая, в IV веке пе­ре­име­но­ван в Юч­жоу (по на­зва­нию ок­ру­га). С 938 года, по­сле за­вое­ва­ния Северного Ки­тая ки­да­ня­ми, стал Южной сто­ли­цей (Нань­цзин) ки­дань­ско­го государства Ляо. С 1153 года, по­сле раз­гро­ма Ляо чжур­чжэ­ня­ми, Центральная сто­ли­ца (Чжун­ду) чжур­чжэнь­ско­го государства Цзинь. В 1215 году за­нят мон­го­ла­ми. В 1264 году монгольский хан Ху­би­лай уч­ре­дил здесь сто­ли­цу Монгольской им­пе­рии . В 1267 году по его при­ка­зу к се­ве­ро-вос­то­ку от Чжун­ду на­ча­лось строи­тель­ст­во но­во­го го­ро­да, на­зван­но­го Ве­ли­кой сто­ли­цей (китайский Да­ду; в ря­де не­ки­тай­ских ис­точ­ни­ков фи­гу­ри­ру­ет под тюркским названием Хан­ба­лык - «Го­род Ха­на»). При монгольской ди­на­стии Юань, по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва Ве­ли­ко­го ка­на­ла, со­еди­нён внутренним вод­ным пу­тём с югом стра­ны. В по­след­ней тре­ти XIII века опи­сан Мар­ко По­ло и другими ев­ропейскими пу­те­ше­ст­вен­ни­ка­ми. В 1368 году ос­во­бо­ж­дён от вла­сти мон­го­лов китайскими пов­стан­ца­ми под руководством Чжу Юань­чжа­на и на­зван Бэй­пин (Северное спо­кой­ст­вие). С 1421 года сто­ли­ца им­пе­рии Мин , пе­ре­име­но­ван в Бэй­цзин (буквально - Северная сто­ли­ца). В 1644 году по­встанческая ар­мия под руководством Ли Цзы­чэ­на (смотрите так­же Кре­сть­ян­ская вой­на 1628-1645 годов ) за­ня­ла го­род, сверг­нув ди­на­стию Мин, но бы­ла раз­би­та со­еди­нён­ны­ми си­ла­ми мань­чжур и под­дер­жи­вав­ши­ми их китайскими вой­ска­ми. При маньчжурской ди­на­стии Цин Пекин ос­та­вал­ся сто­ли­цей им­пе­рии.

В 1618 году Пекин по­се­тил русский пу­те­ше­ст­вен­ник И. Пет­лин. Позд­нее (в XVII веке) сю­да на­но­си­ли ви­зи­ты российские по­слы Ф.И. Бай­ков, Н.Г. Спа­фа­рий и другие. В 1716 году в го­ро­де соз­да­на Российская ду­хов­ная мис­сия, свыше 150 лет слу­жив­шая не­офи­ци­аль­ным ди­пло­ма­тическим пред­ста­ви­тель­ст­вом и российским ки­тае­ведческим цен­тром.

Во вре­мя анг­ло-фран­ко-ки­тай­ской вой­ны 1856-1860 годы Пекин за­хва­чен и раз­граб­лен британскими и французкими вой­ска­ми (1860 год); здесь под­пи­са­ны не­рав­но­прав­ные Пе­кин­ские анг­ло-ки­тай­ский и фран­ко-ки­тай­ский до­го­во­ры 1860 года, а так­же российско-китайский Пе­кин­ский трак­тат 1860 года . В ию­не 1900 года го­род за­ня­ли пов­стан­цы (смотрите Ихэ­ту­ань ), оса­див­шие по­соль­ский квар­тал и со­вер­шив­шие мас­со­вые убий­ст­ва ино­стран­цев и хри­сти­ан. Во вре­мя по­дав­ле­ния вос­ста­ния вой­ска­ми вось­ми дер­жав Пекин под­верг­ся но­во­му раз­граб­ле­нию. По­сле Синь­хай­ской ре­во­лю­ции в 1912 году объ­яв­лен сто­ли­цей Китайской Рес­пуб­ли­ки, фак­ти­че­ски пре­вра­тив­шись в став­ку северной ми­ли­та­ри­ст­ской груп­пи­ров­ки (смотрите Ки­тай­ские ми­ли­та­ри­ст­ские груп­пи­ров­ки ) во гла­ве с Юань Ши­ка­ем, а за­тем Ду­ань Ци­жу­ем и другими. Южно-китайские рес­пуб­ли­кан­цы, спло­тив­шие­ся во­круг пар­тии Го­минь­дан во гла­ве с Сунь Ят­се­ном, не при­зна­ли сто­лич­но­го ста­ту­са Пекина и про­воз­гла­си­ли сто­ли­цей Ки­тая город Гу­ан­чжоу.

