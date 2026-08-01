ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ
ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский книгоиздатель.
Дворянин. Окончил 1-й Санкт-Петербургский кадетский корпус (1859) и Михайловскую артиллерийскую академию (1861), служил в Киевском и Брянском арсеналах. Печатался в «Артиллерийском журнале», журнале «Фотограф», «Журнале мануфактур и торговли» (1862-1865 годы). Увлёкся идеями революционных демократов, в 1865 году переехал в Санкт-Петербург, познакомился с семьёй Д.И. Писарева (он находился в это время в заключении), женился на его сестре Вере Ивановне (1840-1910 годы). Начал свою издательскую деятельность выпуском собственного перевода с французского языка книги А. Гано «Полный курс физики» (1866). В том же году вышел в отставку, на паях с М.П. Надеиным приобрёл книжный магазин П.А. Гайдебурова на Невском проспекте (с 1867 года «Книжный магазин для иногородних»). В мае 1866 года издал первую часть сочинений Писарева, на вторую часть был наложен арест; Павленков был предан суду, оправдан, после чего продолжил издание сочинений Писарева. В 1868 году за речь на похоронах Писарева и по подозрению в хранении запрещённой литературы был вновь арестован и в 1869 году выслан в Вятскую губернию (Яранск, Вятка) с запретом вести издательскую деятельность, вопреки которому в Вятке выпустил около 30 книг, в том числе «Наглядную азбуку для обучения и самообучения грамоте» (1873, в том же году получила «почётный отзыв» на Всемирной выставке в Вене; 22-е издание, 1909), сборник публицистических статей, очерков, рассказов «Вятская незабудка» (1877, уничтожен цензурой), где опубликовал произведения ссыльных революционеров.
В 1877 году вернулся в Санкт-Петербург. В 1880 году за знакомство с некоторыми членами распавшейся организации «Земля и воля» 1870-х годов в административном порядке выслан в город Ялуторовск Тобольской губернии. В 1881 году получил разрешение вернуться в Санкт-Петербург, за ним был установлен негласный надзор полиции. С этого времени издательская деятельность Павленкова приобрела целенаправленный демократическо-просветительный характер. Выпускал преимушественно дешёвые общедоступные книги: отдельные произведения и собрания сочинений русских и западноевропейских писателей, политическую, научную переводную, детскую литературу. Основал серии книг, рассчитанных на широкий круг читателей: «Азбука-копейка», «Научно-популярная библиотека для народа», «Библиотека полезных знаний», «Популярно-юридическая библиотека», «Сказочная библиотека», «Жизнь замечательных людей» (первая серия подобного рода в России, 191 книга общим тиражом 1,5 миллионов экземпляров. в 1899-1915 годах; возобновлена в 1933 году М. Горьким). В 1894 году приобрёл у наследников А.И. Герцена права на издание его первого в России собрания сочинений, но разрешения на издание добиться не успел (издано после смерти Павленкова в 1905 году В.Д. Черкасовым и другими). Одна из последних работ Павленкова - однотомный общедоступный иллюстрированный «Энциклопедический словарь» (1899; 7-е издание, 1923), пользовавшийся большой популярностью.
Всего Павленков издал свыше 750 названий книг тиражом более 3,5 миллионов экземпляров. Завещал 150 тысяч рублей на открытие бесплатных народных читален в сёлах и деревнях (их было открыто 2018, в том числе 190 в Вятской губернии) и Литературному фонду. Книги под маркой «Издание Ф.Ф. Павленкова» его соратники Черкасов, Н.А. Розенталь и В.И. Яковенко издавали до 1917 года.