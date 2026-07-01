ПЕЧАТЬ
ПЕЧАТЬ -
1) В широком и собирательном значении - процесс печатания и печатная продукция. В более узком, но распространённом значении - периодически выходящие издания - газеты, журналы и т.п. (синоним - пресса).
2) Средство удостоверения принадлежности вещи или подтверждения авторства документа с помощью оттиска, а также для запечатывания - сокрытия от посторонних глаз содержимого свёртка или конверта.
Печатью называют как матрицы (изображения и надписи, изготовленные из металла, камня, керамики, кости и других твёрдых материалов), так и их оттиски. В XIX веке для оттиска штемпельной краской или чернилами стали изготовлять матрицы из каучука и резины, в конце XX века - из пластика. Оттиск свидетельствует, что опечатанная вещь или скреплённый печатью документ удостоверены лицом или учреждением, которому принадлежит печать. Печать-матрицы могли иметь на тыльной стороне ушко для подвешивания, ручку (иногда в виде шахматных и других фигур). Такие печати, а также перстни-печатки бывают цельными или со вставкой. Печати нередко являлись регалиями власти, предназначенными для ношения и предъявления.
Древнейшие печати - штампы из камня, керамики, кости, распространённые на Ближнем Востоке с VII-VI тысячелетий до нашей эры. Они оттискивались в глине и пластичных органических материалах, опечатывая укупорки сосудов, мешки с зерном и т.п. С IV тысячелетия на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Индии, Восточном Средиземноморье были распространены цилиндрические печати, оттиски (откатки) которых известны и на глиняных табличках с записями делового и юридического характера. В Древнем Египте использовали цилиндрические и щитковые печати (в том числе перстни). Щитковые печати были широко распространены и в странах античного мира.
Традиция утверждения письменных документов подвесными (вислыми) печати сформировалась в поздней Римской империи (IV-V века нашей эры) и с VI века широко распространилась в Византии, а оттуда - в странах средневековой Европы. До XI века документы скреплялись в основном металлической печатью; затем их сменяют вощаные (сделанные из материалов на основе воска) печати. На Руси скрепление документа подвесной металлической печатью фиксируется с X века (для них в отечественных исследованиях употребляют термин «актовые печати»); с XIV века они постепенно вытесняются вощаными печатями. Оттиски штемпельной краской или чернилами на бумаге широко распространяются в XIX веке.
Для крепления подвесных металлических печатей к документу у нижнего обреза листа пергамена или бумаги прокалывали отверстия (чаще 2 или 3), через них пропускали шнур, иногда его завязывали узлом, на свободных концах помещали заготовку для печати, которую стискивали. Для этого служили буллотирии, то есть клещи, на губы которых крепились (или прямо на них вырезались) печати-матрицы; с XVI века использовали и винтовые прессы.
Печати, оттиснутые в свинце, называются моливдовулами, в серебре - аргировулами, в золоте - хрисовулами (смотри также Булла). Маленькие двусторонние моливдовулы, оттиснутые (иногда небрежно) на небольших заготовках, зачастую имевших неправильную форму, называют пломбами.
Вощаные печати могли быть как подвесными, так и прикладными (приложенными к поверхности документа). Оттиск по материалу на основе воска позволял получать очень сложные изображения и надписи, а небольшая масса давала возможность увеличивать размеры оттиска. Чтобы компенсировать мягкость воска, применялась «вощаная мастика» (предшественник современного сургуча), при варке которой в воск добавлялись смолы и красители. Разнообразие цвета вощаных печатей зафиксировано как подлинниками, так и описаниями печатей в копиях (списках) с документов. В ряде стран право на красную печать было закреплено за светскими правителями (например, французским королями, румынским господарями, русским царями) и высшими церковными иерархами.
Подвесные вощаные печати бывают двусторонними или односторонними в «ковчеге» (открытой коробочке из воска, дерева, металла со шнуром, пропущенным сквозь отверстия в бортах, залитой мастикой, по которой производился оттиск). Хрупкие двусторонние вощаные печати часто помещали в специальные коробочки - кустодии (от латинского custodia - стража, охрана) из оловянного сплава, меди, низкопробного серебра, дерева.
При скреплении документа односторонней прикладной вощаной печати в нижней части листа бумаги прорезались 2 отверстия, через которые пропускалась полоска бумаги, её свободные концы выводились на лицевую сторону документа, сгибались, накладывались друг на друга и заливались вощаной мастикой, по которой производился оттиск. Такие печати называют отворчатыми, так как они крепились на «отворотах» полоски. Чтобы предохранить печать от разрушения, каплю воска или вощаной мастики могли покрывать кусочком бумаги, по которому и производился оттиск, читавшийся по поверхности бумаги, вдавленной в мастику; такие печати называют «печатью под бумажкой» или «печатью под кустодией».
Изучением печатей занимается сфрагистика.