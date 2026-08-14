ПАТРИАРШИЙ РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ

ПАТРИАРШИЙ РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII веке, ведавший жизнью служилых людей патриарха .

Упо­ми­на­ет­ся в до­кумен­тах с 1610-х годов, од­на­ко, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­вал и ра­нее. Воз­глав­лял­ся свет­ски­ми ли­ца­ми, на­зна­чае­мы­ми ца­рём, - цар­ски­ми боя­ри­ном или околь­ничим (но­ми­наль­но счи­та­лись пер­вы­ми ли­ца­ми в при­ка­зе), а так­же пат­ри­ар­шим боя­рином, вед­шим основные де­ла. Осу­ще­ст­влял при­ём на во­енную и гражданскую служ­бу к пат­ри­ар­ху, вы­де­лял по­ме­стья на зем­лях, при­над­ле­жав­ших пат­ри­ар­шей ка­фед­ре. Рас­сле­до­вал де­ла о чу­де­сах, ере­сях и рас­коль­ни­ках, изы­мал цер­ков­ные и бо­го­слу­жеб­ные кни­ги, в тек­стах ко­то­рых об­на­ру­жи­ва­лись ошиб­ки. Оформ­лял ру­ко­по­ло­же­ние чёр­но­го и бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва . Рас­сы­лал по епар­хи­ям цар­ские и пат­риар­шие ука­зы по ду­хов­но­му ве­дом­ст­ву. Вы­да­вал бла­го­сло­вен­ные гра­мо­ты на строи­тель­ст­во и ос­вя­щение церк­вей в Пат­ри­ар­шей об­лас­ти (епар­хии) (до 1695). Яв­лял­ся выс­шим су­деб­ным ор­ганом для все­го на­се­ле­ния Пат­ри­ар­шей области. Су­дил всех свет­ских лиц по де­лам, под­ве­дом­ст­вен­ным Церк­ви по цер­ков­но­му пра­ву, а так­же во 2-й половине XVII века (кро­ме 1667-1675 годов, ко­гда эти функ­ции осу­ще­ст­в­лял Пат­ри­ар­ший ду­хов­ный при­каз) - чёр­ное и бе­лое ду­хо­вен­ст­во по всем де­лам. В 1675 году патриарший разрядный приказ объ­е­ди­нён с Пат­ри­ар­шим ду­хов­ным при­ка­зом, уч­ре­ж­де­ны 2 при­сут­ст­вия - для раз­бо­ра ис­ков от­дель­но свет­ских и ду­хов­ных лиц (де­ла ду­хо­вен­ст­ва ре­шал ста­рец, на­зна­чае­мый пат­ри­ар­хом из ар­хи­ман­д­ри­тов, ие­ро­мо­на­хов или мо­на­хов). Уп­разд­нён ука­зом ца­ря Пет­ра I от 16(27).12.1700 года. Его функ­ции бы­ли пе­ре­да­ны вновь соз­дан­но­му в 1701 году Мо­на­стыр­ско­му при­ка­зу, а так­же По­ме­ст­но­му при­ка­зу и другим уч­ре­ж­де­ни­ям.

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