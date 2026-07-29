ПАВЛЕНКО ГЕОРГИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

ПАВЛЕНКО ГЕОРГИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ - российский и украинский учёный в области гидромеханики и теории корабля, академик АН УССР (1961).

Окончил кораблестроительный факультет Петроградского политехнического института (1924). В 1924-1944 годах работал на судостроительном заводе, в проектных и научно-исследовательских организациях водного транспорта и судостроительной промышленности, преподавал на кафедре теории корабля Ленинградского кораблестроительного института (с 1930 года заведующий кафедрой). Во время Великой Отечественной войны входил в состав научной четвёрки содействия обороне города при Ленингр адском горкоме ВКП(б). В 1944-1958 годах заведовал кафедрой теории корабля в Одесском институте инженеров морского флота. В 1958-1962 годах в Киеве руководил отделом гидромеханики Института гидрологии и гидромеханики (ныне Институт гидромеханики) АН УССР, занимался проблемами автоматизации судовождения. Им разработаны: метод определения выгодных скоростей хода корабля, теории глиссирования и устойчивости кораблей на курсе, сделан расчёт волнового сопротивления судна и др. Исследования Павленко по теории гребного винта стали основой нового раздела науки - пропульсивной динамики корабля. Павленко предложено и сконструировано большое количество точных измерительных приборов для изучения мореходных качеств судов.