Со­сто­яв­шая­ся в Пекине 4.05.1919 года сту­денческая де­мон­ст­ра­ция по­ло­жи­ла на­ча­ло подъ­ё­му ан­ти­им­пе­риа­ли­стического и ан­ти­фео­даль­но­го дви­же­ния в Ки­тае, раз­вер­нув­ше­го­ся под влия­ни­ем Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года в Рос­сии (смотрите «Чет­вёр­то­го мая» дви­же­ние). По­сле соз­да­ния в 1921 году Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) в го­ро­де дей­ст­во­ва­ло под­поль­ное Северное бю­ро ЦК КПК во гла­ве с Ли Дач­жао. 6.04.1927 года по­ли­ция ли­де­ра мук­ден­ской ми­ли­та­ри­ст­ской груп­пи­ров­ки Чжан Цзо­ли­ня, хо­зяй­ни­чав­ше­го в Пекине, про­из­ве­ла про­во­ка­ци­он­ный на­лёт на советское пол­пред­ст­во. В конце 1928 года, по­сле ус­пеш­но­го окон­ча­ния Се­вер­но­го по­хо­да 1926-1927 годов и при­зна­ния северными ми­ли­та­ри­ста­ми пра­ви­тель­ст­ва Го­минь­да­на во гла­ве с Чан Кай­ши, дей­ст­во­вав­ше­го в городе Нан­кин, Пекин был сно­ва пе­ре­име­но­ван в Бэй­пин. 9.12.1935 года здесь со­стоя­лась де­мон­ст­ра­ция сту­ден­тов про­тив го­минь­да­нов­ской по­ли­ти­ки раз­жи­га­ния гражданской вой­ны и ус­ту­пок Япо­нии, по­ло­жив­шая на­ча­ло «Де­вя­то­го де­каб­ря» движение . В 1937-1945 годах го­род ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми; стал ме­стом пре­бы­ва­ния про­япон­ско­го ма­рио­не­точ­но­го Временного пра­ви­тель­ст­ва Северного Ки­тая (про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1940 года). В 1945-1949 годах на­хо­дил­ся под кон­тро­лем го­минь­да­нов­ских вла­стей. 31.01.1949 года взят На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­ми­ей Ки­тая. В сентябре 1949 года 1-я сес­сия Народного по­ли­тического кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та Ки­тая вновь пе­ре­име­но­ва­ла го­род в Бэй­цзин; он был объ­явлен сто­ли­цей Китайской Народной Рес­пуб­ли­ки (КНР), про­воз­гла­шён­ной 1.10.1949 года. С начала 1950-х годов го­род бы­ст­ро рос, став од­ним из ве­ду­щих промышленных цент­ров стра­ны. В 1976 году и 1989 году на центральной пло­ща­ди го­ро­да Тянь­ань­мынь про­шли мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния оп­по­зи­ци­он­ных КПК по­ли­тических сил (смотрите Тянь­ань­мынь­ские со­бы­тия). В 2000-е годы из Пекина на­ча­лось вы­ве­де­ние ря­да эко­ло­ги­че­ски гряз­ных про­из­водств в другие го­ро­да и рай­оны стра­ны.

