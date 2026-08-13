ПАВЛОВИЧ СТЕВАН

ПАВЛОВИЧ СТЕВАН - сербский политический деятель, писатель, публицист.

После окончания гимназий в Нови-Саде и Халаше изучал юриспруденцию в Вене, получил степень доктора права. В 1851-1861 годах занимался адвокатской практикой в Вене. С 1861 года активно участвовал в общественно-политической жизни сербов в Австрии , выступал в защиту их национальных прав. В 1869-1885 годах депутат Сербского церковно-народного са́бора, в 1870-1871 годах депутат государственного собрания Венгерского королевства. Соратник С. Милетича, видный деятель сербской Народной либеральной партии. Сотрудник, адвокат и редактор печатного органа партии газеты «Застава», участвовал в деятельности « Омладины ». После распада партии (1878) перешёл на консервативные позиции. В 1885-1894 годах редактор и издатель еженедельника консервативного направления «Наше доба», в котором регулярно публиковал свои статьи. Активный член, заместитель председателя, в 1880-1881 годах председатель Матицы сербской. Член Сербского учёного общества (1883).

Павлович - автор труда о работе Сербского церковно-народного сабора в 1869-1870 годах («Србски народни сабор у Сремским Карловцима године 1869», 1870). Занимался переводами с латыни, немецкого, французского и венгерского языков. В 1883 году опубликовал перевод книги французского историка Э. Пико «Сербы в Венгрии» («Срби у Угарскоj»). Автор работ по истории сербской литературы, книг о сербских писателях В. Караджиче, С. Милутиновиче (Сарайлие) и Я. Игнятовиче (ряд из них удостоен премий Матицы сербской).