ПАТОРЖИНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ПАТОРЖИНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - украинский певец (бас) и педагог, народный артист СССР (1944).
Брал уроки пения у З.Н. Малютиной. В 1922 году окончил Екатеринославскую конс. В 1925-1935 годы солист оперного театра в Харькове, с 1935 года - Украинского театра оперы и балета в Киеве. Паторжинскому особенно удавались характерные и комические роли в операх на национальные сюжеты (часто в ансамбле с певицей М.И. Литвиненко-Вольгемут): Карась («Запорожец за Дунаем» С.С. Гулак-Артемовского), Тарас Бульба, Выборный («Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» Н.В. Лысенко), Чуб («Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова). Среди других партий: Иван Сусанин, Борис Годунов (одноименной оперы М.И. Глинки, М.П. Мусоргского), Мельник («Русалка» А.С. Даргомыжского), Галицкий («Князь Игорь» А.П. Бородина), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини). Выступал как камерный певец; исполнял арии из опер, романсы, народные песни. С 1946 года профессор Киевской консерватории.