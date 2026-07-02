ПАВЕЛ I Петрович

Российский император.

Сын императора Петра III и императрицы Екатерины II . Отец императоров Александра I и Николая I , великих князей Константина Павловича и Михаила Павловича. Был женат в 1-м браке (с 1773) на принцессе Гессен-Дармштадтской Августе Вильгельмине, принявшей при переходе в православие имя Наталья Алексеевна (1755–76, скончалась во время первых родов вместе с ребёнком), во 2-м браке (с 1776) – на принцессе Вюртембергской Софии Доротее Августе Луизе, принявшей имя Мария Фёдоровна.

В раннем детстве воспитывался императрицей Елизаветой Петровной . Получил разностороннее образование по плану, разработанному гр. Н. И. Паниным (воспитатель вел. князя с 1760, способствовавший его увлечению масонской мистикой); среди учителей – Т. И. Остервальд (история, география, рус. и нем. языки), С. А. Порошин (арифметика и геометрия), архим. Платон (Левшин) (Закон Божий), Ф. Эпинус (физика и астрономия), И. Л. Голенищев-Кутузов (мор. наука), Г. Н. Теплов (политич. науки), барон А. Л. Николаи (философия и естеств. право). В 1762, сразу после переворота, совершённого в пользу Екатерины II , и убийства Петра III, официально объявлен наследником престола. Чтил память отца (после восшествия на престол перенёс его останки из Александро-Невской лавры и 18(29).12.1796 захоронил вместе с Екатериной II в Петропавловском соборе, перед этим произвёл церемонию коронования императорской короной праха Петра III). Был вынужден отдать сыновей Александра и Константина сразу после их рождения Екатерине II для воспитания по её собственной программе. В 1772 вступил в управление ВМФ по званию ген.-адмирала и должности президента Адмиралтейств-коллегии (назначен в 1762). С 1773 дважды в неделю приглашался Екатериной II к слушанию докладов статс-секретарей (однако на свою просьбу участвовать в заседаниях Совета при Высочайшем дворе получил отказ), заявлял о собств. политич. взглядах (нашли отражение в 28 записках), обсуждал с матерью государственные дела в переписке. Примерами для подражания считал императора Петра I и прусского короля Фридриха II Великого. В 1776 посетил Пруссию, где с разрешения Фридриха II ознакомился с государственным устройством, организацией военного дела и, вероятно, был принят в масонскую ложу во Фридрихсфельде в Берлине. В 1781–82 вместе с супругой Марией Фёдоровной под именем графа и графини Северных посетил Речь Посполиту, Австрию, Италию, Францию, Нидерланды, Швейцарию и Южную Германию, встречался с королём Франции Людовиком XVI, австрийским императором Иосифом II, папой Пием VI. Окончательно сделал выбор в пользу прусского масонства, хотя за влияние на Павла Петровича боролись и шведские масоны. Под воздействием масонства проникся идеей государства общего блага; многие русские масоны (например, И. П. Елагин, Н. И. Новиков) связывали с его вступлением на престол надежды на установление Золотого века древне-греческой богини справедливости Астреи.

С конца 1780-х гг. великий князь Павел Петрович из-за разногласий с матерью и её желания ограничить участие сына в государственных делах удалился от императорского двора. В своих имениях Павловск и Гатчина под Санкт-Петербургом детально регламентировал административное устройство, а также хозяйственные занятия, правила поведения и одежду жителей. С разрешения матери сформировал к кон. 1780-х гг. собств. воен. отряд, включавший пехоту (6 батальонов к 1796), кавалерию (4 полка), полевую и крепостную артиллерию. Ввёл в нём строгую дисциплину, воен. форму по прус. образцу, лично руководил боевой подготовкой отряда, смотрами и парадами. В Гатчине сложился круг доверенных лиц вел. князя [князья бр. Александр Б. Куракин и Алексей Б. Куракин, Ф. В. Ростопчин, И. П. Кутайсов (из рода Кутайсовых), А. А. Аракчеев]. С началом рус.-тур. войны 1787–91 Павел Петрович, намереваясь участвовать в ней, просил на это разрешение Екатерины II, получил его только в 1788. Изменив планы, отбыл во главе своего кирасирского полка на театр начавшейся рус.-швед. войны 1788–90, но вскоре был отозван матерью.

