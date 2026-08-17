ПАТРИАРШИЙ ДВОРЦОВЫЙ ПРИКАЗ

ПАТРИАРШИЙ ДВОРЦОВЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных ор­га­нов цер­ков­но­го управ­ле­ния в Рос­сии в XVII - 1-й половине XVIII веков, ве­дав­ший иму­ще­ст­вом и хо­зяй­ст­вом пат­ри­ар­шей ка­фед­ры и Си­но­да.

Вы­рос из ве­дом­ст­ва дво­рец­ко­го, су­ще­ст­во­вав­ше­го при митр. Мо­с­ков­ском (с 1589 года пат­ри­архе ). Упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах с 1610-х годов. По-ви­ди­мо­му, с на­ча­ла сво­его об­ра­зо­ва­ния по основным фи­нан­совым и административным во­про­сам на­хо­дил­ся в ве­де­нии Пат­ри­ар­ше­го ка­зён­но­го при­ка­за, в 1701-1720 годы - Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за, в 1722-1725 годы и 1744-1745 годы - Си­но­да, в 1725-1738 годы - Ка­мер-кон­то­ры Си­но­даль­но­го прав­ле­ния (с 1726 года Кол­ле­гия эко­но­мии си­но­даль­но­го прав­ле­ния). В 1738-1744 годы вхо­дил в со­став Кол­ле­гии эко­но­мии. Воз­глав­лял­ся дво­рец­ким, на­зна­чае­мым ца­рём из пат­ри­ар­ших бо­яр и дво­рян (един­ст­вен­ное ис­клю­че­ние - ста­рец Ио­сиф Бул­га­ков (1697-1698)). Штат патриаршего дворцового приказа ком­плек­то­вал­ся из свет­ских лиц: дья­ки и по­дья­чие на­зна­ча­лись цар­ским ука­зом, ос­таль­ные слу­жа­щие - пат­ри­ар­шим. Управ­лял все­ми вла­де­ния­ми пат­ри­ар­ха (с 1721 года Си­но­даль­но­го до­ма): сё­ла­ми в раз­ных уез­дах, под­мос­ков­ны­ми ре­зи­ден­ция­ми, сло­бо­да­ми в го­ро­дах, та­мож­ня­ми, рыб­ны­ми лов­ля­ми и другими. Над­зи­рал за хо­зяй­ст­вом пат­ри­ар­ших и си­но­даль­ных до­мо­вых мо­насты­рей и хра­мов, с 1670-х годов - за бо­га­дель­ня­ми. Осу­ще­ст­в­лял ме­же­ва­ние пат­ри­ар­ших и си­но­даль­ных зе­мель. Кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность по­сель­ских ста­рост и при­каз­чи­ков, со­би­рав­ших по­да­ти с на­се­ле­ния пат­ри­ар­ших и си­но­даль­ных вот­чин в поль­зу ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва, а так­же каз­ны (ям­ские, стре­лец­кие день­ги и другие). Обес­пе­чи­вал оби­ход пат­ри­ар­ха, вёл хо­зяй­ст­во пат­ри­ар­ше­го дво­ра. Вы­но­сил по­ста­нов­ле­ния по апел­ля­ци­ям на ре­ше­ния игу­ме­нов до­мо­вых мо­на­сты­рей, раз­би­рал де­ла по зе­мель­ным во­про­сам и за­ве­ща­ни­ям в пре­де­лах пат­ри­ар­ших и си­но­даль­ных вла­де­ний и Пат­ри­ар­шей (с 1721 года Си­но­даль­ной) об­лас­ти ( епар­хии ).

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