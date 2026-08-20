ПЕЧЕНЕГИ
ПЕЧЕНЕГИ - древний тюркоязычный народ.
Сформировался, вероятно, в VII-VIII веках в бассейне реки Сырдарья и в Приаралье. Возможно, изначально печенеги являлись подразделением огузов. В трактате византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» есть сведения, что прежнее наименование части печенегов - кангары. Й. Маркварт сопоставил этноним «кангар» с названием нижнего течения р. Сырдарья (Канг) и этнонимом «кенгерес» тюркских рунических орхоно-енисейских надписей. Гипотеза Маркварта, поддержанная В.В. Бартольдом (с оговорками лингвистического характера) и А.М. Щербаком, позволяет локализовать место изначального расселения печенегов в низовьях Сырдарьи и на территориях, примыкающих с севера к Аральскому морю. С.Г. Кляшторный отождествляет «реку Канг» с землями оазисов средней Сырдарьи, которые находились под протекторатом полукочевых огузских и печенежских племён. Согласно его наблюдениям, в начале VIII века печенежские племена (кенгересы/кангары) уже представляли собой самостоятельный народ, входивший в политическую конфедерацию с оседлым населением оазисов.
Этноним «печенеги», скорее всего, является деминутивом (уменьшительной формой) от имени Бече (древнетюркское имя собственное Be ̌ce; видимо легендарного героя-эпонима). Возможно также, что этноним восходит к тюркскому слову *ba ̌canak (уменьшительное от badža - «свояк; муж старшей сестры; старший родич»). О языке печенегов сведений немного. Возможно, он зафиксирован в ряде эпиграфических памятников древнетюркского рунического письма. Из византийских и других письменных источников известно несколько десятков печенежских слов (главным образом личные имена, топонимы, этнонимы). Точное положение печенежского языка внутри тюркских языков остаётся неясным. По данным «Повести временных лет», язык печенегов был известен жителям Киева в X веке.
В конце IX века печенеги были вытеснены из Приаралья огузами и перекочевали к Волге. В свою очередь печенеги вынудили уйти на запад кочевые племена мадьяров (венгров). Несмотря на поражение от огузов и хазар, племена печенегов расселились в степях, контролировавшихся Хазарским каганатом, часть поселений хазар были разрушены. Во 2-й половине IX века печенеги появились в Северном Причерноморье (впервые об этом сообщает латинская Хроника Регинона Прюмского под 889 годом), в 990-е годы полностью вытеснили оттуда венгров. На рубеже IX и X веков печенеги расселились в Нижнем Подунавье. В X веке печенеги кочевали между Волгой и низовьями Дуная. Сложилась крупная этнополитическая общность, получившая в историографии названием «Печенегия», которая во многом определяла геополитическую ситуацию в Восточной Европе. Она делилась на 2 больших объединения, граница между которыми пролегала по Днепру. Восточное (левобережное) объединение имело контакты с Херсонесом и Хазарским каганатом, западное было связано с Первым Болгарским царством и Византией. В это время печенеги фактически контролировали самый сложный участок пути «из варяг в греки» - низовья Днепра и Днепровские пороги. Печенежские воинские контингенты неоднократно привлекались как наёмники императорами Византии в борьбе против Первого Болгарского царства и Древнерусского государства а также правителями Древнерусского государства против Византии и Первого Болгарского царства. Часть печенегов находилась в зависимости от Хазарского каганата, ещё одна мигрировала в Заволжье, где их присутствие в X веке отметил арабский путешественник Ибн Фадлан.
Практически все средневековые авторы отмечали сложное политическое устройство печенежского этнополитического объединения в X-XI веках. Согласно Константину VII Багрянородному, Печенеги делились на 8 «фем», со своими предводителями, а каждая фема - на пять меньших объединений (скорее всего, «кланов» или «родов»). Власть у печенегов принадлежала представителям одного рода и передавалась, по данным трактата «Об управлении империей», от правителя к его двоюродному брату (вероятно, так исказился в византийском восприятии общетюркский обычай передавать власть не от отца к сыну, а следующему по старшинству после правителя мужчине в роде). Источники отмечают существование у печенегов «народного собрания» или «аристократического совета», а также рост власти вождей-ханов и «старейшин». «Печенегия», таким образом, представляла собой сложное вождество (конфедерацию племён), которое могло перерасти в кочевую империю, но было постепенно уничтожено в войнах (А.В. Марей, П. Голден).
В источниках зафиксированы обычаи печенегов: бритьё бороды, ношение укороченной безрукавной одежды, сожжение покойников (этот обычай фиксируется только письменными источниками и не подтверждается археологически), вера в контагиозную передачу личной удачи, возможно, ритуальный каннибализм. Археологические данные свидетельствуют, что печенеги практиковали погребения в виде трупоположений с конём, часто - с оружием (луки, стрелы, сабли) и украшениями. Погребения печенегов не имеют принципиальных отличий в обряде среди массы синхронных кочевнических захоронений, выделяются в основном хронологически и территориально. Над могилами либо насыпались небольшие курганы, либо делалось впускное погребение в насыпи более раннего времени. Часто в могильной яме сооружалась деревянная камера или ящик (С.А.Плетнёва, Е.В. Круглов). В 1108 году немецкий миссионер Бруно Кверфуртский ездил к печенегам с целью обратить их в христианство, но его инициатива оказалась малоуспешной. Восточные авторы сообщают о распространении среди печенегов ислама, также к печенегам проникали проповедники манихейства.