Ис­то­рическое яд­ро Пекина (ок­ру­же­но 2-й коль­це­вой ав­то­до­ро­гой, со­ору­жён­ной по пе­ри­мет­ру сне­сён­ных в 1965-1969 годах древ­них городских ук­ре­п­ле­ний) со­хра­ни­ло тра­ди­ци­он­ный для го­ро­дов Ки­тая пря­мо­уголь­ный план и ре­гу­ляр­ную сет­ку улиц; его ар­хитектурные па­мят­ни­ки пре­имущественно при­над­ле­жат к эпо­хам ди­на­стий Мин и Цин. В его цен­тре рас­по­ло­жен Императорский го­род с Им­пе­ра­тор­ским двор­цом (с 1914 года му­зей) и при­мы­каю­щей к не­му с за­па­да це­пью ис­кусственных озёр, на бе­ре­гах ко­то­рых раз­би­ты императорские пар­ки Бэй­хай [на его тер­ри­то­рии храм Бай­та­сы (ны­не Юнъ­ань­сы) с ла­маист­ской сту­пой Бай­та («Бе­лая па­го­да»), се­рия бе­се­док Улун­тин (все 1651 года), хра­мы Шанъ­иньсы (конец XVII - начало XVIII веков)] и Чжун­нань­хай (ны­не за­кры­тая зо­на пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний); на се­ве­ре на­хо­дит­ся парк Цзин­шань («Го­ра пре­крас­но­го ви­да»). С юга к Императорскому двор­цу при­мы­ка­ют храм Тай­мяо («Храм им­пе­ра­тор­ских пред­ков», 1420 год, пе­ре­стро­ен в 1544 году) и парк имени Сунь Ят­се­на со свя­ти­ли­щем Бай­дянь (начало XV века; ны­не Ме­мо­ри­аль­ный зал Сунь Ят­се­на) и ал­та­рём Шэц­зи­тань («Ал­тарь бо­же­ств зем­ли и зла­ков», XV век). До­ро­га ме­ж­ду ни­ми, про­дол­жаю­щая главную ось ан­самб­ля двор­ца, ве­дёт на юг к во­ро­там Тянь­ань­мынь («Во­ро­та Не­бес­но­го спо­кой­ст­вия»; со­ору­же­ны в 1420 году, перестро­ены в 1651 году) в сте­не Императорского го­ро­да. За во­ро­та­ми её пе­ре­се­ка­ет главная городская ма­ги­ст­раль - про­спект Чанъ­ань­цзе, за ко­то­рой по главной оси рас­по­ло­же­на центральная пло­щадь го­ро­да - Тянь­ань­мынь (площадь 44 га) с мо­ну­мен­том Народным ге­ро­ям (1952-1958 года, архитектор Лян Сы­чэн). Её ок­ру­жа­ют зда­ния Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (Боль­шой зал на­род­ных соб­ра­ний; 1958-1959 годы, архитектор Чжао Дун­жи), Му­зея ис­то­рии Ки­тая (1912 год) и Му­зея китайской ре­во­лю­ции (1950 год) (в 2003 году объ­е­ди­не­ны в Национальный му­зей Ки­тая; в зда­нии 1958-1959 годов, архитектор Чжан Кай­цзи; ре­кон­ст­рук­ция, 2007-2010 годы, ар­хитекторское бю­ро «gmp»), мав­зо­лей Мао Цзэ­ду­на (1977 год, архитектор Ян Тин­бао и другие). В южной час­ти ис­то­рического яд­ра Пекина рас­по­ло­жен Храм Не­ба, а так­же ху­ту­ны (тра­диционные жи­лые квар­та­лы, за­стро­ен­ные по прин­ци­пу сы­хэ­юань: 4 кор­пу­са во­круг внутреннего дво­ра); та­кая же за­строй­ка со­хра­ни­лась в западной час­ти Ста­ро­го го­ро­да (ны­не сно­сит­ся, на её мес­те со­ору­жа­ют­ся мно­го­этаж­ные зда­ния). Сре­ди других со­ору­же­ний ис­то­рического цен­тра - па­го­ды монастыря Тянь­нин­сы (1083 года - начало XII века.; высота 58 м) и монастыря Мяо­ин­сы (па­го­да Бай­та; 1271 года; высота около 50 м), ос­тат­ки городских ук­ре­п­ле­ний, в том числе Ба­ра­бан­ная (Гу­лоу; со­ору­же­на в 1272 году, пе­ре­строе­на в 1420 году и середине XVIII века) и Ко­ло­коль­ная (Чжун­лоу; на­ча­ло ди­на­стии Мин, пе­ре­строе­на в XVIII веке) баш­ни, хра­мы Зем­ли, Лу­ны и Солн­ца (все - 1530 года), круп­ный ла­маи­ст­ский хра­мо­вый ком­плекс Юн­хэ­гун («Дво­рец ми­ра и гар­мо­нии») в си­но-ти­бет­ском сти­ле (1694 год - 1-я половина XVIII века), дво­рец Гун­ван­фу (2-я половина XVIII века), Национальный центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кус­ств (2007 год, архитектор П. Ан­дрё).

