ПАТКУЛЬ ИОГАНН РЕЙНГОЛЬД ФОН
ПАТКУЛЬ ИОГАНН РЕЙНГОЛЬД ФОН - шведский политический, саксонский и российский военный деятель и дипломат, тайный советник и генерал-лейтенант российской службы.
Дворянин; из рода прибалтийских немцев, владевших землями в шведской провинции Лифляндия. Получил образование в области юриспруденции, математики, фортификации и других инженерных наук, владел 6 языками, в том числе латынью и древнегреческим. С 1680 года на шведской военной службе. Добивался отмены редукции (возвращения в казну земель лифляндского и эстляндского дворянства, принадлежавших некогда короне, с 1688 года - и капитулу Ливонского ордена), осуществлявшейся правительством шведского короля Карла XI. В 1692 года составил петицию к королю от имени ландтага с требованием отмены редукции и вошёл в состав комиссии ландтага (из 4 человек) для отстаивания прав и привилегий дворянства и защиты от действий шведского генерал-губернатора Лифляндии графа Я.И. Гастфера. В 1692 году бежал в Курляндское герцогство, в 1693 году - в Священную Римскую империю. В 1698 году в чине генерал-майора поступил на службу к саксонскому курфюрсту и польскому королю Августу II Сильному. Подписал с ним как полномочный представитель лифляндского дворянства 24.8(3.9).1699 года договор, по которому Лифляндия переходила под власть Речи Посполитой, сохраняя внутреннее управление, законы, учреждения и право иметь военные силы, а также признавала (согласно секретной статье) власть Августа II и его потомков вне зависимости от их нахождения на польском престоле. Паткуль сыграл значительную роль в создании антишведского Северного союза 1699-1721 годов, выдвинув идею сотрудничества курфюршества Саксония с Данией и Россией. По-видимому, автор текста русско-саксонского союзного договора, заключённого 11(21).11.1699 года в селе Преображенское (ныне в черте Москвы). Участник Северной войны 1700-1721 годов. Тяжело ранен при осаде Августом II Риги (1700).
В 1701 году перешёл на российскую службу. Получил 16(27).4.1702 года открытый лист, дававший ему право принимать на российскую военную и гражданскую службу «всяких чинов людей». В том же году в Вене вёл переговоры о русско-австрийском союзе. В 1703-1705 годы российский чрезвычайный посланник при дворе Августа II, имел почетный титул наместника Козельского. Разработал план постепенного вовлечения в Северную войну Речи Посполитой, для этого 2(13).12.1703 года заключил русско-литовский договор. Способствовал возобновлению русско-саксонского союза (октябрь 1703 года). Стремился привлечь к союзу с Россией Пруссию. С мая командовал российским вспомогательным корпусом, направленным согласно достигнутым договорённостям в распоряжение Августа II. В августе/сентябре совместно с польско-саксонскими силами занял Варшаву, в сентябре/октябре - октябре/ноябре руководил осадой занятой шведами Познани. Затем отступил в курфюршество Саксония. В связи с тяжёлым положением там корпуса, получив разрешение Петра I, заключил 15(26).12.1705 года договор с императором Священной Римской империи Иосифом I (подтверждён царём) о передаче ему корпуса на один год. В ночь с 19 на 20.12.1705 года арестован в Дрездене по распоряжению саксонского Тайного совета, что вызвало протесты со стороны России, Дании, Священной Римской империи и других государств. По условиям шведско-саксонского Альтранштедтского мира 1706 года выдан Швеции, шведским военным судом приговорён к смертной казни. Подвергнут мучительной смерти (колесован, затем обезглавленный труп четвертован).
Судьба Паткуля нашла отражение в романе И.И. Лажечникова «Последний Новик» (1831-1833), в трагедии Н.В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль» (1846) и других.
Исторические источники:
J. R. von Patkul’s, ehmaligen Zaarischen General... Berichte an das Zaarische Cabinet in Moscau, von seinem Gesandtschafts- Posten bey August II. B., 1792-1797. Bd 1-3;
Письма нещастного графа И. Р. Паткуля… М., 1806. Ч. 1-2.