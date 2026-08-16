ПЕЧ

ПЕЧ - город на юго-западе Венгрии, административный центр области Баранья.

Население 147,7 тысяч человек (2013 год), пя­тый по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Бу­да­пеш­та, Деб­ре­це­на, Ми­шко­ль­ца и Се­ге­да. Рас­по­ло­жен в пра­во­бе­реж­ной час­ти Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти (при­род­ная область Ду­нан­туль), к югу от гор­но­го мас­си­ва Ме­чек. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Бу­да­пешт - Ба­ня-Лу­ка (Бос­ния и Гер­це­го­ви­на) - Мос­тар (Босния и Гер­це­го­ви­на) - Пло­че (ад­риа­ти­че­ское по­бе­ре­жье Хор­ва­тии). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Печ-По­гань.

Ве­дёт ис­то­рию с ос­но­ва­ния во II веке рим. ко­ло­нии Со­пиа­не (Sopianae; в III веке сто­ли­ца провинции Пан­но­ния-Ва­ле­рия). В IV веке важ­ный центр рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва. Во вре­мя Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов за­хва­ты­вал­ся гун­на­ми, ост­го­та­ми, ге­пи­да­ми, лан­го­бар­да­ми и ава­ра­ми. В пе­ри­од прав­ле­ния Кар­ла I Ве­ли­ко­го при­сое­ди­нён к Франк­ско­му го­су­дар­ст­ву, пе­ре­дан во вла­де­ние ар­хи­еп. Зальц­бур­га. В 871 году упо­ми­на­ет­ся под латинскм названием Quinque Basilicae (Квин­кве-Ба­зи­ли­це), в XI веке - Quinque Ecclesiae [Квин­кве-Эк­кле­зие - «пять церк­вей»; от­сю­да про­изош­ли германское (Фюн­фкир­хен - Fünfkir­chen) и сло­вацкое (Петь­ко­сто­лье - Pät’ko­sto­lie) на­зва­ния Печа]. В IX веке вхо­дил в состав Бла­тен­ско­го княжества, с начала XI века - ко­ми­та­та Ба­ра­нья Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. С 1009 года центр епи­скоп­ст­ва. В 1235 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся под современным названим. По­сле мон­го­ло-татарского на­ше­ст­вия (1241-1242 годы) ук­ре­п­лён сте­на­ми. В XIV-XV веках важ­ный куль­тур­ный, ду­хов­ный и об­ра­зо­вательный центр Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. Вско­ре по­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 года ра­зо­рён турецкими вой­ска­ми. В 1526-1527 годах объ­ект борь­бы ме­ж­ду пре­тен­ден­та­ми на венгерский пре­стол Фер­ди­нан­дом I Габс­бур­гом и Я. За­пой­яи; жи­те­ли Печа под­дер­жа­ли пер­во­го из них, за что по­лу­чи­ли ряд при­ви­ле­гий. В 1529 году за­хва­чен вой­ска­ми Ос­ман­ской им­пе­рии, за­тем пе­ре­дан За­пой­яи, при­знав­ше­му се­бя её вас­са­лом.

В хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1540-1547 годов оса­ж­дал­ся турецкими вой­ска­ми (1541 год). В 1543 году, не по­лу­чив по­мо­щи от Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га, сдал­ся и во­шёл в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии. В XVI веке центр санд­жа­ка Бу­дай­ско­го эй­я­ле­та, в XVII веке - эй­я­ле­та Ка­ни­жа. В хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1683-1699 годов взят австрийскими вой­ска­ми (1686 год), во­шёл в со­став вла­де­ний Габс­бур­гов. В XVII-XVIII веках пе­ре­жи­вал пе­ри­од по­сте­пен­но­го эко­но­мического вос­ста­нов­ле­ния. Не под­дер­жал вос­ста­ния Ра­ко­ци Фе­рен­ца II 1703-1711 годов, за что был ра­зо­рён вой­ска­ми пов­стан­цев (1704 год). В 1780 году по­лу­чил ста­тус сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да, что из­ба­ви­ло Печ от вла­сти епи­ско­па и спо­соб­ст­во­ва­ло его раз­ви­тию. В XIX веке рас­ши­ри­лась до­бы­ча уг­ля (ве­лась с конца XVIII века), воз­ник­ли пред­при­ятия ме­тал­лур­гии, ма­ши­но­строе­ния, ке­ра­мической и пи­ще­вой промышленности. В 1857 году со­еди­нён же­лезной до­ро­гой с Мо­ха­чем, в 1882 году - с Бу­да­пеш­том. По ре­зуль­та­там Первой ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван (до августа 1921 года) сербскими вой­ска­ми, но за­тем воз­вра­щён Венг­рии. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны из­бе­жал зна­чительных раз­ру­ше­ний, ос­во­бо­ж­дён 29 ноября 1944 года вой­ска­ми 3-го Украинского фрон­та в хо­де Бу­да­пешт­ской опе­ра­ции 1944-1945 годов. Во 2-й половине XX века пе­ре­жи­вал пе­ри­од ак­тив­но­го промышленного раз­ви­тия (вклю­чая до­бы­чу ка­мен­но­го уг­ля и ура­но­вых руд) и рос­та на­се­ле­ния. В 1990-е годы ис­пы­ты­вал эко­но­мические труд­но­сти в свя­зи с за­кры­ти­ем ря­да пред­при­ятий (в том числе всех до­бы­ваю­щих) и со­кра­ще­ни­ем до­хо­дов от ту­риз­ма.

В центральной час­ти Печа, ок­ру­жён­ной фраг­мен­та­ми городских стен, - средневековая пла­ни­ров­ка улиц. У северо-западного уча­ст­ка стен со­хра­ни­лись руи­ны ук­ре­п­ле­ний епи­скоп­ской ре­зи­ден­ции, в том числе круг­лый бас­тион Бар­ба­кан (XV века); дво­рец епи­ско­па (XII и XV-XVI века, пе­ре­стро­ен в 1751-1770 годах; восточный фа­сад ре­кон­ст­руи­ро­ван в сти­ле не­оре­нес­санс в 1838-1852 годы; на бал­ко­не - па­мят­ник Ф. Лис­ту, скульп­тор И. Вар­га). Ря­дом рас­по­ло­жен 4-ба­шен­ный ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в нео­ро­ман­ском сти­ле (1882-1891 годы, архитектор Ф. фон Шмидт; романская крип­та XI века) со зда­ни­ем ар­хи­ва и прес­би­те­рия (1784, 1800 годы). К югу от Со­бор­ной площади - со­ору­же­ния ран­не­хри­сти­ан­ско­го нек­ро­по­ля IV века (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия): под­зем­ные скле­пы, руи­ны ча­со­вен и др.

Ар­хитектурный ан­самбль центральной площади Се­че­ньи фор­ми­ру­ют ка­то­лические церк­ви Бель­ва­рош (пе­ре­строе­на в XVIII веке из ме­че­ти Га­зи-Ка­сим) и ор­де­на гос­пи­таль­е­ров (1727-1731 годы, пе­ре­строе­на в 1887-1891 годах), зда­ния Ра­ту­ши (1695 год, пе­ре­строе­на в 1830-1834 и в 1907 годах, архитектор А. Ланг), гим­на­зии имени Лай­о­ша I (ба­роч­ный фа­сад, 1716-1726 годы) и ад­ми­ни­стра­ции ме­дье (1898 год; фа­сад де­ко­ри­ро­ван ке­ра­ми­кой Жоль­наи), так называемый дом со сло­ном (1712 год, пе­ре­стро­ен в 1820-е годы), гос­ти­ни­ца «На­дор» (1846 год; пе­ре­строе­на в 1902 году, архитектор И. Шла­ух), чум­ная ко­лон­на Святой Трои­цы (1714 год, пе­ре­строе­на в 1750, 1908 годах, архитектор Д. Киш), фон­тан Жоль­наи (1912-1930 годы, архитектор А. Пильх) и кон­ный па­мят­ник Я. Хунь­я­ди (1956 год, скульп­тор П. Па­цаи). В XIII-XVI веках по­строе­ны церкви Всех Свя­тых (XV век, пе­ре­строе­на в XVIII век), лет­няя епи­скоп­ская ре­зи­ден­ция в Те­тье (1505-1521 годы; ны­не руи­ны). Сре­ди па­мят­ни­ков ос­ман­ской эпо­хи: ме­четь Хас­сан Яков- али (2-я половина XVI века, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1956-1975 годах), мав­зо­лей (тюр­бе) Ид­рис-Ба­ба (1591 год, в 1686 году пе­ре­стро­ен в ча­сов­ню).

