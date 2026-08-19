ПЕАН (др.-греч. παίαν, ион. и эп. παιήων, лат. paean)

В древней Греции хоровая религиозная торжественная песнь, прежде всего, в честь Аполлона .

Первоначально Пеан – это божество, исцеляющее от недугов, впоследствии отождествлявшееся с Аполлоном и Асклепием (одна из наименований Аполлона – Пеан), а также ритуальное восклицание («иэ́ Пеан»), призывавшее это божество и религиозная песнь в его честь. Она исполнялась в сопровождении кифары чаще мужским, иногда женским хором.

В архаическое и классическое время она используется в различных религиозных, политических ситуациях как жизни общины, так и личной жизни: в битве, во время празднования победы, на праздниках частного характера и др.; общие ее функции состоят в создании диалога между божеством и человеком, который обращался с просьбой или благодарил божество за благополучие и спасение.

Основными поводами для исполнения такого рода гимнов были: религиозный праздник, прежде всего, в честь Аполлона; ситуация болезни или эпидемии (например, чумы), когда Аполлон рассматривался в его ипостаси целителя (Il., I, 473); военные действия (Il., XXII, 391, Aesch. Sept., 635); симпосиальный контекст – на симпосиях пеаны исполнялись в унисон после возлияний (Alcman., fr. 98, 2; Aeschyl. Ag., 247; Plat. Symp., 176a; Athen., IV, 31, p. 149c); на официальных общественных мероприятиях, например при заключении мирного договора (Xen. Hell., VII, 4, 36). Пеаны могли посвящаться не только Аполлону, но и другим богам – Зевсу (Xen. Anab., III, 2, 9), Посейдону (Xen. Hell., IV, 7, 4), Дионису, Асклепию и Гигее. С IV в. до н.э. пеаны становятся более формализованными и исполняются также в честь выдающихся полководцев и правителей, например, Лисандра (Plut. Lys., 18) и Т. Квинкта Фламинина (Plut. Flam., 16). Сохранились пеаны Пиндара и других эллинистических поэтов, а также фрагменты пеанов Вакхилида .

Автор статьи: О.В. Кулишова