Во 2-й половине XX века тер­ри­то­рия го­ро­да зна­чи­тель­но вы­рос­ла, во­круг ис­то­рического цен­тра воз­ник­ли но­вые рай­оны мас­со­вой жи­лой за­строй­ки и ин­ду­ст­ри­аль­ной зо­ны, ог­ра­ни­чен­ные коль­це­вы­ми ав­то­до­ро­га­ми (с 3-й по 6-ю), при этом гра­до­строи­те­ли пе­ре­шли от пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­ки к ра­ди­аль­но-коль­це­вой. В чер­те го­ро­да ока­за­лись рас­по­ло­жен­ные к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра храм Ута­сы (Чжэнь­цзю­эсы; па­го­да ти­па «ал­маз­ный трон», 1473 год), бывшие за­го­род­ные императрские ре­зи­ден­ции ди­на­стии Цин - Ста­рый лет­ний дво­рец (Юань­минъ­юань; конца XVII - XVIII веков; раз­ру­шен в 1860 году британскими и французкими вой­ска­ми, ны­не в руи­нах) и Лет­ний дво­рец [Ихэю­ань; с пар­ком; об­щая площадь около 297 га, вклю­чая ис­кусственное озеро Кунь­мин­ху; за­ло­жен в 1750 году; большая часть су­ще­ст­вую­щих со­ору­же­ний воз­ве­де­на в 1886-1895 годах, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1902 году, в том числе храм-па­го­да Фо­сян­гэ на го­ре Вань­шо­ушань, Длин­ная га­ле­рея (дли­на 728 м, свыше 8 тысяч рос­пи­сей в ин­терь­е­ре) и многие другие]. Сре­ди клю­че­вых по­стро­ек Пекина середины XX века в ду­хе современного не­оклас­си­циз­ма с эле­мен­та­ми тра­диционного китайского зод­че­ст­ва, на­ря­ду с ан­самб­лем площади Тянь­ань­мынь: гос­ти­ни­цы «Мир» (1951 год, архитектор Ян Тин­бао; позд­нее пе­ре­страи­ва­лась) и «Друж­ба» (1954 год; архитектор Чжан Бо), Пе­кин­ский железно-дорожный во­кзал (1958-1959 годы, архитектор Ян Тин­бао). Сре­ди по­стро­ек 1980-1990-х годов пре­об­ла­да­ют различные трак­тов­ки «национального сти­ля» (гос­ти­ни­ца «Сян­шань», 1980-1982 годы, архитектор И.М. Пей; ре­кон­ст­рук­ция ху­ту­на Цзю­эр, 1990 год, архитектор У Ля­нюн; Пе­кин­ский За­пад­ный железно-дорожный во­кзал, 1996 год, архитектор Чжу Цзянь­лу), в том числе и в рус­ле пост­мо­дер­низ­ма (библиотека университета Цинхуа, 1991 год, архитектор Гу­ань Чжа­оэ). К вос­то­ку от ис­то­рического цен­тра рас­по­ло­жен Центральный де­ло­вой рай­он с плот­ной вы­сот­ной за­строй­кой, в том числе Китайский Все­мир­ный тор­го­вый центр (1989 год, рас­ши­рен в 1999 году и 2009 году) и ком­плекс Цен­траль­но­го китайского те­ле­ви­де­ния (2004-2008 годы, от­крыт в 2012 году, ар­хитекторское бю­ро ОМА). На се­ве­ре Пекина - «Олим­пий­ский парк» XXIX Олим­пиа­ды: Национальный ста­ди­он («Пти­чье гнез­до»; 2002-2008 годы, ар­хитекторское бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон»; до 90 тысяч мест), Национальный центр вод­ных ви­дов спор­та («Вод­ный куб»; 2003-2008 годы, ар­хитекторское бю­ро PTW; 17 тысяч мест), тен­нис­ный центр (32,4 тысяч мест), а так­же здание «Digital Beijing Buil­ding» (2005-2008 годы, ар­хи­тек­то­ры Чжу Пэй и У Тун). Сре­ди других со­ору­же­ний начала XXI века - 3-й тер­ми­нал Пекинского столич­ного ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та (2003-2008 годы; архитектор Н. Фос­тер), Пе­кин­ский Юж­ный железно-дорожный во­кзал (2008 год; архитектор Т. Фар­релл), жи­лой ком­плекс «Linked Hybrid» (2009 год, архитектор С. Холл).