Печенеги неоднократно фигурируют на страницах раннего древнерусского летописания. Первое историческое сообщение о печенегах в нём условно датируется 915 годом, когда они заключили мир с киевским князем Игорем. В 920 году он воевал с печенегами, а в 944 году нанимал их для похода на Византию. В 968 году печенеги осаждали Киев, их нападение, видимо, было организовано византийскими дипломатами для того, чтобы заставить воевавшего на территории Первого Болгарского царства киевского князя Святослава Игоревича вернуться на родину. В «Повести временных лет» описаны переговоры древнерусские воеводы Претича и «печенежского князя», которые в знак мира обменялись оружием. Весной 972 года печенежский хан Куря по наущению византийцев убил князя Святослава Игоревича; по преданию, из черепа князя была сделана чаша для хана. Во время правления его сына, киевского князя Владимира Святославича, печенеги неоднократно нападали на Древнерусское государство (992, 996, 997, 1015 годы - все летописные даты условны, скорее всего, печенеги, как позднее половцы, осуществляли набеги каждый год). Для обороны от них киевский князь организовал строительство оборонительных линий на южных границах Древнерусского государства («бе бо рать отъ печенегъ»). Они строились вдоль рек Десна, Остёр, Трубеж, Сула, Стугна. Постоянные войны с печенегами отразились в древнерусской эпической традиции, ставшей источником для летописцев (поединок юноши-кожемяки с печенежским богатырём; обман горожанами печенегов во время осады Белгорода; история как князь Владимир Святославич прятался от них под мостом). Печенеги участвовали в междоусобной войне сыновей Владимира Святославича на стороне Святополка Окаянного против Ярослава Владимировича Мудрого.
В 1036 году киевский князь Ярослав Мудрый нанёс печенегам сокрушительное поражение, после которого основная часть печенегов под напором половцев (смотри в статье Кипчаки) откочевала к границам Византии и Венгрии. В XI веке печенеги создавали постоянную угрозу Византии, в конце 1040-х годов (скорее всего, в 1048 году) под предводительством хана Тираха форсировали по льду Дунай, однако византийцам удалось остановить их наступление. В то же время чуть ранее соперник хана Тираха Кеген перешёл на службу к византийскимимператорам, часть печенегов расселилась на территории Болгарии. Император Алексей I Комнин после шестилетней войны с печенегами в 1091 году сумел одержать над ними победу. Его успех закрепил император Иоанн II Комнин, после победы которого в 1122 году печенежская угроза была ликвидирована.
С середины XI века происходило массовое переселение печенегов в Венгрию (их первые проникновения туда относятся к X веку). Походы и миграция печенегов в эту страну продолжались до 1-й четверти XII века. Упоминания «служилых» печенегов в венгерских источниках встречаются вплоть до 2-й половине XIII века.
Часть печенегов со 2-й половины XI века становятся федератами киевских князей, войдя в состав чёрных клобуков. В 1116 году состоялось сражение печенегов и торков с половцами у реки Дон, в котором союзники потерпели поражение. Вероятно, печенеги и торки попытались воспользоваться ослаблением половцев в результате половецких походов русских князей 1100-1110-х годов. В русских летописях печенеги в последний раз упоминаются в 1169 году в составе чёрных клобуков. Известия поздних летописей (XVI века) о победе над печенегами Аскольда и Дира в 867 году, крещении печенежских князей, победах русских богатырей над печенегами и договорах с различными печенежскими князьями, скорее всего, недостоверны и являются плодом литературного творчества позднего Средневековья.
Сведения о печенегах исчезают из источников к концу XIII века.
Источники:
Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий / Под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева. М., 1991;
Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. М., 2009. Т. 3: Восточные источники / Сост. Т.М. Калинина. М., 2010. Т. 4:
Западноевропейские источники / Сост., пер. и коммент. А.В. Назаренко.
Дополнительная литература:
Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: история южнорусских степей IX–XIII вв. К., 1884;
Pritsak O. The Pečenegs: a case of social and economic transformation // Archivum Eurasiae medii aevi. Lisse, 1975;
Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху Средневековья. М., 1981;
Moravcsik G. Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. II. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. B., 1983;
Pálóczi-Horváth A. Pechenegs, Cumans, Iasians. Steppe peoples in medieval Hungary. Bdpst, 1989;
Golden P. Pečenegs // The Encyclopedia of Islam. Leiden, 1995. Vol. 8;
Щербак А.М. Печенежский язык // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997;
Марей А.В. Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000;
Гарустович Т.Н., Иванов В.А. Огузы и печенеги в Евразийских степях. Уфа, 2001;
Круглов Е.В. Печенеги и огузы: некоторые проблемы археологических источников // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2003. Т. 3