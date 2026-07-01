ПАТЕНТ
ПАТЕНТ - документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или иные объекты промышленной собственности.
По своей сути патент - это государственный охранный документ на новые технические решения в самых различных отраслях народного хозяйства. Необходимость в специальном охранном документе обусловлена наличием у объекта патентной охраны такого признака, как повторимость, когда вероятность создания одного и того же объекта патентной охраны разными лицами и независимо друг от друга достаточно велика. В связи с этим необходима особая формальная процедура, которая удостоверит приоритет (первенство) того или иного лица в создании данного объекта.
По действующему праву патент удостоверяют исключительные права. Предоставляемое патентом исключительное право на изобретение выражается в возможности патентообладателя использовать изобретение по своему усмотрению всеми разрешёнными законом способами: изготавливать продукцию на базе изобретения, применять её, использовать запатентованный способ, продавать патентованные изделия, предлагать их к продаже, ввозить в страну и тому подобное. Само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в производственной сфере основывается на патенте., выданном компетентным органом в соответствии с предусмотренной законом формальной процедурой (в России - Федеральная служба по интеллектуальной собственности). Патент также удостоверяет право авторства, под которым понимается право считаться автором соответствующего технического решения, и приоритет (первенство) изобретения, полезной модели или промышленного образца. Права в отношении объектов патентного права, на которые охранный документ не получен, ни авторам, ни каким-либо другим лицам не предоставляются.
Патент действует в течение определённого срока, по истечении которого объекты патентного права становятся публичным достоянием, то есть могут использоваться без согласия правообладателя и без уплаты вознаграждения. Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи первоначальной заявки, патент на полезную модель - в течение 10 лет, а на промышленный образец - в течение 15 лет.
По общему правилу патент, выданный какой-либо стране, предоставляет правовую охрану только в пределах указанной страны. Однако в XXI веке можно говорить о тенденции к гармонизации национально-правовых систем охраны объектов патентного права, что позволяет в некоторых случаях выдавать региональный (международный) патент.