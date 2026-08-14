ПАТРИАРШИЙ РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ
ПАТРИАРШИЙ РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII веке, ведавший жизнью служилых людей патриарха.
Упоминается в документах с 1610-х годов, однако, вероятно, существовал и ранее. Возглавлялся светскими лицами, назначаемыми царём, - царскими боярином или окольничим (номинально считались первыми лицами в приказе), а также патриаршим боярином, ведшим основные дела. Осуществлял приём на военную и гражданскую службу к патриарху, выделял поместья на землях, принадлежавших патриаршей кафедре. Расследовал дела о чудесах, ересях и раскольниках, изымал церковные и богослужебные книги, в текстах которых обнаруживались ошибки. Оформлял рукоположение чёрного и белого духовенства. Рассылал по епархиям царские и патриаршие указы по духовному ведомству. Выдавал благословенные грамоты на строительство и освящение церквей в Патриаршей области (епархии) (до 1695). Являлся высшим судебным органом для всего населения Патриаршей области. Судил всех светских лиц по делам, подведомственным Церкви по церковному праву, а также во 2-й половине XVII века (кроме 1667-1675 годов, когда эти функции осуществлял Патриарший духовный приказ) - чёрное и белое духовенство по всем делам. В 1675 году патриарший разрядный приказ объединён с Патриаршим духовным приказом, учреждены 2 присутствия - для разбора исков отдельно светских и духовных лиц (дела духовенства решал старец, назначаемый патриархом из архимандритов, иеромонахов или монахов). Упразднён указом царя Петра I от 16(27).12.1700 года. Его функции были переданы вновь созданному в 1701 году Монастырскому приказу, а также Поместному приказу и другим учреждениям.