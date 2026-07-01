ПАТРИКЕЕВЫ
ПАТРИКЕЕВЫ - русский княжеский род литовского происхождения XV - 1-й трети XVI веков, Гедиминовичи.
Фамильное прозвание Патрикеевы фиксируется более поздними и почти исключительно нарративными источниками и закрепилось в историографии с XVIII века.
Родоначальник - Юрий Патрикеевич (? - не ранее 1444-1445), боярин (не позднее 1444-1445), сын литовского князя Патрикия Наримантовича (? - после 1408-1409), выехавшего в июле 1408 года в составе свиты литовского князя Свидригайло в Москву к великому князю московскому Василию I Дмитриевичу. С начала - середины 1410-х годовв на московской службе. Впервые упоминается в конце 1433 года как великокняжеский воевода, возглавлял войска великого князя московского Василия II Васильевича в походе на Кострому против князей Василия Юрьевича Косого и Дмитрия Юрьевича Шемяки во время Московской усобицы 1425-1453 годов, был разбит и попал в плен. В июле 1439 года при подходе к Москве войск ордынского хана Улуг-Мухаммеда был оставлен великим князем московским Василием II Васильевичем командующим гарнизоном столицы (сам великий князь с семьёй отправился за Волгу). Скорее всего, это назначение было связано с тем, что Юрий Патрикеевич являлся наместником великокняжеской части Москвы в 1430-1440-е годы. В 1444 году (или 1-й половины 1445) в качестве 1-го боярина присутствовал при докладе великого князя Василию II меновной грамоты властей Владимирского Рождественского и Суздальского Спасо-Евфимиева монастырей. В конце 1445 года двор Юрия Патрикеевича в Московском Кремле являлся временной резиденцией вернувшегося из ордынского плена Василия II. Юрий Патрикеевич был женат на дочери великого князя московского Василия I Дмитриевича (по другой версии, на дочери великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского). Ближайшее свойство с Василием I объясняет его наиболее высокий статус в окружении Василия II. Известны его сыновья: Василий Юрьевич Патрикеев (годы рождения и смерти неизвестны), предок князей Булгаковых, Голицыных и Куракиных; И.Ю. Патрикеев. Из сыновей В.Ю. Патрикеева наиболее известен Д.В. Патрикеев Щеня, родоначальник князей Щенятевых. Известны сыновья И.Ю. Патрикеева: Михаил Иванович Колышка (около 1455-1457 - 12.6.1495), впервые упомянут в 1475 году в походном списке двора великого князя московского Ивана III Васильевича (назван первым в перечне дворовых князей и детей боярских). Зимой 1492/1493 годов, в ходе русско-литовской войны, воевода большого полка войска, направленного на помощь служилым князьям, отъехавшим к Ивану III из Великого княжества Литовского. Результатом похода стало взятие города Мезецк и других небольших крепостей; Василий Иванович Косой; Иван Иванович Мунында (? - не ранее января 1499), впервые упомянут в октябре 1495 года в походном списке двора великого князя Ивана III во время его поездки в Новгород в перечне дворовых князей и детей боярских (назван вторым после князя Ф.И. Бельского). В январе 1499 года арестован и попал в заключение в связи с опалой всей семьи Патрикеевых.