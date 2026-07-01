ПЕЧЕРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПЕЧЕРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской монастырь в Нижнем Новгороде.
Один из лучших архитектурных ансамблей XVII века в Поволжье. Расположен в восточной части города, в 2,5 км от кремля, на высоком берегу Гребного канала (Печёрской Воложки), отделяющего полуостров Печёрские Пески от реки Волга. Основан монахом Киево-Печерской лавры святым Дионисием, между 1328 и 1330 годами поселившимся в вырытой им же пещере. Около 1335 года построена деревянная церковь Вознесения Господня и образована общежительная обитель. До 1374 года настоятелем был святой Дионисий. Монастырь быстро стал крупным культурным центромНижегородского княжества. Среди учеников святой Дионисия - святой Евфимий Суздальский, преподобный Макарий Желтоводский. Среди иноков - Павел Высокий (учитель великого князя Евдокии Дмитриевны), преподобные Авраамий Галичский и Григорий Пельшемский. Обитель известна как один из важнейших в Поволжье книжных центров (с XIV века); здесь предположительно создана Лаврентьевская летопись.
В 1378, 1379 годах, в XV-XVI веках подвергся опустошительным набегам татар. 18(28) июня 1597 года монастырь с каменными 5-главым собором и колокольней XVI века разрушен оползнем. В 1598 году перенесён на современное место, в 1,5 км вверх по течению Волги. В 1630-1650-е годы отстроен в камне (предположительно при участии подмастерья каменных дел Антипы Константинова). В 1790-1794 годах на старом месте монастыря построена 5-главая церковь Спаса Преображения в Старых Печёрах. С 1847 года монастырь в ведении епархиальных архиереев. В монастыре похоронены представители рода Приклонских, князья П.С. Трубецкой, Н.Г. Шаховской, А.П. Кулунчаков, Ф.Н. Черкасский, Н.А. Дадианов и др. После закрытия в 1924 году изъята чудотворная икона Печерской Божией Матери. В монастыре располагались коммунальные квартиры и др.; с 1971 года - Горьковская научно-реставрационная мастерская. Обитель возобновлена в 1994 году.
В центре монастыря - 5-главый 4-столпный на белокаменном подклете Вознесенский собор (1631-1632 годы, костромские каменщики под руководством Фёдора Опарина) с приделами на хорах и с примыкающим зданием старой трапезной (1630-е годы). До 1648 года вход в собор располагался в северной стене, к которой примыкает галерея, соединяющая храм с шатровой колокольней, верхняя часть которой (ярус звона, восьмерик механизма часов и шатёр) построена вместо деревянной в 1751 году (механические часы - 2005 год). На дороге из центра города расположены Святые врата с надвратной шатровой церковь Святого Евфимия Суздальского (1645 год, предположительно зодчий Антипа Константинов). В восточной части обители - 4-столпная трапезная с Успенской церковью (1647-1649 годы, возможно, зодчий тот же). В нижней части трапезной в 1857 году устроена церковь Преподобных Антония и Феодосия Печерских с монастырской усыпальницей.
Вдоль берега Волги расположен 2-этажный северный корпус братских келий (около 1651 года; ремонтировался в 1751 и 1840 годах, архитектор А.Л. Леер). С востока к нему примыкает корпус больницы с одноглавой церкви Святых Петра и Павла (1738 год), с запада - архиерейские палаты (2-я половина XVII века; деревянный 3-й этаж - 2005 год). В 1765 году монастырь обнесён каменной оградой с 5 круглыми башнями по углам; построены хозяйственные ворота с восточным игуменским Палладиевским келейным корпусом (1758- 1765 годы), во 2-м этаже которого устроена Покровская церковь (перестроена в 1848 году, архитектор Леер). В 1890 году возведены новые ограда и ворота в русском стиле (архитектор А.К. Никитин). Церковно-археологический музей истории Нижегородской епархии (2003 год).