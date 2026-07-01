ПЕГУ

ПЕГУ - го­род в Ниж­ней Мьян­ме, административный центр области Пегу.

Население 284,2 тысячи человек (2012 год), чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ян­го­на, Ман­да­лая и Мо­ламь­яй­на. Рас­по­ло­жен на реке Пе­гу, в 76 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ян­го­на. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железно-дорожная стан­ция на ли­нии Ян­гон - Ман­далай. Реч­ной порт. Стро­ит­ся ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ханта­ва­ди (сда­ча в эк­сплу­ата­цию на­ме­че­на на 2018 год).

Ран­ние по­се­ле­ния в ок­ре­ст­но­стях Пегу, из­вест­ные с пе­рио­да не­оли­та, на­хо­ди­лись на зем­ле, на­зы­вае­мой древними гре­ка­ми и ин­дий­ца­ми «Зо­ло­той» и на­се­лён­ной в основном мо­на­ми. Со­глас­но од­ной из ле­генд, Пегу ос­но­ван в 573 году (по другой вер­сии, около 825 года) дву­мя брать­я­ми-прин­ца­ми Та­ма­лой и Ви­ма­лой из мон­ско­го города Тат­хо­уна на том мес­те, где не­ко­гда Буд­да уви­дел двух чу­дес­ных птиц-хам­са, сто­яв­ших друг на дру­ге на кро­шеч­ном ост­ров­ке по­сре­ди мо­ря, и пред­ска­зал воз­ник­но­ве­ние го­ро­да. Пер­во­на­чаль­но но­сил название Хан­та­ва­ди (от па­лий­ско­го Хам­са­ва­ти «Ко­ро­лев­ст­во птиц-хам­са»), с XIV века современное название. В IX-XI веках центр од­но­имённого го­су­дар­ст­ва. В этот пе­ри­од в Пегу рас­про­стра­нил­ся буд­дизм тхе­ра­ва­ды, рас­ши­ри­лись свя­зи с государством Два­ра­ва­ти и буд­ди­ста­ми Шри- Лан­ки. В середине XI-XIII веков вас­сал го­су­да­рей Па­га­на, в XIV-XVI веках вновь сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва (из­вест­но как Ра­ман­на­де­са), вре­ме­на­ми кон­тро­ли­ро­вав­ше­го зна­чительную часть тер­ри­то­рии современного Мьян­мы. При пра­ви­тель­ни­це Шин­со­бу (1453 год; по не­ко­то­рым дан­ным, 1472 год) и её пре­ем­ни­ке Дхам­ма­зе­ди (по другим дан­ным, 1472-1492 годы) рас­ши­ри­лись куль­то­вое строи­тель­ст­во, тор­гов­ля и ме­ж­ду­народные свя­зи со Шри- Лан­кой, Ки­та­ем, Ин­ди­ей, Ма­лак­кой и Ев­ро­пой. В 1435 году Пегу по­се­тил пер­вый в ис­то­рии Мьян­мы ев­ро­пе­ец - ве­не­ци­ан­ский тор­го­вец Н. ди Кон­ти, в 1495 году - ге­ну­эз­ский ку­пец И. де Сан­то-Сте­фа­но, в 1505 году - бо­лон­ский ку­пец Л. ди Вар­те­ма и другие, опи­сав­шие его бо­гат­ст­во и основные пред­ме­ты тор­гов­ли (шел­лак, сан­да­ло­вое де­ре­во, тик, шёлк, ру­би­ны и другие). Упо­ми­на­ет­ся в пу­те­вых за­пи­сях Афа­на­сия Ни­ки­ти­на под названием «Пев­гу». С 1531 года под вла­стью пра­ви­те­ля из Та­ун­гу Мин­тэя Швейт­хи (1531-1550 годы), а за­тем его пре­ем­ни­ка Бай­ин­нау­на. В конце XVI века Пегу ут­ра­тил по­ли­тические по­зи­ции. В 1757 году за­хва­чен и раз­граб­лен ко­ро­лём Ала­унп­хая, стал вас­са­лом пра­ви­те­лей Верх­ней Мьян­мы. В 1852-1862 годах по­сле 2-й анг­ло-бир­ман­ской вой­ны (смотрите Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны ) ме­сто пре­бы­ва­ния британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1862 году во­шёл в со­став Британский Бир­мы. По­сле об­ре­те­ния Мьян­мой не­за­ви­си­мо­сти в 1948 году по­лу­чил ста­тус важ­но­го ре­лигиозного и куль­тур­но-ис­то­рического цен­тра.