Сре­ди по­стро­ек XVII - начала XX веков: Со­ля­ной дом (XVII век, пе­ре­стро­ен в 1733, 1872 годы), ча­сов­ня на хол­ме Ха­ви­хедь (конец XVII века), по­строй­ки до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­сты­ря (1724-1771 годы; на мес­те ме­че­ти Фер­хад-Па­ша, 1570-е годы), ба­роч­ные церк­ви Святого Ав­гу­сти­на (1702-1712 годы), фран­ци­скан­ская (1720-1737 годы, пе­ре­строе­на в 1925 году), Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (1727 год, пе­ре­строе­на в 1851-1854 годах), Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1739 год), Святой Трои­цы (так называемая Ли­цей­ская церковь; 1741-1756 годы); дом «Ле­бедь» (начало XIX века), зда­ние уни­вер­си­тет­ской библиотеки в сти­ле клас­си­циз­ма (1830 год, архитектор Й. Пят­чек), си­на­го­га (1865-1869 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фесль, К. Гер­штер), лю­те­ран­ская цер­ковь (1875 год, архитектор Я. Баль­да­уф), зда­ние от­де­ле­ния Венгерской АН (бывшая вил­ла Ваш­ва­ри; 1884 год, в сти­ле нео­ре­нес­санс), дом Ваш­ва­ри (1893 год), железнодорожный во­кзал (1900 год, архитектор Ф. Пфафф), зда­ние поч­ты (1904 год, архитектор Э. Ба­лаж), каль­ви­ни­ст­ская цер­ковь (1907 год, архитектор И. Шла­ух), гос­ти­ни­ца «Па­ла­ти­нус» в сти­ле мо­дерн (1914-1915 годы, архитектор А. Пильх). В 1920-1930-е годы воз­ве­де­ны церк­ви Святого Серд­ца (Святого Пия; 1927-1930 годы, архитектор Г. Фа­би­ан) и ор­де­на пау­ли­нов Святого Им­ре (1936-1937, архитектор К. Вай­хин­гер), кре­пость у под­но­жия гор Ме­чек (1936 год, архитектор Д. Кё­се­ги).

Ста­туя святого Фло­риа­на (1926 год, архитектор Э. Коз­ма); па­мят­ни­ки куп­цу и фаб­ри­кан­ту В. Жоль­наи (1907 год), Л. Ко­шу­ту (1908 год, оба - скульп­тор Я. Хор­ваи), ру­до­ко­пам (1965 год, скульп­тор В. Кал­ло), фи­ло­ло­гу-вос­то­ко­ве­ду Ш. Кё­рё­ши Чо­ма (1968 год, скульп­тор К. Ан­таль), Я. Пан­но­ниу­су (1972 год, скульп­тор М. Бор­шош), ос­во­бо­ж­де­нию Венг­рии (1975 год, скульп­тор А. Мак­рис), З. Ко­даю (1976 год), Э. Ади (1977 год, скульп­тор М. Ме­лоц­цо) и др. Ме­мо­риа­лы по­гиб­шим в 1809-1810 годов французским сол­да­там (1908 год, архитектор А. Пильх) и пав­шим во Второй ми­ро­вой вой­не (1999 год).

Важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Венг­рии. Государственный университет Печа (ве­дёт ис­то­рию с 1367 года; современое название с 1982 года); основные ис­сле­до­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в на­учных под­раз­де­ле­ни­ях университета. Институ ре­гио­наль­ных ис­сле­до­ва­ний Венгерской АН (1943 год). Ре­гио­наль­ная библиотека и центр зна­ний (2010 год). Крае­ведческий му­зей имени Я. Пан­но­ниу­са [1904 год; вклю­ча­ет до­ма-му­зеи ху­дож­ни­ков Т. Чон­тва­ри (1973 год), В. Ва­за­ре­ли, и др.]. Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1922 год), фар­фо­ра Жоль­наи (1928 год), ис­то­рии гор­но­го де­ла (1974 год), ис­то­рии го­ро­да (1984 год), эт­но­гра­фический (1996 год), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (2000 год), гор­ной до­бы­чи в Ме­че­ке и др. Га­ле­рея современного венгерского искусства (1957 год). Те­ат­ры: Национальный (1895 год; дра­ма, опе­ра, ба­лет; зда­ние в сти­ле не­оре­нес­санс со­ору­же­но в 1893-1895 годах, ар­хи­тек­то­ры А. Ланг, А. Штайн­хардт), ку­коль­ный «Бо­би­та» (1961 год), так называемый Тре­тий (1995 год), уни­вер­си­тет­ский (1996 год), Хор­ват­ский (1998 год). Фи­лар­мо­нический ор­кестр «Пан­но­ния» (1984 год). Кон­церт­ный и кон­фе­ренц-зал «Центр З. Ко­да­я» (2010 год). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ка­мер­ных хо­ров (раз в 2 го­да). Зоо­парк (1960 год).

Фут­боль­ный клуб «Печ» - об­ла­да­тель куб­ка стра­ны (1990 год), вы­сту­па­ет на мно­го­функ­цио­наль­ном ста­дио­не PMFC (1955 год). Жен­ская бас­кет­боль­ная ко­ман­да «Печ-2010» - од­на из силь­ней­ших в стра­не, 11-крат­ный чем­пи­он (1992-2010 годы) и 11-крат­ный об­ла­да­тель куб­ка (1997-2010 годы) стра­ны; брон­зо­вый при­зёр Ев­ро­ли­ги (2001, 2004 годы); вы­сту­па­ет на аре­не имени Лаубера Дежё (1976 год).

Печ - важ­ный промышленный центр со спе­циа­ли­за­ци­ей на ма­ши­но­строе­нии и пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции. Выпуск ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков, обо­ру­до­ва­ния для та­бач­ной промышленности, ав­то­ци­стерн, комп­лек­тую­щих для ав­то­кра­нов, горной ком­му­наль­ной тех­ни­ки и гид­рав­лических аг­ре­га­тов к ней, лиф­то­во­го об­ору­до­ва­ния, упа­ко­воч­ных ма­шин, ав­то­мо­биль­ных ве­сов, си­ло­во­го эле­кт­ро­об­ору­до­ва­ния и др. Та­бач­ная (фаб­ри­ка британской ком­па­нии BAT), пи­во­ва­рен­ная (ста­рей­шая в стра­не ком­па­ния «P ́ec­si S ̈orf ̋ozde», 1848 год), ви­но­дель­че­ская (пер­вый в стра­не за­вод иг­ри­стых вин «Litt­ke», 1859 год) и кон­ди­тер­ская промышленность; пе­ре­ра­бот­ка мя­са пти­цы, про­изводство без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, роз­лив ми­неральной во­ды. Тра­диционный вы­пуск ке­ра­мических из­де­лий (фаб­ри­ка Жоль­наи; с 1853 года) и ко­жа­ных пер­ча­ток (с середины XIX века). Так­же про­из-во строй­ма­те­риа­лов (це­мент, кир­пич, тро­ту­ар­ная плит­ка и др.), ре­зи­но­тех­нических и пла­ст­мас­со­вых из­де­лий, пи­ло­ма­те­риа­лов, специальных тка­ней, кор­мов для жи­вот­но­вод­ст­ва и до­маш­них жи­вот­ных. Из­го­тов­ле­ние оргáнов. ТЭС (мощ­ность 200 МВт).

Важ­ней­шие сек­то­ра сфе­ры ус­луг: оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт, ло­ги­сти­ка и связь, бан­ков­ский и ту­ри­стический биз­нес. Печ - круп­ный яр­ма­роч­ный центр (с середины XIX века); ме­ж­ду­народные спе­циа­ли­зированные яр­мар­ки про­во­дят­ся в мно­го­функ­цио­наль­ном «Expo-Center Pécs».

В 30 км к за­па­ду от Печа, в городе Си­гет­вар, - кре­пость (1420 год), ме­четь Али-Па­ша (1569 год; ны­не ка­то­лическая цер­ковь); в 30 км к югу, в городе Шик­лош, - за­мок XV века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)