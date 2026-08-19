ПАВЛЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

ПАВЛЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ - русский писатель.

Родился в семье служащего. Учился в Бакинском политехникуме (1919-1920 годы). С 1920 года на партийной работе. В 1924-1927 годах служил в советском торгпредстве в Турции ; впечатления тех лет отразились в сборниках «Азиатские рассказы» (1929), «Стамбул и Турция» (1930), «Анатолия» (1932). Переехав в Москву (1928), Павленко ненадолго сблизился с литературной группой «Перевал». В 1930 году участвовал в поездке советских писателей в Туркменистан, результатом которой стали повесть «Пустыня» (1931) и сборник очерков «Путешествие в Туркменистан» (1932). С 1934 года член правления СП СССР . Автор историко-революционного романа «Баррикады» (1932) о Парижской коммуне; тенденциозного романа «Счастье» (1947; Государственная премия СССР, 1948) о восстановлении сельского хозяйства в послевоенном Крыму, и другие. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов и Великую Отечественную войны был военным корреспондентом. Очерки и рассказы о войне вошли в сборники «Народные мстители», «Путь отваги» (оба 1942), «На высоком мысу» (1943). После демобилизации (1945) жил в Ялте. Автор сценариев к фильмам «Александр Невский» (совместно с С.М. Эйзенштейном, 1938; Государственная премия СССР, 1941), «Клятва» (1946, Государственная премия СССР, 1947), «Падение Берлина» (1949, Государственная премия СССР, 1950; оба совместно с М.Э. Чиаурели) и другие.

Награждён орденом Ленина (1939).