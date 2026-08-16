ПЕЧ
ПЕЧ - город на юго-западе Венгрии, административный центр области Баранья.
Население 147,7 тысяч человек (2013 год), пятый по числу жителей в стране после Будапешта, Дебрецена, Мишкольца и Сегеда. Расположен в правобережной части Среднедунайской низменности (природная область Дунантуль), к югу от горного массива Мечек. Узел автомагистралей и железных дорог панъевропейского транспортного коридора Будапешт - Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Мостар (Босния и Герцеговина) - Плоче (адриатическое побережье Хорватии). Международный аэропорт Печ-Погань.
Ведёт историю с основания во II веке рим. колонии Сопиане (Sopianae; в III веке столица провинции Паннония-Валерия). В IV веке важный центр распространения христианства. Во время Великого переселения народов захватывался гуннами, остготами, гепидами, лангобардами и аварами. В период правления Карла I Великого присоединён к Франкскому государству, передан во владение архиеп. Зальцбурга. В 871 году упоминается под латинскм названием Quinque Basilicae (Квинкве-Базилице), в XI веке - Quinque Ecclesiae [Квинкве-Экклезие - «пять церквей»; отсюда произошли германское (Фюнфкирхен - Fünfkirchen) и словацкое (Петькостолье - Pät’kostolie) названия Печа]. В IX веке входил в состав Блатенского княжества, с начала XI века - комитата Баранья Венгерского королевства. С 1009 года центр епископства. В 1235 году впервые упоминается под современным названим. После монголо-татарского нашествия (1241-1242 годы) укреплён стенами. В XIV-XV веках важный культурный, духовный и образовательный центр Венгерского королевства. Вскоре после Мохачской битвы 1526 года разорён турецкими войсками. В 1526-1527 годах объект борьбы между претендентами на венгерский престол Фердинандом I Габсбургом и Я. Запойяи; жители Печа поддержали первого из них, за что получили ряд привилегий. В 1529 году захвачен войсками Османской империи, затем передан Запойяи, признавшему себя её вассалом.
В ходе австро-турецкой войны 1540-1547 годов осаждался турецкими войсками (1541 год). В 1543 году, не получив помощи от Фердинанда I Габсбурга, сдался и вошёл в состав Османской империи. В XVI веке центр санджака Будайского эйялета, в XVII веке - эйялета Канижа. В ходе австро-турецкой войны 1683-1699 годов взят австрийскими войсками (1686 год), вошёл в состав владений Габсбургов. В XVII-XVIII веках переживал период постепенного экономического восстановления. Не поддержал восстания Ракоци Ференца II 1703-1711 годов, за что был разорён войсками повстанцев (1704 год). В 1780 году получил статус свободного королевского города, что избавило Печ от власти епископа и способствовало его развитию. В XIX веке расширилась добыча угля (велась с конца XVIII века), возникли предприятия металлургии, машиностроения, керамической и пищевой промышленности. В 1857 году соединён железной дорогой с Мохачем, в 1882 году - с Будапештом. По результатам Первой мировой войны оккупирован (до августа 1921 года) сербскими войсками, но затем возвращён Венгрии. Во время Второй мировой войны избежал значительных разрушений, освобождён 29 ноября 1944 года войсками 3-го Украинского фронта в ходе Будапештской операции 1944-1945 годов. Во 2-й половине XX века переживал период активного промышленного развития (включая добычу каменного угля и урановых руд) и роста населения. В 1990-е годы испытывал экономические трудности в связи с закрытием ряда предприятий (в том числе всех добывающих) и сокращением доходов от туризма.
В центральной части Печа, окружённой фрагментами городских стен, - средневековая планировка улиц. У северо-западного участка стен сохранились руины укреплений епископской резиденции, в том числе круглый бастион Барбакан (XV века); дворец епископа (XII и XV-XVI века, перестроен в 1751-1770 годах; восточный фасад реконструирован в стиле неоренессанс в 1838-1852 годы; на балконе - памятник Ф. Листу, скульптор И. Варга). Рядом расположен 4-башенный кафедральный собор Святых Петра и Павла в неороманском стиле (1882-1891 годы, архитектор Ф. фон Шмидт; романская крипта XI века) со зданием архива и пресбитерия (1784, 1800 годы). К югу от Соборной площади - сооружения раннехристианского некрополя IV века (включён в список Всемирного наследия): подземные склепы, руины часовен и др.
Архитектурный ансамбль центральной площади Сеченьи формируют католические церкви Бельварош (перестроена в XVIII веке из мечети Гази-Касим) и ордена госпитальеров (1727-1731 годы, перестроена в 1887-1891 годах), здания Ратуши (1695 год, перестроена в 1830-1834 и в 1907 годах, архитектор А. Ланг), гимназии имени Лайоша I (барочный фасад, 1716-1726 годы) и администрации медье (1898 год; фасад декорирован керамикой Жольнаи), так называемый дом со слоном (1712 год, перестроен в 1820-е годы), гостиница «Надор» (1846 год; перестроена в 1902 году, архитектор И. Шлаух), чумная колонна Святой Троицы (1714 год, перестроена в 1750, 1908 годах, архитектор Д. Киш), фонтан Жольнаи (1912-1930 годы, архитектор А. Пильх) и конный памятник Я. Хуньяди (1956 год, скульптор П. Пацаи). В XIII-XVI веках построены церкви Всех Святых (XV век, перестроена в XVIII век), летняя епископская резиденция в Тетье (1505-1521 годы; ныне руины). Среди памятников османской эпохи: мечеть Хассан Яков- али (2-я половина XVI века, реконструирована в 1956-1975 годах), мавзолей (тюрбе) Идрис-Баба (1591 год, в 1686 году перестроен в часовню).