В се­ве­ро-за­пад­ном при­го­ро­де Чан­пин - ком­плекс Ши­сань­лин (XV-XVII века; 13 гроб­ниц им­пе­ра­то­ров ди­на­стии Мин с «до­ро­гой ду­хов» дли­ной 800 м; рес­тав­ри­ро­ва­ны и пе­ре­строе­ны в середине XVIII века; современные рас­коп­ки с 1956 года; ны­не му­зей), вклю­чён­ный, на­ря­ду с Императорским, Лет­ним двор­ца­ми и Хра­мом Не­ба, в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Пекин - ве­ду­щий центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ки­тая. Здесь ба­зи­ру­ют­ся Государственный комитет по нау­ке и тех­ни­ке (1956 год) и Национальный фонд Ки­тая по ес­тественным нау­кам (1986 год) - оба при Государственном Со­ве­те КНР. На­учные ис­сле­до­ва­ния ор­га­ни­зу­ют­ся и ко­ор­ди­ни­ру­ют­ся тре­мя государственными ака­де­мия­ми: Ки­тай­ской АН [1949 год; 12 фи­лиа­лов, 6 от­де­ле­ний, 123 НИИ, в том числе Институт фи­зи­ки ат­мо­сфе­ры (1928 год), Институт гео­гра­фии (1940 гд), Институт ис­то­рии ес­те­ст­во­зна­ния (1957 год), Институт мик­ро­био­ло­гии (1958 год), Китайский институт атом­ной энер­гии (1958 год)], Ака­де­ми­ей об­щественных на­ук (1977 год; 35 НИИ), Ака­де­ми­ей инженерных на­ук (1994 год). При ря­де ми­ни­стерств дей­ст­ву­ют от­рас­ле­вые ака­де­мии: китайских медицинских на­ук (1955 год), сельско-хозяйственных на­ук (1957 год), лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1958 год), гео­ло­гических на­ук (1959 год) и другие. Сре­ди ву­зов (все­го около 60) - университеты: Пе­кин­ский уни­вер­си­тет, Пе­кин­ский пе­да­го­гический (1902 год), Цинхуа (1911 год), Пе­кин­ский университет иностранных язы­ков (1941 год), Китайский на­род­ный (1950 год), Цен­траль­ный университет на­цио­наль­но­стей (1951 год), Пе­кин­ский университет авиа­ции и кос­мо­нав­ти­ки (1952 год), Пе­кин­ский на­учно-тех­нический (1952 год), Сто­лич­ный пе­да­го­гический (1954 год), Пе­кин­ский университет китайской ме­ди­ци­ны (1956 год), Пе­кин­ский ун-т хи­мической тех­но­ло­гии (1958 год) и другие; ака­де­мии: Цен­траль­ная ху­до­жеств (1918 год), Цен­траль­ная дра­мы (1950 год), Пе­кин­ская ки­не­ма­то­гра­фии (1950 год). Библиотеки: Национальная (с 1800 года двор­цо­вая, современное название и ста­тус с 1987 года; в зда­нии 1987 года, ар­хи­тек­то­ры Ян Тин­бао, Чжан Бо; около 18 миллионов то­мов), Сто­лич­ная (1913 год). Пер­вый ис­то­рический ар­хив Ки­тая (1925 год), Центральные ар­хи­вы Ки­тая (1959 год). Му­зеи: гео­ло­гический (1916 год), ес­тественной ис­то­рии (1951 год), Во­енный му­зей Китайской народной ре­во­лю­ции (1958 год, от­крыт в 1960 году), Национальный ху­дожественный му­зей Ки­тая (1963 год), сто­лич­ный (1981 год), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей вой­ны китайского на­ро­да про­тив японских за­хват­чи­ков (1987 год), Ки­тай­ский нау­ки и тех­но­ло­гии (1988 год), На­цио­наль­ный де­ко­ра­тив­но-прик­лад­но­го искусства (1994 год), вос­ко­вых фи­гур ди­на­стии Мин (1994 год), ху­до­же­ст­вен­ный Гу­ань­фу (1996 год); пе­ча­ти (1996 год) и ки­но (2005 год) - круп­ней­шие в ми­ре; ху­дожественный Хань Мэй­ли­ня (2008 год) и другие. Ху­дожественный му­зей при Цен­т­раль­ной АХ (1958 год, в зда­нии 2008 года, архитектор Исод­за­ки Ара­та), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей китайского ху­дож­ни­ка XX века Сюй Бэй­ху­на (1983 год). Ки­тай­ский монумент Ты­ся­че­ле­ти­я с Му­зе­ем ми­ро­во­го искусства (2000 год). Ста­рая пе­кин­ская об­сер­ва­то­рия (1279 год, с 1956 года му­зей).

Те­ат­ры: Пе­кин­ской опе­ры (конец XVIII века), Центральный опер­ный те­атр Ки­тая (1952 год); дра­ма­тический: народного искусства и другие. Центральная ба­лет­ная труп­па. Национальный центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств (в его со­ста­ве - опер­ный те­атр, дра­ма­тический те­атр, кон­церт­ный зал, вы­ста­воч­ные за­лы и прочие). Куль­тур­ные цент­ры и двор­цы куль­ту­ры: тру­дя­щих­ся (с 1950 года в зда­нии хра­ма Тай­мяо; с пар­ком), на­цио­наль­но­стей (в зда­нии 1958-1959 годов; архитектор Чжан Бо), «Чао­ян» (1996 год) и другие. Ор­ке­ст­ры: Национальный сим­фо­ни­че­ский (1956 год), Ки­тай­ский фи­лар­мо­ни­че­ский (2000 год). Кон­сер­ва­то­рии: Цен­т­раль­ная (1950 год), Ки­тай­ская. Кон­церт­ный зал Китайского национального ра­дио с ор­га­ном германской ком­па­нии «Gebr. Oberlinger Or­gelbau» (ус­та­нов­лен в 1999 году). Пе­кин­ский ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь. Цир­ко­вые (ак­ро­ба­ти­че­ские) труп­пы: «Императорский Пе­кин­ский цирк» (с 1949 года фи­нан­си­ру­ет­ся го­су­дар­ст­вом; с 1970-х годов под управлением ком­па­нии «Imperial Circus Corp.»), «Национальный цирк КНР» (с 1953 года под управлением ком­па­нии «Cirque Chinois»), «Ки­тай­ский государственный цирк» (1990-е годы) и другие.

Пе­кин­ский пла­не­та­рий (1957 год; пер­вый круп­ный в Ки­тае). Бо­та­нический сад (1955 год; площадь 56,4 га; около 6 тысяч ви­дов рас­те­ний). Зоо­парк (1906 год; площадь 89 га; около 14,5 тысяч ви­дов жи­вот­ных). Пе­кин­ский ак­ва­ри­ум (так называемый Го­лу­бой зоо­парк; 1997 год), Пе­кин­ский океа­на­ри­ум (1999 год; свыше 1 тысячи ви­дов мор­ских и пре­сно­вод­ных рыб). Парк Ми­ра (1993 год; площадь 46,7 га; на его тер­ри­то­рии свыше 100 ми­ро­вых ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей в ми­ниа­тю­ре).

