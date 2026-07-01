ПАТМОС

ПАТМОС - Патм, остров в Греции, в децентрализованной администрации Эгейских островов, в периферии Южно-Эгейские острова, в номе Додеканeс.

Один из са­мых северных ост­ро­вов Южной Спо­ра­ды. Рас­по­ло­жен в юго-восточной час­ти Эгей­ско­го моря, при­мер­но в 50 км к за­па­ду от по­бе­ре­жья Тур­ции. Бли­жай­шие круп­ные греческие ост­ро­ва - Ика­рия и Са­мос. Площадь 34,6 км2. Население 3 тысячи человек (2011). Главный го­род - Хо­ра. Мор­ское па­ром­ное со­об­ще­ние с ма­те­ри­ко­вой ча­стью и другими ост­ро­ва­ми стра­ны осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из бух­ты Блю-Бей. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов.

По со­об­ще­ни­ям Фу­ки­ди­да и Стра­бо­на, Патмос за­се­лён с III-го тысячелетия до нашей эры. В римскую эпо­ху ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто ссыл­ки. На остров Патмос был со­слан апостол Ио­анн Бо­го­слов «за сло­во Бо­жие и за сви­де­тель­ст­во Ии­су­са Хри­ста» (Откровение 1:9). Здесь (около 95-97) он на­пи­сал От­кро­ве­ние Иоан­на Бо­го­сло­ва. Пе­ще­ра, в ко­то­рой, по пре­да­нию, жил апо­стол, по­лу­чи­ла название Пе­ще­ры Апо­ка­лип­си­са. В 1088 году ви­зантийский император Алек­сей I Ком­нин пе­ре­дал ост­ро­в преподобному Хри­сто­ду­лу, ос­но­вав­ше­му на мес­те ру­ин ан­тич­но­го хра­ма Ар­те­ми­ды и ран­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки IV века мо­на­стырь в честь апо­сто­ла, ос­во­бо­ж­дён­ный от на­ло­гов. С XII века во­круг мо­на­сты­ря воз­ник­ло по­се­ле­ние. Оби­те­ли так­же под­чи­ня­лись со­сед­ние ост­ро­ва (Лип­си, Ар­ки, часть острова Ле­рос). В 1186 году Патмос ок­ку­пи­ро­ван нор­ман­на­ми , в 1207 году - ве­не­ци­ан­ца­ми. С 1537 года в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии с со­хра­не­ни­ем ав­то­но­мии. В 1659 году Патмос (кро­ме мо­на­сты­ря) опус­то­шён ве­не­ци­ан­ца­ми. В 1669 году при­нял бе­жен­цев с острова Крит по­сле за­хва­та Ирак­лио­на тур­ка­ми. В 1713 году мо­нах Ма­ка­рий Ка­ло­ге­ра ос­но­вал на ост­ро­ве Пат­мос­скую шко­лу (с 1902 года се­ми­на­рия). В 1771-1774 годы Патмос был ба­зой российского фло­та. С XIX века ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся порт города Ска­ла. 28.5.1912 года Патмос за­хва­чен италь­ян­ца­ми, вы­ну­див­ши­ми уе­хать большую часть ме­ст­но­го на­се­ле­ния. С 1948 года в со­ста­ве Гре­ции.

