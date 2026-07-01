ПАТРИОТИЗМ
ПАТРИОТИЗМ - осознанная любовь к родине, своему народу, его традициям.
Предпосылки возникновения патриотизма складываются в первобытном обществе и связаны с привязанностью к семье, роду, племени, своей земле, с почитанием родовых божеств и предков.
В Древнем мире эти привязанности становятся осмысленными и обретают идеологическую нагрузку. В Древней Греции изначальный, так называемый полисный патриотизм, тесно связанный с понятием гражданства, постепенно, преимущественно под влиянием греко-персидских войн и столкновения с варварским миром, уступает своё место панэллинскому патриотизму, скреплённому единым языком и единой культурой. В Древнем Риме с расширением государства полисный патриотизм вырос в имперский. Одну из основ конфуцианской этики в Древнем Китае вместе с верностью императору составляла любовь к своей стране. В средние века патриотизм предполагал не столько любовь к своей стране и народу, сколько в первую очередь преданность вере и служение сюзерену. На этой основе и на Западе, и на Востоке сложилась идея универсальной христианской или исламской империи (Византийская империя, Халифат, Священная Римская империя), противостоящая местному патриотизму. В сознании русского народа патриотизм существовал вопреки политической раздробленности и был прочно связан с православием, что особенно проявилось в Смутное время. С установлением в Европе в раннее Новое время абсолютистских режимов патриотическая идея «служения государству» стала тождественной идее «служения монарху».
Сам термин «Патриотизм» прочно входит в словарь европейских стран в XVIII веке. Хотя доминантой понятия «Патриотизм» по-прежнему оставалась идея защиты родной страны, на Западе с конца XVIII века оно обогащается новым смыслом, рождённым революционными событиями эпохи: патриотами называют участников Войны за независимость в английских колониях в Северной Америке, патриотов движения в республике Соединённых провинций, Великой французской революции, сподвижников С. Боливара в Латинской Америке. В эпоху наполеоновских войн к понятию «Патриотизм» в Испании, Португалии, Германии обращаются и консерваторы.
В России с возникновением империи понятие «Патриотизм» становится стержнем государственной идеологии. Оно трактуется как высшая нравственная добродетель (Екатерина II, Н.М. Карамзин и другие). После Отечественной войны 1812 года патриотизм стал характерной чертой как идеологии «западников» (Т.Н. Грановского, В.Г. Белинского и других) и «славянофилов» (А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и П.В. Киреевского и других), так и «официальной народности» теории.
В случае острых гражданских конфликтов на первый план выдвигается некий идеальный образ родины, за который сражаются люди противоположных политических взглядов: патриотами считали себя «северяне» и «южане» в Гражданской войне в США 1861-1865 годов, республиканцы и франкисты в Испании середины 1930-х годов и так далее. Однако основой патриотизма всегда оставалась защита отечества от внешней угрозы. Поэтому понятие «Патриотизм» стало особенно востребованным во время 2-й мировой войны.
Патриотизм повсюду в мире стал мощным политическим орудием: вводится почитание национальных символов (флаг, гимн, герб), создаётся система патриотического воспитания. Свойство патриотизма консолидировать нацию активно используется властью для реализации различных политических проектов. В свою очередь оппозиция часто подвергает правительства критике за их мнимый или действительный отход от патриотического курса.
Понятию «Патриотизм» противополагают обычно понятие космополитизм, однако соотношение этих понятий остаётся достаточно сложным. При определённом взаимном отталкивании они составляют и некое единство - возможно защищать интересы своего отечества и одновременно стремиться к разрешению глобальных проблем (экология, справедливый международный экономический порядок, борьба с эпидемиями и голодом, поддержка жертв политических преследований и так далее), опираясь на общечеловеческие ценности.
Если на Западе понятие «Патриотизм» широко используется в том же значении, что и понятие «национализм» (впрочем, Ш. де Голль, например, подчёркивал, что он патриот, а не националист), то в России они по традиции оппонируют друг другу, приобретая аксиологические оттенки: патриотизм имеет определённо положительный смысл, тогда как национализм (и особенно его крайняя форма - шовинизм) рассматривается в негативном плане как идеология, противопоставляющая народы и государства. В последнее время широкое распространение среди отечественных обществоведов получила идея «гражданского патриотизма», связанная с концепцией «российской гражданской нации».