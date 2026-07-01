ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ - российское высшее учебное и научное педагогическое учреждение.
Создана в 1907 году в Санк-Петербурге на базе педологических курсов (основаны в 1904 году при Педагогическом музее Главного управления военно-учебных заведений) по инициативе Совета курсов и Лиги образования. Выполняла роль научно-педагогического центра. По Уставу (утверждён в 1907 году) была автономной организацией: находилась в ведении министра народного просвещения; профессорско-преподавательский состав избирался Советом Педагогической академии. Первый президент - А.Н. Макаров, вице-президент - М.М. Ковалевский, секретарь - А.П. Нечаев; члены Совета: И.М. Гревс, Н.И. Кареев, А.Ф. Лазурский, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Ольденбург, Г.А. Фальборк и другие. В академию принимались лица обоего пола без различия национальности и вероисповедания, имевшие высшее образование (для опытных педагогов допускались исключения). Курс обучения 2 года. Предметы делились на основные (педагогическая психология, история педагогики, школьная гигиена, школоведение и другие), дополнительные (анатомия, физиология, психология, история философии, история литературы, история искусств и другие) и специальные (методика и история преподавания учебных предметов в школе). Слушателям предоставлялась возможность для научной работы, изучения передового опыта и собственные педагогические практики. Особое внимание уделялось исследованиям в области экспериментальной педагогики и психологии. В 1910 году при Педагогической академии открыта экспериментальная школа, в 1912 году передана Обществу экспериментальной педагогики (основано в 1910 году в Санкт-Петербурге), в 1916 году Педагогическая академия перешла в число учреждений этого общества.