ПАВЛИНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ

ПАВЛИНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ - российский график, теоретик искусства.

Родился в семье морского офицера, учился в Морском кадетском корпусе (до 1900 года); брал уроки рисунка и живописи у О.Э. Браза (1899-1901 годы). В 1901-1903 годах флаг-офицер контр-адмирала А.Х. Кригера в плавании русской эскадры в Средиземном море. Учился в петербургской Академии художеств (1903-1906 годы) у И.Е. Репина и Д.Н. Кардовского , у Э. Кроппа - в Мюнхене (1908). С 1911 года жил в Москве (в 1922-1925 годах в Сергиевом Посаде). Член Московского товарищества художников (с 1914 года; с 1918 года предселатель), член-учредитель Профессионального союза художников-гравёров (1917-1919 годы), объединения «Четыре искусства» (1924-1931 годы). Работал в «Окнах РОСТА». Вместе с В.А. Фаворским и К.Н. Истоминым в 1918 году создал в своём доме Театр марионеток (с 1919 года студия Кукольного театра Наркомпроса; в 1920 году переведена в Камерный театр).

Работал в техниках офорта и акватинты («Шлюз в Амстердаме», 1912), сухой иглы, цветной линогравюры («Кони Сан Марко», 1916). Один из мастеров, возродивших искусство ксилографии (с 1916 года); создавал портреты - сказительницы М.Д. Кривополеновой (1916), автопортрет (1918), патриарха Тихона (1919), писателей (серия) - Э.Т.А. Гофмана (1922), А.С. Пушкина (1924) и других. В книжной ксилографии разрабатывал новые композиционные и световые решения, методы передачи драматизма, использовал экспрессивный чёрный штрих («Человек на часах» Н.С. Лескова, 1925; «Красное и чёрное» Стендаля, 1947-1948 годы, и другие). Создавал виды старой и новой Москвы (серия ксилогравюр о строительстве Москвы, 1927), работы на темы русской истории («Дуэль Пушкина», 1921), экслибрисы, акварели (пейзажи Крыма и другие). В 1930-е годы перешёл к иллюстрациям тушью («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, 1938-1939, 1941, годы и другие). Оформлял спектакли («Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому, МХАТ, 1929, и другие) и кинофильмы («Гобсек», 1935-1936 годы, и другие).

Автор статей о творчестве П.П. Рубенса и Микеланджело , по теории искусства («Проблемы зрительной глубины в изображении на плоскости», 1948, и другие) и педагогике. Преподавал во Вхутемасе - Вхутеине (1921-1930 годы; профессор с 1925 года), Полиграфическом институте (1930-1934 годы), МХИ (1934-1950 годы); среди учеников - А.Д. Гончаров, В.Н. Горяев, А.М. Каневский, Л.Е. Кербель, А.В. Кокорин, М.В. Куприянов, Г.Г. Нисский, М.И. Пиков, Б.И. Пророков, В.Е. Цигаль.

Его сын - художник Пётр Павлович Павлинов (1921-2001 годы). Внук - художник Сергей Петрович Павлинов (родился в 1950 году).