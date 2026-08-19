ПАВЕЛ СИЛЕНТИАРИЙ

ПАВЕЛ СИЛЕНТИАРИЙ (Силенциарий (греч. Παῦλος Σιλεντιάριος)) - византийский поэт VI века.

Занимал должность начальника силенциариев (придворный, ответственный за поддержание порядка и тишины в Большом дворце в Константинополе ) при дворе императора Юстиниана I (527-565 годы). Основное сочинение Павла Силентиария - написанная гексаметром пространная (около 900 стихов) поэма «Описание собора святой Софии - Премудрости Божией» («῎Εϰφρασις τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας»), произнесённая 6.1.563 года на торжественной церемонии освящения восстановленного после обрушения в мае 558 года купола Святой Софии храма. Поэму предваряют два пролога-обращения к императору и патриарху, подчёркивающие в духе имперской пропаганды Юстиниана I единомыслие светской и церковной властей. Несколько позднее Павел Силентиарий составил ещё более детальное «Описание амвона» («῎Εϰφρασις τοῦ ἄμβωνος ») того же храма в 275 гексаметрах с ямбическим вступлением. Оба экфрасиса написаны архаизирующим языком, изобилуют сложными эпитетами, гомеровскими образами и техническими деталями, позволяющими с точностью представить архитектуру, внутреннее убранство и систему освещения собора после реконструкции.

Известно также около 80 эпиграмм Павла Силентиария (главным образом любовного содержания, а также застольные и надгробные), которые дошли в антологии, составленной его близким другом Агафием Миринейским; впоследствии они были включены в Палатинскую антологию.