Круп­ный спор­тив­ный центр. В 2001 году про­хо­ди­ла XXI лет­няя Уни­вер­сиа­да. В 2008 году со­стоя­лись Иг­ры XXIX Олим­пиа­ды, к ко­то­рым бы­ло воз­ве­де­но свыше 30 спор­тив­ных объ­ек­тов. К чем­пио­на­ту ми­ра (1961 года) по на­столь­но­му тен­ни­су со­ору­жён Дво­рец спор­та «Про­ле­та­рий» (13 тысяч мест), к Ази­ат­ским иг­рам (1990 года) - ста­ди­он «Про­ле­та­рий» (свыше 66 тысяч мест) и Дво­рец спор­та (7 тысяч мест). С 1981года еже­год­но в ок­тяб­ре про­во­дит­ся Пе­кин­ский ма­ра­фон. Про­хо­дят профессиональные муж­ские (с 1993 года) и жен­ские (с 1994 года) тен­нис­ные тур­ни­ры. Два фи­на­ла Гран-при по фи­гур­но­му ка­та­нию (2004-2005 годы, 2010-2011 годы) про­ве­де­ны в Сто­лич­ном двор­це спор­та (свыше 17 тысяч мест). В 2011 году со­стоя­лись Все­мир­ные ин­тел­лек­ту­аль­ные иг­ры, в про­грам­му ко­то­рых включены несколько шах­мат­ных тур­ниров, со­стя­за­ния по брид­жу, го, шаш­кам и другие.

ВРП го­ро­да центрального под­чи­не­ния Пекина около 318,1 миллиарда долларов (в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния около 15,4 тысяч долларов, 2013 год). Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (до 3/4 ВРП, 2010 год), в том числе административные, фи­нан­со­вые, дело­вые ус­лу­ги, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью (большая часть про­филь­ных уч­ре­ж­де­ний рас­по­ло­же­на в Центральном де­ло­вом районе), НИОКР и об­ра­зо­ва­ние, транс­порт, ло­ги­сти­ка и связь, СМИ, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес.

Пекин вхо­дит в чис­ло так называемых ми­ро­вых го­ро­дов - наи­бо­лее эко­но­ми­че­ски зна­чи­мых в ми­ре. По чис­лу ба­зи­рую­щих­ся здесь штаб-квар­тир круп­ней­ших ми­ро­вых ком­па­ний (41 из 500, 2011 год) ус­ту­па­ет лишь То­кио, в их чис­ле - ве­ду­щие китайские государственные ком­па­нии: «China National Petroleum Cor­poration» (неф­тя­ная промышленность), «China Petroleum & Chemical Corporation» («Si­nopec»; неф­те­хи­мическая промышленность), «State Grid Corporation of China» (элек­тро­энер­ге­ти­ка), «China Telecom Corporation», «China Mobile Communications Corpora­ti­on» (обе - те­ле­ком­му­ни­кационные ус­лу­ги) и другие. Здесь рас­по­ло­же­но свыше 750 де­неж­но-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний, в том числе Цен­траль­ный банк Ки­тая (Народный банк Ки­тая), Ко­мис­сия по ре­гу­ли­ро­ва­нию бан­ков­ской дея­тель­но­сти Ки­тая, фон­до­вая бир­жа China Beijing Equity Exchange (CBEX) и эко­ло­гическая бир­жа China Beijing Environmental Ex­change (CBEEX); штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших китайских ком­мерческих бан­ков (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Agri­cultural Bank of China, China Develop­ment Bank и другие) и стра­хо­вых ком­па­ний (в том числе «People’s Insurance Company of China», «China Life Insurance Company»).

В Пекине функ­цио­ни­ру­ют несколько зон вы­со­ких тех­но­ло­гий. Круп­ней­шая из них - пер­вый в стра­не на­учный парк государственного уров­ня «Чжун­гу­ань­цунь» (в районе Хай­дянь; сре­ди его фи­лиа­лов - пар­ки «Фын­тай», «Чан­пин», «Ич­жу­ан» на юге, «Парк элек­тро­ни­ки» на се­ве­ро-вос­то­ке). На тер­ри­то­рии на­учного пар­ка и его фи­лиа­лов раз­ме­ща­ют­ся цен­тры НИОКР и экс­пе­риментальные пред­при­ятия около 27 тысяч иностранных и национальных ком­па­ний, дей­ст­вую­щих в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий (из них свыше 1/2 в ИТ-ин­ду­ст­рии). Сре­ди других цен­тров НИОКР - Пе­кин­ская эко­но­ми­ко-тех­но­ло­гическая зо­на раз­ви­тия государственного уров­ня, Пе­кин­ская зо­на раз­ви­тия «Ба­да­лин», Пе­кин­ская зо­на промышленного раз­ви­тия «Лян­сян».

