ПАТРИКЕЕВЫ

ПАТРИКЕЕВЫ - русский княжеский род литовского происхождения XV - 1-й трети XVI веков, Гедиминовичи.

Фа­миль­ное про­зва­ние Патрикеевы фик­си­ру­ет­ся бо­лее позд­ни­ми и поч­ти ис­клю­чи­тель­но нар­ра­тив­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми и за­кре­пи­лось в ис­то­рио­гра­фии с XVIII века.

Ро­до­на­чаль­ник - Юрий Пат­ри­кее­вич (? - не ра­нее 1444-1445), боя­рин (не позд­нее 1444-1445), сын ли­товского князя Пат­ри­кия На­ри­ман­то­ви­ча (? - по­сле 1408-1409), вы­ехав­ше­го в ию­ле 1408 года в со­ста­ве сви­ты ли­товского князя Свид­ри­гай­ло в Мо­ск­ву к великому князю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию I Дмит­рие­ви­чу. С начала - середины 1410-х годовв на московской служ­бе. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в конце 1433 года как ве­ли­ко­кня­же­ский вое­во­да, воз­глав­лял вой­ска великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча в по­хо­де на Ко­ст­рому про­тив кня­зей Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го и Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки во вре­мя Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов, был раз­бит и по­пал в плен. В ию­ле 1439 года при под­хо­де к Мо­ск­ве войск ор­дын­ско­го ха­на Улуг-Му­хам­ме­да был ос­тав­лен великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем ко­мандующим гар­ни­зо­ном сто­ли­цы (сам великий князь с семь­ёй от­пра­вил­ся за Вол­гу). Ско­рее все­го, это на­зна­че­ние бы­ло свя­за­но с тем, что Юрий Пат­ри­кее­вич яв­лял­ся на­ме­ст­ни­ком ве­ли­ко­кня­же­ской час­ти Мо­ск­вы в 1430-1440-е годы. В 1444 году (или 1-й половины 1445) в ка­че­ст­ве 1-го боя­ри­на при­сут­ст­во­вал при док­ла­де великого князя Ва­си­лию II ме­нов­ной гра­мо­ты вла­стей Вла­ди­мир­ско­го Ро­ж­де­ст­вен­ско­го и Суз­даль­ско­го Спа­со-Ев­фи­мие­ва мо­на­сты­рей. В конце 1445 года двор Юрия Пат­ри­кее­ви­ча в Мо­сков­ском Крем­ле яв­лял­ся временной ре­зи­ден­ци­ей вер­нув­ше­го­ся из ор­дын­ско­го пле­на Ва­си­лия II. Юрий Пат­ри­ке­евич был же­нат на до­че­ри великого князя мо­сков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча (по другой вер­сии, на до­че­ри великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го). Бли­жай­шее свой­ст­во с Ва­си­ли­ем I объ­яс­ня­ет его наи­бо­лее вы­со­кий ста­тус в ок­ру­же­нии Ва­си­лия II. Из­вест­ны его сы­но­вья: Ва­си­лий Юрь­е­вич Пат­ри­ке­ев (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), пре­док кня­зей Бул­га­ко­вых, Го­ли­цы­ных и Ку­ра­ки­ных; И.Ю. Пат­ри­ке­ев. Из сы­но­вей В.Ю. Пат­ри­кее­ва наи­бо­лее из­вес­тен Д.В. Пат­ри­ке­ев Ще­ня, ро­до­на­чаль­ник кня­зей Ще­ня­те­вых. Из­вест­ны сы­но­вья И.Ю. Пат­ри­кее­ва: Ми­ха­ил Ива­но­вич Ко­лыш­ка (около 1455-1457 - 12.6.1495), впер­вые упо­мя­нут в 1475 году в по­ход­ном спи­ске дво­ра великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (на­зван пер­вым в пе­реч­не дво­ро­вых кня­зей и де­тей бо­яр­ских). Зи­мой 1492/1493 годов, в хо­де русско-ли­товской вой­ны, вое­во­да боль­шо­го пол­ка вой­ска, на­прав­лен­но­го на по­мощь слу­жи­лым князь­ям, отъ­е­хав­шим к Ива­ну III из Великого княжества Ли­тов­ско­го. Ре­зуль­та­том по­хо­да ста­ло взя­тие города Ме­зецк и других не­боль­ших кре­по­стей; Ва­си­лий Ива­но­вич Ко­сой; Иван Ива­но­вич Му­нын­да (? - не ра­нее января 1499), впер­вые упо­мя­нут в октябре 1495 года в по­ход­ном спи­ске дво­ра великого князя Ива­на III во вре­мя его по­езд­ки в Нов­го­род в пе­реч­не дво­ро­вых кня­зей и де­тей бо­яр­ских (на­зван вто­рым по­сле князя Ф.И. Бель­ско­го). В январе 1499 года аре­сто­ван и по­пал в за­клю­че­ние в свя­зи с опа­лой всей се­мьи Пат­ри­кее­вых.

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