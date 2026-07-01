ПЕГУ
ПЕГУ - город в Нижней Мьянме, административный центр области Пегу.
Население 284,2 тысячи человек (2012 год), четвёртый по числу жителей город страны после Янгона, Мандалая и Моламьяйна. Расположен на реке Пегу, в 76 км к северо-востоку от Янгона. Узел автомобильных дорог, железно-дорожная станция на линии Янгон - Мандалай. Речной порт. Строится международный аэропорт Хантавади (сдача в эксплуатацию намечена на 2018 год).
Ранние поселения в окрестностях Пегу, известные с периода неолита, находились на земле, называемой древними греками и индийцами «Золотой» и населённой в основном монами. Согласно одной из легенд, Пегу основан в 573 году (по другой версии, около 825 года) двумя братьями-принцами Тамалой и Вималой из монского города Татхоуна на том месте, где некогда Будда увидел двух чудесных птиц-хамса, стоявших друг на друге на крошечном островке посреди моря, и предсказал возникновение города. Первоначально носил название Хантавади (от палийского Хамсавати «Королевство птиц-хамса»), с XIV века современное название. В IX-XI веках центр одноимённого государства. В этот период в Пегу распространился буддизм тхеравады, расширились связи с государством Дваравати и буддистами Шри- Ланки. В середине XI-XIII веков вассал государей Пагана, в XIV-XVI веках вновь столица независимого государства (известно как Раманнадеса), временами контролировавшего значительную часть территории современного Мьянмы. При правительнице Шинсобу (1453 год; по некоторым данным, 1472 год) и её преемнике Дхаммазеди (по другим данным, 1472-1492 годы) расширились культовое строительство, торговля и международные связи со Шри- Ланкой, Китаем, Индией, Малаккой и Европой. В 1435 году Пегу посетил первый в истории Мьянмы европеец - венецианский торговец Н. ди Конти, в 1495 году - генуэзский купец И. де Санто-Стефано, в 1505 году - болонский купец Л. ди Вартема и другие, описавшие его богатство и основные предметы торговли (шеллак, сандаловое дерево, тик, шёлк, рубины и другие). Упоминается в путевых записях Афанасия Никитина под названием «Певгу». С 1531 года под властью правителя из Таунгу Минтэя Швейтхи (1531-1550 годы), а затем его преемника Байиннауна. В конце XVI века Пегу утратил политические позиции. В 1757 году захвачен и разграблен королём Алаунпхая, стал вассалом правителей Верхней Мьянмы. В 1852-1862 годах после 2-й англо-бирманской войны (смотрите Англо-бирманские войны) место пребывания британской колониальной администрации. В 1862 году вошёл в состав Британский Бирмы. После обретения Мьянмой независимости в 1948 году получил статус важного религиозного и культурно-исторического центра.
Пегу имеет довольно обширную территорию, вытянутую по оси восток - запад и пересекаемую почти по центру реки Пегу. В его северо-восточной части находился древний город IX-XV веков, от которого сохранились фрагменты фундаментов строений. Новый город, заложенный в 1566 году в 500 м к западу от старого, почти квадратный в плане (примерно 2×2 км), окружён рвами с водой, стенами с 20 воротами и башнями. Эти сооружения до наших дней не дошли. В начале XXI века реконструирован главный дворец Канбозатади (ныне музей) с королевскими апартаментами и залом для приёмов, а также Пчелиный дворец.
К северо-востоку от дворцового комплекса находится главная буддийская святыня Пегу - ступа Швемодо, по преданию, основанная свыше 1 тысячи лет назад и содержащая в реликварной камере священные волоски и зубы Будды (неоднократно перестраивалась и в 1954 году достигла высоты 114 м; самая высокая в Мьянме). Целиком позолоченная, она имеет колоколообразную центр. часть и высокое завершение. На вымощенной каменными плитами платформе - множество небольших святилищ. Весь комплекс обнесён стеной.
В западной части Пегу находится комплекс Шветальяун - «Золотой лежащий Будда» (длина 55 м, высота 16 м), самая древняя в Мьянме скульптура этого типа. Созданная в конце X века, она была обнаружена в 1881 году, реставрирована, в 1920-е годы над ней сооружён храм-тэзаун из железо-бетонных и стальных конструкций. Другая гигантская статуя лежащего Будды Сейнтальяун («Алмазный Будда», XV-XVI века, длина около 50 м) расположена в 2,5 км к востоку от Пегу. К памятникам монументальной культовой скульптуры относится также монумент Чайпун (1476 год), представляющий собой композицию из четырёх огромных статуй сидящих будд вокруг массивного пилона (общая высота около 30 м, высота статуй 20 м), символизирующих четыре буддийские эры. Среди буддийских комплексов в западной части Пегу - Махазеди («Великая ступа»; основан в 1560 году, реконструирован в 1982 году), Швегугале с окружающим ступу подземным тоннелем, в котором установлены 64 статуи сидящих будд (основан в 1494 году), Махакальянитейн с храмом для ординации монахов и монастырским зданием (основан в 1476 году, реконструирован в 1954 году). В Пегу находятся колледж и школа медитации випассана.
Основа городской экономики - промышленность (главным образом переработка сельско-хозяйственной продукции, производимой в административной области Пегу) и традиционные ремесленные производства. Крупнейшие промышленные предприятия: Центр художественной обработки древесины, мебельный комбинат, табачная фабрика «Три льва» (ручное изготовление сигар). Ремесленные мастерские производят бронзовые колокола, разнообразные изделия из перламутра, дерева, кости, куклы-марионетки и другие. Развивается индустрия туризма.