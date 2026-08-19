ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - целостное и системное знание о человеке воспитывающем и воспитывающемся как субъекте и объекте образования.
В Педагогической антропологии выделяют два направления. Наиболее развито направление, которое рассматривает Педагогическая антропология как интегративную науку, обобщающую различные знания о человеке в аспекте воспитания и обучения, служащую основанием педагогической теории и практики, методологическим ядром педагогических наук. В этом значении Педагогическая антропология ориентирует педагогику на разработку и применение особого антропологического подхода, который предполагает соотнесение любого знания об образоват. явлениях и процессах со знаниями о природе человека, связывает получение педагогического знания методом, обеспечивающим интеграцию человека в педагогику, опирается на антропологическую аксиоматику, на основе которой строятся теория и методология проблем становления и развития личности.
Педагогическая антропология как самостоятельная отрасль знания стала разрабатываться К. Шмидтом в Германии и К.Д. Ушинским в России в 1860-х годах. Ушинский в своём фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» исходил из того, что «если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» (Педагогические сочинение М., 1990. Том 5. Страница 15).
Во 2-й половине XIX - 1-й четверти XX веков в России развивалась школа педагогов-антропологов (Н.И. Пирогов, К.К. Сент-Илер, М.И. Демков, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.А. Вагнер, Ю.И. Айхенвальд). После 1917 года стали закрываться педагогические исследования, которые стремились органически слить человековедение с образованием. В 1-й половине 1930-х годов в стране утвердилась так называемая бездетная педагогика. Эта педагогическая система на несколько десятилетий стала господствующей в отечественной теории образования, несмотря на стремление ряда учёных (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Э.В. Ильенкова, В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина и других) последовательно опираться при решении проблем образования на природу человека и синтез знания о нём. Со 2-й половины 1980-х годов в России начался интенсивный процесс возрождения Педагогической антропологии как особого направления научно-педагогических исследований (Б.М. Бим-Бад, Б.В. Емельянов, В.Б. Куликов, Л.К. Рахлевская, В.Д. Семёнов, Г.Е. Соловьёв). В 1990-х годах Педагогическая антропология как отдельная дисциплина вошла в программу высших педагогических учебных заведений Российской Федерации.
Другое направление Педагогической антропологии оформилось в Западной Европе в середине XX века на основе синтеза теоретико-педагогического, философско-антропологического и гуманистического знания. Это направление получило развитие преимущественно в ФРГ, Австрии и Швейцарии (О.Ф. Больнов, Й. Дерболав, Г. Рот, А. Флитнер, Г. Цдарцил).
Оба направления Педагогической антропологии часто присутствуют в работах одних и тех же авторов в различных исследовательских контекстах.
Дополнительная литература:
Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология: Курс лекций. М., 2003;
Грешилова И.А. Педагогическая антропология: философско-культурологическое основание. Чита, 2008;
Козырева О.А. Категории психолого- педагогической антропологии. Новокузнецк, 2008.