ПАТОРЖИНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ПАТОРЖИНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - украинский пе­вец (бас) и пе­да­гог, народный артист СССР (1944).

Брал уро­ки пе­ния у З.Н. Ма­лю­ти­ной. В 1922 году окон­чил Ека­те­ри­но­слав­скую конс. В 1925-1935 годы со­лист опер­но­го те­ат­ра в Харь­ко­ве, с 1935 года - Украинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Кие­ве . Паторжинскому осо­бен­но уда­ва­лись ха­рак­тер­ные и ко­мические ро­ли в опе­рах на национальные сю­же­ты (час­то в ан­самб­ле с пе­ви­цей М.И. Лит­ви­нен­ко-Воль­ге­мут): Ка­рась («За­по­ро­жец за Ду­на­ем» С.С. Гу­лак-Ар­те­мов­ско­го), Та­рас Буль­ба, Вы­бор­ный («Та­рас Буль­ба», «На­тал­ка Пол­тав­ка» Н.В. Лы­сен­ко), Чуб («Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Сре­ди других пар­тий: Иван Су­са­нин, Бо­рис Го­ду­нов (од­но­именной опе­ры М.И. Глин­ки, М.П. Му­сорг­ско­го), Мель­ник («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го), Га­лиц­кий («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Дон Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни). Вы­сту­пал как ка­мер­ный пе­вец; ис­пол­нял арии из опер, ро­ман­сы, народные пес­ни. С 1946 года профессор Ки­ев­ской кон­сер­ва­то­рии.