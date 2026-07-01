ПАТЕНТ

ПАТЕНТ - документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или иные объекты промышленной собственности.

По сво­ей су­ти патент - это государственный ох­ран­ный до­ку­мент на но­вые тех­нические ре­ше­ния в са­мых различных от­рас­лях на­родного хо­зяй­ст­ва. Не­об­хо­ди­мость в специальном ох­ран­ном до­ку­мен­те обу­слов­ле­на на­ли­чи­ем у объ­ек­та па­тент­ной ох­ра­ны та­ко­го при­зна­ка, как по­вто­ри­мость, ко­гда ве­ро­ят­ность соз­да­ния од­но­го и то­го же объ­ек­та па­тент­ной ох­ра­ны раз­ны­ми ли­ца­ми и не­за­ви­си­мо друг от дру­га дос­та­точ­но ве­ли­ка. В свя­зи с этим не­об­хо­ди­ма осо­бая фор­маль­ная про­це­ду­ра, ко­то­рая удо­сто­ве­рит при­ори­тет (пер­венст­во) то­го или ино­го ли­ца в соз­да­нии дан­но­го объ­ек­та.

По дей­ст­вую­ще­му пра­ву патент удо­сто­ве­ря­ют ис­клю­чи­тель­ные пра­ва. Пре­дос­тав­ляе­мое патентом ис­клю­чительное пра­во на изо­бре­те­ние вы­ра­жа­ет­ся в воз­мож­но­сти па­тен­тооб­ла­да­те­ля ис­поль­зо­вать изо­бре­те­ние по сво­ему ус­мот­ре­нию все­ми раз­ре­шён­ны­ми за­ко­ном спо­со­ба­ми: из­го­тав­ли­вать про­дук­цию на ба­зе изо­бре­те­ния, при­ме­нять её, ис­поль­зо­вать за­па­тен­то­ван­ный спо­соб, про­да­вать па­тен­то­ван­ные из­де­лия, пред­ла­гать их к про­да­же, вво­зить в стра­ну и тому подобное. Са­мо ис­клю­чительное пра­во на ре­зуль­тат ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти в про­из­водственной сфе­ре ос­но­вы­ва­ет­ся на патенте., вы­дан­ном ком­пе­тент­ным ор­га­ном в со­от­вет­ст­вии с пре­ду­смот­рен­ной за­ко­ном фор­маль­ной про­це­ду­рой (в Рос­сии - Фе­де­раль­ная служ­ба по ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти). Патент так­же удо­сто­ве­ря­ет пра­во ав­тор­ст­ва , под ко­то­рым по­ни­ма­ет­ся пра­во счи­тать­ся ав­то­ром со­от­вет­ст­вую­ще­го тех­нического ре­ше­ния, и при­ори­тет (пер­вен­ст­во) изо­бре­те­ния, по­лез­ной мо­де­ли или промышленного об­раз­ца. Пра­ва в от­но­ше­нии объ­ек­тов па­тент­но­го пра­ва, на ко­то­рые ох­ран­ный до­ку­мент не по­лу­чен, ни ав­то­рам, ни каким-либо другим ли­цам не пре­дос­тав­ля­ют­ся.

Патент дей­ст­ву­ет в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка, по ис­те­че­нии ко­то­ро­го объ­ек­ты па­тент­но­го пра­ва ста­но­вят­ся пуб­лич­ным дос­тоя­ни­ем, то есть мо­гут ис­поль­зо­вать­ся без со­гла­сия пра­во­об­ла­да­те­ля и без уп­ла­ты воз­на­гра­ж­де­ния. Па­тент на изо­бре­те­ние дей­ст­ву­ет в те­че­ние 20 лет с да­ты по­да­чи пер­во­на­чаль­ной за­яв­ки, па­тент на по­лез­ную мо­дель - в те­че­ние 10 лет, а на промышленный об­ра­зец - в те­че­ние 15 лет.

По об­ще­му пра­ви­лу патент, вы­дан­ный какой-либо стра­не, пре­дос­тав­ля­ет пра­во­вую ох­ра­ну толь­ко в пре­де­лах ука­зан­ной стра­ны. Од­на­ко в XXI веке мож­но го­во­рить о тен­ден­ции к гар­мо­ни­за­ции на­цио­наль­но-пра­во­вых сис­тем ох­ра­ны объ­ек­тов па­тент­но­го пра­ва, что по­зво­ля­ет в не­ко­торых слу­ча­ях вы­да­вать ре­гио­наль­ный (ме­ж­ду­на­род­ный) па­тент.

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