Внутренняя политика. Вступил на престол, имея сложившуюся программу реформ во всех сферах гос. управления, и немедленно начал её осуществление. В день своей коронации издал «Акт о престолонаследии» и «Учреждение об императорской фамилии» 1797, которые впервые устанавливали чёткие правила престолонаследия и должны были гарантировать стабильность и преемственность власти. Престол отныне наследовался только по мужской линии и лишь по её пресечении мог быть занят женщиной, все члены императорской фамилии получали определённый законом статус и содержание из доходов от вновь созданного разряда удельных крестьян. П. I придавал особенное значение внешним признакам уважения к нему и членам имп. семьи. Большое внимание уделял соблюдению придворных ритуалов и церемониалов.

Стремился править, по его словам, как «самим Богом назначенный начальник». Принимал множество просителей, сам рассматривал Всеподданнейшие просьбы и жалобы, в т. ч. опущенные в спец. ящик на воротах Зимнего дворца (ответы публиковались в газ. «Санкт-Петербургские ведомости»).

Проводил курс на централизацию и дальнейшую бюрократизацию государственного управления. Усилил роль генерал-прокурора Сената как главы правительства (в 1796 назначил на этот пост Алексея Б. Куракина, в 1798 – кн. П. В. Лопухина, в 1799 – А. А. Беклешова, в 1800 – П. Х. Обольянинова), вместе с тем авторитет самого Сената при нём падал. Восстановил Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегии (1796). Заменял коллегиальный принцип организации центр. управления единоличным, усилил личную ответственность президентов коллегий, ввёл первые должности министров – для руководства Департаментом уделов (1797) и Коммерц-коллегией (1800). Внедрял принципы воен. дисциплины на гражд. службе, строго взыскивал за неисполнение своих указов (в частности, уволил 25 президентов и вице-президентов коллегий и лиц к ним приравненных, 52 сенатора, 73 начальствующих лица в губерниях). Создал Комиссию составления законов (1796), которая осуществила первый опыт систематизации рос. права по отраслевому принципу, подготовив подробные планы книг уголовных и казённых дел и полностью разработав Книгу гражд. дел (не опубл.). Ввёл практику систематич. публикации указов в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости». Внёс изменения в адм.-терр. деление [12(23).12.1796, 5(16).3.1797], переименовал наместничества в губернии. Упразднил институт генерал-губернаторов , губернаторы стали напрямую подчиняться Сенату и его генерал-прокурору. Совершил инспекционные поездки: в 1797 в Смоленск, Оршу, Могилёв, Минск, Вильну, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу, Нарву; в 1798 в Москву и Казань; в 1801 планировал вновь совершить поездку в зап. губернии. Положил начало регулярным сенаторским ревизиям (указ 1799, первые проведены в 1800).

Был убеждён в необходимости охранять рос. общество от идей, питавших Французскую революцию, пришёл к убеждению, что проводниками этих идей являются масоны, отошёл от масонства. Запретил употребление слов «гражданин» и «отечество» [29.12.1796(9.1.1797)], поездки молодых людей за границу для обучения [17(28).6.1798], ввоз книг и нот из-за границы [18(30).4.1800]; франц. моду также рассматривал как проявление вольнодумства, в частности, запретил ношение фраков [20.1(1.2).1798], синих женских сюртуков [28.11(9.12).1799] и т. п.

С юных лет увлекался рыцарскими идеями, мечтал о собств. замке, похожем на замок Шантийи принца Конде во Франции (во 2-й пол. 1780-х гг. – 1796 В. И. Баженов выполнил неск. его проектов). В 1796–1801 для П. I в С.-Петербурге был построен Михайловский замок (с 1823 Инженерный замок). В сент. 1798, вскоре после занятия Мальты франц. войсками, принял под верховный протекторат орден иоаннитов (Мальтийский орден). Убеждённый в возможности возродить былые рыцарские доблести и добродетели, намеревался сделать Орден центром объединения лучших представителей рос. и европ. дворянства для совместного противостояния республиканским идеям. Принял сан Великого магистра ордена [13(24).11.1798, манифест об этом опубл. 16(27).12.1798], включил в состав рос. орденов Иоанна Иерусалимского орден в качестве одной из высших рос. наград [29.11(10.12).1798], внёс слова «Великий Магистр ордена Св. Иоанна Иерусалимского» в имп. титул [22.12.1798(2.1.1799)], а изображение восьмиконечного орденского креста – в Гос. герб Рос. империи и гос. печать, учредил православное Вел. приорство Российское [28.12.1798(8.1.1799)], в которое вступили многие аристократич. семьи (приорство возглавил вел. кн. Александр Павлович, будущий имп. Александр I), пожаловал капитулу Мальтийского ордена дворец в С.-Петербурге.

