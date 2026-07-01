ПАТЕТ
ПАТЕТ - основа ладо- и формообразования в традиционной классической музыке Индонезии.
В музыке гамелана - монодический лад модального типа (модуc) и основанные на нём ладомелодические модели (формулы, клише). В музыкальной теории Центральной Явы различаются шесть основных патетов, три из которых соотносятся со звукорядной системой пелог и три - со звукорядной системой слендро. В пьесе могут использоваться два и более патета при одном главном. Переход из одного патета в другой происходит по принципу контраста регистров. На Восточной Яве исполнение определённых патетов в строе слендро обязательно для ансамбля гамелан асли ява тимур в театральных представлениях лудрук и ваянг кулит, где оно строго регламентировано по времени суток. Кроме того, патет выступает как опора для гамеланной импровизации в виде балунган - мелодической фигуры с определённым ритмом (исполняется на металлофоне сарон) и в качестве лагу - «внутренней мелодии», то есть своего рода звуковой идеи, направляющей музыкантов. Такие формы патета применяются в коротких разделах патетан в музыке балийского ансамбля гамелан ангклунг (состоит из бамбуковых идиофонов), в свободных по форме композициях гендинг из театрального репертуара и другом. Патет типологически близок раге, макаму, макому, мугаму и другим подобным явлениям в культурах Азии.