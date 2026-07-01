ПЕЧЕРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПЕЧЕРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской монастырь в Нижнем Новгороде .

Один из луч­ших ар­хитектурных ан­самб­лей XVII века в По­вол­жье. Рас­по­ло­жен в восточной час­ти го­ро­да, в 2,5 км от крем­ля, на вы­со­ком бе­ре­гу Греб­но­го ка­на­ла (Пе­чёр­ской Во­лож­ки), от­де­ляю­ще­го полуостров Пе­чёр­ские Пес­ки от реки Вол­га. Ос­но­ван мо­на­хом Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры святым Дио­ни­си­ем, ме­ж­ду 1328 и 1330 годами по­се­лив­шим­ся в вы­ры­той им же пе­ще­ре. Около 1335 года по­строе­на де­ревянная церковь Воз­не­се­ния Гос­под­ня и об­ра­зо­ва­на об­ще­жи­тель­ная оби­тель. До 1374 года на­стоя­те­лем был святой Дио­ни­сий. Мо­на­стырь бы­ст­ро стал круп­ным куль­тур­ным цен­тромНи­же­го­род­ско­го кня­же­ст­ва. Сре­ди уче­ни­ков святой Дио­ни­сия - святой Ев­фи­мий Суз­даль­ский, преподобный Ма­ка­рий Жел­то­вод­ский. Сре­ди ино­ков - Па­вел Вы­со­кий (учи­тель великого князя Ев­до­кии Дмит­ри­ев­ны), пре­подоб­ные Ав­раа­мий Га­лич­ский и Гри­го­рий Пель­шем­ский. Оби­тель из­вест­на как один из важ­ней­ших в По­вол­жье книж­ных цен­тров (с XIV века); здесь пред­по­ло­жи­тель­но соз­да­на Лав­рен­ть­ев­ская ле­то­пись .

В 1378, 1379 годах, в XV-XVI веках под­верг­ся опус­то­ши­тель­ным на­бе­гам та­тар. 18(28) июня 1597 года мо­на­стырь с ка­мен­ны­ми 5-гла­вым со­бором и ко­ло­коль­ней XVI века раз­ру­шен ополз­нем. В 1598 году пе­ре­не­сён на современное место, в 1,5 км вверх по те­че­нию Вол­ги. В 1630-1650-е годы от­стро­ен в кам­не (пред­по­ло­жи­тель­но при уча­стии под­мас­те­рья ка­мен­ных дел Ан­ти­пы Кон­стан­ти­но­ва). В 1790-1794 годах на ста­ром мес­те мо­на­сты­ря по­строе­на 5-гла­вая церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния в Ста­рых Пе­чё­рах. С 1847 года мо­на­стырь в ве­де­нии епар­хи­аль­ных ар­хие­ре­ев. В мо­на­сты­ре по­хо­ро­не­ны пред­ста­ви­те­ли ро­да При­клон­ских, кня­зья П.С. Тру­бец­кой, Н.Г. Ша­хов­ской, А.П. Ку­лун­ча­ков, Ф.Н. Чер­кас­ский, Н.А. Да­ди­а­нов и др. По­сле за­кры­тия в 1924 году изъ­я­та чу­до­твор­ная ико­на Пе­чер­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри. В мо­на­сты­ре рас­по­ла­га­лись ком­му­наль­ные квар­ти­ры и др.; с 1971 года - Горь­ков­ская на­уч­но-рес­тав­рационная мас­тер­ская. Оби­тель во­зоб­нов­ле­на в 1994 году.

В цен­тре мо­на­сты­ря - 5-гла­вый 4-столп­ный на бе­ло­ка­мен­ном под­кле­те Воз­не­сен­ский со­бор (1631-1632 годы, ко­ст­ром­ские ка­мен­щи­ки под руководством Фё­до­ра Опа­ри­на) с при­де­ла­ми на хо­рах и с при­мыкаю­щим зда­ни­ем ста­рой тра­пез­ной (1630-е годы). До 1648 года вход в со­бор рас­по­ла­гал­ся в северной сте­не, к ко­то­рой при­мы­ка­ет га­ле­рея, со­еди­няю­щая храм с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней, верх­няя часть ко­то­рой (ярус зво­на, вось­ме­рик ме­ханиз­ма ча­сов и ша­тёр) по­строе­на вме­сто де­ре­вян­ной в 1751 году (ме­ха­нические ча­сы - 2005 год). На до­ро­ге из цен­тра го­ро­да рас­по­ло­же­ны Свя­тые вра­та с над­врат­ной шат­ро­вой церковь Святого Ев­фи­мия Суз­даль­ско­го (1645 год, пред­по­ло­жи­тель­но зод­чий Ан­ти­па Кон­стан­ти­нов). В восточной час­ти оби­те­ли - 4-столп­ная тра­пез­ная с Ус­пен­ской церковью (1647-1649 годы, воз­мож­но, зод­чий тот же). В ниж­ней час­ти тра­пез­ной в 1857 году уст­рое­на церковь Пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фео­до­сия Пе­чер­ских с мо­на­стыр­ской усы­паль­ни­цей.

Вдоль бе­ре­га Вол­ги рас­по­ло­жен 2-этаж­ный северный кор­пус брат­ских ке­лий (около 1651 года; ре­мон­ти­ро­вал­ся в 1751 и 1840 годах, архитектор А.Л. Ле­ер). С вос­то­ка к не­му при­мы­ка­ет кор­пус боль­ни­цы с од­но­гла­вой церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1738 год), с за­па­да - ар­хие­рей­ские па­ла­ты (2-я половина XVII века; де­ревянный 3-й этаж - 2005 год). В 1765 году мо­на­стырь об­не­сён ка­мен­ной ог­ра­дой с 5 круг­лы­ми баш­ня­ми по уг­лам; по­строе­ны хо­зяйственные во­ро­та с восточным игу­мен­ским Пал­ла­ди­ев­ским ке­лей­ным кор­пу­сом (1758- 1765 годы), во 2-м эта­же ко­то­ро­го уст­рое­на По­кров­ская церковь (пе­ре­строе­на в 1848 году, архитектор Ле­ер). В 1890 году воз­ве­де­ны но­вые ог­ра­да и во­ро­та в рус­ском сти­ле (архитектор А.К. Ни­ки­тин). Цер­ков­но-ар­хео­ло­гический му­зей ис­то­рии Ни­же­го­род­ской епар­хии (2003 год).

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