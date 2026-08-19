ПАВЛОВО

ПАВЛОВО - город в России, в западной части Нижегородской области, центр Павловского района.

Население 59,5 тысяч человек (2013). Расположен на склонах Перемиловских гор, на реке Ока (пристань). Железнодорожная станция Металлист. Через Павлово проходит автодорога Нижний Новгород - Навашино - Муром (Владимирская область) - Касимов (Рязанская область).

Впервые упоминается в указной грамоте из приказа Казанского дворца 6.4.1565 года как дворцовое село Павлово. Иногда именовалось также Павловым Перевозом. Во 2-й половине XVI - 1-й четверти XVII веков здесь существовала деревоземляная крепость Павлов Острог. В 1622 году село подарено царём Михаилом Фёдоровичем князю И.Б. Черкасскому, в 1642-1644 годах дворцовое село, с 1644 года принадлежало князю Я.К. Черкасскому и его потомкам, в 1743 году (окончательно в 1747 году) в качестве приданого за княжной В.А. Черкасской перешло к её мужу, графу П.Б. Шереметеву, и их потомкам. Со 2-й половины XVII века в Павлово активно развивался сталеслесарный промысел - производство холодного и огнестрельного оружия, ножей, ножниц, весовых коромысел. Широкое распространение получили павловские висячие замки. Были развиты канатопрядение, кожевенное, мыловаренное и салотопенное производства, иконопись. В XIX - начале XX веков Павлово - центр крупнейшего в стране Павловского кустарного металлообрабатывающего района, в который входило свыше 200 сёл и деревень Нижегородской и Владимирской губерний. В 1894-1904 годах в Павлово издавался печатный орган волостного самоуправления (уникальный случай в Российской империи) - «Действия органов Павловского крестьянского общества». В 1900 году открыто одно из первых в стране метрологических учреждений - поверочная палатка торговых мер и весов. К началу XX века Павлово стало крупнейшим сельским населённым пунктом Нижегородской губthybb (1852 двора в 1911 году), крупнейшими предприятиями в это время являлись фабрика братьев А. М. и В. М. Теребиных (открыта как слесарное заведение в 1850-х годов), знаменитая Павловская кустарная артель (основана А.Г. Штанге в 1890 году; ныне «Павловский ордена Почёта завод худож. металлоизделий им.ени Кирова»).

Советская власть в Павлово установлена 28.10(10.11).1917 года. С 1919 года город. Уездный город Нижегородской губернии (1919-1929 годы; на местном уровне решение принято в 1918 году). В 1927 году открыто движение по железнодорожной линии Металлист (Павлово) - Окская. С 1929 года районный центр Нижегородского (с 1932 года Горьковского) края (1929-1936 годы), с 1936 года Горьковской (с 1990 года Нижегородской) области. В 1932 году пущен в строй завод автотракторного инструмента (ныне «Павловский автобусный завод»), в 1940 - завод № 467 Наркомата авиационной промышленности СССР (ныне «Гидроагрегат»). В Великую Отечественную войну в Павлово действовал эвакуационный госпиталь № 1743, сформирована 106-я отдельная стрелковая бригада (декабрь 1941 - апрель 1942).

В центре города частично сохранилась историческая застройка. Среди главных архитектурных доминант: 5-главая Воскресенская церковь (1777-1778 годы) и барочная с элементами классицизма Вознесенская церковь (1795). Среди ранних гражданских и жилых зданий: вотчинная контора Шереметевых (последняя треть XVIII века), жилые дома (конец XVIII - середина XIX веков). После пожара 1872 года в духе эклектизма возведены здание ремесленного уч-ща (1895), Общественный дом с торговым помещением (1897). Жилые постройки этого времени часто украшены башенными эркерами, узорчатой кирпичной кладкой, балясинами, коваными решётками: усадьба купца В.И. Гомулина (1885; ныне Исторический музей) и др. Среди деревянных домов XIX - начала XX веков: 2-этажный дом XIX века, в котором родился химик А.Е. Фаворский; дом промышленника А.М. Теребина (1910). В стиле позднего конструктивизма построен кинотеатр «Спартак» (1937; ныне развлекательный центр), советского неоклассицизма - Дворец культуры (1950-е годы). Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (2000). Исторический музей (основан в 1936 году). Техникум народных художественных промыслов (основан в 1945 году, современный статус с 2004 года).

Важный промышленный центр Нижегородской области. Ведущие предприятия: «Павловский автобусный завод» (ныне - в составе Группы ГАЗ; крупный российский производитель малых и средних автобусов марки ПАЗ), «Гидроагрегат» и машиностроительный завод «Восход» (1946) (оба выпускают оборудование для авиаракетной и космической техники). Производство садово-огородного инструмента, снегоуборочного инвентаря («Мехинструмент»), пневмоинструмента (российско-американское предприятие «Инструм-Рэнд») и др. Центр художественной металлообработки («Павловский ордена Почёта завод художественных металлоизделий имени Кирова» - крупный российский производитель столовых приборов из нержавеющей стали, серебра, в том числе с нанесением позолоты).

Дополнительная литература:

Боборыкин П.Д. Русский Шеффильд. (Очерки села Павлова) // Отечественные записки. 1877. № 1-4;

Григорьев В.Н. Кустарное замочно-ножевое производство Павловского района. М., 1881;

Савич Г.Г. К вопросу о мелкой земской единице: село Павлово и его общественное устройство. СПб., 1906;

Ротштейн О.В., Шилова Н.И. Павлово в XVII в. М., 1930;

Федоров В.А. Павловские сталеслесарные промыслы в крепостную эпоху // Вестник Московского университета. Сер. 9. История. 1974. № 4;

Волков М.Я. Промышленность села Павлова в начале XVIII в. // Исторические записки. М., 1977. Т. 99;

Миронов Н.К. Павловский металлообрабатывающий район. Г., 1982.

П.С. Павлинов (архитектура); Н. Б. Федотов (история, экономика).

Иллюстрации:

Павлово. Дом В.И. Гомулина (ныне Исторический музей). 1885.

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