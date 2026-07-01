ПАЙСАНДУ

ПАЙСАНДУ - го­род на за­па­де Уруг­вая, административный центр департамента Пай­сан­ду.

Насление 76,4 тыс. человек (2011 год, чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Уруг­вай, на гра­ни­це с Ар­ген­ти­ной (ав­то­мо­биль­ным мос­том «Хе­не­раль Ар­ти­гас» свя­зан с ар­гентинским го­ро­дом Ко­лон), в 380 км к се­ве­ро-за­па­ду от Мон­те­ви­део. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Мон­те­ви­део, др. важ­ны­ми го­ро­да­ми Уруг­вая. Железнодорожное со­об­ще­ние (толь­ко гру­зо­вые пе­ре­воз­ки) с Мон­те­ви­део, Саль­то, го­ро­да­ми центральной час­ти Уруг­вая. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в середине XVIII века. В 1772 году близ Пайсанду ие­зуи­та­ми соз­да­на ре­дук­ция (ин­дей­ское по­се­ле­ние), пре­вра­тив­шая­ся со вре­ме­нем в центр мя­со­пе­ре­ра­бот­ки и вы­дел­ки кож. С начала XIX века из­вес­тен под современным названием. В 1863 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В хо­де Па­ра­гвай­ской вой­ны 1864-1870 годах , в начале 1865 года, взят бразильскими вой­ска­ми. С середины XX века на­ча­лось ак­тив­ное ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие, ори­ен­ти­ро­ван­ное в основном на пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственной про­дук­ции.

Сре­ди ву­зов: уни­вер­си­тет­ский центр Пай­сан­ду [фи­ли­ал Университета Рес­пуб­ли­ки (Мон­те­ви­део)]. Му­зеи: ис­то­рический (1989 год), тра­ди­ции (ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский). Те­атр «Фло­рен­сио Сан­чес» (1876 год).

Пайсанду - важ­ный эко­но­мический центр стра­ны. Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (главным образом оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бан­ков­ский и стра­хо­вой биз­нес, транс­порт и ло­ги­сти­ка). С начала XXI века ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм, в т. ч. эко­ло­ги­че­ский (основной объ­ект - национальный парк Эс­те­рос-де-Фар­ра­пос к югу от Пайсанду), спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, пляж­ный. Тра­ди­ци­он­но наи­бо­лее раз­ви­ты пи­ще­вку­со­вая и лёг­кая промышленность.

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: пи­во­ва­рен­ный ком­па­нии «Cervecería y Maltería Paysand ́u» (CYMPAY; в струк­ту­ре бразильского «Ambev»), са­хар­ный (круп­ней­ший в стра­не), пи­ще­во­го и тех­нического спир­та, ко­же­вен­ный, це­мент­ный; шер­стя­ная фаб­ри­ка. Пе­ре­ра­бот­ка дре­ве­си­ны, про­изводство бу­ма­ги, кар­то­на и строй­ма­те­риа­лов.

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