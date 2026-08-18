ПАВЕЛ ЮЛИЙ

ПАВЕЛ ЮЛИЙ (лат. Paulus, греч. Παῦλος) - римский юрист первой половины III века.

Предположительно уроженец Финикии, по другим сведениям, Патавии. Впервые упоминается как ученик Квинта Цервидия Сцеволы. Был секретарём (magister memoriae) и членом императорского совета вместе с Папинианом, префектом преторианской гвардии (praefectus praetorio) при римском императоре Александре Севере .

Автор многочисленных работ по различным вопросам права (свыше 300), наиболее крупные из них - Комментарий к преторскому эдикту (Ad edictum в 80 книгах), Трактат о гражданском праве (Ad Sabinum в 16 книгах) и Сентенции (Sententiae ad filium в 5 книгах). Представитель того направления юристов, которые видели основную задачу в собирании, обработке и комментировании работ предшественников.

Работы Павла отличались точностью юридического анализа. Из-за его политической осторожности и убеждений император Гордиан III наградил Павла почетным званием Prudentissimus (лат. prudentia - предвидение, мудрость, благоразумие). Отрывки из его работ, вошедших в состав Дигест , составили 2083 фрагмента.