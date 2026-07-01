ПАВЕЛ ЛЮБОПЫТНЫЙ

ПАВЕЛ ЛЮБОПЫТНЫЙ - деятель поморского старообрядчества, писатель, библиограф.

Из крестьянской семьи, после смерти отца воспитывался в доме дяди - московского купца Т.Д. Пивовара. Его усердие к наукам поддержал настоятель московской Монинской поморской моленной Г.И. Скачков (1745-1821 годы). Родственники выкупили Павла из крепостной зависимости и записали в московское мещанство. В 1790-е годы обнаружилась его страсть к сочинительству, в связи с чем он взял фамилию Любопытный. В нач. XIX века Павел Любопытный занял активную позицию в защите бессвященнословного брака (совершался в храме по специальному чину без участия священника, но с согласия родителей и по благословению духовного отца), практиковавшегося в Монинской моленной, в 1803 году составил «Устав брачный правоверного староверчества». Около 1813 переселился в Санкт-Петербург , где стал прихожанином поморской моленной при Малоохтинском кладбище, продолжил писательские труды, которых сам насчитывал до 100 (полемические сочинения, послания, речи, стихотворения), однако к началу XXI века в рукописях известно только 10 его сочинений. Значение исторических источников сохранили «История староверческой церкви», словарь и каталог (1828-1829 годы), в которых он собрал и систематизировал биографические сведения о деятелях староверия XVIII - 1-й четверти XIX века и их книжное наследие. Оказавшись в конце жизни в крайней бедности, около 1843 года вынужден был покинуть Санкт-Петербург, жил в Саратовской и Астраханской губерниях.