В социальной политике исходил из убеждения в необходимости укрепить сословное устройство общества. Осуждал отмену принципа обязат. службы дворян, закреплённую Жалованной грамотой дворянству 1785, хотел видеть дворянство подобным ср.-век. рыцарству, для которого служба не бремя, а привилегия. Отменил практику записи на воен. службу малолетних дворянских отпрысков (этим обеспечивалось автоматич. получение офицерского чина по достижении совершеннолетия), 4(15).12.1796 объявил смотр всем числящимся в полках офицерам, не явившиеся на него были уволены. Ограничил привилегии для дворян, не служивших на гос. или воен. службе. Запретил им участвовать в дворянских выборах и занимать выборные должности [15(26).11.1797]. Стремился приравнять выборную дворянскую службу к государственной. В случае, если в губернии было недостаточно дворян, отвечавших необходимым требованиям для проведения новых выборов, разрешил продлевать полномочия ранее выбранных должностных лиц [24.12.1797(4.1.1798)]. Упразднил губернские дворянские собрания в великорусских губерниях [14(25).10.1799], губернские дворянские предводители стали избираться из числа уездных предводителей.

Руководствуясь идеей попечительства, П. I стремился урегулировать крестьянский вопрос. Манифестом «О трёхдневной работе помещичьих крестьян…» от 5(16).4.1797 ограничил барщинные работы тремя днями в неделю и запретил принуждать крестьян к работам в воскресные дни, тем самым сократив владельч. права помещиков. Вместе с тем П. I был убеждён, что помещик может лучше заботиться о крестьянах, чем государство. Передал ок. 600 тыс. гос. крестьян в частные руки в качестве награды за воен. и гражд. службу. В 1797–98 ввёл волостное и упорядочил сельское (общинное) крестьянское самоуправление в гос. и удельной деревне, распространив на всю Россию опыт, апробированный им в Павловске и Гатчине.

Получив в наследство от матери расстроенную финансовую систему, П. I сделал борьбу против финансовых злоупотреблений как частных лиц, так и гос. органов приоритетной задачей. Учредил казённый Вспомогат. банк для дворянства [18(29).12.1797], выдававший кредиты на льготных условиях для погашения долгов дворян-помещиков частным лицам и гос. кредитным учреждениям. С целью приостановить падение курса ассигнаций по распоряжению П. I часть бумажных денег была изъята из обращения, начата чеканка высокопробных серебряных и золотых монет, которые в 1798 по заниженному курсу разменивались на ассигнации (размен вскоре прекращён из-за большого числа предъявленных ассигнаций, а также из-за спекуляций). Проводил протекционистскую политику. В целях защиты прав кредиторов 19(31).12.1800 принял Устав о банкротах.

Проводя военные реформы, П. I ориентировался на прус. воен. модель, считавшуюся лучшей в Европе. Стремился к созданию профессионального, хорошо обученного войска, где каждый офицер и солдат знает свои обязанности и строго их соблюдает, вводил унификацию воен. подготовки во всех воинских частях. В 1796 издал воинские уставы (о полевой гусарской службе, о полевой кав. службе, о полевой пех. службе и др.), подготовленные на основе гатчинских уставов и детально регламентировавшие порядок армейской организации и несения воинской службы. Проведение реформы возложил на офицеров гатчинского отряда, которые были переведены в армейские и гвардейские полки; с целью изучения новых воинских уставов офицерами и генералами создал тактич. класс, занятия в котором проводил «гатчинец» полк. И. Я. Каннабих. Ввёл жёсткую дисциплину в армии и гвардии, увольняя офицеров в отставку за пьянство, дурное поведение и картёжные игры, просрочку отпуска, долги или растрату казённых денег и имущества, неприбытие в полк (всего в 1796–1801 с воен. службы уволено 11,2 тыс. чел.). Усилил персональную ответственность командиров, распорядился именовать по фамилиям их шефов гарнизонные [9(20).1.1797], армейские пехотные и кавалерийские [31.10(11.11).1798], а также гвардейские (с марта 1800) полки. Вводил казарменное размещение войск, облегчавшее для жителей тяготы постойной повинности (в дек. 1796 в крупных городах начато строительство каменных казарм). Улучшил вещевое довольствие и питание нижних чинов, запретил использовать солдат не по назначению, для «частных работ», упорядочил хозяйств. часть. Ежедневно лично принимал вахт-парады гвардии и войск С.-Петерб. гарнизона.

