ПАТМОС
ПАТМОС - Патм, остров в Греции, в децентрализованной администрации Эгейских островов, в периферии Южно-Эгейские острова, в номе Додеканeс.
Один из самых северных островов Южной Спорады. Расположен в юго-восточной части Эгейского моря, примерно в 50 км к западу от побережья Турции. Ближайшие крупные греческие острова - Икария и Самос. Площадь 34,6 км2. Население 3 тысячи человек (2011). Главный город - Хора. Морское паромное сообщение с материковой частью и другими островами страны осуществляется из бухты Блю-Бей. Основа экономики - обслуживание туристов.
По сообщениям Фукидида и Страбона, Патмос заселён с III-го тысячелетия до нашей эры. В римскую эпоху использовался как место ссылки. На остров Патмос был сослан апостол Иоанн Богослов «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откровение 1:9). Здесь (около 95-97) он написал Откровение Иоанна Богослова. Пещера, в которой, по преданию, жил апостол, получила название Пещеры Апокалипсиса. В 1088 году византийский император Алексей I Комнин передал остров преподобному Христодулу, основавшему на месте руин античного храма Артемиды и раннехристианской базилики IV века монастырь в честь апостола, освобождённый от налогов. С XII века вокруг монастыря возникло поселение. Обители также подчинялись соседние острова (Липси, Арки, часть острова Лерос). В 1186 году Патмос оккупирован норманнами, в 1207 году - венецианцами. С 1537 года в составе Османской империи с сохранением автономии. В 1659 году Патмос (кроме монастыря) опустошён венецианцами. В 1669 году принял беженцев с острова Крит после захвата Ираклиона турками. В 1713 году монах Макарий Калогера основал на острове Патмосскую школу (с 1902 года семинария). В 1771-1774 годы Патмос был базой российского флота. С XIX века активно развивается порт города Скала. 28.5.1912 года Патмос захвачен итальянцами, вынудившими уехать большую часть местного населения. С 1948 года в составе Греции.
В 3 км к югу от города Скала, на высоком холме, расположен небольшой город Хора c 51 церковью XV-XIX веков (в том числе Святого Димитрия, XV век; Святой Троицы, XVI век; Панагии Диасозусы, 1599 год) и выкрашенными в белый цвет домами XVI-XVIII веков (в том числе Дом-музей семьи Симантири). Главная архитектурная доминанта города Хора - монастырь Святого Иоанна Богослова (экзархат Константинопольской православной церкви), построенный в виде крепости (конец XI-XII веков; укреплён в духе родосской крепости в XVII веке, стены высотой до 15 м), с центральным двором и крестово-купольным 4-столпным собором (кафоликоном; большая часть построена в 1089-1092 годы; фрески конца XVI, XX веков, мраморный пол, иконостас 1820 года; нартекс XII века с фресками XII и XVII веков; открытый экзонартекс с фресками конца XVI - начала XVII веков) с приделами Богородицы (XII век; фрески предположительно константинопольского мастера на тему «Чудеса Христа», последняя четверть XII века; иконостас 1607 года), Преподобный Христодула (начало XVII века, фрески и иконостас того же времени; мощи святого в деревянной раке с серебряными пластинами конца XVIII века), Святителя Николая (начало XVII века). В монастыре также расположены: трапезная (XII-XIII веков, фрески конца XII и XIII веков, а также 1745 года, перенесённые из придела Богородицы), кухня, пекарня, кельи, 2-этажная арочная галерея (1698), звонница, часовни Апостолов (1603), Всех Святых, Честного Креста (обе начало XVII века), Святого Василия и Святого Иоанна Предтечи; библиотека, ризница, музей. В монастыре хранятся иконы (с XI века; в том числе из Константинополя и с острова Крит, преимущественно XV-XVIII веков), рукописи с V века (в том числе 33 листа так называемого Пурпурного кодекса VI века, большая часть которого хранится в РНБ), более 20 манускриптов с лицевыми миниатюрами (IX-XV веков), 11 инкунабул, изделия из серебра и золота (в том числе дары императрицы Екатерины II), старинные церковные облачения. В западной части города Хора находятся женские монастыри - Живоносного Источника (1607 год, фрески XVII и XVIII веков) и Айос-Айон (Святая Святых; XVIII века).
Между городами Скала и Хора в середине высоты холма сохраняется Пещера Апокалипсиса (фрески 2-й половины XII века, открыты в 1974 году), вход в которую превращён в церковь Святой Анны (1090 года, перестроена в начале XVIII века). Хора с монастырём и Пещерой Апокалипсиса включены в список Всемирного наследия и являются центрами паломничества. К юго-западу от города Хора расположены женский монастырь Благовещения Богородицы (образован в 1937 году в стенах подворья монастыря Святого Иоанна Богослова, основанного в 1613 году; мастерская живописи, золотного шитья), скиты - Кувари на берегу залива Ставрос (церковь Иосифа Обручника) и Пророка Илии, построенный в 1764 году в виде небольшой крепости на самой высокой точки острова Патмос (269 м).
В честь острова Патмос в середине XIX века епископом Томским Парфением (Поповым) назван остров на Алтае (ныне Чемальский район Республики Алтай), где ныне действует скит Святого Иоанна Богослова женского Знаменского Барнаульского монастыря.