Важ­ную роль иг­ра­ют ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­сти­ки. Го­род свя­зан ав­то­мо­биль­ны­ми до­ро­га­ми (11 национальными и 9 ско­ро­ст­ны­ми ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми) со все­ми райо­на­ми стра­ны. Пекин - один из ве­ду­щих в ми­ре цен­тров пас­са­жир­ско­го железно-дорожного со­об­ще­ния (в городе 4 железно-дорожных во­кза­ла). Дей­ст­ву­ют ско­ро­ст­ные железно-дорожные ма­ги­ст­ра­ли: Пе­кин - Тянь­цзинь - Шан­хай (с от­ветв­ле­ни­ем на Хэ­фэй), Пе­кин - Ухань - Гу­ан­чжоу - Шэнь­чжэнь, Пе­кин - Шэнь­ян (с вы­хо­дом на Да­лянь и Хар­бин). Пекин - один из круп­ней­ших в Азии уз­лов авиа­со­об­ще­ний. В 2013 году Пе­кин­ский сто­лич­ный международный аэ­ро­порт пе­ре­вёз 83,6 миллионов пас­са­жи­ров (2-е ме­сто в ми­ре по­сле аэ­ро­пор­та в городе Ат­лан­та, США). Пла­ни­руе­мая про­пу­ск­ная спо­соб­ность строя­ще­го­ся Пе­кин­ско­го ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та Да­син 70-100 миллионов пас­са­жи­ров в год. На рын­ке ло­ги­стических ус­луг дей­ст­ву­ют один из ос­нов­ных в стра­не Пе­кин­ский ме­ж­ду­народный ло­ги­стический центр (близ Пе­кин­ско­го сто­лич­но­го международного аэ­ро­пор­та), пред­при­ятия ком­па­нии «Chi­na National Materials Storage and Trans­portation Corporation» и другие. Роз­нич­ная тор­гов­ля пред­став­ле­на как ве­ду­щи­ми иностранными (американская «Wal-Mart Sto­res», французкая «Carrefour», германская «Metro» и другие), так и китайскими («Wumart Stores» и другие) ком­па­ния­ми. На­ря­ду с ог­ром­ны­ми су­пер­мар­ке­та­ми, на­се­ле­ние об­слу­жи­ва­ет мно­же­ст­во мел­ких ма­га­зи­нов. Главные тор­го­вые районы - Си­дань и проспект Ван­фуц­зин.

Один из круп­ней­ших ин­дустриальных цен­тров Ки­тая (около 1/4 ВРП). Мощ­ная научно-исследовательская ба­за, на­ли­чие ква­ли­фи­цированной ра­бо­чей си­лы и раз­ви­той ин­фра­струк­ту­ры обу­сло­ви­ли кон­цен­тра­цию в сто­ли­це вы­со­ко­тех­но­ло­гических от­рас­лей. Ве­ду­щие от­рас­ли: элек­трон­ная промышленность и ав­то­мо­би­ле­строе­ние. Пекин - один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров по про­изводству мо­биль­ных те­ле­фо­нов, в том числе ма­рок «Sony Ericsson» [на пред­при­яти­ях ком­па­ний «Beijing SE Pu­tian Mobile Communications Co.» и «So­ny Ericsson Mobile Communications (Chi­na) Co.»; обе - под­раз­де­ле­ния шведско-британской «Sony Ericsson Mobile Communications»] и Nokia [«Nokia (China) Investment Co.»; под кон­тро­лем финской «Nokia»]. За­во­ды ком­па­ний «Beijing Changliyuan Techno­logy Co.» и «Beijing HaiKeLingGao Electronics Technology Co.» вы­пус­ка­ют за­ряд­ные уст­рой­ст­ва для мо­биль­ных те­ле­фо­нов, «Semiconductor Manufacturing International Corporation» - по­лу­про­вод­ни­ко­вые ком­по­нен­ты и пе­чат­ные пла­ты, «BOE Technology Group Co.» - ЖК-мо­ни­то­ры, «Lenovo Group» - ком­пь­ю­тер­ную тех­ни­ку. Основные про­из­водственные мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны в на­учном пар­ке «Чжун­гу­ань­цунь». Ав­то­мо­би­ле­стро­ительные за­во­ды ком­па­нии «Beijing Automotive Industry Holding Co.» про­из­во­дят пи­ка­пы, вне­до­рож­ни­ки, лёг­кие гру­зо­ви­ки, ав­то­бу­сы и ав­то­мо­би­ли во­енного на­зна­че­ния мар­ки «Bei­jing»; со­вме­ст­ное китайско-корейское пред­при­ятие «Beijing Hyundai Motor Co.» - ав­то­мо­би­ли «Hyundai» и дви­га­те­ли к ним; со­вме­ст­ные китайско-германские пред­при­ятия «Beijing Benz Automotive Co.» и «Beijing Foton Daimler Automotive Co.» (оба - с «Daimler») - со­от­вет­ст­вен­но лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли мар­ки «Mercedes-Benz» и гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли. Основные цен­тры ав­то­мо­би­ле­строе­ния (вклю­чая про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих): северо-восточный (Шу­ньи, Пин­гу, Ху­ай­жоу, Ми­юнь), восточный (Тун­чжоу) и юго-восточный (Ич­жу­ан) при­го­ро­ды Пе­ки­на.

