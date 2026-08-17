ПАТРИАРШИЙ ДВОРЦОВЫЙ ПРИКАЗ
ПАТРИАРШИЙ ДВОРЦОВЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII - 1-й половине XVIII веков, ведавший имуществом и хозяйством патриаршей кафедры и Синода.
Вырос из ведомства дворецкого, существовавшего при митр. Московском (с 1589 года патриархе). Упоминается в документах с 1610-х годов. По-видимому, с начала своего образования по основным финансовым и административным вопросам находился в ведении Патриаршего казённого приказа, в 1701-1720 годы - Монастырского приказа, в 1722-1725 годы и 1744-1745 годы - Синода, в 1725-1738 годы - Камер-конторы Синодального правления (с 1726 года Коллегия экономии синодального правления). В 1738-1744 годы входил в состав Коллегии экономии. Возглавлялся дворецким, назначаемым царём из патриарших бояр и дворян (единственное исключение - старец Иосиф Булгаков (1697-1698)). Штат патриаршего дворцового приказа комплектовался из светских лиц: дьяки и подьячие назначались царским указом, остальные служащие - патриаршим. Управлял всеми владениями патриарха (с 1721 года Синодального дома): сёлами в разных уездах, подмосковными резиденциями, слободами в городах, таможнями, рыбными ловлями и другими. Надзирал за хозяйством патриарших и синодальных домовых монастырей и храмов, с 1670-х годов - за богадельнями. Осуществлял межевание патриарших и синодальных земель. Контролировал деятельность посельских старост и приказчиков, собиравших подати с населения патриарших и синодальных вотчин в пользу духовного ведомства, а также казны (ямские, стрелецкие деньги и другие). Обеспечивал обиход патриарха, вёл хозяйство патриаршего двора. Выносил постановления по апелляциям на решения игуменов домовых монастырей, разбирал дела по земельным вопросам и завещаниям в пределах патриарших и синодальных владений и Патриаршей (с 1721 года Синодальной) области (епархии).