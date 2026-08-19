ПАВЛОВ ЯКОВ ФЕДОТОВИЧ

Герой Сталинградской битвы, командир группы бойцов, обороняющих Дом Павлова в центре Сталинграда.

Родился в деревне Крестовая (ныне Валдайский район Новгородской области) в крестьянской семье. В 1938 г. призван в РККА. Во время Великой Отечественной войны командовал пулеметным отделением, был наводчиком орудия и командиром отделения разведки. Получил широкую известность в Сталинградской битве. В ночь с 26 на 27 сентября 1942 г. разведгруппа (3 бойца), возглавляемая старшим сержантом Я. Ф. Павловым, захватила 4-этажное здание в центре Сталинграда и удерживала его в течение почти трех суток. В подкрепление разведгруппе подоспел взвод под командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева. Здание, которое вошло в историю войны как «дом Павлова», стало важным опорным пунктом обороны в полосе 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева. Немцы яростно атаковали «дом Павлова», обстреливали и бомбили его, но взять так и не смогли. 24 бойца шести национальностей обороняли свои позиции до победного завершения Сталинградской битвы. Сам дом стал символом стойкости советских воинов. Я. Ф. Павлов затем прошел дорогами войны от Сталинграда до Эльбы. На фронте в 1944 г. вступил в ВКП(б). Закончил войну старшим лейтенантом. 27 июня 1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза. После демобилизации Я. Ф. Павлов окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в народном хозяйстве.