Внешняя политика. По вступлении на престол П. I декларировал миролюбие и невмешательство в европ. дела, прервал подготовку к войне против революц. Франции и отменил рекрутский набор, а также прекратил Персидский поход 1796, в ходе которого рос. войска заняли побережье Каспийского м. и угрожали Тегерану. С усилением позиций Франции в Европе (1798) П. I с целью восстановить «потрясённые троны» принял участие в создании 2-й антифранцузской коалиции.

Выполняя союзнич. обязательства, направил рос. эскадру Ф. Ф. Ушакова в Средиземное м. для совместных действий с англо-тур. флотом (Средиземноморский поход 1798–1800), экспедиц. корпуса под общим команд. А. В. Суворова в Италию (Итальянский поход 1799) и Швейцарию (Швейцарский поход 1799) для совместных действий с австр. войсками, а также корпус в Голландию для восстановления власти голл. штатгальтера (Русско-английская экспедиция 1799). Эскадра Ушакова очистила от франц. войск Юж. Италию, Ионические о-ва и о. Корфу, рус.-австр. войска заняли Сев. Италию; однако после героич. перехода войск Суворова через Альпы в Швейцарию они были вынуждены отойти в Баварию, оставшись без поддержки австр. войск, в чём П. I увидел измену Австрии союзнич. обязательствам. Экспедиция в Нидерланды завершилась неудачей. Недовольный поведением союзников и получив отказ Великобритании в возвращении Мальтийскому ордену о. Мальта (занят брит. войсками в 1800), П. I вышел из антифранцузской коалиции и резко изменил внешнеполитич. курс. Начал проводить политику сближения с Францией, где в результате гос. переворота в 1799 установилась монархическая по существу власть первого консула Наполеона Бонапарта. По инициативе П. I между Россией, Пруссией, Швецией и Данией 4(16)–6(18).12.1800 заключена конвенция о вооруж. нейтралитете, направленная фактически против Великобритании. Ввёл эмбарго на ввоз англ. товаров. Обсуждал с Наполеоном Бонапартом план совместного похода на Индию, началом которого стал поход донских казаков под команд. атамана М. И. Платова (прерван после гибели П. I). В нач. 1801 принудил франц. короля в изгнании Людовика XVIII покинуть Митавский замок (где предоставил ему приют в 1798) и выехать из России.

Убийство Павла I. В 1799 – кон. 1800 против П. I сложился заговор, всего известно 68 его участников. Инициаторы заговора: вице-канцлер гр. Н. П. Панин (с кон. 1800 отсутствовал в С.-Петербурге), предлагавший отстранить П. I от власти как душевнобольного и назначить при нём регентом его сына вел. кн. Александра Павловича; воен. губернатор С.-Петербурга гр. П. А. фон дер Пален (из рода Паленов), который предлагал низложить П. I и возвести вел. кн. Александра Павловича на престол; адм. О. М. Дерибас (умер в 1800). Важную роль в заговоре сыграл англ. посол гр. Ч. Уитворт. Вел. кн. Александр Павлович фактически дал согласие на переворот, с условием, по свидетельству ряда современников, сохранения жизни отцу. В ночь с 11(23) на 12(24) марта 1801 группа заговорщиков (ок. 20 чел.) проникла в спальню императора в Михайловском замке и потребовала от него отречься от престола. П. I отказался, оказал отчаянное сопротивление и был убит (по наиболее распространённой версии, убийцы – гр. Н. А. Зубов, кн. В. М. Яшвиль и Я. Ф. Скарятин). В Манифесте о вступлении на престол от 12(24).3.1801 имп. Александр I заявил, что П. I умер от апоплексич. удара (на разглашение истинных причин гибели императора распространялся офиц. запрет вплоть до Революции 1905–07).