ПАТНЭМ РОБЕРТ ДЕЙВИД
ПАТНЭМ РОБЕРТ ДЕЙВИД - американский политолог и социолог, член Национальной АН США (2001), иностранный член Британской академии (2001).
Из семьи строителя. Учился в Оксфордском университете (1963-1964), окончил Йельский университет (1965). В 1970 году там же защитил диссертацию по политологии. С 1968 года преподавал в Мичиганском университете (в 1975-1979 годы профессионально), в 1978 году работал в Национальном совете безопасности США. С 1979 года профессор Гарвардского университета, в 1989-1991 годы декан правительственной школы имени Дж.Ф. Кеннеди. В 1997-1998 годы вице-президент, в 2001-2002 годы президент Американской ассоциации политической науки. Почетный профессор ряда зарубежных университетов (Стокгольмского, Эдинбургского, Антверпенского и других). Член редколлегий ведущих американских и британских журналов по политологии «American Political Science Review» (1971-1976), «British Journal of Political Science» (1975-1979), «International Organization» (1989) и другие.
Патнэм, наряду с П. Бурдье и Дж.С. Коулменом, внёс основной вклад в разработку так называемой концепции социального капитала. Под «социальным капиталом» Патнэм понимает ряд характеристик организации общества («доверие», «нормы взаимности», «социальные связи»), которые создают условия для координации и кооперации его членов и повышают эффективность его функционирования. Ключевые положения своей концепции Патнэм изложил в работе «Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии» («Making democracy work: civic traditions in modern Italy» (совместно с Р. Леонарди и Р. Нанетти), 1993 год; русский перевод 1996 года). Детально изучив результаты региональной реформы в Италии с 1970 года, Патнэм пришёл к выводу о том, что существует прямая связь между уровнем развития региона и силой горизонтальных связей в нём, степенью развития гражданских ассоциаций (от кооперативов до хоровых кружков). В книге «Боулинг в одиночку: крах и возрождение американского сообщества» («Bowling alone: the collapse and revival of American community», 2000 год) Патнэм описал ситуацию убыли «социального капитала» в американском обществе, выразившуюся в сокращении числа гражданских ассоциаций (количество лиг игроков в боулинг уменьшилось, в то время как число индивидуальных игроков возросло). Патнэм выделил две формы приращения «социального капитала»: за счёт «соединения» (bonding), возникающего при объединении людей, имеющих схожие характеристики (возраст, раса и другие), и за счёт «преодоления» (bridging), связанного с объединением людей, отличающихся друг от друга. В то время как «соединение» «социального капитала» укрепляет уже имеющиеся представления индивида или группы о самих себе, «преодоление» позволяет сформировать более широкую идентичность и укрепить «нормы взаимности» в социуме. Важным вкладом Патнэма в политологию стала разработанная им модель «двухуровневой игры» (впервые предложена в 1989 году, в развёрнутом виде представлена в книге «Double-edged diplomacy: international bargaining and domestic politics», 1993 год (совместно с П. Эвансом, Г. Джейкобсоном)). Опираясь на ряд положений теории игр, Патнэм проанализировал международные переговоры как два взаимосвязанных процесса, протекающих на различных уровнях: международном - обсуждение вопросов между правительствами, и внутриполитическом - обсуждение между исполнительной властью, с одной стороны, и представительными органами, группами интересов - с другой. Патнэм активно работал в сфере сравнительной политологии («The comparative study of political elites», 1976 год), исследовал роль личных убеждений политиков («The beliefs of politicians: ideology, conflict, and democracy in Britain and Italy», 1973 год), механизмы принятия политических решений («Bureaucrats and politicians in western democracies», 1981 год (совместно с Дж. Абербахом, Б. Рокманом)), значение религии в жизни США («American grace: how religion divides and unites us», 2010 год).
Сочинение:
Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 4.