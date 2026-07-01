ПАТКУЛЬ ИОГАНН РЕЙНГОЛЬД ФОН

ПАТКУЛЬ ИОГАНН РЕЙНГОЛЬД ФОН - шведский политический, саксонский и российский военный деятель и дипломат, тайный советник и генерал-лейтенант российской службы.

Дво­ря­нин ; из ро­да при­бал­тий­ских нем­цев, вла­дев­ших зем­ля­ми в шведской провинции Лиф­лян­дия. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в об­лас­ти юрис­пру­ден­ции, ма­те­ма­ти­ки, фор­ти­фи­ка­ции и других инженерных на­ук, вла­дел 6 язы­ка­ми, в том числе ла­ты­нью и древ­не­гре­ческим. С 1680 года на шведской во­енной служ­бе. До­би­вал­ся от­ме­ны ре­дук­ции (воз­вра­ще­ния в каз­ну зе­мель лиф­лянд­ско­го и эс­т­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва, при­над­ле­жав­ших не­ко­гда ко­ро­не, с 1688 года - и ка­пи­ту­лу Ли­вон­ско­го ор­де­на), осу­ще­ст­вляв­шей­ся пра­ви­тель­ст­вом шведского ко­ро­ля Кар­ла XI. В 1692 года со­ста­вил пе­ти­цию к ко­ро­лю от име­ни ланд­та­га с тре­бо­ва­ни­ем от­ме­ны ре­дук­ции и во­шёл в со­став ко­мис­сии ланд­та­га (из 4 человек) для от­стаи­ва­ния прав и при­ви­ле­гий дво­рян­ст­ва и за­щи­ты от дей­ст­вий шведского генерал-гу­бер­на­то­ра Лиф­лян­дии графа Я.И. Гаст­фе­ра. В 1692 году бе­жал в Кур­лянд­ское гер­цог­ство, в 1693 году - в Свя­щен­ную Римскую импе­рию. В 1698 году в чи­не генерал-майора по­сту­пил на служ­бу к сак­сон­ско­му кур­фюр­сту и польскому ко­ро­лю Ав­гу­сту II Силь­но­му . Под­пи­сал с ним как пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель лиф­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва 24.8(3.9).1699 года до­го­вор, по ко­то­ро­му Лиф­лян­дия пе­ре­хо­ди­ла под власть Ре­чи По­спо­ли­той, со­хра­няя внутреннее управ­ле­ние, за­ко­ны, уч­ре­ж­де­ния и пра­во иметь во­енные си­лы, а так­же при­зна­ва­ла (со­глас­но сек­рет­ной ста­тье) власть Ав­гу­ста II и его по­том­ков вне за­ви­си­мо­сти от их на­хо­ж­де­ния на польском пре­сто­ле. Паткуль сыг­рал зна­чительную роль в со­зда­нии ан­ти­швед­ско­го Се­вер­но­го сою­за 1699-1721 годов, вы­дви­нув идею со­труд­ни­че­ст­ва кур­фюр­ше­ст­ва Сак­со­ния с Да­ни­ей и Рос­си­ей. По-ви­ди­мо­му, ав­тор тек­ста рус­ско-сак­сон­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра, за­клю­чён­но­го 11(21).11.1699 года в селе Пре­об­ра­жен­ское (ны­не в чер­те Мо­ск­вы). Уча­ст­ник Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. Тя­же­ло ра­нен при оса­де Ав­гу­стом II Ри­ги (1700).

В 1701 году пе­ре­шёл на российскую служ­бу. По­лу­чил 16(27).4.1702 года от­кры­тый лист, да­вав­ший ему пра­во при­ни­мать на российскую во­енную и гражданскую служ­бу «вся­ких чи­нов лю­дей». В том же го­ду в Ве­не вёл пе­ре­го­во­ры о русско-австрийском сою­зе. В 1703-1705 годы российский чрез­вы­чай­ный по­слан­ник при дво­ре Ав­гу­ста II, имел почетный ти­тул на­ме­ст­ни­ка Ко­зель­ско­го. Раз­ра­бо­тал план по­сте­пен­но­го во­вле­че­ния в Северную вой­ну Ре­чи По­спо­ли­той, для это­го 2(13).12.1703 года за­клю­чил русско-ли­товский до­го­вор. Спо­соб­ст­во­вал во­зоб­нов­ле­нию рус­ско-сак­сон­ско­го сою­за (октябрь 1703 года). Стре­мил­ся при­влечь к сою­зу с Рос­си­ей Прус­сию. С мая ко­ман­до­вал российским вспо­мо­гательным кор­пу­сом, на­прав­лен­ным со­глас­но дос­тиг­ну­тым до­го­во­рён­но­стям в рас­по­ря­же­ние Ав­гу­ста II. В августе/сентябре совместно с поль­ско-сак­сон­ски­ми си­ла­ми занял Вар­ша­ву, в сентябре/октябре - октябре/но­ябре ру­ково­дил оса­дой за­ня­той шве­да­ми По­зна­ни. За­тем отступил в кур­фюр­ше­ст­во Сак­со­ния. В свя­зи с тя­жё­лым по­ло­же­ни­ем там кор­пу­са, по­лу­чив раз­ре­ше­ние Пет­ра I, за­клю­чил 15(26).12.1705 года до­го­вор с императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Ио­си­фом I (под­твер­ждён ца­рём) о пе­ре­да­че ему кор­пу­са на один год. В ночь с 19 на 20.12.1705 года аре­сто­ван в Дрез­де­не по рас­по­ря­же­нию сак­сон­ско­го Тай­но­го со­ве­та, что вы­зва­ло про­тес­ты со сто­ро­ны Рос­сии, Да­нии, Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и других го­су­дарств. По ус­ло­ви­ям швед­ско-сак­сон­ско­го Альт­ран­штедт­ско­го ми­ра 1706 года вы­дан Шве­ции, шведским во­енным су­дом при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Под­верг­нут му­чи­тель­ной смер­ти (ко­ле­со­ван, за­тем обез­глав­лен­ный труп чет­вер­то­ван).

Судь­ба Паткуля наш­ла от­ра­же­ние в ро­ма­не И.И. Ла­жеч­ни­ко­ва «По­след­ний Но­вик» (1831-1833), в тра­ге­дии Н.В. Ку­коль­ни­ка «Ге­не­рал-по­ру­чик Пат­куль» (1846) и других.

Исторические ис­точники:

J. R. von Patkul’s, ehma­ligen Zaari­schen General... Berichte an das Zaa­rische Ca­bi­net in Moscau, von seinem Gesandt­schafts- Posten bey August II. B., 1792-1797. Bd 1-3;

Пись­ма не­ща­ст­но­го гра­фа И. Р. Пат­ку­ля… М., 1806. Ч. 1-2.