Пегу име­ет до­воль­но об­шир­ную тер­ри­то­рию, вы­тя­ну­тую по оси вос­ток - за­пад и пе­ре­се­кае­мую поч­ти по цен­тру реки Пе­гу. В его северо-восточной час­ти на­хо­дил­ся древ­ний го­род IX-XV веков, от ко­то­ро­го со­хра­ни­лись фраг­мен­ты фун­да­мен­тов строе­ний. Но­вый го­род, за­ло­жен­ный в 1566 году в 500 м к за­па­ду от ста­ро­го, поч­ти квад­рат­ный в пла­не (при­мер­но 2×2 км), ок­ру­жён рва­ми с во­дой, сте­на­ми с 20 во­ро­та­ми и баш­ня­ми. Эти со­ору­же­ния до на­ших дней не дош­ли. В начале XXI века ре­кон­ст­руи­ро­ван главный дво­рец Кан­бо­за­та­ди (ны­не му­зей) с ко­ро­лев­ски­ми апар­та­мен­та­ми и за­лом для приё­мов, а так­же Пче­ли­ный дво­рец.

К се­ве­ро-вос­то­ку от двор­цо­во­го ком­плек­са на­хо­дит­ся главная буд­дий­ская свя­ты­ня Пегу - сту­па Шве­мо­до, по пре­да­нию, ос­но­ван­ная свыше 1 тысячи лет на­зад и со­дер­жа­щая в ре­ли­к­вар­ной ка­ме­ре свя­щен­ные во­лос­ки и зу­бы Буд­ды (не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лась и в 1954 году дос­тиг­ла высоты 114 м; са­мая вы­со­кая в Мьян­ме). Це­ли­ком по­зо­ло­чен­ная, она име­ет ко­ло­ко­ло­об­раз­ную центр. часть и вы­со­кое за­вер­ше­ние. На вы­мо­щен­ной ка­мен­ны­ми пли­та­ми плат­фор­ме - мно­же­ст­во не­боль­ших свя­ти­лищ. Весь ком­плекс об­не­сён сте­ной.

В западной час­ти Пегу на­хо­дит­ся ком­плекс Шве­таль­яун - «Зо­ло­той ле­жа­щий Буд­да» (дли­на 55 м, высота 16 м), са­мая древ­няя в Мьян­ме скульп­ту­ра это­го ти­па. Соз­дан­ная в конце X века, она бы­ла об­на­ру­же­на в 1881 году, рес­тав­ри­ро­ва­на, в 1920-е годы над ней со­ору­жён храм-тэ­за­ун из железо-бе­тонных и сталь­ных кон­ст­рук­ций. Дру­гая ги­гант­ская ста­туя ле­жа­ще­го Буд­ды Сейн­таль­яун («Ал­маз­ный Буд­да», XV-XVI века, дли­на около 50 м) рас­по­ло­же­на в 2,5 км к вос­то­ку от Пегу. К па­мят­ни­кам мо­ну­мен­таль­ной куль­то­вой скульп­ту­ры от­но­сит­ся так­же мо­ну­мент Чай­пун (1476 год), пред­став­ляю­щий со­бой ком­по­зи­цию из че­ты­рёх ог­ром­ных ста­туй си­дя­щих будд во­круг мас­сив­но­го пи­ло­на (об­щая высота около 30 м, высота ста­туй 20 м), сим­во­ли­зи­рую­щих че­ты­ре буд­дий­ские эры. Сре­ди буд­дий­ских ком­плек­сов в западной час­ти Пегу - Ма­ха­зе­ди («Ве­ли­кая сту­па»; ос­но­ван в 1560 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1982 году), Шве­гу­га­ле с ок­ру­жаю­щим сту­пу под­зем­ным тон­не­лем, в ко­то­ром ус­та­нов­ле­ны 64 ста­туи си­дя­щих будд (ос­но­ван в 1494 году), Ма­ха­каль­я­ни­тейн с хра­мом для ор­ди­на­ции мо­на­хов и мо­на­стыр­ским зда­ни­ем (ос­но­ван в 1476 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1954 году). В Пегу на­хо­дят­ся кол­ледж и шко­ла ме­ди­та­ции ви­пас­са­на.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленность (главным образом пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции, про­из­во­ди­мой в административной области Пе­гу) и тра­диционные ре­мес­лен­ные про­изводства. Круп­ней­шие промышленные пред­при­ятия: Центр ху­дожественной об­ра­бот­ки дре­ве­си­ны, ме­бель­ный ком­би­нат, та­бач­ная фаб­ри­ка «Три льва» (руч­ное из­го­тов­ле­ние си­гар). Ре­мес­лен­ные мас­тер­ские про­из­во­дят брон­зо­вые ко­ло­ко­ла, раз­но­об­раз­ные из­де­лия из пер­ла­мут­ра, де­ре­ва, кос­ти, кук­лы-ма­рио­нет­ки и другие. Раз­ви­ва­ет­ся ин­ду­ст­рия ту­риз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)