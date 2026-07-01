ПАТНЭМ РОБЕРТ ДЕЙВИД

ПАТНЭМ РОБЕРТ ДЕЙВИД - американский по­ли­то­лог и со­цио­лог, член Национальной АН США (2001), иностранный член Британской ака­де­мии (2001).

Из се­мьи строи­те­ля. Учил­ся в Окс­форд­ском университете (1963-1964), окон­чил Йель­ский университет (1965). В 1970 году там же за­щи­тил дис­сер­та­цию по по­ли­толо­гии. С 1968 года пре­по­да­вал в Ми­чи­ганском университете (в 1975-1979 годы профессионально), в 1978 году ра­бо­тал в Национальном со­ве­те безо­пас­но­сти США. С 1979 года профессор Гар­вард­ско­го университета, в 1989-1991 годы де­кан пра­ви­тельственной шко­лы имени Дж.Ф. Кен­не­ди. В 1997-1998 годы ви­це-пре­зи­дент, в 2001-2002 годы пре­зи­дент Американской ас­со­циа­ции по­ли­тической нау­ки. Почетный профессор ря­да за­ру­беж­ных университетов (Сток­гольм­ско­го, Эдин­бург­ско­го, Ан­твер­пен­ско­го и других). Член ред­кол­ле­гий ве­ду­щих американских и британских жур­на­лов по по­ли­то­ло­гии «Ame­rican Political Science Re­view» (1971-1976), «British Journal of Political Science» (1975-1979), «International Or­ga­nization» (1989) и другие.

Патнэм, на­ря­ду с П. Бур­дье и Дж.С. Ко­ул­ме­ном, внёс основной вклад в раз­ра­бот­ку так называемой кон­цеп­ции со­ци­аль­но­го ка­пи­та­ла. Под «со­ци­аль­ным ка­пи­та­лом» Патнэм по­ни­ма­ет ряд ха­рак­те­ри­стик ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва («до­ве­рие», «нор­мы вза­им­но­сти», «со­ци­аль­ные свя­зи»), ко­то­рые соз­да­ют ус­ло­вия для ко­ор­ди­на­ции и коо­пе­ра­ции его чле­нов и по­вы­ша­ют эф­фек­тив­ность его функ­цио­ни­ро­ва­ния. Клю­че­вые по­ло­же­ния сво­ей кон­цеп­ции Патнэм из­ло­жил в ра­бо­те «Что­бы де­мо­кра­тия сра­бо­та­ла. Гра­ж­дан­ские тра­ди­ции в со­вре­мен­ной Ита­лии» («Making democracy work: civic traditions in modern Italy» (совместно с Р. Лео­нар­ди и Р. На­нет­ти), 1993 год; русский перевод 1996 года). Де­таль­но изу­чив ре­зуль­та­ты ре­гио­наль­ной ре­фор­мы в Ита­лии с 1970 года, Патнэм при­шёл к вы­во­ду о том, что су­ще­ст­ву­ет пря­мая связь ме­ж­ду уров­нем раз­ви­тия ре­гио­на и си­лой го­ри­зон­таль­ных свя­зей в нём, сте­пе­нью раз­ви­тия гражданских ас­со­циа­ций (от коо­пе­ра­ти­вов до хо­ро­вых круж­ков). В книге «Бо­улинг в оди­ноч­ку: крах и воз­ро­ж­де­ние аме­ри­кан­ско­го со­об­ще­ст­ва» («Bowling alone: the collapse and revival of American communi­ty», 2000 год) Патнэм опи­сал си­туа­цию убы­ли «со­ци­аль­но­го ка­пи­та­ла» в американском об­ще­ст­ве, вы­ра­зив­шую­ся в со­кра­ще­нии чис­ла гражданских ас­со­циа­ций (ко­ли­че­ст­во лиг иг­ро­ков в бо­улинг умень­ши­лось, в то вре­мя как чис­ло ин­ди­ви­ду­аль­ных иг­ро­ков воз­рос­ло). Патнэм вы­де­лил две фор­мы при­ра­ще­ния «со­ци­аль­но­го ка­пи­та­ла»: за счёт «со­еди­не­ния» (bonding), воз­ни­каю­ще­го при объ­е­ди­не­нии лю­дей, имею­щих схо­жие ха­рак­те­ри­сти­ки (воз­раст, ра­са и другие), и за счёт «пре­одо­ле­ния» (bridging), свя­зан­но­го с объ­е­ди­не­ни­ем лю­дей, от­ли­чаю­щих­ся друг от дру­га. В то вре­мя как «со­еди­не­ние» «со­ци­аль­но­го ка­пи­та­ла» ук­ре­п­ля­ет уже имею­щие­ся пред­став­ле­ния ин­ди­ви­да или груп­пы о са­мих се­бе, «пре­одо­ле­ние» по­зво­ля­ет сфор­ми­ро­вать бо­лее ши­ро­кую иден­тич­ность и ук­ре­пить «нор­мы вза­им­но­сти» в со­циу­ме. Важ­ным вкла­дом Патнэма в по­ли­то­ло­гию ста­ла раз­ра­бо­тан­ная им мо­дель «двух­уров­не­вой иг­ры» (впер­вые пред­ло­же­на в 1989 году, в раз­вёр­ну­том ви­де пред­став­ле­на в книге «Double-edged diplomacy: international bargaining and domestic politics», 1993 год (совместно с П. Эван­сом, Г. Джей­коб­со­ном)). Опи­ра­ясь на ряд по­ло­же­ний тео­рии игр, Патнэм про­ана­ли­зи­ро­вал ме­ж­ду­народные пе­ре­го­во­ры как два взаи­мо­свя­зан­ных про­цес­са, про­те­каю­щих на различных уров­нях: ме­ж­ду­на­род­ном - об­су­ж­де­ние во­про­сов ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми, и внут­ри­по­ли­ти­че­ском - об­су­ж­де­ние ме­ж­ду ис­пол­нительной вла­стью, с од­ной сто­ро­ны, и пред­ста­ви­тель­ны­ми ор­га­на­ми, груп­па­ми ин­те­ре­сов - с дру­гой. Патнэм ак­тив­но ра­бо­тал в сфе­ре срав­нительной по­ли­то­ло­гии («The compa­rative study of political elites», 1976 год), ис­сле­до­вал роль лич­ных убе­ж­де­ний по­ли­ти­ков («The beliefs of politicians: ideo­logy, conflict, and democracy in Britain and Italy», 1973 год), ме­ха­низ­мы при­ня­тия по­ли­тических ре­ше­ний («Bureaucrats and po­liticians in western democracies», 1981 год (совместно с Дж. Абер­ба­хом, Б. Рок­ма­ном)), зна­че­ние ре­ли­гии в жиз­ни США («Ame­rican grace: how religion divides and uni­tes us», 2010 год).

Сочинение:

Про­цве­таю­щая комь­ю­ни­ти, со­ци­аль­ный ка­пи­тал и об­ще­ст­вен­ная жизнь // Ми­ро­вая эко­но­ми­ка и ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния. 1995. № 4.