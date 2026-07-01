ПАТЕТ

ПАТЕТ - основа ладо- и формообразования в традиционной классической музыке Индонезии .

В му­зы­ке га­ме­ла­на - мо­но­дический лад мо­даль­но­го ти­па (модуc) и ос­но­ван­ные на нём ла­до­ме­ло­дические мо­де­ли (фор­му­лы, кли­ше). В музыкальной тео­рии Центральной Явы раз­ли­ча­ют­ся шесть основных патетов, три из ко­то­рых со­от­но­сят­ся со зву­ко­ряд­ной сис­те­мой пе­лог и три - со зву­ко­ряд­ной сис­те­мой слен­д­ро. В пье­се мо­гут ис­поль­зо­вать­ся два и бо­лее патета при од­ном глав­ном. Пе­ре­ход из од­но­го патета в дру­гой про­ис­хо­дит по прин­ци­пу кон­тра­ста ре­ги­ст­ров. На Восточной Яве ис­пол­не­ние оп­ре­де­лён­ных патетов в строе слен­д­ро обя­за­тель­но для ан­самб­ля га­ме­лан ас­ли ява ти­мур в те­ат­раль­ных пред­став­ле­ни­ях луд­рук и ва­янг ку­лит, где оно стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­но по вре­ме­ни су­ток. Кро­ме то­го, патет вы­сту­па­ет как опо­ра для га­ме­лан­ной им­про­ви­за­ции в ви­де ба­лун­ган - ме­ло­ди­че­ской фи­гу­ры с оп­ре­де­лён­ным рит­мом (ис­пол­ня­ет­ся на ме­тал­ло­фо­не са­рон) и в ка­че­ст­ве ла­гу - «внут­рен­ней ме­ло­дии», то есть сво­его ро­да зву­ко­вой идеи, на­прав­ляю­щей му­зы­кан­тов. Та­кие фор­мы патета при­ме­ня­ют­ся в ко­рот­ких раз­де­лах па­те­тан в му­зы­ке ба­лий­ско­го ан­самб­ля га­ме­лан ан­гк­лунг (со­сто­ит из бам­бу­ко­вых идио­фо­нов), в сво­бод­ных по фор­ме ком­по­зи­ци­ях ген­динг из те­ат­раль­но­го ре­пер­туа­ра и другом. Патет ти­по­ло­ги­че­ски бли­зок ра­ге, ма­ка­му, ма­ко­му, му­га­му и другим по­доб­ным яв­ле­ни­ям в куль­ту­рах Азии .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)