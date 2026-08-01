ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ

ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский книгоиздатель.

Дво­ря­нин. Окон­чил 1-й Санкт-Пе­тербургский ка­дет­ский кор­пус (1859) и Ми­хай­лов­скую артиллерийскую ака­де­мию (1861), слу­жил в Ки­ев­ском и Брян­ском ар­се­на­лах. Пе­ча­тал­ся в «Ар­тил­ле­рий­ском жур­на­ле», журнале «Фо­то­граф», «Жур­на­ле ма­ну­фак­тур и тор­гов­ли» (1862-1865 годы). Ув­лёк­ся идея­ми ре­во­люционных де­мо­кра­тов, в 1865 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, по­зна­ко­мил­ся с семь­ёй Д.И. Пи­са­ре­ва (он на­хо­дил­ся в это вре­мя в за­клю­че­нии), же­нил­ся на его се­ст­ре Ве­ре Ива­нов­не (1840-1910 годы). На­чал свою из­да­тель­скую дея­тель­ность вы­пус­ком собственного пе­ре­во­да с французского языка кни­ги А. Га­но «Пол­ный курс фи­зи­ки» (1866). В том же го­ду вы­шел в от­став­ку, на па­ях с М.П. На­деи­ным при­об­рёл книж­ный ма­га­зин П.А. Гай­де­бу­ро­ва на Нев­ском проспекте (с 1867 года «Книж­ный ма­га­зин для ино­го­род­них»). В мае 1866 года из­дал пер­вую часть со­чи­не­ний Пи­са­ре­ва, на вто­рую часть был на­ло­жен арест; Павленков был пре­дан су­ду, оп­рав­дан, по­сле че­го про­дол­жил из­да­ние со­чи­не­ний Пи­са­ре­ва. В 1868 году за речь на по­хо­ро­нах Пи­са­ре­ва и по по­доз­ре­нию в хра­не­нии за­пре­щён­ной литературы был вновь аре­сто­ван и в 1869 году вы­слан в Вят­скую губернию (Яранск, Вят­ка) с за­пре­том вес­ти из­да­тель­скую дея­тель­ность, вопреки ко­то­ро­му в Вят­ке вы­пус­тил около 30 книг, в том числе «На­гляд­ную аз­бу­ку для об­у­че­ния и са­мо­обу­че­ния гра­мо­те» (1873, в том же го­ду по­лу­чи­ла «по­чёт­ный от­зыв» на Все­мир­ной вы­став­ке в Ве­не; 22-е издание, 1909), сборник пуб­ли­ци­стических ста­тей, очер­ков, рас­ска­зов «Вят­ская не­за­буд­ка» (1877, унич­то­жен цен­зу­рой), где опуб­ли­ко­вал про­из­ве­де­ния ссыль­ных ре­во­лю­цио­не­ров.

В 1877 году вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург . В 1880 году за зна­ком­ст­во с не­ко­то­ры­ми чле­на­ми рас­пав­шей­ся ор­га­ни­за­ции «Зем­ля и во­ля» 1870-х го дов в административном по­ряд­ке вы­слан в город Ялу­то­ровск То­боль­ской губернии. В 1881 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние вер­нуть­ся в Санкт-Пе­тер­бург, за ним был ус­та­нов­лен не­глас­ный над­зор по­ли­ции. С это­го вре­ме­ни из­да­тель­ская дея­тель­ность Павленкова при­об­ре­ла це­ле­на­прав­лен­ный де­мо­кра­ти­че­ско-про­све­ти­тель­ный ха­рак­тер. Вы­пус­кал пре­имушественно де­шё­вые об­ще­дос­туп­ные кни­ги: отдельные про­из­ве­де­ния и со­б­ра­ния со­чи­не­ний русских и западноевропейских пи­са­те­лей, по­ли­тическую, на­учную пе­ре­вод­ную, дет­скую литературу. Ос­но­вал се­рии книг, рас­счи­тан­ных на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей: «Аз­бу­ка-ко­пей­ка», «На­уч­но-по­пу­ляр­ная биб­лио­те­ка для на­ро­да», «Биб­лио­те­ка по­лез­ных зна­ний», «По­пу­ляр­но-юри­ди­че­ская биб­лио­те­ка», «Ска­зоч­ная биб­лио­те­ка», «Жизнь за­ме­ча­тель­ных лю­дей» (пер­вая се­рия по­доб­но­го ро­да в Рос­сии, 191 кни­га об­щим ти­ра­жом 1,5 миллионов экземпляров. в 1899-1915 годах; во­зоб­нов­ле­на в 1933 году М. Горь­ким). В 1894 году при­об­рёл у на­след­ни­ков А.И. Гер­це­на пра­ва на из­да­ние его пер­во­го в Рос­сии со­б­ра­ния со­чи­не­ний, но раз­ре­ше­ния на из­да­ние до­бить­ся не ус­пел (из­да­но по­сле смер­ти Павленкова в 1905 году В.Д. Чер­ка­со­вым и другими). Од­на из по­след­них ра­бот Павленкова - од­но­том­ный об­ще­дос­туп­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь» (1899; 7-е издание, 1923), поль­зо­вав­ший­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью.

Все­го Павленков из­дал свыше 750 на­зва­ний книг ти­ра­жом бо­лее 3,5 миллионов экземпляров. За­ве­щал 150 тысяч рублей на от­кры­тие бес­плат­ных народных чи­та­лен в сё­лах и де­рев­нях (их бы­ло от­кры­то 2018, в том числе 190 в Вят­ской губернии) и Литературному фон­ду. Кни­ги под мар­кой «Из­да­ние Ф.Ф. Пав­лен­ко­ва» его со­рат­ни­ки Чер­ка­сов, Н.А. Ро­зен­таль и В.И. Яко­вен­ко из­да­ва­ли до 1917 года.