ПЕДРУ АФОНСУ, граф Барселуш (Dom Pedro Afonso, Conde de Barcelos)

Португальский историк, генеалог, поэт и трубадур.

Первый побочный сын короля Португалии Диниша I от женщины неизвестного происхождения Грасии Фроеш (D. Grácia Froes).

В результате конфликта между королём и наследником трона Д. Афонсу был изгнан в Кастилию. Имел активные политические и культурные контакты с кастильским двором. Вернулся из изгнания в 1322 г., возвратил свои конфискованные имущества.

Вскоре после смерти своего отца в 1325 г. удалился от двора единокровного брата (несмотря на это, принимал участие на его стороне в битве при Саладу в 1340 г.).

Первым браком женат на Бранке Переш (D. Branca Peres), наследнице большей части имущества рода Соуза. После её смерти в 1305 г. стал одним из богатейших людей королевства. Благосостояние было приумножено вторым браком с арагонкой Марией Хименес (D. Maria Ximenes). Остаток жизни провёл в Лалине в конкубинате с Терезой Анеш (D. Teresa Anes), умер без потомства.

Педру Афонсу принадлежит значительная часть наиболее важных текстов португальской средневековой литературы. Он составитель сборника галисийско-португальских трубадуров Livro de Cantigas. Судьба её неизвестна, но она стала образцом для рукописных сборников песен, которые дошли до наших дней. Как трубадур Педру Афонсу является автором ряда оригинальных произведений.

В Лалине созданы также два других фундаментальных труда Педру Афонсу: сборник средневековых генеалогий «Родословные книги» (Livros de Linhagens) и «Общая хроника Испании 1344 г.» (Crónica Geral de Espanha de 1344), первая общеиспанская хроника на португальской языке.

Педру Афонсу граф де Барселуш оказал большое влияние на культурное развитие всего Пиренейского полуострова.

Похоронен в монастыре Сан Жоан де Тарока.

Исторические источники:

Crónica Geral de Espanha de 1344 /Ed. L. F. Lindley Cintra. Vol. 1–3. Lisboa, 1951

Livro de Linhagens do Conde D. Pedro /J. Mattoso // Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. Vol. II/1. Lisboa, 1980

А.П.Черных