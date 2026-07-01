ПЕХШТЕЙН МАКС

ПЕХШТЕЙН МАКС - немецкий живописец и график.

Обу­чал­ся в Дрез­де­не искусству ху­дож­ни­ка-де­ко­ра­то­ра (1896-1900 годы), за­тем учил­ся там же в Шко­ле при­клад­но­го искусства (до 1902 года) и в АХ (1902-1906 годы) у О. Гус­ма­на. В 1906 году всту­пил в объ­е­ди­не­ние «Мост». Со­вер­шил по­езд­ку в Ита­лию (1907 год); в пе­ри­од пре­бы­ва­ния в Па­ри­же (1908 год) сбли­зил­ся с мас­те­ра­ми фо­виз­ма. Под влия­ни­ем французской жи­во­пи­си сло­жил­ся стиль Пехштейна с при­су­щи­ми ему яр­кой де­ко­ра­тив­но­стью ко­ло­ри­та, обоб­щён­но­стью кон­ту­ров, сво­бод­ной клад­кой маз­ков («Мо­ло­дая жен­щи­на», 1908 год, Но­вая национальная га­ле­рея, Бер­лин).

Пер­во­на­чаль­но лёг­кая, про­зрач­ная жи­во­пись Пехштейна в пе­ри­од 1910-х годов сме­ня­ет­ся бо­лее плот­ной, пас­тоз­ной ма­не­рой («Де­вуш­ка в крас­ном за сто­лом», 1910 год, Му­зей Фольк­ванг, Эс­сен; «Двой­ной порт­рет», 1910 год, Новая национальная га­ле­рея, Бер­лин; «На бе­ре­гу озе­ра», 1910-1911 годы, Му­зей объ­е­ди­не­ния «Мост», Бер­лин). Ис­пы­ты­вая ин­те­рес к искусству при­ми­ти­ва , Пехштейн (по при­ме­ру П. Го­ге­на) в 1914 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие на острова Па­лау в Океа­нии, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го воз­ник круп­но­мас­штаб­ный «Трип­тих Па­лау», пред­став­ляю­щий жизнь ту­зем­цев в гар­мо­нич­ном еди­не­нии с при­ро­дой (1917 год, Му­зей Виль­гель­ма Ха­ка, Люд­вигс­ха­фен).

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны ин­тер­ни­ро­ван в Япо­нии, от­прав­лен в Гер­ма­нию; вое­вал на Западном фрон­те (1916 год). Ис­пол­нял де­ко­ра­тив­ные ра­бо­ты для ча­ст­ных за­каз­чи­ков (эс­ки­зы вит­ра­жей и др.). По­сле Но­ябрьской ре­во­лю­ции 1918 года при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в об­щественной жиз­ни, один из ос­но­ва­те­лей ра­ди­каль­ных ху­дожественных груп­пи­ро­вок «Ра­бо­чий со­вет по де­лам ис­кусств» и «Но­ябрь­ская груп­па». Те­ма­тический ре­пер­ту­ар Пехштейна ти­пи­чен для ху­дож­ни­ков груп­пы «Мост»: порт­рет, пей­заж, об­на­жён­ные на на­ту­ре. Чу­ж­дый аван­гард­ным край­но­стям экс­прес­сио­низ­ма, он ра­но дос­тиг при­зна­ния пуб­ли­ки и кри­ти­ки.

С 1920-х годов вер­нул­ся к по­ве­ст­во­вательной жи­во­пи­си реа­ли­стического ти­па. С 1922 года член Прусской АХ; в 1934 году ис­клю­чён из АХ по ука­за­нию на­ци­ст­ских вла­стей, позд­нее свыше 300 его ра­бот кон­фи­ско­ва­ны из му­зе­ев Гер­ма­нии, часть пред­став­ле­на на вы­став­ке«Де­ге­не­ра­тив­ное ис­кус­ст­во». В 1940-1945 годах жил в уе­ди­не­нии в По­ме­ра­нии. Пре­по­да­вал в Выс­шей шко­ле изо­бра­зительных ис­кусств в Бер­ли­не (профессор в 1922-1933 и 1945-1955 годах).

Сочинения:

Erinnerungen. Wiesbaden, 1960.