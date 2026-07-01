ПАЙСАНДУ
ПАЙСАНДУ - город на западе Уругвая, административный центр департамента Пайсанду.
Насление 76,4 тыс. человек (2011 год, четвёртый по числу жителей город страны). Расположен на левом берегу реки Уругвай, на границе с Аргентиной (автомобильным мостом «Хенераль Артигас» связан с аргентинским городом Колон), в 380 км к северо-западу от Монтевидео. Автодорогами связан с Монтевидео, др. важными городами Уругвая. Железнодорожное сообщение (только грузовые перевозки) с Монтевидео, Сальто, городами центральной части Уругвая. Международный аэропорт.
Основан в середине XVIII века. В 1772 году близ Пайсанду иезуитами создана редукция (индейское поселение), превратившаяся со временем в центр мясопереработки и выделки кож. С начала XIX века известен под современным названием. В 1863 году получил статус города. В ходе Парагвайской войны 1864-1870 годах, в начале 1865 года, взят бразильскими войсками. С середины XX века началось активное индустриальное развитие, ориентированное в основном на переработку сельскохозяйственной продукции.
Среди вузов: университетский центр Пайсанду [филиал Университета Республики (Монтевидео)]. Музеи: исторический (1989 год), традиции (историко-краеведческий). Театр «Флоренсио Санчес» (1876 год).
Пайсанду - важный экономический центр страны. Б. ч. работающих занята в сфере услуг (главным образом оптовая и розничная торговля, банковский и страховой бизнес, транспорт и логистика). С начала XXI века активно развивается туризм, в т. ч. экологический (основной объект - национальный парк Эстерос-де-Фаррапос к югу от Пайсанду), спортивно-оздоровительный, пляжный. Традиционно наиболее развиты пищевкусовая и лёгкая промышленность.
Действуют заводы: пивоваренный компании «Cervecería y Maltería Paysand ́u» (CYMPAY; в структуре бразильского «Ambev»), сахарный (крупнейший в стране), пищевого и технического спирта, кожевенный, цементный; шерстяная фабрика. Переработка древесины, производство бумаги, картона и стройматериалов.