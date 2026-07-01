ПАВЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Павловский районный краеведческий музей.

В 1924 году в Павловске в клубе имени Ленина был открыт краеведческий музей. Музей имел три отдела: хозяйство и экономика, история и археология, природа родного края. В нём насчитывалось 553 экспоната.

Не имея собственного бюджета, музей существовал и обслуживался добровольным трудом членов краеведческого кружка. В годы Великой Отечественной войны , когда линия фронта проходила через Павловск, многие музейные экспонаты сохранить не удалось, и музей не смог возобновить свою работу в послевоенное время.

Зато стало создаваться немало уголков истории и краеведения в школах города и района. Самым интересным и значительным считался музей при педагогическом училище.

Его экспонаты и легли в основу нового районного краеведческого музея, который был открыт 5 ноября 1977 года в бывшем доме купца Одинцова. С тех пор музей неоднократно менял своё место расположения, в связи с этим менялась и структура его экспозиций.

С сентября 2003 года музей располагается в центре города Павловска в бывшем доме купца И.М. Одинцова.

Иллюстрации:

Павловский районный краеведческий музей.