В 3 км к югу от города Ска­ла, на вы­со­ком хол­ме, рас­по­ло­жен не­боль­шой город Хо­ра c 51 цер­ко­вью XV-XIX веков (в том числе Святого Ди­мит­рия, XV век; Святой Трои­цы, XVI век; Па­на­гии Диа­со­зу­сы, 1599 год) и вы­кра­шен­ны­ми в бе­лый цвет до­ма­ми XVI-XVIII веков (в том числе Дом-му­зей се­мьи Си­ман­ти­ри). Главная ар­хитектурная до­ми­нан­та города Хо­ра - монастырь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (эк­зар­хат Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви), по­стро­ен­ный в ви­де кре­по­сти (конец XI-XII веков; ук­ре­п­лён в ду­хе ро­дос­ской кре­по­сти в XVII веке, сте­ны высотой до 15 м), с центральным дво­ром и кре­сто­во-ку­поль­ным 4-столп­ным со­бо­ром (ка­фо­ли­ко­ном; большая часть по­строе­на в 1089-1092 годы; фре­ски конца XVI, XX веков, мра­мор­ный пол, ико­но­стас 1820 года; нар­текс XII века с фре­ска­ми XII и XVII веков; от­кры­тый эк­зо­нар­текс с фре­ска­ми конца XVI - начала XVII веков) с при­де­ла­ми Бо­го­ро­ди­цы (XII век; фре­ски пред­по­ло­жи­тель­но кон­стан­ти­но­поль­ско­го мас­те­ра на те­му «Чу­де­са Хри­ста», по­след­няя четверть XII века; ико­но­стас 1607 года), Преподобный Хри­сто­ду­ла (начало XVII века, фре­ски и ико­но­стас то­го же вре­ме­ни; мо­щи свя­то­го в де­ревянной ра­ке с се­реб­ря­ны­ми пла­сти­на­ми конца XVIII века), Святителя Ни­ко­лая (начало XVII века). В мо­на­сты­ре так­же рас­по­ло­же­ны: тра­пез­ная (XII-XIII веков, фре­ски конца XII и XIII веков, а так­же 1745 года, пе­ре­не­сён­ные из при­де­ла Бо­го­ро­ди­цы), кух­ня, пе­кар­ня, ке­льи, 2-этаж­ная ароч­ная га­ле­рея (1698), звон­ни­ца, ча­сов­ни Апо­сто­лов (1603), Всех Свя­тых, Че­ст­но­го Кре­ста (обе начало XVII века), Святого Ва­си­лия и Святого Ио­ан­на Пред­те­чи; библиотека, риз­ни­ца, му­зей. В мо­на­сты­ре хра­нят­ся ико­ны (с XI века; в том числе из Кон­стан­ти­но­по­ля и с острова Крит, пре­имущественно XV-XVIII веков), ру­ко­пи­си с V века (в том числе 33 лис­та так называемого Пур­пур­но­го ко­дек­са VI века, большая часть ко­то­ро­го хра­нит­ся в РНБ), бо­лее 20 ма­ну­ск­рип­тов с ли­це­вы­ми ми­ниа­тю­ра­ми (IX-XV веков), 11 ин­ку­на­бул, из­де­лия из се­реб­ра и зо­ло­та (в том числе да­ры императрицы Ека­те­ри­ны II), ста­рин­ные цер­ков­ные об­ла­че­ния. В западной час­ти города Хо­ра находятся жен­ские мо­на­сты­ри - Жи­во­нос­но­го Ис­точ­ни­ка (1607 год, фре­ски XVII и XVIII веков) и Ай­ос-Ай­он (Свя­тая Свя­тых; XVIII века).

Ме­ж­ду го­ро­да­ми Ска­ла и Хо­ра в се­ре­ди­не вы­со­ты хол­ма со­хра­ня­ет­ся Пе­ще­ра Апо­ка­лип­си­са (фре­ски 2-й половины XII века, от­кры­ты в 1974 году), вход в ко­то­рую пре­вра­щён в церковь Святой Ан­ны (1090 года, пе­ре­строе­на в начале XVIII века). Хо­ра с мо­на­сты­рём и Пе­ще­рой Апо­ка­лип­си­са вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия и яв­ля­ют­ся цен­тра­ми па­лом­ни­че­ст­ва. К юго-за­па­ду от города Хо­ра рас­по­ло­же­ны жен­ский монастырь Бла­го­ве­ще­ния Бо­го­ро­ди­цы (об­ра­зо­ван в 1937 году в сте­нах под­во­рья монастыря Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, ос­но­ван­но­го в 1613 году; мас­тер­ская жи­во­пи­си, зо­лот­но­го ши­тья), ски­ты - Ку­ва­ри на бе­ре­гу залива Став­рос (церковь Ио­си­фа Об­руч­ни­ка) и Про­ро­ка Илии, по­стро­ен­ный в 1764 году в ви­де не­боль­шой кре­по­сти на са­мой вы­со­кой точ­ки острова Патмос (269 м).

В честь острова Патмос в середине XIX века епископом Том­ским Пар­фе­ни­ем (По­по­вым) на­зван ост­ров на Ал­тае (ны­не Че­маль­ский район Рес­пуб­ли­ки Ал­тай), где ны­не дей­ст­ву­ет скит Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва жен­ско­го Зна­мен­ско­го Бар­на­уль­ско­го мо­на­сты­ря.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)