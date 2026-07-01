ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ - российское высшее учебное и научное педагогическое учреждение.

Соз­да­на в 1907 году в Санк-Пе­тер­бур­ге на ба­зе пе­до­ло­гических кур­сов (ос­но­ва­ны в 1904 году при Пе­да­го­гическом му­зее Главного управ­ле­ния во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний) по ини­циа­ти­ве Со­ве­та кур­сов и Ли­ги об­ра­зо­ва­ния. Вы­пол­ня­ла роль на­уч­но-пе­да­го­гического цен­тра. По Ус­та­ву (ут­вер­ждён в 1907 году) бы­ла ав­то­ном­ной ор­га­ни­за­ци­ей: на­хо­ди­лась в ве­де­нии ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния; про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ский со­став из­би­рал­ся Со­ве­том Педагогической академии. Пер­вый пре­зи­дент - А.Н. Ма­ка­ров, ви­це-пре­зи­дент - М.М. Ко­ва­лев­ский , сек­ре­тарь - А.П. Не­ча­ев; чле­ны Со­ве­та: И.М. Гревс, Н.И. Ка­ре­ев, А.Ф. Ла­зур­ский, А.С. Лап­по-Да­ни­лев­ский, С.Ф. Оль­ден­бург, Г.А. Фаль­борк и другие. В ака­де­мию при­ни­ма­лись ли­ца обое­го по­ла без раз­ли­чия на­цио­наль­но­сти и ве­ро­ис­по­ве­да­ния, имев­шие выс­шее об­ра­зо­ва­ние (для опыт­ных пе­да­го­гов до­пус­ка­лись ис­клю­че­ния). Курс обу­че­ния 2 го­да. Пред­ме­ты де­ли­лись на ос­нов­ные (пе­да­го­гическая пси­хо­ло­гия, ис­то­рия пе­да­го­ги­ки, школь­ная ги­гие­на, шко­ло­ве­де­ние и другие), до­пол­ни­тель­ные (ана­то­мия, фи­зио­ло­гия, пси­хо­ло­гия, ис­то­рия фи­ло­со­фии, ис­то­рия литературы, ис­то­рия ис­кусств и другие) и спе­ци­аль­ные (ме­то­ди­ка и ис­то­рия пре­по­да­ва­ния учеб­ных пред­ме­тов в шко­ле). Слу­ша­те­лям пре­дос­тав­ля­лась воз­мож­ность для на­учной ра­бо­ты, изу­че­ния пе­ре­до­во­го опы­та и собственные пе­да­го­гические прак­ти­ки. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось ис­сле­до­ва­ни­ям в об­лас­ти экс­пе­риментальной пе­да­го­ги­ки и пси­хо­ло­гии . В 1910 году при Педагогической академии от­кры­та экс­пе­риментальная шко­ла, в 1912 году пе­ре­да­на Обществу экс­пе­риментальной пе­да­го­ги­ки (ос­но­ва­но в 1910 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге), в 1916 году Педагогическая академия пе­ре­шла в чис­ло уч­ре­ж­де­ний это­го об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)