Среди построек XVII - начала XX веков: Соляной дом (XVII век, перестроен в 1733, 1872 годы), часовня на холме Хавихедь (конец XVII века), постройки доминиканского монастыря (1724-1771 годы; на месте мечети Ферхад-Паша, 1570-е годы), барочные церкви Святого Августина (1702-1712 годы), францисканская (1720-1737 годы, перестроена в 1925 году), Пресвятой Девы Марии (1727 год, перестроена в 1851-1854 годах), Святого Франциска Ксаверия (1739 год), Святой Троицы (так называемая Лицейская церковь; 1741-1756 годы); дом «Лебедь» (начало XIX века), здание университетской библиотеки в стиле классицизма (1830 год, архитектор Й. Пятчек), синагога (1865-1869 годы, архитекторы Ф. Фесль, К. Герштер), лютеранская церковь (1875 год, архитектор Я. Бальдауф), здание отделения Венгерской АН (бывшая вилла Вашвари; 1884 год, в стиле неоренессанс), дом Вашвари (1893 год), железнодорожный вокзал (1900 год, архитектор Ф. Пфафф), здание почты (1904 год, архитектор Э. Балаж), кальвинистская церковь (1907 год, архитектор И. Шлаух), гостиница «Палатинус» в стиле модерн (1914-1915 годы, архитектор А. Пильх). В 1920-1930-е годы возведены церкви Святого Сердца (Святого Пия; 1927-1930 годы, архитектор Г. Фабиан) и ордена паулинов Святого Имре (1936-1937, архитектор К. Вайхингер), крепость у подножия гор Мечек (1936 год, архитектор Д. Кёсеги).
Статуя святого Флориана (1926 год, архитектор Э. Козма); памятники купцу и фабриканту В. Жольнаи (1907 год), Л. Кошуту (1908 год, оба - скульптор Я. Хорваи), рудокопам (1965 год, скульптор В. Калло), филологу-востоковеду Ш. Кёрёши Чома (1968 год, скульптор К. Анталь), Я. Паннониусу (1972 год, скульптор М. Боршош), освобождению Венгрии (1975 год, скульптор А. Макрис), З. Кодаю (1976 год), Э. Ади (1977 год, скульптор М. Мелоццо) и др. Мемориалы погибшим в 1809-1810 годов французским солдатам (1908 год, архитектор А. Пильх) и павшим во Второй мировой войне (1999 год).
Важный центр науки, образования и культуры Венгрии. Государственный университет Печа (ведёт историю с 1367 года; современое название с 1982 года); основные исследования осуществляются в научных подразделениях университета. Институ региональных исследований Венгерской АН (1943 год). Региональная библиотека и центр знаний (2010 год). Краеведческий музей имени Я. Паннониуса [1904 год; включает дома-музеи художников Т. Чонтвари (1973 год), В. Вазарели, и др.]. Музеи: археологический (1922 год), фарфора Жольнаи (1928 год), истории горного дела (1974 год), истории города (1984 год), этнографический (1996 год), естественно-научный (2000 год), горной добычи в Мечеке и др. Галерея современного венгерского искусства (1957 год). Театры: Национальный (1895 год; драма, опера, балет; здание в стиле неоренессанс сооружено в 1893-1895 годах, архитекторы А. Ланг, А. Штайнхардт), кукольный «Бобита» (1961 год), так называемый Третий (1995 год), университетский (1996 год), Хорватский (1998 год). Филармонический оркестр «Паннония» (1984 год). Концертный и конференц-зал «Центр З. Кодая» (2010 год). Международный фестиваль камерных хоров (раз в 2 года). Зоопарк (1960 год).
Футбольный клуб «Печ» - обладатель кубка страны (1990 год), выступает на многофункциональном стадионе PMFC (1955 год). Женская баскетбольная команда «Печ-2010» - одна из сильнейших в стране, 11-кратный чемпион (1992-2010 годы) и 11-кратный обладатель кубка (1997-2010 годы) страны; бронзовый призёр Евролиги (2001, 2004 годы); выступает на арене имени Лаубера Дежё (1976 год).
Печ - важный промышленный центр со специализацией на машиностроении и переработке сельскохозяйственной продукции. Выпуск металлообрабатывающих станков, оборудования для табачной промышленности, автоцистерн, комплектующих для автокранов, горной коммунальной техники и гидравлических агрегатов к ней, лифтового оборудования, упаковочных машин, автомобильных весов, силового электрооборудования и др. Табачная (фабрика британской компании BAT), пивоваренная (старейшая в стране компания «P ́ecsi S ̈orf ̋ozde», 1848 год), винодельческая (первый в стране завод игристых вин «Littke», 1859 год) и кондитерская промышленность; переработка мяса птицы, производство безалкогольных напитков, розлив минеральной воды. Традиционный выпуск керамических изделий (фабрика Жольнаи; с 1853 года) и кожаных перчаток (с середины XIX века). Также произ-во стройматериалов (цемент, кирпич, тротуарная плитка и др.), резинотехнических и пластмассовых изделий, пиломатериалов, специальных тканей, кормов для животноводства и домашних животных. Изготовление оргáнов. ТЭС (мощность 200 МВт).
Важнейшие сектора сферы услуг: оптовая и розничная торговля, транспорт, логистика и связь, банковский и туристический бизнес. Печ - крупный ярмарочный центр (с середины XIX века); международные специализированные ярмарки проводятся в многофункциональном «Expo-Center Pécs».
В 30 км к западу от Печа, в городе Сигетвар, - крепость (1420 год), мечеть Али-Паша (1569 год; ныне католическая церковь); в 30 км к югу, в городе Шиклош, - замок XV века.