ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ -

1) В ши­ро­ком и со­би­ра­тель­ном зна­че­нии - про­цесс пе­ча­та­ния и пе­чат­ная про­дук­ция. В бо­лее уз­ком, но рас­про­ст­ра­нён­ном зна­че­нии - пе­рио­ди­че­ски вы­хо­дя­щие из­да­ния - га­зе­ты , жур­на­лы и т.п. (си­но­ним - прес­са).

2) Сред­ст­во удо­сто­ве­ре­ния при­над­леж­но­сти ве­щи или под­твер­жде­ния ав­тор­ст­ва до­ку­мен­та с по­мо­щью от­тис­ка, а так­же для за­пе­ча­ты­ва­ния - со­кры­тия от по­сто­рон­них глаз со­дер­жи­мо­го свёрт­ка или кон­вер­та.

Печатью на­зы­ва­ют как мат­ри­цы (изо­бра­же­ния и над­пи­си, из­го­тов­лен­ные из ме­тал­ла, кам­ня, ке­ра­ми­ки, кос­ти и других твёр­дых ма­те­риа­лов), так и их от­тис­ки. В XIX веке для от­тис­ка штем­пель­ной крас­кой или чер­ни­ла­ми ста­ли из­го­тов­лять мат­ри­цы из кау­чу­ка и ре­зи­ны, в конце XX века - из пла­сти­ка. От­тиск сви­де­тель­ст­ву­ет, что опе­ча­тан­ная вещь или скре­п­лён­ный печатью до­ку­мент удо­сто­ве­ре­ны ли­цом или уч­ре­ж­де­ни­ем, ко­то­ро­му при­над­ле­жит печать. Печать-мат­ри­цы мог­ли иметь на тыль­ной сто­ро­не уш­ко для под­ве­ши­ва­ния, руч­ку (ино­гда в ви­де шах­мат­ных и других фи­гур). Та­кие печати, а так­же пер­ст­ни-пе­чат­ки бы­ва­ют цель­ны­ми или со встав­кой. Печати не­ред­ко яв­ля­лись ре­га­лия­ми вла­сти, пред­на­зна­чен­ны­ми для но­ше­ния и предъ­яв­ле­ния.

Древ­ней­шие печати - штам­пы из кам­ня, ке­ра­ми­ки, кос­ти, рас­про­стра­нён­ные на Ближ­нем Вос­то­ке с VII-VI тысячелетий до нашей эры. Они от­тис­ки­ва­лись в гли­не и пла­стич­ных ор­га­нических ма­те­риа­лах, опе­ча­ты­вая уку­пор­ки со­су­дов, меш­ки с зер­ном и т.п. С IV тысячелетия на Ближ­нем Вос­то­ке, в Средней Азии, Ин­дии, Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье бы­ли рас­про­стра­не­ны ци­лин­д­рические печати, от­тис­ки (от­кат­ки) ко­то­рых из­вест­ны и на гли­ня­ных таб­лич­ках с за­пи­ся­ми де­ло­во­го и юри­дического ха­рак­те­ра. В Древ­нем Егип­те ис­поль­зо­ва­ли ци­лин­д­рические и щит­ко­вые печати (в том числе пер­ст­ни). Щит­ко­вые печати бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны и в стра­нах ан­тич­но­го ми­ра.

Тра­ди­ция ут­вер­жде­ния письменных до­ку­мен­тов под­вес­ны­ми (вис­лы­ми) печати сфор­ми­ро­ва­лась в позд­ней Римской им­пе­рии (IV-V века нашей эры) и с VI века ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в Ви­зан­тии, а от­ту­да - в стра­нах средневековой Ев­ро­пы. До XI века до­ку­мен­ты скре­п­ля­лись в основном ме­тал­лической печатью; за­тем их сме­ня­ют во­ща­ные (сде­лан­ные из ма­те­риа­лов на ос­но­ве вос­ка) печати. На Ру­си скре­п­ле­ние до­ку­мен­та под­вес­ной ме­тал­лической печатью фик­си­ру­ет­ся с X века (для них в отечественных ис­сле­до­ва­ни­ях упот­реб­ля­ют тер­мин «ак­то­вые печати»); с XIV века они по­сте­пен­но вы­тес­ня­ют­ся во­ща­ны­ми печатями. От­тис­ки штем­пель­ной крас­кой или чер­ни­ла­ми на бу­ма­ге ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся в XIX веке.

