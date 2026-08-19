ПАВЛЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Окончила с красным дипломом исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по кафедре истории южных и западных славян;

1990 г. – защита кандидатской диссертации по теме «Концепция славянской взаимности в России и Чехии в 1860-е гг. XIX вв.» в МГУ им. М.В. Ломоносова; присуждение степени кандидата исторических наук.

С 1992 г. по настоящее время – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ):

1992-2004 – старший преподаватель кафедры всеобщей истории Историко-Архивного института РГГУ,

2004-2013 – доцент кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ,

С 2001 по настоящее время – заместитель директора Историко-Архивного института РГГУ по международной деятельности,

С 2007 г. по настоящее время - руководитель Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ,

С 2013 г. по настоящее время заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ.

Членство в профессиональных корпорациях: РСМД (Российский Совет по международным делам), Российско-Австрийская Комиссия историков, Российско-Словацкая Комиссия историков, Всероссийское Общество историков-архивистов, American Association of the German Studies, Заместитель ответственного редактора серии «Политология, международные отношения, зарубежное регионоведение, африканистика, востоковедение» «Вестника РГГУ», Член редакционной коллегии журнала «Сравнительные процессы» МГИМО МИД (У)

Соредактор межвузовского ежегодника «Российско-Австрийский Альманах: исторические и культурные параллели» (совместное издание РГГУ с Северо-Кавказским федеральным университетом)

Область интересов : Национально-образовательные процессы в Австро-Венгрии XIX в., Австро-Венгрия и Балканы во внешней политике России второй половины XIX в.

Сочинения: Автор более 100 опубликованных работ, из них 20 были изданы за рубежом – в США, Великобритании, Австрии, Германии, Чехии и Польше.

Павленко (Лебедева) О. В. Чешское русофильство в период австро-венгерского дуализма // Социально-политические и культурные процессы в странах Европы и Америки в средние века и новое время: Межвуз. сб. Йошкар-Ола, 1990. .;

Павленко (Лебедева) О.В. Проблема панславизма в Чехии и России в первой половине XIX века // Нация и национальный вопрос в странах Центр. и Юго-Вост. Европы во второй половине XIX – начале XX в. М, 1991.

Концепция славянской взаимности в России и в Чехии в 60-е – начале 70-х гг.: Культурные и политические аспекты православной миссии России в землях австрийских славян в XIX в. // Российское общество и зарубежные славяне XVIII – начала XX п.: Балканские исследования. М., 1992. Вып. 16.

Священные могилы Севастополя. Историческая политика Российской империи на рубеже 19 - 20 веков Родина. 2014. № 10 С.124-126.; № 11. С. 104-107.

Крымская война в исторической памяти российской империи на рубеже XIX-XX вв. Вестник РГГУ. №18 (140). Серия «Международные отношения. Зарубежное регионоведение» С. 9-37.

Россия и Австро-Венгрия середины XIX- начала XX века: политические мифы имперской власти Новая и новейшая история. 2014. № 1. С. 116-135 1 п.л.

Историографический образ «Мюнхена» 1938 года и проблемы исторической памяти соглашение 1938 года: история и современность. Под ред. А.О. Чубарьяна, Н.С. Лебедевой. М., 2009. С. 386-409

Внешняя политика России в 1992-2008 гг. (Учебник) Отечественная история новейшего времени. Под ред. А.Б. Безбородова. М: РГГУ, 2009. Глава 7 ( С. 502-690)