Печенéги

Печенéги ( тюрк. беченег) — группа тюркоязычных племен, населявших в IX–XI вв. степные территории Сев. Прикаспия и Сев. Причерноморья. Союз П. сформировался в низовьях Сырдарьи вокруг племени кангар не ранее VIII в. П. со 2‑й половины VIII в. вели борьбу с огузами , в результате которой во 2‑й половине IX в. были вытеснены в Волго-Уральское междуречье, в самом конце IX в. — в Сев. Причерноморье. Часть П. вошла в состав огузов как отдельное племя. Переселение П. из-за Волги обусловило постепенное продвижение на запад венгров, после 895 вытесненных в Карпатский бассейн. Занятие П. территории от Волги до Нижнего Дуная привело к блокировке торговых путей и последующему ослаблению Хазарского каганата . П. играли значительную роль во взаимоотношениях средневековой Руси и Византийской империи , периодически выступая союзниками одной из сторон в их противостояниях. К середине X в. П. состояли из 8 племен, по 4 на обоих берегах Днепра, включавших 40 более мелких подраз­делений, к середине XI в. делились на 13 племен. Есть сообщения о обращении отдельных предводителей П. в христианство (988, 991) и ислам (около 1009–1010). В 1036 при попытке осадить Киев потерпели поражение от вой­ск Ярослава Мудрого . Под давлением огузов и половцев в 1‑й половине XI в. П. начали движение во владения Византийской империи и Венгрии. В 1091 П. разгромлены совместными силами византийцев и половцев, перестав существовать как самостоятельная политическая сила. Окончательно разбиты византийцами в 1122. После XII в. не упоминаются в источниках.

Лит. : Pritsak O. The Pečenegs: A Case of Social and Economic Transformation // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1975. T. I. P. 211–235; Györffy Gy. Besenyők és magyarok // Györffy Gy. A magyarság keleti elemei. Budapest, 1990. 94–191. o.; Pálóczi Horváth A. Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon // Zúduló sasok: új honfoglalók — besenyök, kunok, jászok — a középkori Alföldön és a Mezöföldön, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, Dürer terem, 1996. május 10. — 1996. október 6. Gyula, 1996. 7–36. o.; Ковач С., Зимоньи И. Кочевники и венгры в X–XIV вв. // Тюркские кочевники в Азии и Европе (Цивилизационные аспекты истории и культуры). М., 2018. С. 146–178. В. В. Тишин.