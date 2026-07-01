ПЕЧЕНГСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-краеведческий музей Печенгского района.

Музей расположен в приспособленном помещении, занимает часть здания. Общая площадь помещений - 371 кв.м. Экспозиционно-выставочная площадь - 194 кв.м. Площадь под хранение фондов - 12 кв.м. Общее количество единиц хранения - 3713.

Дата открытия музея - 21 июля 1985 года. Комплектование фондов осуществляется посредством сбора сотрудниками музея и поступлений от населения (дарение). Руководитель: Мацак Вероника Александровна, директор МБУ «Историко-краеведческий музей муниципального образования Печенгский район». Перечень предоставляемых услуг: - Выявление, сбор, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций. - Экспозиционно-выставочная деятельность и экскурсионное обслуживание населения. Перечень постоянно действующих экспозиций, действующих на базе учреждения: Экспозиционные разделы:

- природа района и экология; - культура и быт саамов ; - история Трифоно-Печенгского монастыря ; - боевые действия в Заполярье во время советско-финской войны (1939-1940 гг.) , а также в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. Петсамо-Киркенесская операция; - история образования и восстановления ГМК «Печенганикель»; - экспозиция, посвященная Ю.А. Гагарину ; - побратимские приграничные связи п. Никель и г. Киркенес (Норвегия); - Кольская сверхглубокая скважина.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей Печенгского района.