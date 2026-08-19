«Пчела́»

«Пчела́» — распространенный в восточно- и южнославянской книжности сборник библейских цитат, афоризмов и поучительных исторических примеров. Основу наиболее ранней разновидности «П.» составила сокращенная редакция флорилегия Максима Исповедника , переведенная на Руси не позже начала XIII в. В дальнейшем появились еще две разновидности, отличающиеся от первоначальной объемом и расположением материала. В структурном отношении «П.» делится на главы (в первой разновидности 71, во второй 68, в третьей 44), заголовки которых задают общую тему всех помещенных далее афоризмов и притч: «О житийской добродетели и о злобе», «О мудрости», «О братолюбьи и о дружбе» и т. д. В рамках главы изречения и поучительные рассказы, как правило, упорядочены по авторитетности источника: сперва выдержки из Св. Писания, затем суждения Отцов Церкви, наконец — изречения, приписываемые античным авторам ( Пифагору , Сократу , Аристотелю , Софоклу, Демосфену, Катону и др.), а также эпизоды из жизни великих мужей древности (особенно Александра Македонского ). Ряд афоризмов «П.» обнаруживают параллели в «Молении» Даниила Заточника , отдельные выдержки из нее присутствуют также в летописании, юридическом сборнике «Мерило Праведное», сочинениях публицистов XV–XVI вв.

Публ. : «Пчела»: древнерусский перевод / Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева. Отв. ред. А. М. Молдован. В 2 т. М., 2008.

Лит .: Сперанский М. Н. Переводные сборники изречений в славянорусской письменности: исследование и тексты. М., 1904; Макеева И. И., Пичхадзе А. А. Библейские цитаты в древнерусской «Пчеле» // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 2000. С. 71–105. И. П. Смирнов.