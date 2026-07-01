ПЕХШТЕЙН МАКС
ПЕХШТЕЙН МАКС - немецкий живописец и график.
Обучался в Дрездене искусству художника-декоратора (1896-1900 годы), затем учился там же в Школе прикладного искусства (до 1902 года) и в АХ (1902-1906 годы) у О. Гусмана. В 1906 году вступил в объединение «Мост». Совершил поездку в Италию (1907 год); в период пребывания в Париже (1908 год) сблизился с мастерами фовизма. Под влиянием французской живописи сложился стиль Пехштейна с присущими ему яркой декоративностью колорита, обобщённостью контуров, свободной кладкой мазков («Молодая женщина», 1908 год, Новая национальная галерея, Берлин).
Первоначально лёгкая, прозрачная живопись Пехштейна в период 1910-х годов сменяется более плотной, пастозной манерой («Девушка в красном за столом», 1910 год, Музей Фолькванг, Эссен; «Двойной портрет», 1910 год, Новая национальная галерея, Берлин; «На берегу озера», 1910-1911 годы, Музей объединения «Мост», Берлин). Испытывая интерес к искусству примитива, Пехштейн (по примеру П. Гогена) в 1914 году совершил путешествие на острова Палау в Океании, в результате которого возник крупномасштабный «Триптих Палау», представляющий жизнь туземцев в гармоничном единении с природой (1917 год, Музей Вильгельма Хака, Людвигсхафен).
В начале Первой мировой войны интернирован в Японии, отправлен в Германию; воевал на Западном фронте (1916 год). Исполнял декоративные работы для частных заказчиков (эскизы витражей и др.). После Ноябрьской революции 1918 года принимал активное участие в общественной жизни, один из основателей радикальных художественных группировок «Рабочий совет по делам искусств» и «Ноябрьская группа». Тематический репертуар Пехштейна типичен для художников группы «Мост»: портрет, пейзаж, обнажённые на натуре. Чуждый авангардным крайностям экспрессионизма, он рано достиг признания публики и критики.
С 1920-х годов вернулся к повествовательной живописи реалистического типа. С 1922 года член Прусской АХ; в 1934 году исключён из АХ по указанию нацистских властей, позднее свыше 300 его работ конфискованы из музеев Германии, часть представлена на выставке«Дегенеративное искусство». В 1940-1945 годах жил в уединении в Померании. Преподавал в Высшей школе изобразительных искусств в Берлине (профессор в 1922-1933 и 1945-1955 годах).
Сочинения:
Erinnerungen. Wiesbaden, 1960.