Сре­ди других от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния раз­ви­ты стан­ко­строе­ние [пред­при­ятия ком­па­ний «Beijing No.1 Machine Tool (Gaobeidian) Forging Corp.», «Beijing No. 2 Machine Tool Works Co.» и другие], трак­то­ро­строе­ние («Beijing Foison Trac­tor Co.»), про­изводство раз­но­об­раз­но­го промышленного обо­ру­до­ва­ния. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, неф­те­хи­ми­че­ская [пред­при­ятие ком­па­нии «SINOPEC Beijing Yanshan Co.»; под­раз­де­ле­ние «Sinopec»; мощ­ность 13 миллионов т сы­рой неф­ти в год; про­изводство неф­те­про­дук­тов, эти­ле­на (800 тысяч т), син­те­тических смол и кау­чу­ка, ке­то­нов, фе­но­ла и других] и хи­ми­че­ская («Beijing Ji­n­yuanqiancheng Chemical Co.» - кра­си­те­ли, ки­сло­ты, кау­стическая со­да и другие; «Beijing Wuyue Tiancheng Chemical Pro­ducts Co.» - кра­си­те­ли, пиг­мен­ты, ки­с­ло­ты, ре­зи­но­тех­нические из­де­лия и другие; «Beijing Chemical Industry Group Corpo­ration Co.» - син­те­тические во­лок­на; «Beijing Zi­Qiang Adhesive Products Co.» - про­дук­ция из ПВХ-смол; и другие; Пекин - ве­ду­щий ми­ро­вой про­из­во­ди­тель ме­ла­ми­на и ме­ла­ми­но­вых со­еди­не­ний) промышленность. Тра­ди­ци­он­но ве­ли­ко зна­че­ние лёг­кой [«Beijing MYS Textile Co.» - мах­ро­вые тка­ни и из­де­лия из них; «Xin­cheng (Bei­jing) Textiles Co.» - три­ко­таж­ные из­де­лия; «Beijing Jingmian Tex­tile (Group) Co.» - тех­нический тек­стиль; и другие] и пи­ще­вку­со­вой [«Beijing Weibao Food Indust­ry Co.» - со­усы, при­пра­вы и спе­ции; «Bei­jing Huadu Meat Chicken Co.» - про­дук­ция из мя­са пти­цы; «Beijing Sa­nyuan Foods Co.» - мо­лоч­ные про­дук­ты; «Bei­jing Zhangyiyuan Tea Co.» - пе­ре­ра­бот­ка чая; «Beijing Yan­jing Beer Group» - пи­во (обес­пе­чи­ва­ет около 1/2 по­треб­но­стей в пи­ве Северного Ки­тая); «Beijing Red Star Wine Co.» - ви­на, креп­кие ал­ко­голь­ные на­пит­ки, в том числе тра­диционный китайский бе­лый ли­кёр «Baijiu»; и другие] промышленности.

На до­лю при­го­род­но­го сельского хозяйства (главным образом ово­ще­вод­ст­ва, цве­то­вод­ст­ва и вы­ра­щи­ва­ния гри­бов) при­хо­дит­ся около 1% ВРП.

Дополнительная литература:

Bretschneider E. Archaeological and his­torical researches on Peking and its environs. Shanghai, 1876;

Cameron N., Brake B. Peking: a tale of three cities. N. Y., 1965;

Arlington L.C., Lewisohn W. In search of old Peking. Hong Kong; Oxf., 1991;

Meyer J.F. The Dragons of Tiananmen: Beijing as a sacred city. Columbia, 1991;

Ры­чи­ло Б.П., Солн­цев М. В. Пе­кин: Но­вый рус­ский пу­те­во­ди­тель. М., 2000;

До­ро­нин Б.Г. Сто­лич­ные го­ро­да Ки­тая. СПб., 2001;

Wu Hung. Remaking Beijing: Tia­nan­men Square and the creation of a political space. Chi., 2005;

Li L., Dray-Novey A., Kong H. Beijing: from imperial capital to Olympic city. N. Y., 2007;

Becker J. City of heavenly tran­quility: Beijing in the history of China. L.; N. Y., 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)