Для кре­п­ле­ния под­вес­ных ме­тал­лических печатей к до­ку­мен­ту у ниж­не­го об­ре­за лис­та пер­га­ме­на или бу­ма­ги про­ка­лы­ва­ли от­вер­стия (ча­ще 2 или 3), че­рез них про­пус­ка­ли шнур, ино­гда его за­вя­зы­ва­ли уз­лом, на сво­бод­ных кон­цах по­ме­ща­ли за­го­тов­ку для печати, ко­то­рую сти­ски­ва­ли. Для это­го слу­жи­ли бул­ло­ти­рии, то есть кле­щи, на гу­бы ко­то­рых кре­пи­лись (или пря­мо на них вы­ре­за­лись) печати-мат­ри­цы; с XVI века ис­поль­зо­ва­ли и вин­то­вые прес­сы.

Печати, от­тис­ну­тые в свин­це, на­зы­ва­ют­ся мо­лив­до­ву­ла­ми, в се­реб­ре - ар­ги­ро­ву­ла­ми, в зо­ло­те - хри­со­ву­ла­ми (смотри так­же Бул­ла). Ма­лень­кие дву­сто­рон­ние мо­лив­до­ву­лы, от­тис­ну­тые (ино­гда не­бреж­но) на не­боль­ших за­го­тов­ках, за­час­тую имев­ших не­пра­виль­ную фор­му, на­зы­ва­ют плом­ба­ми.

Во­ща­ные печати мог­ли быть как под­вес­ны­ми, так и при­клад­ны­ми (при­ло­жен­ны­ми к по­верх­но­сти до­ку­мен­та). От­тиск по ма­те­риа­лу на ос­но­ве вос­ка по­зво­лял по­лу­чать очень слож­ные изо­бра­же­ния и над­пи­си, а не­боль­шая мас­са да­ва­ла воз­мож­ность уве­ли­чи­вать раз­ме­ры от­тис­ка. Что­бы ком­пен­си­ро­вать мяг­кость вос­ка, при­ме­ня­лась «во­ща­ная мас­ти­ка» (пред­ше­ст­вен­ник современного сур­гу­ча), при вар­ке ко­то­рой в воск до­бав­ля­лись смо­лы и кра­си­те­ли. Раз­но­об­ра­зие цве­та во­ща­ных печатей за­фик­си­ро­ва­но как под­лин­ни­ка­ми, так и опи­са­ния­ми печатей в ко­пи­ях (спи­сках) с до­ку­мен­тов. В ря­де стран пра­во на крас­ную печать бы­ло за­кре­п­ле­но за свет­ски­ми пра­ви­те­ля­ми (например, французским ко­ро­ля­ми, румынским гос­по­да­ря­ми, русским ца­ря­ми) и выс­ши­ми цер­ков­ны­ми ие­рар­хами.

Под­вес­ные во­ща­ные печати бы­ва­ют дву­сто­рон­ни­ми или од­но­сто­рон­ни­ми в «ков­че­ге» (от­кры­той ко­ро­боч­ке из вос­ка, де­ре­ва, ме­тал­ла со шну­ром, про­пу­щен­ным сквозь от­вер­стия в бор­тах, за­ли­той мас­ти­кой, по ко­то­рой про­из­во­дил­ся от­тиск). Хруп­кие дву­сто­рон­ние во­ща­ные печати час­то по­ме­ща­ли в специальные ко­ро­боч­ки - кус­то­дии (от латинского custodia - стра­жа, ох­ра­на) из оло­вян­но­го спла­ва, ме­ди, низ­ко­проб­но­го се­реб­ра, де­ре­ва.

При скре­п­ле­нии до­ку­мен­та од­но­сто­рон­ней при­клад­ной во­ща­ной печати в ниж­ней час­ти лис­та бу­ма­ги про­ре­за­лись 2 от­вер­стия, че­рез ко­то­рые про­пус­ка­лась по­лос­ка бу­ма­ги, её сво­бод­ные кон­цы вы­во­ди­лись на ли­це­вую сто­ро­ну до­ку­мен­та, сги­ба­лись, на­кла­ды­ва­лись друг на дру­га и за­ли­ва­лись во­ща­ной мас­ти­кой, по ко­то­рой про­из­во­дил­ся от­тиск. Та­кие печати на­зы­ва­ют от­вор­ча­ты­ми, так как они кре­пи­лись на «от­во­ро­тах» по­лос­ки. Что­бы пре­до­хра­нить печать от раз­ру­ше­ния, ка­п­лю вос­ка или во­ща­ной мас­ти­ки мог­ли по­кры­вать ку­соч­ком бу­ма­ги, по ко­то­ро­му и про­из­во­дил­ся от­тиск, чи­тав­ший­ся по по­верх­но­сти бу­ма­ги, вдав­лен­ной в мас­ти­ку; та­кие печати на­зы­ва­ют «печатью под бу­маж­кой» или «печатью под кус­то­ди­ей».

Изу­че­ни­ем печатей за­ни­ма­ет­ся сфра­ги­стика.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)