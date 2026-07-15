ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Советский снайпер, Герой Советского Союза.

Биография

Родилась в семье слесаря. До начала 1930-х гг. обучалась в белоцерковской средней школе № 3, затем в одной из школ Киева, куда перебралась ее семья. Во время обучения работала на заводе «Арсенал».

В 1937 г. она стала студенткой исторического факультета Киевского государственного университета им.Т.Г. Шевченко. После начала Великой Отечественной войны добровольно отправляется на фронт в составе 25-й стрелковой дивизии. Павличенко участвовала в боях на территории Молдавии, под Одессой и Севастополем. Принимая участие в обороне Одессы от немецко-фашистских захватчиков, Павличенко убила 179 неприятельских солдат, а к лету 1942 г. их было 309. Заслуга Павличенко состоит и в обучении и передаче своего опыта другим снайперам.

В том же 1942 г. Людмила Павличенко была серьезно ранена и эвакуирована с фронта. Позже она отправилась в Канаду и США в составе делегации СССР, налаживавшей контакты с молодежью этих стран. В ходе этого визита Людмила Павличенко присутствовала на приеме у президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта. По инициативе жены президента Элеоноры Рузвельт Павличенко вместе со всеми членами делегации приняли участие в ознакомительной поездке по США.

В США Павличенко быстро приобрела известность, а местная пресса дала ей имя «Леди Смерть». Американский певец В. Гатри посвятил Людмиле Павличенко песню.

В 1943 г. Людмиле Павличенко было присуждено звание Героя Советского Союза.

В мирное время Людмила Павличенко трудилась на стрелковых курсах «Выстрел» в Московской области в качестве инструктора. Она защитила диплом в Киевском университете, после чего стала работать в Главном штабе ВМФ СССР. С 1956 г. работала в Советском комитете ветеранов войны.

Людмила Павличенко скончалась в 1974 г. в Москве.